صحيفة المرصد: تسببت الأمطار الكثيفة في إغلاق نفق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بجدة، على النحو التالي: “القادم من الشرق يستمر غربا ويمنع التوجه أسفل الكوبري، القادم من الغرب يستمر شرقا ويمنع النزول أسفل الكوبري، القادم من الشمال تم تحويل الحركة إلى شارع غرناطة باتجاه الغرب، القادم من الجنوب تم تحويل الحركة لأسفل كوبري بني مالك”، وذلك بحسب ما أعلنته الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، محذرة من وجود تجمعات للأمطار على طريق الملك فهد باتجاه الشمال مقابل بنك ساما.
كما أكدت المرور أن كافة التحويلات في المواقع المذكورة ستستمر حتى انتهاء تصريف المياه، متوقعة أن يحدث ذلك في حدود الساعة الـ6 مساء.
بالفيديو: الأمطار تغلق نفق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بجدة
صحيفة المرصد: تسببت الأمطار الكثيفة في إغلاق نفق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بجدة، على النحو التالي: “القادم من الشرق يستمر غربا ويمنع التوجه أسفل الكوبري، القادم من الغرب يستمر شرقا ويمنع النزول أسفل الكوبري، القادم من الشمال تم تحويل الحركة إلى شارع غرناطة باتجاه الغرب، القادم من الجنوب تم تحويل الحركة لأسفل كوبري بني مالك”، وذلك بحسب ما أعلنته الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، محذرة من وجود تجمعات للأمطار على طريق الملك فهد باتجاه الشمال مقابل بنك ساما.
تعليقات ( 16 )
المنتصر بالحقشارع فلسطين في الأصل هو وادي بني مالك وهو مجرى سيل رئيسي فلا غرابه استمرار غرق النفق كل مره الغريب فعلا" هو عمل نفق في هذا الوادي . الا نفاق لا تناسب مدينة جده
مواطن ما يحب الهياطغريبة ؟؟؟؟؟؟؟ انا اللي اعرفة ما عندنا فساد وكل مشاريعنا تنفذ بكل دقة , عكس دول اوروبا الغير اسلامية التي ينخر فيها الفساد والرشوة .
السفريللاسف ابورأس راسه فاضي واللي جابه ماهوفاضي المفروض يلزمون البلدية برفع مناسيب كل الطرقات الجديدة والمباني بالردميات والغاء الانفاق وتحل بدل عنهاالكباري المناطق الساحلية دائما تحتاج لرفع عن مستوى البحر
فيصلطيب ليه الامطار تغلقه وش السبب ؟؟
ريمهذا شكله شغل المهندس اللبناني الي راتبه 40 الف هههههههه
صديق نو بربروماهم شي امن وامان
صديق نو بربروماهم شي انت وامان
صقيرما هذا يا هذا
جني👻على شان كذا اشوف الطيارات تبخ بالجو ذهابا وايابا!!
المقاولن االعربتعليق مخالف
اهم شيماخر عندهم شي بس غرقوا!
قلم جافالمطر كما أنه رحمة أصبح يكشف الفساد
ساريهدا شغل ابوووووووو علوص ابو شكيب
كجمغلوسيبقى الحال على ما هو عليه حتى يأتي امين امين