روسيا: تجربتنا في سوريا ستدرس في كلياتنا الحربية‎

صحيفة المرصد:ذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، أن تجربة العمليات العسكرية الروسية الجارية في سوريا والخبرات المكتسبة فيها ستدرس في إطار مناهج الكليات الحربية في روسيا.
وقال شويجو في اجتماع لقادة وزارة الدفاع الروسية في موسكو، “إن مؤتمراً نظم مؤخراً تحت شعار “التعليم الحربي في خدمة الوطن” أوصى بتدريس الخبرة القتالية التي حصلت عليها القوات الجوية الفضائية الروسية العاملة بسوريا في المناهج الدراسية للكليات العسكرية الروسية”.
وبحسب شويجو، تبنى المؤتمر أيضا بياناً يتضمن أهم اتجاهات التعليم العسكري وإعداد الكوادر العسكرية في أفق 2020.وأكد الوزير الروسي خلال الاجتماع أهمية دراسة خبرة العمليات القتالية الجارية في سوريا، وفقاً للألمانية.
يذكر أن قوات جوية روسية ترابط في قاعدة حميميم الجوية في سوريا منذ ايلول /سبتمبر العام 2015 لدعم قوات بشار الأسد في قتالها ضد مسلحي المعارضة السورية.
تعليقات ( 6 )
مصنع الكفتهاتحدا اي جيش في العالم يصنع الكفته
زائرابوفوازوحزب الشيطان وايران تم طبع كتاب اسمه على اصوله وفنه في قتل ابنا السنه والكتاب الثاني اسمه السنه نايمون اعملو مأتريدون
عدد التعليقات:14270
برق الحرم(((((( خطاء سقوط المركبة الفضائية الروسية .........وماخلفته من اضرار اولى بدراستها وتدريسها لمنع تكراراها ))))))
الهمدانيتعليق مخالف
النووووور✨لقو لهم أرض خصبة ينفذون فيها مجازرهم ويجربون أسلحتهم على المسلمين المستضعفين حسبي الله على بشار الكلب اللي مكنّهم والله يبيد روسيا وإيران وكل شيوعي وشيعي مجوسي نجس وينتقم منهم ومن كل من والاهم وأيدهم
محمدتجربتك في اباده البشر ستعرض على ملك الملوك وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون