شاهد..فضيحة لمفتي الأسد في إيرلندا!

صحيفة المرصد:فضيحة كبيرة لمفتي الأسد بعدما صرّح في مؤتمر صحافي بأنه لم يهدد الأوربيين والأمريكيين بإرسال انتحاريين إلى بلادهم ليقوموا بتفجيرات.
ووفقاً لموقع “العربية نت”نفى الدكتور أحمد بدر الدين حسون، ما سبق وقاله مهددا فيه الأوربيين والأميركيين بإرسال “استشهاديين” عند أول قذيفة تسقط على دمشق وعلى لبنان. على حد قوله في الفيديو الشهير الذي لايزال مرفوعاً على “يوتيوب”.
وقال مفتي الأسد الذي يقوم بزيارة إلى إيرلندا، إن ما نُسب إليه من قوله بأنه سيرسل إرهابيين: “لا أدري لماذا يكذبون في الترجمة؟!”. مع العلم أنه قال حرفياً في الفيديو الشهير الذي هدد فيه أوروبا وأميركا: “في اللحظة التي تقصف فيها أول قذيفة على سوريا، فلبنان وسوريا سينطلق كل واحد من أبنائها وبناتها ليكونوا استشهاديين على أرض أوروبا وفلسطين. وأقولها لكل أوروبا أقولها لأميركا سنعد استشهاديين هم الآن عندكم إن قصفتم سوريا أو قصفتم لبنان”.
وعلى الرغم من هذا التهديد العلني، والمصحوب بإشارة بالغة الدلالة بقوله “هُم الآن عندكم” أي الذين سيفجرون أنفسهم في أوروبا، إلا أنه كذّب نفسه بنفسه وعلناً وأمام الصحافيين الغربيين، في الساعات الأخيرة، إلا أن “يوتيوب” لا يزال يشهد عليه، بالصوت والصورة.
تعليقات ( 9 )
Saadالمجوس واذنابهم لديهم حصانة لدى الغرب ولو انه سني لقصفوه بالطائرات
عدد التعليقات:11719
إنسان منصفلا حديد،،،،،نظام البعث في سوريا والعراق،،،هذا اسلوبهم من قديم،،،تصفية خصومهم السياسيين،،،خطف الطائرات،،،،تهديد البلدان بإرسال،،،،،الزعران،،،،اللي يسميهم،،،،،هذا البعثي،،،،المتصور انه سني بالاستشهاديين
🌸 الملح و القبلة 🌸تعليق مخالف
عدد التعليقات:14270
برق الحرم((((((( ذنب حمار يهود .............لاوزن له ولاقيمة .......بوق حكومة الخيانة والخسة يكرم القراء عنهم والتي قتلت وهجرة الشعب السوري لم تترك مرتزقة لم تستوردهم من اوروبا)))))
يالطيفخطيب من خطباء حقبة الستينات التي انقرضت وابمتي السوري لايتحرك ألى بعصى سيدة ف مفتي سوريا ينام حتى يتم ايقاضه لفتوى ثم يعود لسباته
هدىاخذالله تعالى العهدوالميثاق على اهل العلم ان يبينوا الحق للامه وﻻيكتمونه فان كتموه وسكتوا وداهنوا السﻻطين الطغاة كمااليوم فبسكوتهم! يضل الراعي وتهلك الرعيه..كما نرى بسوريا..
سعد1قال الله:انما يخشى الله من عباده العلماء.فالعلماءهم الذين يخشون الله في تبيين الحق والوقوف مع المظلوم مهماكلف اﻻمر!اماهذا حسون فليس مفتي بل تبدل التاء بالسين!؟وهوشريك السفاح بشارالفارفي الاجرام.
وطننصيريه ديدانهم الكذب والنفاق
محمداللهم اهلك الظلمه وارنا فيهم يوماً اسوداً عاجلاً غير آجل