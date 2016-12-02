إيران تهاجم السعودية بقنابل رقمية

صحيفة المرصد:شهدت السعودية سلسلة من الاختراقات الإلكترونية “المدمرة” على مدار الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي يشير بأصابع الاتهام لإيران، بأن تكون هي من وراء هذه الهجمات.
ووفقًا لموقع”إرم”نقلاً عن تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الإخبارية الأمريكية، أكدت أنه تم استهداف عدد من الوكالات الحكومية ،بما فيها الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما تم تدمير الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في المكتب الجوي السعودي.
ويقول التقرير إنه تم تفجير “قنبلة رقمية” داخل أنظمة عدة وكالات في وقت واحد، وأن الحكومة الآن تقوم بمراجعة الفروع الأخرى، لتتبع نفس السلاح الإلكتروني.
وصرح مصدر بأن الأدلة الأولية تشير إلى أن الهجمات قد أتت من إيران، على الرغم من أن هذا ربما يكون قد حدث، ليبدو ببساطة أنه من إيران.
وقد تم الهجوم باستخدام نفس البرنامج المدمّر لأنظمة الكمبيوتر، الذي استخدم لمهاجمة شرطة النفط السعودية، “أرامكو”، في العام 2012، والمعروف باسم “شامون”.
تعليقات ( 11 )
محمد الدوسريالمدافع دائما خاسر !! والعقاب من جنس العمل هو سلاح الردع للمجوس واذنابهم وغيرهم
مواطنالله ينتقم منهم *****
عزاللهتعليق مخالف
قلم جافلماذا لا يكون لدينا جيش الاكتروني لماذا نتهدد المبدعين من ابناءنا المخترقين للمواقع بالعقوبات المغلظة بدلا من استقطابهم ليفيدونا في مثل هذه الأوقات
خليجي مغتربعلى الهكر السعودي أن يقوموا بدورهم.
قلم جافلماذا لا يكون لدينا جيش الاكتروني لماذا نتهدد المبدعين من ابناءنا المخترقين للمواقع بالعقوبات المغلظة
سعيداتحدى ان تقنية ايران الخرده !! اكفا واقوى من التقنيه عندنا بالسعوديه اضربوهم باقوى وﻻ تسمون عليهم !! والبادي اظلم
حسين ابو عليالجيش الالكتروني **الايراني الامريكي موجه للسعوديه
عدد التعليقات:14270
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=rtonV15nJaA
عدد التعليقات:14270
برق الحرم((((((( ليس بالامر الجديد ............وقد يكون((للجيش_السعودي_الالكتروني)) هجمات .... تترك الملالي يلطمون ويضربون مؤخراتهم ))))))
سارياستغفروالله