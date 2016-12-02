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بالفيديو: الأمطار تغلق نفق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بجدة

2 ديسمبر, 2016 , 18:12 م
بالفيديو: الأمطار تغلق نفق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بجدة
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صحيفة المرصد: تسببت الأمطار الكثيفة في إغلاق نفق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بجدة، على النحو التالي: “القادم من الشرق يستمر غربا ويمنع التوجه أسفل الكوبري، القادم من الغرب يستمر شرقا ويمنع النزول أسفل الكوبري، القادم من الشمال تم تحويل الحركة إلى شارع غرناطة باتجاه الغرب، القادم من الجنوب تم تحويل الحركة لأسفل كوبري بني مالك”، وذلك بحسب ما أعلنته الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، محذرة من وجود تجمعات للأمطار على طريق الملك فهد باتجاه الشمال مقابل بنك ساما.
كما أكدت المرور أن كافة التحويلات في المواقع المذكورة ستستمر حتى انتهاء تصريف المياه، متوقعة أن يحدث ذلك في حدود الساعة الـ6 مساء.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 20:27 م

    المنتصر بالحق

    شارع فلسطين في الأصل هو وادي بني مالك وهو مجرى سيل رئيسي فلا غرابه استمرار غرق النفق كل مره الغريب فعلا" هو عمل نفق في هذا الوادي . الا نفاق لا تناسب مدينة جده
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  2. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 20:25 م

    جدة حدث فيها 3 كوارث على التوالي وامتلكت كأس الكوارث لذلك ستدخل للكوارث بدون تصفيات في فترة من الفترات كانت الطاسة ضائعة اما الان المطبخ كله ضايع
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  3. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 20:16 م

    مواطن ما يحب الهياط

    غريبة ؟؟؟؟؟؟؟ انا اللي اعرفة ما عندنا فساد وكل مشاريعنا تنفذ بكل دقة , عكس دول اوروبا الغير اسلامية التي ينخر فيها الفساد والرشوة .
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  4. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 20:13 م

    السفري

    للاسف ابورأس راسه فاضي واللي جابه ماهوفاضي المفروض يلزمون البلدية برفع مناسيب كل الطرقات الجديدة والمباني بالردميات والغاء الانفاق وتحل بدل عنهاالكباري المناطق الساحلية دائما تحتاج لرفع عن مستوى البحر
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  5. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 19:39 م

    فيصل

    طيب ليه الامطار تغلقه وش السبب ؟؟
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  6. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 19:31 م

    ريم

    هذا شكله شغل المهندس اللبناني الي راتبه 40 الف هههههههه
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  7. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 19:02 م

    تعليق مخالف
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  8. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 19:01 م

    صديق نو بربروم

    اهم شي امن وامان
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  9. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 19:00 م

    صديق نو بربروم

    اهم شي انت وامان
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  10. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 18:57 م

    صقير

    ما هذا يا هذا
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  11. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 18:57 م

    جني👻

    على شان كذا اشوف الطيارات تبخ بالجو ذهابا وايابا!!
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  12. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 18:39 م

    المقاولن االعرب

    تعليق مخالف
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  13. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 18:36 م

    اهم شي

    ماخر عندهم شي بس غرقوا!
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  14. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 18:36 م

    قلم جاف

    المطر كما أنه رحمة أصبح يكشف الفساد
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  15. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 18:28 م

    ساري

    هدا شغل ابوووووووو علوص ابو شكيب
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  16. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 18:23 م

    كجمغلو

    سيبقى الحال على ما هو عليه حتى يأتي امين امين
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