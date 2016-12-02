غدا .. الإمارات تستقبل الملك سلمان والرئيس المصري في يومها الوطني

صحيفة المرصد : يستعد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ، غدا السبت، لزيارة 4 دول خليجية، هي: “الإمارات، قطر، البحرين، الكويت”.

ويبدأ خادم الحرمين جولته الخليجية بزيارة رسمية لدولة الإمارات، وتتوافق الزيارة مع احتفال “أبو ظبي” باليوم الوطني الخامس والأربعين والذي يوافق الثاني من ديسمبر.

وتتزامن زيارة الملك سلمان مع زيارة أخرى مرتقبة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات، بحسب عكاظ.

ويتجه خادم الحرمين عقب زيارته للإمارات إلى دولة قطر، ومنها إلى البحرين، حيث أنه من المقرر أن يرأس وفد من المملكة إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تستضيفها المنامة يومي 6 و7 ديسمبر الجاري.

وفي الوقت نفسه، استعدت شوارع قطر لاستقبال خادم الحرمين، بالزينة وبأعلام دولتي قطر والسعودية، كما ازدانت الشوارع بصور الملك سلمان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.