صحيفة المرصد : يستعد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ، غدا السبت، لزيارة 4 دول خليجية، هي: “الإمارات، قطر، البحرين، الكويت”.
ويبدأ خادم الحرمين جولته الخليجية بزيارة رسمية لدولة الإمارات، وتتوافق الزيارة مع احتفال “أبو ظبي” باليوم الوطني الخامس والأربعين والذي يوافق الثاني من ديسمبر.
وتتزامن زيارة الملك سلمان مع زيارة أخرى مرتقبة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات، بحسب عكاظ.
ويتجه خادم الحرمين عقب زيارته للإمارات إلى دولة قطر، ومنها إلى البحرين، حيث أنه من المقرر أن يرأس وفد من المملكة إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تستضيفها المنامة يومي 6 و7 ديسمبر الجاري.
وفي الوقت نفسه، استعدت شوارع قطر لاستقبال خادم الحرمين، بالزينة وبأعلام دولتي قطر والسعودية، كما ازدانت الشوارع بصور الملك سلمان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.
غدا .. الإمارات تستقبل الملك سلمان والرئيس المصري في يومها الوطني
صحيفة المرصد : يستعد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ، غدا السبت، لزيارة 4 دول خليجية، هي: “الإمارات، قطر، البحرين، الكويت”.
تعليقات ( 10 )
فصفصحفظ الله خادم الحرمين الملك المعطاء الكريم . الشهم الملك ابن الملك
عدد التعليقات:1250
سامية🇪🇬❤️حفظ الله الرئيس عبدالفتاح السيسي في حله وترحاله❤️🇪🇬
حامدعمان برى الزيارة ؟ لان وجودها وعدمه واحد وش ترجي منهم وهم متحفظين على ان الحوثي جماعه ارهابية -
عدد التعليقات:1250
سامية🇸🇦🌹❤️حفظ الله خادم الحرمين في حله وترحاله❤️🌹🇸🇦
عدد التعليقات:1250
سامية❤️🌹🇸🇦🇦🇪🌹❤️قلوبنا مع الشعب الإماراتي في يومه الوطني المجيد كل عام والإمارات حكومة وشعبا بألف خير ❤️🌹🇸🇦🇦🇪🌹❤️
عبدالعزيز//الله يديم المحبه ويؤلف قلوبكم فهذا مايقهر الاعداء ويقتل قلوبهم حقظ الله سلمان الحزم
عدد التعليقات:14304
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=KpV0g8Ctflc
عدد التعليقات:14304
برق الحرم((((((( عــــــــــــــــــــاش سلمان ...........يابلادي عاش سلمان ........ ونرفع لاخواننا واشقائنا في الامرات أسمى أيات التبريكات بمناسبة اليوم الوطني للامارات _العربية )))))
أبو خالدالله يديم المحبه بين الأشقاء
ولا شيءالله يحفظك يابو فهد وترجع بسلامه يارب .. ماحولك سلف