  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

إيران تهاجم السعودية بقنابل رقمية

2 ديسمبر, 2016 , 16:57 م
إيران تهاجم السعودية بقنابل رقمية
  • 1٬181
  • 11
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:شهدت السعودية سلسلة من الاختراقات الإلكترونية “المدمرة” على مدار الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي يشير بأصابع الاتهام لإيران، بأن تكون هي من وراء هذه الهجمات.

ووفقًا لموقع”إرم”نقلاً عن تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الإخبارية الأمريكية، أكدت أنه تم استهداف عدد من الوكالات الحكومية ،بما فيها الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما تم تدمير الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في المكتب الجوي السعودي.

ويقول التقرير إنه تم تفجير “قنبلة رقمية” داخل أنظمة عدة وكالات في وقت واحد، وأن الحكومة الآن تقوم بمراجعة الفروع الأخرى، لتتبع نفس السلاح الإلكتروني.

وصرح مصدر بأن الأدلة الأولية تشير إلى أن الهجمات قد أتت من إيران، على الرغم من أن هذا ربما يكون قد حدث، ليبدو ببساطة أنه من إيران.

وقد تم الهجوم باستخدام نفس البرنامج المدمّر لأنظمة الكمبيوتر، الذي استخدم لمهاجمة شرطة النفط السعودية، “أرامكو”، في العام 2012، والمعروف باسم “شامون”.



تعليقات ( 11 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 17:28 م

    محمد الدوسري

    المدافع دائما خاسر !! والعقاب من جنس العمل هو سلاح الردع للمجوس واذنابهم وغيرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 17:27 م

    مواطن

    الله ينتقم منهم *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 17:27 م

    عزالله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 17:21 م

    قلم جاف

    لماذا لا يكون لدينا جيش الاكتروني لماذا نتهدد المبدعين من ابناءنا المخترقين للمواقع بالعقوبات المغلظة بدلا من استقطابهم ليفيدونا في مثل هذه الأوقات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 17:21 م

    خليجي مغترب

    على الهكر السعودي أن يقوموا بدورهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 17:19 م

    قلم جاف

    لماذا لا يكون لدينا جيش الاكتروني لماذا نتهدد المبدعين من ابناءنا المخترقين للمواقع بالعقوبات المغلظة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 17:08 م

    سعيد

    اتحدى ان تقنية ايران الخرده !! اكفا واقوى من التقنيه عندنا بالسعوديه اضربوهم باقوى وﻻ تسمون عليهم !! والبادي اظلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 17:08 م

    حسين ابو علي

    الجيش الالكتروني **الايراني الامريكي موجه للسعوديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 17:04 م
    عدد التعليقات:14270

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=rtonV15nJaA
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 17:03 م
    عدد التعليقات:14270

    برق الحرم

    ((((((( ليس بالامر الجديد ............وقد يكون((للجيش_السعودي_الالكتروني)) هجمات .... تترك الملالي يلطمون ويضربون مؤخراتهم ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 17:02 م

    ساري

    استغفروالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم