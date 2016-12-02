روسيا: تجربتنا في سوريا ستدرس في كلياتنا الحربية‎

صحيفة المرصد:ذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، أن تجربة العمليات العسكرية الروسية الجارية في سوريا والخبرات المكتسبة فيها ستدرس في إطار مناهج الكليات الحربية في روسيا.

وقال شويجو في اجتماع لقادة وزارة الدفاع الروسية في موسكو، “إن مؤتمراً نظم مؤخراً تحت شعار “التعليم الحربي في خدمة الوطن” أوصى بتدريس الخبرة القتالية التي حصلت عليها القوات الجوية الفضائية الروسية العاملة بسوريا في المناهج الدراسية للكليات العسكرية الروسية”.

وبحسب شويجو، تبنى المؤتمر أيضا بياناً يتضمن أهم اتجاهات التعليم العسكري وإعداد الكوادر العسكرية في أفق 2020.وأكد الوزير الروسي خلال الاجتماع أهمية دراسة خبرة العمليات القتالية الجارية في سوريا، وفقاً للألمانية.

يذكر أن قوات جوية روسية ترابط في قاعدة حميميم الجوية في سوريا منذ ايلول /سبتمبر العام 2015 لدعم قوات بشار الأسد في قتالها ضد مسلحي المعارضة السورية.