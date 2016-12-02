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غدا .. الإمارات تستقبل الملك سلمان والرئيس المصري في يومها الوطني

2 ديسمبر, 2016 , 19:01 م
غدا .. الإمارات تستقبل الملك سلمان والرئيس المصري في يومها الوطني
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صحيفة المرصد : يستعد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ، غدا السبت، لزيارة 4 دول خليجية، هي: “الإمارات، قطر، البحرين، الكويت”.
ويبدأ خادم الحرمين جولته الخليجية بزيارة رسمية لدولة الإمارات، وتتوافق الزيارة مع احتفال “أبو ظبي” باليوم الوطني الخامس والأربعين والذي يوافق الثاني من ديسمبر.
وتتزامن زيارة الملك سلمان مع زيارة أخرى مرتقبة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات، بحسب عكاظ.
ويتجه خادم الحرمين عقب زيارته للإمارات إلى دولة قطر، ومنها إلى البحرين، حيث أنه من المقرر أن يرأس وفد من المملكة إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تستضيفها المنامة يومي 6 و7 ديسمبر الجاري.
وفي الوقت نفسه، استعدت شوارع قطر لاستقبال خادم الحرمين، بالزينة وبأعلام دولتي قطر والسعودية، كما ازدانت الشوارع بصور الملك سلمان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 20:34 م

    فصفص

    حفظ الله خادم الحرمين الملك المعطاء الكريم . الشهم الملك ابن الملك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 20:31 م
    عدد التعليقات:1250

    سامية

    🇪🇬❤️حفظ الله الرئيس عبدالفتاح السيسي في حله وترحاله❤️🇪🇬
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  3. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 20:24 م

    حامد

    عمان برى الزيارة ؟ لان وجودها وعدمه واحد وش ترجي منهم وهم متحفظين على ان الحوثي جماعه ارهابية -
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  4. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 20:22 م
    عدد التعليقات:1250

    سامية

    🇸🇦🌹❤️حفظ الله خادم الحرمين في حله وترحاله❤️🌹🇸🇦
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  5. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 20:21 م
    عدد التعليقات:1250

    سامية

    ❤️🌹🇸🇦🇦🇪🌹❤️قلوبنا مع الشعب الإماراتي في يومه الوطني المجيد كل عام والإمارات حكومة وشعبا بألف خير ❤️🌹🇸🇦🇦🇪🌹❤️
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  6. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 19:44 م

    عبدالعزيز//

    الله يديم المحبه ويؤلف قلوبكم فهذا مايقهر الاعداء ويقتل قلوبهم حقظ الله سلمان الحزم
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  7. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 19:18 م
    عدد التعليقات:14304

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=KpV0g8Ctflc
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  8. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 19:13 م
    عدد التعليقات:14304

    برق الحرم

    ((((((( عــــــــــــــــــــاش سلمان ...........يابلادي عاش سلمان ........ ونرفع لاخواننا واشقائنا في الامرات أسمى أيات التبريكات بمناسبة اليوم الوطني للامارات _العربية )))))
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  9. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 19:12 م

    أبو خالد

    الله يديم المحبه بين الأشقاء
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  10. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 19:09 م

    ولا شيء

    الله يحفظك يابو فهد وترجع بسلامه يارب .. ماحولك سلف
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