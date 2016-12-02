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بالفيديو: شاعر قطري ينظم قصيدة “يا مرجع عهد الفخر والفتوحات” احتفالاً بالملك سلمان

2 ديسمبر, 2016 , 19:55 م
بالفيديو: شاعر قطري ينظم قصيدة “يا مرجع عهد الفخر والفتوحات” احتفالاً بالملك سلمان
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صحيفة المرصد: استقبل الشاعر القطري، مبارك آل خليفة، خبر زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم قصيدة تمدح شيم الملك وكرائم أخلاقه .

وذكر الشاعر القطري في قصيدته الملك بأنه مجدد التاريخ، ومرجع لعهد الفخر والفتوحات، قائلاً في مطلع القصيدة: “باسم قطر وأهل قطر ياهلا، يا مرحبا بك عد الأحياء والأموات، حييت يا طوفان، يا بحر يا سيل، يالنيل يا طويق وجبال السروات، يا مجدد التاريخ، يا معدل الميل، يا مرجع العهد الفخر والفتوحات”.

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز يستعد لجولة خليجية تشمل 4 دول، هي: “الإمارات وقطر والكويت والبحرين” بدءا من غدا السبت .



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 23:06 م

    عبادي

    سيفون ع عمان
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  2. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 22:44 م

    الثقفي

    والنعم بتميم وقطر وشعب قطر اخوان ودم واحد
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  3. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 22:43 م

    الثقفي

    صح لسانك الله بحفظ الخليج العربي واهل الخليج من شر الحاقدين والمفسدين ويديم امنهم واستقرارهم
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  4. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 22:36 م

    يوسف بن علي

    صح لسانك .. يعلم الله أننا نحب قطر و حكامها و شعبها الذي هو جزء منا و نحن منهم
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  5. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 22:32 م

    سويدي

    سلمان و تميم فخر الأمة الخليجية والعربية و الإسلامية أسأل الله أن يجمعهم دائماً على طاعته
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  6. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 22:24 م

    المملكه العربيه الصليبييه

    تعليق مخالف
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  7. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 20:57 م

    ام سعود

    يا حكامنا يا تاج راسنا يا ربي يحفظكم كلكم نريد اتحاد اليوم قبل باجر نفذو وصية الملك عبدالله يعل مثواه الجنة هو وابوه واخوانة ويطول بعمر سلمان واخوانة وحكام الخلبج تري ايران والمجوس والروافض اقبالكم ..
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  8. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 20:42 م
    عدد التعليقات:14325

    برق الحرم

    ((((((( ووثقية الرياض بين دول الخليج وقطر ...... تؤكد ماذا ؟)))))))
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  9. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 20:35 م
    عدد التعليقات:14325

    برق الحرم

    (((((خلجيجنا واحد.....هاه يا برق ادل بشيء هاهنا الله يهديدك انت تشتت ولا تجمع....... ترى القطريين ليس جميعهم توابع فيهم رجال ...وليس جميعهم حزبيين اخوان واعتقد ان لسان قطر بن ذيب شاهد))))
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  10. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 20:32 م

    أبومنكوس في بيته دائمآ منكوس على راسه

    صح للسانك ياالشاعر البطل وصح الله كيانك دول الخليج العربي أخوه مافيه شك حسب ونسب وأخوه وانا اتمنى من هذا المنبر الحر ان دول الخليج العربي تتوحد وليس تعاون فقط لاغير
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  11. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 20:20 م

    خلجيجنا واحد

    هاه يا برق ادل بشيء هاهنا الله يهديدك انت تشتت ولا تجمع
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  12. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 20:16 م
    عدد التعليقات:14325

    برق الحرم

    ((((((( بكل تأكيد العرب تفاخر بملوكها..... يا مجدد التاريخ..... يا معدل الميل....يا مرجع العهد الفخر والفتوحات )))))))
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  13. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 20:15 م

    الحقباني

    علم الله يحفظ حبيب الشعب في كل مكان وليس مستغرب من ابناء محلس التعاون قول كلام زين في زين علم
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  14. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 20:13 م

    مواطن سعودي وافتخر

    صح لسانك وصح بدنك ويستاهل أبوفهد سلمان الحزم والحسم
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  15. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 20:12 م

    جبال سدير

    الله هم اجمع شملهم واخذل عدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم
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  16. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 20:07 م

    عبدالعزيز//

    دام الله الاخوة والمحبه بينكم توحدنا هو مايقسم ظهور الخونه والاتباع الله يحفظ الخليج واهله وحكامه
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  17. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 20:07 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    والشعراء يتبعهم الغاوون
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  18. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 20:06 م

    محمد الحربي

    صح السانك
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