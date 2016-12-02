بالفيديو: شاعر قطري ينظم قصيدة “يا مرجع عهد الفخر والفتوحات” احتفالاً بالملك سلمان

صحيفة المرصد: استقبل الشاعر القطري، مبارك آل خليفة، خبر زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم قصيدة تمدح شيم الملك وكرائم أخلاقه .

وذكر الشاعر القطري في قصيدته الملك بأنه مجدد التاريخ، ومرجع لعهد الفخر والفتوحات، قائلاً في مطلع القصيدة: “باسم قطر وأهل قطر ياهلا، يا مرحبا بك عد الأحياء والأموات، حييت يا طوفان، يا بحر يا سيل، يالنيل يا طويق وجبال السروات، يا مجدد التاريخ، يا معدل الميل، يا مرجع العهد الفخر والفتوحات”.

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز يستعد لجولة خليجية تشمل 4 دول، هي: “الإمارات وقطر والكويت والبحرين” بدءا من غدا السبت .