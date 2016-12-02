الثوار يصدون محاولة اجتياح أحياء في حلب .. وقتلى ميليشيات إيران بالعشرات

صحيفة المرصد:تصدت الفصائل الثورية لمحاولات ميليشيات إيران لاقتحام أحياء في مدينة حلب الشرقية المحاصرة.

ووفقا لموقع أورنيت أكد مراسل مقتل أكثر من 30 عنصراً من قوات الأسد وميليشيات إيران خلال تصدي الثوار لمحاولة اجتياح أحياء “بستان القصر وكرم الطراب والشيخ سعيد” بمدينة حلب، إلى جانب استعادة السيطرة على مبان عديدة كانت قد احتلتها تلك الميليشيات سابقاً في السكن الشبابي بحي المعصرانية وأضاف المراسل إلى ميليشيات إيران تكبدت خسائر بشرية خلال محاولتها أيضاً اقتحام مساكن البحوث والراموسة وحي صلاح الدين من منطقة “الحشكل”، حيث تمكن الثوار أيضاً من تدمير دبابة وعربة “بي إم بي” واغتنام دبابة أخرى.

هذا وتحاول ميليشيات إيران المحافظة على ما حققته من تقدم وتضيق الخناق على المناطق التي ما زالت خاضعة للثوار شرق حلب، وسط أنباء عن وصول تعزيزات عسكرية تشمل المئات من قوات الحرس الجمهوري تمهيداً لخوض حرب شوارع شرق المدينة المحاصر والذي يعاني سكانه من أوضاع إنسانية متدهورة.