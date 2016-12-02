صحيفة المرصد:تصدت الفصائل الثورية لمحاولات ميليشيات إيران لاقتحام أحياء في مدينة حلب الشرقية المحاصرة.
ووفقا لموقع أورنيت أكد مراسل مقتل أكثر من 30 عنصراً من قوات الأسد وميليشيات إيران خلال تصدي الثوار لمحاولة اجتياح أحياء “بستان القصر وكرم الطراب والشيخ سعيد” بمدينة حلب، إلى جانب استعادة السيطرة على مبان عديدة كانت قد احتلتها تلك الميليشيات سابقاً في السكن الشبابي بحي المعصرانية وأضاف المراسل إلى ميليشيات إيران تكبدت خسائر بشرية خلال محاولتها أيضاً اقتحام مساكن البحوث والراموسة وحي صلاح الدين من منطقة “الحشكل”، حيث تمكن الثوار أيضاً من تدمير دبابة وعربة “بي إم بي” واغتنام دبابة أخرى.
هذا وتحاول ميليشيات إيران المحافظة على ما حققته من تقدم وتضيق الخناق على المناطق التي ما زالت خاضعة للثوار شرق حلب، وسط أنباء عن وصول تعزيزات عسكرية تشمل المئات من قوات الحرس الجمهوري تمهيداً لخوض حرب شوارع شرق المدينة المحاصر والذي يعاني سكانه من أوضاع إنسانية متدهورة.
الثوار يصدون محاولة اجتياح أحياء في حلب .. وقتلى ميليشيات إيران بالعشرات
صحيفة المرصد:تصدت الفصائل الثورية لمحاولات ميليشيات إيران لاقتحام أحياء في مدينة حلب الشرقية المحاصرة.
تعليقات ( 29 )
جاسمخنبوقه انت اخونجي بلاش نلعب على بعض
الازديالله ينصر أهل السنه ويثبت أقدامهم ويقويهم على أعداءهم يقتلونهم علنا الإيرانيين والكفار ونحنو تخلينا عنكم الله ينصركم يارب
السفريالله أكبر ياكريم دوم ان شاء الله النصر حليفكم الله مولاكم ولامولى لهم
محمداللهم انصرهم واهلك اعداء الاسلام
عبدالعزيزالله ينصرهم ... تكالبت عليهم الأمم ... انا مايقهرني الا اللي يتهاوشون على الكوره وااهلنا بسوريا والعراق يحترقون والغرب يضربهم ليل نهار
عدد التعليقات:418
♨ليالي نجد ♨اللهم اخزي ايران واذناب ايران وانزل باسك الشديد عليهم ياحي ياقيوم
عبدالرحمن الدوسيالسؤال للمره الالف ياقلم الخنبقه . انت مع سياسية السعوديه في سوريا .. او مع سياسة روسيا وايران والسيسي .. ؟؟؟
عقابانبح كلب ايران ينابح ضد المسلمين
عدد التعليقات:15978
قلم الحقيقهاجعلها حلقة في اذنك يالأخونجي مفهوم. لادولة أخوانية ******
احمداللهم انصر اهل السنة المسلمين على الروس الملحدين والمجوس واذنابهم الليبراليين
عدد التعليقات:15978
قلم الحقيقهنـــــــــــــــو لالالالالالالالالالا دولة أخوانية أو داعشية على أرض سوريا العربية .
deletedتعليق مخالف
كونان 2016اللهم انت اعلم بالنيات ولا احد يعلم ذلك الا انت فأسالك ان تنصر من يحارب لأجل اعلاء كلمتك ونصرة الاسلام والمسلمين
ديرتيقلم ***يلطم حتى وصل اللطم قفاه عليه من الله مايستحق
وطننبي نشوف فيديو لفطايس ايران لتشفي صدورنا
دحوم1يارب انصر اخوننا بسوريا والموصل من ايران النتنه ومن بشار النعجه ومن احفاد الفرس اللهم عزالاسلام والمسلمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابوبكر الصديق وعلى
جاسمتعليق ٤ الاخونجي احسن الله عزائك في قتلاكم وين العزاء بيكون في بيت حسن زميرا ولا خمائني بلغنا
عبدالرحمن الدوسيالله ينصرهم يارب على الحثاله الرافضه اهل الشرك والروس الانجاس وعلى من ناصرهم**.
رحمهتعليق مخالف
احمد باشقبل قرنين صدع رؤوسنا العراقيين بالعروبة ودافعهم عنها واليوم واقفين مع الفرس في خندق واحد..
عدد التعليقات:15978
قلم الحقيقهوكالات الأخوان الارهابية الكاذبة ههههههههههه
المفروض اننا نساعدهمبالعتاد والرجال . الحين مليشيات ايران تقاتل اخوننا في حلب وحنا نتفرج عليها . خلجت ام الاش . الموت جاي جاي احسن نموت في ساحت المعركة نصره لاخوننا .
عدد التعليقات:11733
إنسان منصفوبعدين،،،،،،ماعندكم نيه،،،،،،تعقلون يالسوريين،،،،،الى متى وانتم،،،،،،،،طاخ طيخ😜✌️
عدد التعليقات:14304
برق الحرم((((((((هــــــــــــــــذا الكلام ..............احرقوا حمير اليهود .....تحترق معها اذنابها ))))))