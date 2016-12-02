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أمير القصيم يتقدم جموع المشيعين لنقل الشهيد “الحربي” إلى مثواه الأخير

2 ديسمبر, 2016 , 16:40 م
أمير القصيم يتقدم جموع المشيعين لنقل الشهيد “الحربي” إلى مثواه الأخير
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صحيفة المرصد : شيعت جموع المواطنين يتقدمهم أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل، جثمان الشهيد وكيل رقيب أحمد بن فضي الشعيلي الحربي، والذي استشهد، أمس الخميس، على الحد الجنوبي أثناء تأدية مهامه في الزود عن الوطن ضد الأعداء.

وحضرت جموع غفيرة من المواطنين لتأدية الصلاة على روح الفقيد بجامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحي الخليج، ليقفوا بجانب والد وأقارب الشهيد، قبل نقل جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر “الموطأ” وفقا لموقع سبق.

يذكر أن الشهيد كان ضمن القوات المرابطة في نجران، واستشهد على يد ميلشيات الحوثي، وهو أب لطفلتين أحدهما في الصف الأول الابتدائي والبنت الصغرى في الرابعة من العمر ويسكن في شقة بالإيجار في حي النقع الغربي .

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تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 17:28 م

    محمدد

    اذكر اني سمعت ان الشيخ ابن عثيمين يقول ان القبر ليس المثوى الخير لبني آدم إنما هو الجنة او النار هنيئا للشهداء ومنهم الحربي بجنات النعيم ان شاء الله
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  2. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 16:58 م
    عدد التعليقات:4892

    بدور

    الله يرحمه ويغفر له ويرحم اموات المسلمين اجمعين يارب
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  3. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:14270

    برق الحرم

    ــــ((((وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ))))))ـــــ
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  4. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 16:55 م

    ابن الوطن

    الله يرحمه ويغفر له
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