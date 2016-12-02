بالفيديو: الأمطار تغلق نفق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بجدة

صحيفة المرصد: تسببت الأمطار الكثيفة في إغلاق نفق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بجدة، على النحو التالي: “القادم من الشرق يستمر غربا ويمنع التوجه أسفل الكوبري، القادم من الغرب يستمر شرقا ويمنع النزول أسفل الكوبري، القادم من الشمال تم تحويل الحركة إلى شارع غرناطة باتجاه الغرب، القادم من الجنوب تم تحويل الحركة لأسفل كوبري بني مالك”، وذلك بحسب ما أعلنته الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، محذرة من وجود تجمعات للأمطار على طريق الملك فهد باتجاه الشمال مقابل بنك ساما.

كما أكدت المرور أن كافة التحويلات في المواقع المذكورة ستستمر حتى انتهاء تصريف المياه، متوقعة أن يحدث ذلك في حدود الساعة الـ6 مساء.