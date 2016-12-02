ما الذي قاله أردوغان ليهوي بالليرة إلى مستويات قياسية؟

صحيفة المرصد-رويترز:دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مواطني بلاده اليوم الجمعة، إلى تحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية إلى ذهب أو ليرة.

وقال إنه “لا خيار” آخر غير تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، وهي تصريحات ساعدت على انخفاض العملة المحلية.

وخاطب أردوغان الأتراك في كلمة قائلاً: “يجب على من يحتفظون بالعملات الأجنبية تحت وسادتهم أن يحولوها إلى الليرة تركية أو إلى ذهب.

وأضاف: “أقول إنه لا خيار آخر غير خفض أسعار الفائدة، ولا أقول أكثر من ذلك. سنفتح الطريق أمام المستثمرين بأسعار فائدة منخفضة”.

وشهدت الليرة التركية موجة هبوط متسارعة في الفترة الأخيرة، وبعد تصريحات أردوغان هوت إلى مستوى قياسي بلغ 3.5180 ليرة للدولار.

وانخفضت الليرة التركية بشكل لافت، حتى بعدما رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو 3 أعوام. وقد تضررت الليرة من دعوة نواب الاتحاد الأوروبي لوقف المحادثات الخاصة بعضوية أنقرة في الاتحاد مؤقتاً.

وتتعرض العملة التركية لضغوط منذ أسابيع، بسبب مخاوف من تراجع النمو وعدم الاستقرار السياسي، لاسيما منذ أن أعلنت الحكومة مضيها في مشروع الإصلاح الدستوري لتعزيز صلاحيات الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وقال اقتصاديون إن الليرة التركية في “تراجع مستمر منذ أشهر، ومن الصعب معرفة متى سيتوقف نزيف العملة التركية”، فيما قال آخرون إن السجال السياسي في تركيا قد يشتت الانتباه بعيداً عن معالجة اقتصاد يفقد قوة الدفع.