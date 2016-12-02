تفاصيل مكالمة هاتفية “غريبة” بين ترامب ورئيس وزراء باكستان تثير غضب الهنود !

صحيفة المرصد : نقلت وسائل إعلام باكستانية ناطقة باللغة الإنجليزية رسالة وصفت بـ “الغريبة”، وهي مضمون مكالمة هاتفية أجراها رئيس وزراء باكستان نواز شريف مع الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب”، بدا فيها الأخير حريص على العلاقات بين بلاده وبين باكستان.

ووفقًا لـ “العربية نت”، فإن المكالمة بين ترامب ونواز شريف، كانت مثيرة، إذ أكد ترامب أن باكستان بلد جميل والباكستانيون من أذكى شعوب العالم، ومضى في حديثه مطالبًا نواز بالاتصال به في أي وقت حتى قبل تسلمه لمهام منصبه في 20 يناير القادم.

الإثارة كانت في أن ما قاله ترامب لنواز يختلف تماما مع مضمون ما قاله قبل 5 سنوات، إذ استعانت “العربية” بإحدى تدوينات ترامب والتي قال فيها إن الباكستانيون شعب يأخذ المليارات من الولايات المتحدة ولا توجد لهم فائدة !

في الوقت نفسه، شككت وسائل إعلامية عديدة في المكالمة الهاتفية، مؤكدة أن مكتب نواز شريف أضاف جمل وعبارات لم يدل بها ترامب، ولم يعلق مكتب ترامب في نيويورك على الواقعة حتى الآن، وهو ما جعل “هنود” ينتقدون مضمون المكالمة.

وكانت مواقع عديدة قد نشرت صور لترامب أثناء طفولته، مدعية أنه ولد بباكستان، ونشأ داخل عائلة مسلمة، وكان له اسم مسلم، وذلك قبل انتقاله لبريطانيا على يد أحد القادة العسكريين بعد وفاة والديه في حادث سيارة، ومنها إلى الولايات المتحدة فيما بعد.