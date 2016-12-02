أمير القصيم يتقدم جموع المشيعين لنقل الشهيد “الحربي” إلى مثواه الأخير

صحيفة المرصد : شيعت جموع المواطنين يتقدمهم أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل، جثمان الشهيد وكيل رقيب أحمد بن فضي الشعيلي الحربي، والذي استشهد، أمس الخميس، على الحد الجنوبي أثناء تأدية مهامه في الزود عن الوطن ضد الأعداء.

وحضرت جموع غفيرة من المواطنين لتأدية الصلاة على روح الفقيد بجامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحي الخليج، ليقفوا بجانب والد وأقارب الشهيد، قبل نقل جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر “الموطأ” وفقا لموقع سبق.

يذكر أن الشهيد كان ضمن القوات المرابطة في نجران، واستشهد على يد ميلشيات الحوثي، وهو أب لطفلتين أحدهما في الصف الأول الابتدائي والبنت الصغرى في الرابعة من العمر ويسكن في شقة بالإيجار في حي النقع الغربي .