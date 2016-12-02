إيران تهاجم السعودية بقنابل رقمية

صحيفة المرصد:شهدت السعودية سلسلة من الاختراقات الإلكترونية “المدمرة” على مدار الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي يشير بأصابع الاتهام لإيران، بأن تكون هي من وراء هذه الهجمات.

ووفقًا لموقع”إرم”نقلاً عن تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الإخبارية الأمريكية، أكدت أنه تم استهداف عدد من الوكالات الحكومية ،بما فيها الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما تم تدمير الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في المكتب الجوي السعودي.

ويقول التقرير إنه تم تفجير “قنبلة رقمية” داخل أنظمة عدة وكالات في وقت واحد، وأن الحكومة الآن تقوم بمراجعة الفروع الأخرى، لتتبع نفس السلاح الإلكتروني.

وصرح مصدر بأن الأدلة الأولية تشير إلى أن الهجمات قد أتت من إيران، على الرغم من أن هذا ربما يكون قد حدث، ليبدو ببساطة أنه من إيران.

وقد تم الهجوم باستخدام نفس البرنامج المدمّر لأنظمة الكمبيوتر، الذي استخدم لمهاجمة شرطة النفط السعودية، “أرامكو”، في العام 2012، والمعروف باسم “شامون”.