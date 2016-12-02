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بالفيديو : طبيبة مصرية بالمملكة تستغيث من طليقها السعودي

2 ديسمبر, 2016 , 19:45 م
بالفيديو : طبيبة مصرية بالمملكة تستغيث من طليقها السعودي
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صحيفة المرصد:نشرت طبيبة مصرية تدعى أميرة محمود مقيمة في منطقة جازان وتعمل في السعودية منذ تسعة أعوام، مقطع فيديو على صفحتها بـ “فيس بوك” تستغيث بالمملكة من طليقها السعودي، قائلة: “إحنا مش بنات متعة، ومش جزائي إني اتجوزت سعودي”.
وأوضحت الطبيبة المصرية، أنها لا تستطيع الحصول على إقامة في المملكة، أو عملا وهي أم لأربعة أطفال، بسبب رفض طليقها السعودي التنازل عن كفالتها، وأنها توجهت لمديرية الجوازات في جازان لاستخراج “إقامة والدة مواطن سعودي”، لأنها أم لتوأم أنجبتهما من طليقها، وأثبتت نسبهما إليه بحكم محكمة، حسب قولها.
واشترطت المديرية تنازل طليقها عن كفالتها لإصدار الإقامة إذ أنها كانت تعمل في مستوصف يملكه الطليق فضلًا عن أن أمير جازان محمد بن ناصر أرسل خطابا للجوازات يقول فيه: “ليس من العدل بقاؤها على كفالة زوجها”، إلا أن الجوازات لم تصدر لها الإقامة حتى الآن.
وهاجمت الطبية السفارة المصرية بالمملكة، قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل في سفارتي المصرية”.



تعليقات ( 91 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 91
    2 ديسمبر, 2016 , 23:19 م

    Smile

    مصريه ** **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 90
    2 ديسمبر, 2016 , 23:18 م

    الثقفي

    الوافدات يتزوجن السعودي للمصالح للمال وللجنسيه مو لله ولاحيا ولا حمدولا شكورا بعدين في احد يصدقهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 89
    2 ديسمبر, 2016 , 23:17 م

    عشتار بندر الحمدان

    هكذا نحن السعوديين ، و المغربية مثال قريب ، ما نحل مشاكلنا الا لما نصير على التيوب و التواصل الاجتماعي . هذا لا يليق بالمعنيين بالامر في بلادي الحبيبة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 88
    2 ديسمبر, 2016 , 23:14 م

    الثقفي

    ارجعي بلدك ليش جالسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 87
    2 ديسمبر, 2016 , 23:12 م

    العنود

    في واحد عاقل يتزوج مصرية أم لسان طويل
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  6. 86
    2 ديسمبر, 2016 , 23:11 م

    اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظك

    حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وظالمة نسأل الله ان ينتقم منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 85
    2 ديسمبر, 2016 , 23:11 م

    اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظك

    حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وظالمة نسأل الله ان ينتقم منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 84
    2 ديسمبر, 2016 , 23:11 م

    اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظك

    حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وظالمة نسأل الله ان ينتقم منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 83
    2 ديسمبر, 2016 , 23:08 م

    يمني وافتخر

    تشتكي من الظلم الله واكبر ليش كذا ياخي رحلوها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 82
    2 ديسمبر, 2016 , 22:52 م

    مرحبا

    ان كانت مظلومة الله سبحانه وتعالى بينصرها الظلم ظلمات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 81
    2 ديسمبر, 2016 , 22:50 م

    مرحبا

    مثل المصري اللي نايم في الإمارات يبغي الرز الخليجي والنفط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 80
    2 ديسمبر, 2016 , 22:42 م

    يوسف بن علي

    الله ييسر أمرك و يعينك .. بس المصري مستحيل يصدق لازم يكذب و يلف و يدور مقتدين في ذلك بأبو الثلاجة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 79
    2 ديسمبر, 2016 , 22:24 م

    متابع بصمت

    هرب الخنبوووقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 78
    2 ديسمبر, 2016 , 22:23 م

    💎🎀سُندُس

    ي75 : تركيزك ع المصريات وقولك بأنهن أنانيات هذا ظلم والتعميم لغة الجهل ........جميع النساء ع إختلاف جنسياتهن فيهن الصالحة وفيهن الطالحة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 77
    2 ديسمبر, 2016 , 22:18 م

    مواطن

    مستحيل اصدق مصري ابداً ابداً
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 76
    2 ديسمبر, 2016 , 22:18 م

    💎🎀سُندُس

    والله يابنت الحلال ماندري عن نيتك من هالزواج🤔🤔 "النية مطية" وعلى نياتكم ترزقون عموماً تبقى مجرد أحتمالات وماسمعنا إلامن طرف واحد وصعب نحكم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 75
    2 ديسمبر, 2016 , 22:14 م

    امجاد

    تزوج مغربيه عراقيه لبنانيه سوريه تونسيه مسلمه سنيه ابعد عن المصريات انانيات لا تحب السعودي ولو كان زوجها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 74
    2 ديسمبر, 2016 , 22:13 م

    قصيمي معتق

    خلاص اطلعي خروج نهائي وفكينا من فلسفة ابو كفته
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  19. 73
    2 ديسمبر, 2016 , 22:11 م

    الهمداني

    70-جمعه الحل الوحيد هو ايقاف الزواج من الخارج سواء للرجل او للمرأة((انت تبي تورط الناس في تكافؤ النسب , الزواج من الخارج ارحم))
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  20. 72
    2 ديسمبر, 2016 , 22:10 م

    💎🎀سُندُس

    57 // تقول: السعودي والسعودية ابناء بلد واحد احسن من الغريب اللي تارك بلده عشان عدة أهداف..) قلنا لك الزواج قسمة ونصيب ولعلمك ( بعض ) السعوديين والسعوديات لهم ايضاً عدة أهداف من الزواج .. ماعليش.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 71
    2 ديسمبر, 2016 , 22:02 م

    ابوشيخه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 70
    2 ديسمبر, 2016 , 21:53 م

    جمعه

    الحل الوحيد هو ايقاف الزواج من الخارج سواء للرجل او للمرأة
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  23. 69
    2 ديسمبر, 2016 , 21:49 م

    جمعه

    اللهم انا نسألك من اراد بهذا البلد او بااهله او بحكامه او بجيشه شر او سوء ان ترد كيده في نحره ياارحم الراحمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 68
    2 ديسمبر, 2016 , 21:46 م

    عامر

    ****ماعليه شرهه عاد مصريه تتزوج الله يفضحه لو مافي لعالم مصريه ماتزوجت
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  25. 67
    2 ديسمبر, 2016 , 21:45 م

    ساهر

    رجاءً الي يبي يتزوج من الخارج لا يفضحنا عندها وعند اهلها وبلدها علشان لو طلقها ما تطلع تشتكي في اليوتيوب وفي صحف واعلام ومحاكم وسفارة بلدها وتشوهه صورة المواطن السعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 66
    2 ديسمبر, 2016 , 21:43 م

    وهابي سابق

    التجارب علمتنا ان لا نصدق اي مصري او مصرية .
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  27. 65
    2 ديسمبر, 2016 , 21:43 م

    صادق

    يعني بالله متزوجتنه عشان سواد عيونه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  28. 64
    2 ديسمبر, 2016 , 21:39 م

    ساري

    التجنيس متوقف لاتحاولين الله يخليك وبلاش استعطاف المسؤلين على حساب تشوية صورة المجتمع السعودي
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  29. 63
    2 ديسمبر, 2016 , 21:35 م

    جمعه

    شوهو صورة المواطن السعودي بسبب هذه الاطماع كل من يقيم على هذا الوطن من الاجانب لم ياتي الامن اجل المال هذه الحقيقة المرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  30. 62
    2 ديسمبر, 2016 , 21:34 م

    الله يكون بعونك مايتحمل السعودي ويصبر عليه الا السعودية صابرة على رومانسيته وطيبة أخلاقة وحسن عشرته وصابرة على كرمه واحترامه لها وقناعتة فيها واهتمامه بها وصابرة على زواجه عليها وعدله بينهم الله يعينك
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  31. 61
    2 ديسمبر, 2016 , 21:33 م

    حدالسيف

    ههههههههه راح فيها الخنبوقي قامت قيامته ويتقلب ويحاول لاكنهمسكين مايدرى ان كلمهمن كلماته معروووفه غبي ومتمادي خخخخخخخ راجع مصحةنفسية انصحك بس هاه مو يسالك الدكتور عن اسمك وتقول ساميه ثم يصك عليك انتبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(16)
  32. 60
    2 ديسمبر, 2016 , 21:31 م

    كاتب عدل

    لازم نسمع من الطرف الاخر طليقها ايش الموضوع بالضبط
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 59
    2 ديسمبر, 2016 , 21:28 م

    عباس كاتم الانفاس

    الله عليك يامراقب كفو يالذيب دق خشمه ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  34. 58
    2 ديسمبر, 2016 , 21:25 م

    wely

    المفروض ان طليقها ياخد الاولاد و هى ترجع بلدها ...او تاخد ولادها و ترجع مصر ...لكن واضح انها عاوزه تقعد هنا ...لو عاوزه تقعد هنا تاخد نقل كفاله من طليقها و تعيش مع اولادها و تشتغل هنا ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 57
    2 ديسمبر, 2016 , 21:23 م

    ؟؟؟؟

    47 💎🎀سُندُس وبالنسبة لمسألة الطمع ف مال الرجل فيه "بعض" السعوديات تتزوج السعودي عشان ماله.. الطمع ماله جنسية . . السعودي والسعودية ابناء بلد واحد احسن من الغريب اللي تارك بلده عشان عدة أهداف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 56
    2 ديسمبر, 2016 , 21:20 م

    العلبريالية

    كفوووووووووووووووو تستاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 55
    2 ديسمبر, 2016 , 21:19 م

    مراقب

    أنت ياخنبوقي تعرف الأنسانيه تعليق 49 أقطع يدي ياشيخ أنذل منك ماشفت وتخلط الحابل بالنابل لاجل اثارة المشاكل والمصايب معروفة مقاصدك انكتم
    لا يعجبني(1) اعجبني(15)
  38. 54
    2 ديسمبر, 2016 , 21:19 م

    عفاف اللحياني

    والله أنكم ياسعوديين فشلتونا قدام العربان خوال عيالكم أجانب من جميع الجنسيات عربيه وغير عربيه ولأن البنات أصبحو يقلدوكم في الزواج من أجانب وأصبحتو خوال لأبناء الأجانب ههههههه الله يصلح حالكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  39. 53
    2 ديسمبر, 2016 , 21:16 م

    ابوخالد الدمام

    الله يفرج همك ويسخر لك الطيبين من عباده
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  40. 52
    2 ديسمبر, 2016 , 21:15 م

    مراقب

    الخنبوقي مثير الفتن قام يطامر وهو مايشوف ويقول على الجهات التدخل انت ماتفهم يقولك عندها صكوك ومعاملتها مرت على الجوزات واكثر من اداره انت ماتفهم ؟ غبي ويتقلب بالمعرفات النسائية والملونه عارفينك انكتم
    لا يعجبني(1) اعجبني(13)
  41. 51
    2 ديسمبر, 2016 , 21:12 م

    loovivool

    ما حصلت على الجنسية السعودية فضيقت صدره حتى طلقها لأن الزواج به من الاساس كان لغرض الجنسية
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  42. 50
    2 ديسمبر, 2016 , 21:12 م

    ارز 👊 نجد

    الله يحفظهم ويستر عليهم ويصلح الحال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 49
    2 ديسمبر, 2016 , 21:10 م

    لفته إنسانية

    بعض المطلقات والارامل والمعلقات وضعهن مزري ومظلومات ومهمشات وحقوقهن ضايعة واهلهن يتضايقون منهن والمطلقة طليقها ينتقم منها لذا يجب الالتفات لهن ومساعدتهن وتوفير لهن كل سبل الحياة والعيش الكريم والامان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 48
    2 ديسمبر, 2016 , 21:09 م

    يجب على الجهات العليا التدل وحل القضيه وعاده حقوق هاذي الانسانه فورآ

    العدل ثم العدل ثم العدل المصريه اخت لينا بالدم والدين والبنت اصبحت ام لسعوديين يجب بقوة القانون اعطائها جميع حقوقها وتأمين سكن وعمل لها وحل مشكلتها مع طليقها البنت اصبحت سعوديه
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  45. 47
    2 ديسمبر, 2016 , 21:09 م

    💎🎀سُندُس

    44 // الزواج من ضمن الأرزاق المكتوبة ف "اللوح" ومافيه أحد يقدر يغير رزقه....... وبالنسبة لمسألة الطمع ف مال الرجل فيه "بعض" السعوديات تتزوج السعودي عشان ماله.. الطمع ماله جنسية .
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  46. 46
    2 ديسمبر, 2016 , 21:02 م

    العلبريالية

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 45
    2 ديسمبر, 2016 , 21:01 م

    رشاد/ جده

    الخنبوقي يتقلب هنا ههههه ويستميت بالدفاع بمعرفات واسماء نسائية الله يزيدك مرض
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  48. 44
    2 ديسمبر, 2016 , 21:01 م

    ماجد البلوي

    يستاهل زوجها خلوه يتبهدل في المحاكم علشان يعرف قدر بنت بلده الي تركها وراح يتزوج أجنبيه علا باله أنها تزوجته علشان سواد عيونه كلها طمع في المال ولجنسيه علشان تستقدم جماعتها وتفتح لهم محلات تجاريه
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  49. 43
    2 ديسمبر, 2016 , 20:56 م

    ام خالد

    ان شاءالله المسؤلين يساعدونك ويحلوون مشكلتك حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  50. 42
    2 ديسمبر, 2016 , 20:52 م

    saleh33

    الابناء التؤام المحكمه حكمت انهم اولاده ويجب سماع الطرف الاخر وخلوكم من البق المصري ويجب سماع الطرفين لان الحرامي والقاتل يبكي ويقول مظلوم واي مجرم يبكي ويقول مظلوم ويهيج الناس والقاضي حكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  51. 41
    2 ديسمبر, 2016 , 20:46 م

    مصطفى حمدي

    هو الرقاله خلصت ولا أيه . أتقوزي غيره وانتهت المشكلة. ميصحش كدا .
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  52. 40
    2 ديسمبر, 2016 , 20:45 م

    راكاااان

    شوفوا الهرج الكبير ،،، تستغيث ايش سوى حطك في فرامة لحم ولا ولع فيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  53. 39
    2 ديسمبر, 2016 , 20:45 م

    بسااااام

    للأسف ! أصبح المواطن ولمواطنه جسر مرور يستطيع اللوبي الأجنبي من خلاله الوصول لهدفهم في ضمان بقائهم في السعوديه مدى الحياه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  54. 38
    2 ديسمبر, 2016 , 20:44 م

    مصطفى حمدي

    هو الرقاله خلصت ولا أيه . أتقوزي غيره وانتهت المشكلة. ميصحش كدا .
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  55. 37
    2 ديسمبر, 2016 , 20:43 م

    راكاااان

    خلي السيسي ينفعك طالما باع نحن لانبيع من باع وانما نشوته .زنشوت من يتشدد له
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 36
    2 ديسمبر, 2016 , 20:41 م

    الله يصلح الحال

    اتقوا الله فيها هذه انسانه مظلومة بغض النظر عن جنسيتها سواء كان ذكر او انثى الظلم حرام لكن طليقها وين بيروح من عقاب الله حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  57. 35
    2 ديسمبر, 2016 , 20:41 م

    الله يفك كربتك وكربتي..مع الاسف انا ايضا اجنبيه ومتزوجة من سعودي ويشهد الله ما شفت يوم حلو معاه..وانا اللي اشتغل واصرف عليه..وجالسه وساكته لأجل الاولاد..واللي يتفلسف ويقول بنت البلد ومدري وشو..
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  58. 34
    2 ديسمبر, 2016 , 20:40 م
    عدد التعليقات:1

    سامية

    الله يعينك ويسمح أمرك .
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  59. 33
    2 ديسمبر, 2016 , 20:39 م

    زائر

    نسال الله ان يظهرالحق وينصف المظلوم هي او هو لكن نصيحه مجرب لمن يريدالزواج من الخارج ﻻتستعجل بانجاب اوﻻدحتى تختبرالزوجه زين ﻻنهن يقلبن 180درجه بعدالانجاب عشان تتجنس وتسحب ع المسكين وتجننه ليطلقها..
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  60. 32
    2 ديسمبر, 2016 , 20:39 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    مسكينه الله ينتقم من زوجها الظالم .
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  61. 31
    2 ديسمبر, 2016 , 20:38 م

    عبد ربه

    الزوج المطلق واضح ان عنده تجارة ومستشفيات واملاك . الله يعينه على القروشة.
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  62. 30
    2 ديسمبر, 2016 , 20:34 م

    جبال سدير

    دائما خل علاقتك مع المصري سلام وعليكم السلام فقط لاتقربة ولا يقربك مايستحي طويل اللسان وماخذ الدنياء فهلوة وطماع اغلبهم لايؤتمن
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  63. 29
    2 ديسمبر, 2016 , 20:31 م

    تبي ذالمستشفى اللي عند طليقها تحلم فيه الله العالم . ياشين الطمع في حلال الغير
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  64. 28
    2 ديسمبر, 2016 , 20:28 م

    سدرة الغرمول

    أحلى صيده أن الأجنبيه تتزوج سعودي وأن الأجنبي يتزوج سعوديه يحصلون على إقامه دائمه ويتعاملون مثل معاملة المواطن وأحسن بعد وبعد كم سنه ياخذون الجنسيه وزغرتي يانشراح الي راح كتثر الي جاي فلوسس زي الرزززز
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 27
    2 ديسمبر, 2016 , 20:27 م

    فصفص

    اتقوا الله في الانسانة ذي . وغيرها . السعودي اش عنده حتى تقولون رامين انفسكم عليه . لايكون ملائكة وحنا ماندري .. وبالنسبة للطبيبة حتاخذين حقك . لانك في بلد سلمان العز والنخوة
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  66. 26
    2 ديسمبر, 2016 , 20:26 م

    مشتاق خان

    ايس فيه نفرااات قرقر كتير مافيه مسكل روخ سفر .مافيه سوي قرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقر فيديو كتير طويييييل قرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقر.خلاص .واهد تميس فول سواسوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  67. 25
    2 ديسمبر, 2016 , 20:21 م

    ههههههههههههههههههههههه ليه ياخنبوقي تعلق بحماس وبمعرفات كثر والهدف واحد ؟ اخذت الغيرة والحمية اعترف !@@ خخخخخخخخ اخ يابطني
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  68. 24
    2 ديسمبر, 2016 , 20:19 م

    عابرة سبيل

    الله يعينك ويفرج همك اذا بعضهم مافيهم خير لبنات بلدهم بيكون فيهم خير لهالاجنبيات؟ الله يرحم الحال بس
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  69. 23
    2 ديسمبر, 2016 , 20:18 م

    كارميلا

    والله السعوديات اولى منك وهذي بلدهم والمفروض يلتفتون لهم الاول وانتي اللي رميتي نفسك على السعودي وتدورنه واهلك لاتجين تصايحين علشان ماخذتي جنسيه ولا كتب شي باسمك هذي عاداتكم وكل سعودي مثل هذا تافه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  70. 22
    2 ديسمبر, 2016 , 20:15 م

    انسان منتف

    انكتم نتفوا ريشك ما لقيت إلا الدين ترمي عليه فشلك يا فاشل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  71. 21
    2 ديسمبر, 2016 , 20:15 م

    ؟؟؟؟؟؟؟

    خلاص انتي بلغتي المحكمة والجوازات لزوووم البلبةوالاثارة ايه ؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  72. 20
    2 ديسمبر, 2016 , 20:14 م

    بالصميم

    حلات الثوب رقعته منه وفيه ...عيال بلدك اولى كان اخذتي مصري عيال بلدك وش ناقصهم حتى تاخذي سعودي ...من طلع من داره قل مقداره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 19
    2 ديسمبر, 2016 , 20:14 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    هذي من سنة مشكلتها تقول ان زوجها واصل وعنده واسطة وكل ماراحت مكان يقولون لها طيب بنساعدس بعدها تجيهم ضغوطات ويغيرون رأيهم ويتركونها زوجها دقدقي يملك مستشفيات ومراكز طبية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  74. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 20:14 م

    noor

    ذي قعدت تصايح وتصارخ بيجي اللي مسرع يساعدها اما السعوديات بالطقاق مظلومات ومقهورات ولا احد يساعدها الكل يلومها هي لانها سعوديه وخل تموت مو كذا ! روحي يامصريه بلدك فارقينا ناقصينك خل نحل مشكلة بناتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  75. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 20:13 م

    يازين المطر

    الخنبوقي زعلان خخخخخ اخ يابطني هههههه وفعلا اخر الزمان اللي طلعت لنا فيه ومندس خلف الشاشه ياوافد
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  76. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 20:12 م

    تووووت

    والله انتي واهلك رامين نفسكم على السعودي وتبحثون عن الرجال السعودي لجنسيته وماله وانتوا عارفين الوضع وعارفين قصص المصريات وعيالهم الي تركوهم السعوديين ومع هذا مصرات كله علشان فلوس وجنسيه زعلانه ماخذتي
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  77. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 20:10 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    وكأن الزمن يعيد نفسه مع الطبيبة المصرية الأخرى التي سبقتها وعرضت مشكلتها بنفس القصة والأحداث مع اختلاف الأشخاص فقط.وقتها لم تحل مشكلتها الا من أمير المنطقة الشرقية شخصيآ.عليهابالأمارة خلاصها هناك.
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  78. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 20:10 م

    مؤيد

    أسأل الله العلي العظيم أن يفرج كربتك وكرب المؤمنين إنه على كل شيء قدير
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  79. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 20:09 م

    اخر الزمان

    بعض المطلقات السعوديات والاجنبيات حالتهم حاله ولابد من النظر في موضوعهم اين حقوق الانسان عنها الله ينصرها على من ظلمها هذا الرجل لا يمثل المواطن السعودي المسلم الذي يخاف الله في المراة .
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  80. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 20:08 م

    رنا

    وانتي اصلا هذا هدفك من زواجك من السعودي الفلوس والجنسيه والاقامه كل العربيات كذا هذا هدفهم منن زواجهم من خليجي واذا تطلقوا يصيحون اذا ماكوشت على كل شي مايصير ترجع بلدها بدون شي فلوس وجنسيه هذا سبب زعل
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  81. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 20:07 م

    يازين المطر

    المقطع طويل والبربرة كثيرة !!!! . المحكمة تحل الموضوع . ولايكثر الازعاج .
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  82. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 20:06 م

    هذه أخرت الزواج من اجنبية بعد الطلاق تقوم الزوجة بعمل بلبلة ضد زوجها السعودي في إعلام بلدها وتشوهه صورة السعوديين
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  83. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 20:01 م

    ابشـرى موضوعـك قد وصل

    مادام وصل صوتك للجلالة الملك حفظه الله فأبشري بالعدل انت فى بلد لانصاف والعدل واعتقد لن تمر 24 ساعة الا وينتهى مشكلتك
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  84. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 20:01 م

    الى ت1

    على كيفكو الحضانه لأبيهم وين عايش انت من زمن الطيبين
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  85. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 20:01 م

    ويقولون الرجال مهوب ناقصين عقل ودين حسبنا الله عليهم
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  86. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 20:01 م
    عدد التعليقات:11760

    إنسان منصف

    هذا هو التناقض،،،،،اللي أعنيه ،،،،،ممكن يكون هذا الشخص،،،،،شكله يوحي بالتدين،،،،،لكنه ظالم 😜✌️
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  87. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 20:00 م

    زائره

    ويقولون الرجال مهوب ناقصين عقل ودين حسبنا الله عليهم
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  88. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 19:59 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ليه يسمح لطليقها الى الان يتصرف كذا ،، ماذا يريد بعد ان طلقها وهي ام لاولاده ،، هذا المواطن يسئ لنفسه ويسئ لدولته الان يفتح مجاال للناعقين بمصر بأعلامهم وصحفهم يجدون ماده لمهاجمتنا ودولتنا دولة عدل
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  89. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 19:58 م

    عفاف اللحياني

    الأخت المصريه هذي جدا محضوضه راح تاخذ إقامه دائمه وأم لأطفال سعوديين وبعد كم سنه راح تحصل على الجنسيه السعوديه وراح تستخرج سجل تجاري وتستقدم جميع أقاربها من مصر ويفتحون محلات وبيلعبون على المكشوف
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  90. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 19:55 م

    أبو يزن

    اكثري من قول حسبي الله ونعم الوكيل قد ماتقدرين
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  91. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 19:53 م

    ياخبر ابيض .خلاص كل شي ينتهي بعد الطلاق . هوقرا ايه ياقماعة كل واحد يروح لحاله والابناء يتبعون لابيهم . وليس لوادتهم .عجبي !!! التشبث بالبقاء سبحان الله خلاص الطلاق ينهي كل شيئ
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