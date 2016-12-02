بالفيديو : طبيبة مصرية بالمملكة تستغيث من طليقها السعودي

صحيفة المرصد:نشرت طبيبة مصرية تدعى أميرة محمود مقيمة في منطقة جازان وتعمل في السعودية منذ تسعة أعوام، مقطع فيديو على صفحتها بـ “فيس بوك” تستغيث بالمملكة من طليقها السعودي، قائلة: “إحنا مش بنات متعة، ومش جزائي إني اتجوزت سعودي”.

وأوضحت الطبيبة المصرية، أنها لا تستطيع الحصول على إقامة في المملكة، أو عملا وهي أم لأربعة أطفال، بسبب رفض طليقها السعودي التنازل عن كفالتها، وأنها توجهت لمديرية الجوازات في جازان لاستخراج “إقامة والدة مواطن سعودي”، لأنها أم لتوأم أنجبتهما من طليقها، وأثبتت نسبهما إليه بحكم محكمة، حسب قولها.

واشترطت المديرية تنازل طليقها عن كفالتها لإصدار الإقامة إذ أنها كانت تعمل في مستوصف يملكه الطليق فضلًا عن أن أمير جازان محمد بن ناصر أرسل خطابا للجوازات يقول فيه: “ليس من العدل بقاؤها على كفالة زوجها”، إلا أن الجوازات لم تصدر لها الإقامة حتى الآن.

وهاجمت الطبية السفارة المصرية بالمملكة، قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل في سفارتي المصرية”.