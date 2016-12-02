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الثوار يصدون محاولة اجتياح أحياء في حلب .. وقتلى ميليشيات إيران بالعشرات

2 ديسمبر, 2016 , 18:00 م
الثوار يصدون محاولة اجتياح أحياء في حلب .. وقتلى ميليشيات إيران بالعشرات
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صحيفة المرصد:تصدت الفصائل الثورية لمحاولات ميليشيات إيران لاقتحام أحياء في مدينة حلب الشرقية المحاصرة.
ووفقا لموقع أورنيت أكد مراسل مقتل أكثر من 30 عنصراً من قوات الأسد وميليشيات إيران خلال تصدي الثوار لمحاولة اجتياح أحياء “بستان القصر وكرم الطراب والشيخ سعيد” بمدينة حلب، إلى جانب استعادة السيطرة على مبان عديدة كانت قد احتلتها تلك الميليشيات سابقاً في السكن الشبابي بحي المعصرانية وأضاف المراسل إلى ميليشيات إيران تكبدت خسائر بشرية خلال محاولتها أيضاً اقتحام مساكن البحوث والراموسة وحي صلاح الدين من منطقة “الحشكل”، حيث تمكن الثوار أيضاً من تدمير دبابة وعربة “بي إم بي” واغتنام دبابة أخرى.
هذا وتحاول ميليشيات إيران المحافظة على ما حققته من تقدم وتضيق الخناق على المناطق التي ما زالت خاضعة للثوار شرق حلب، وسط أنباء عن وصول تعزيزات عسكرية تشمل المئات من قوات الحرس الجمهوري تمهيداً لخوض حرب شوارع شرق المدينة المحاصر والذي يعاني سكانه من أوضاع إنسانية متدهورة.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    2 ديسمبر, 2016 , 20:21 م

    جاسم

    خنبوقه انت اخونجي بلاش نلعب على بعض
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  2. 28
    2 ديسمبر, 2016 , 20:19 م

    الازدي

    الله ينصر أهل السنه ويثبت أقدامهم ويقويهم على أعداءهم يقتلونهم علنا الإيرانيين والكفار ونحنو تخلينا عنكم الله ينصركم يارب
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  3. 27
    2 ديسمبر, 2016 , 19:48 م

    السفري

    الله أكبر ياكريم دوم ان شاء الله النصر حليفكم الله مولاكم ولامولى لهم
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  4. 26
    2 ديسمبر, 2016 , 19:47 م

    محمد

    اللهم انصرهم واهلك اعداء الاسلام
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  5. 25
    2 ديسمبر, 2016 , 19:12 م

    عبدالعزيز

    الله ينصرهم ... تكالبت عليهم الأمم ... انا مايقهرني الا اللي يتهاوشون على الكوره وااهلنا بسوريا والعراق يحترقون والغرب يضربهم ليل نهار
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  6. 24
    2 ديسمبر, 2016 , 19:10 م
    عدد التعليقات:418

    ♨ليالي نجد ♨

    اللهم اخزي ايران واذناب ايران وانزل باسك الشديد عليهم ياحي ياقيوم
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  7. 23
    2 ديسمبر, 2016 , 19:10 م

    عبدالرحمن الدوسي

    السؤال للمره الالف ياقلم الخنبقه . انت مع سياسية السعوديه في سوريا .. او مع سياسة روسيا وايران والسيسي .. ؟؟؟
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  8. 22
    2 ديسمبر, 2016 , 19:01 م

    عقاب

    انبح كلب ايران ينابح ضد المسلمين
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  9. 21
    2 ديسمبر, 2016 , 18:59 م
    عدد التعليقات:15978

    قلم الحقيقه

    اجعلها حلقة في اذنك يالأخونجي مفهوم. لادولة أخوانية ******
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  10. 20
    2 ديسمبر, 2016 , 18:59 م

    احمد

    اللهم انصر اهل السنة المسلمين على الروس الملحدين والمجوس واذنابهم الليبراليين
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  11. 19
    2 ديسمبر, 2016 , 18:56 م
    عدد التعليقات:15978

    قلم الحقيقه

    نـــــــــــــــو لالالالالالالالالالا دولة أخوانية أو داعشية على أرض سوريا العربية .
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  12. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 18:54 م

    deleted

    تعليق مخالف
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  13. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 18:53 م

    كونان 2016

    اللهم انت اعلم بالنيات ولا احد يعلم ذلك الا انت فأسالك ان تنصر من يحارب لأجل اعلاء كلمتك ونصرة الاسلام والمسلمين
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  14. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 18:52 م

    كلب ايران ينابح
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  15. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 18:50 م

    ديرتي

    قلم ***يلطم حتى وصل اللطم قفاه عليه من الله مايستحق
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  16. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 18:48 م

    وطن

    نبي نشوف فيديو لفطايس ايران لتشفي صدورنا
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  17. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 18:44 م

    ههههههههه قلم ***بيموت من القهر والمشكله ان الجرئه وصلت به بشكل كبير الله اكبر الله ينصرهم على مليشيات ايران وحشدهم ودواعشهم وحزب لاتهم الله ينصر اهل السنه على كلاب المجوس
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  18. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 18:39 م

    اللهم أهلك المجوس والنصيريين وحزب الشيطان والروس الملاحدة وانصر اللهم جندك الثوار المجاهدين في حلب وكل سوريا .
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  19. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 18:39 م

    دحوم1

    يارب انصر اخوننا بسوريا والموصل من ايران النتنه ومن بشار النعجه ومن احفاد الفرس اللهم عزالاسلام والمسلمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابوبكر الصديق وعلى
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  20. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 18:26 م

    تعليق مخالف
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  21. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 18:24 م

    جاسم

    تعليق ٤ الاخونجي احسن الله عزائك في قتلاكم وين العزاء بيكون في بيت حسن زميرا ولا خمائني بلغنا
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  22. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 18:14 م

    ظهرت على حقيقتك يا تعليق 4 ثبت لنا يقينا انك****
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  23. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 18:12 م

    عبدالرحمن الدوسي

    الله ينصرهم يارب على الحثاله الرافضه اهل الشرك والروس الانجاس وعلى من ناصرهم**.
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  24. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 18:09 م

    رحمه

    تعليق مخالف
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  25. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 18:08 م

    احمد باش

    قبل قرنين صدع رؤوسنا العراقيين بالعروبة ودافعهم عنها واليوم واقفين مع الفرس في خندق واحد..
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  26. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 18:07 م
    عدد التعليقات:15978

    قلم الحقيقه

    وكالات الأخوان الارهابية الكاذبة ههههههههههه
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  27. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 18:07 م

    المفروض اننا نساعدهم

    بالعتاد والرجال . الحين مليشيات ايران تقاتل اخوننا في حلب وحنا نتفرج عليها . خلجت ام الاش . الموت جاي جاي احسن نموت في ساحت المعركة نصره لاخوننا .
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  28. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 18:05 م
    عدد التعليقات:11733

    إنسان منصف

    وبعدين،،،،،،ماعندكم نيه،،،،،،تعقلون يالسوريين،،،،،الى متى وانتم،،،،،،،،طاخ طيخ😜✌️
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  29. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 18:04 م
    عدد التعليقات:14304

    برق الحرم

    ((((((((هــــــــــــــــذا الكلام ..............احرقوا حمير اليهود .....تحترق معها اذنابها ))))))
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