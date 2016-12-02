صحيفة المرصد:نشرت طبيبة مصرية تدعى أميرة محمود مقيمة في منطقة جازان وتعمل في السعودية منذ تسعة أعوام، مقطع فيديو على صفحتها بـ “فيس بوك” تستغيث بالمملكة من طليقها السعودي، قائلة: “إحنا مش بنات متعة، ومش جزائي إني اتجوزت سعودي”.
وأوضحت الطبيبة المصرية، أنها لا تستطيع الحصول على إقامة في المملكة، أو عملا وهي أم لأربعة أطفال، بسبب رفض طليقها السعودي التنازل عن كفالتها، وأنها توجهت لمديرية الجوازات في جازان لاستخراج “إقامة والدة مواطن سعودي”، لأنها أم لتوأم أنجبتهما من طليقها، وأثبتت نسبهما إليه بحكم محكمة، حسب قولها.
واشترطت المديرية تنازل طليقها عن كفالتها لإصدار الإقامة إذ أنها كانت تعمل في مستوصف يملكه الطليق فضلًا عن أن أمير جازان محمد بن ناصر أرسل خطابا للجوازات يقول فيه: “ليس من العدل بقاؤها على كفالة زوجها”، إلا أن الجوازات لم تصدر لها الإقامة حتى الآن.
وهاجمت الطبية السفارة المصرية بالمملكة، قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل في سفارتي المصرية”.
بالفيديو : طبيبة مصرية بالمملكة تستغيث من طليقها السعودي
صحيفة المرصد:نشرت طبيبة مصرية تدعى أميرة محمود مقيمة في منطقة جازان وتعمل في السعودية منذ تسعة أعوام، مقطع فيديو على صفحتها بـ “فيس بوك” تستغيث بالمملكة من طليقها السعودي، قائلة: “إحنا مش بنات متعة، ومش جزائي إني اتجوزت سعودي”.
تعليقات ( 91 )
Smileمصريه ** **
الثقفيالوافدات يتزوجن السعودي للمصالح للمال وللجنسيه مو لله ولاحيا ولا حمدولا شكورا بعدين في احد يصدقهم
عشتار بندر الحمدانهكذا نحن السعوديين ، و المغربية مثال قريب ، ما نحل مشاكلنا الا لما نصير على التيوب و التواصل الاجتماعي . هذا لا يليق بالمعنيين بالامر في بلادي الحبيبة .
الثقفيارجعي بلدك ليش جالسه
العنودفي واحد عاقل يتزوج مصرية أم لسان طويل
اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظكحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وظالمة نسأل الله ان ينتقم منه
اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظكحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وظالمة نسأل الله ان ينتقم منه
اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظكحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وظالمة نسأل الله ان ينتقم منه
يمني وافتخرتشتكي من الظلم الله واكبر ليش كذا ياخي رحلوها
مرحباان كانت مظلومة الله سبحانه وتعالى بينصرها الظلم ظلمات
مرحبامثل المصري اللي نايم في الإمارات يبغي الرز الخليجي والنفط
يوسف بن عليالله ييسر أمرك و يعينك .. بس المصري مستحيل يصدق لازم يكذب و يلف و يدور مقتدين في ذلك بأبو الثلاجة
متابع بصمتهرب الخنبوووقي
💎🎀سُندُسي75 : تركيزك ع المصريات وقولك بأنهن أنانيات هذا ظلم والتعميم لغة الجهل ........جميع النساء ع إختلاف جنسياتهن فيهن الصالحة وفيهن الطالحة.
مواطنمستحيل اصدق مصري ابداً ابداً
💎🎀سُندُسوالله يابنت الحلال ماندري عن نيتك من هالزواج🤔🤔 "النية مطية" وعلى نياتكم ترزقون عموماً تبقى مجرد أحتمالات وماسمعنا إلامن طرف واحد وصعب نحكم.
امجادتزوج مغربيه عراقيه لبنانيه سوريه تونسيه مسلمه سنيه ابعد عن المصريات انانيات لا تحب السعودي ولو كان زوجها
قصيمي معتقخلاص اطلعي خروج نهائي وفكينا من فلسفة ابو كفته
الهمداني70-جمعه الحل الوحيد هو ايقاف الزواج من الخارج سواء للرجل او للمرأة((انت تبي تورط الناس في تكافؤ النسب , الزواج من الخارج ارحم))
💎🎀سُندُس57 // تقول: السعودي والسعودية ابناء بلد واحد احسن من الغريب اللي تارك بلده عشان عدة أهداف..) قلنا لك الزواج قسمة ونصيب ولعلمك ( بعض ) السعوديين والسعوديات لهم ايضاً عدة أهداف من الزواج .. ماعليش.
ابوشيخهتعليق مخالف
جمعهالحل الوحيد هو ايقاف الزواج من الخارج سواء للرجل او للمرأة
جمعهاللهم انا نسألك من اراد بهذا البلد او بااهله او بحكامه او بجيشه شر او سوء ان ترد كيده في نحره ياارحم الراحمين
عامر****ماعليه شرهه عاد مصريه تتزوج الله يفضحه لو مافي لعالم مصريه ماتزوجت
ساهررجاءً الي يبي يتزوج من الخارج لا يفضحنا عندها وعند اهلها وبلدها علشان لو طلقها ما تطلع تشتكي في اليوتيوب وفي صحف واعلام ومحاكم وسفارة بلدها وتشوهه صورة المواطن السعودي
وهابي سابقالتجارب علمتنا ان لا نصدق اي مصري او مصرية .
صادقيعني بالله متزوجتنه عشان سواد عيونه
ساريالتجنيس متوقف لاتحاولين الله يخليك وبلاش استعطاف المسؤلين على حساب تشوية صورة المجتمع السعودي
جمعهشوهو صورة المواطن السعودي بسبب هذه الاطماع كل من يقيم على هذا الوطن من الاجانب لم ياتي الامن اجل المال هذه الحقيقة المرة
حدالسيفههههههههه راح فيها الخنبوقي قامت قيامته ويتقلب ويحاول لاكنهمسكين مايدرى ان كلمهمن كلماته معروووفه غبي ومتمادي خخخخخخخ راجع مصحةنفسية انصحك بس هاه مو يسالك الدكتور عن اسمك وتقول ساميه ثم يصك عليك انتبه
كاتب عدللازم نسمع من الطرف الاخر طليقها ايش الموضوع بالضبط
عباس كاتم الانفاسالله عليك يامراقب كفو يالذيب دق خشمه ههههههه
welyالمفروض ان طليقها ياخد الاولاد و هى ترجع بلدها ...او تاخد ولادها و ترجع مصر ...لكن واضح انها عاوزه تقعد هنا ...لو عاوزه تقعد هنا تاخد نقل كفاله من طليقها و تعيش مع اولادها و تشتغل هنا ..
؟؟؟؟47 💎🎀سُندُس وبالنسبة لمسألة الطمع ف مال الرجل فيه "بعض" السعوديات تتزوج السعودي عشان ماله.. الطمع ماله جنسية . . السعودي والسعودية ابناء بلد واحد احسن من الغريب اللي تارك بلده عشان عدة أهداف
العلبرياليةكفوووووووووووووووو تستاهل
مراقبأنت ياخنبوقي تعرف الأنسانيه تعليق 49 أقطع يدي ياشيخ أنذل منك ماشفت وتخلط الحابل بالنابل لاجل اثارة المشاكل والمصايب معروفة مقاصدك انكتم
عفاف اللحيانيوالله أنكم ياسعوديين فشلتونا قدام العربان خوال عيالكم أجانب من جميع الجنسيات عربيه وغير عربيه ولأن البنات أصبحو يقلدوكم في الزواج من أجانب وأصبحتو خوال لأبناء الأجانب ههههههه الله يصلح حالكم
ابوخالد الدمامالله يفرج همك ويسخر لك الطيبين من عباده
مراقبالخنبوقي مثير الفتن قام يطامر وهو مايشوف ويقول على الجهات التدخل انت ماتفهم يقولك عندها صكوك ومعاملتها مرت على الجوزات واكثر من اداره انت ماتفهم ؟ غبي ويتقلب بالمعرفات النسائية والملونه عارفينك انكتم
loovivoolما حصلت على الجنسية السعودية فضيقت صدره حتى طلقها لأن الزواج به من الاساس كان لغرض الجنسية
ارز 👊 نجدالله يحفظهم ويستر عليهم ويصلح الحال
لفته إنسانيةبعض المطلقات والارامل والمعلقات وضعهن مزري ومظلومات ومهمشات وحقوقهن ضايعة واهلهن يتضايقون منهن والمطلقة طليقها ينتقم منها لذا يجب الالتفات لهن ومساعدتهن وتوفير لهن كل سبل الحياة والعيش الكريم والامان
يجب على الجهات العليا التدل وحل القضيه وعاده حقوق هاذي الانسانه فورآالعدل ثم العدل ثم العدل المصريه اخت لينا بالدم والدين والبنت اصبحت ام لسعوديين يجب بقوة القانون اعطائها جميع حقوقها وتأمين سكن وعمل لها وحل مشكلتها مع طليقها البنت اصبحت سعوديه
💎🎀سُندُس44 // الزواج من ضمن الأرزاق المكتوبة ف "اللوح" ومافيه أحد يقدر يغير رزقه....... وبالنسبة لمسألة الطمع ف مال الرجل فيه "بعض" السعوديات تتزوج السعودي عشان ماله.. الطمع ماله جنسية .
العلبرياليةتعليق مخالف
رشاد/ جدهالخنبوقي يتقلب هنا ههههه ويستميت بالدفاع بمعرفات واسماء نسائية الله يزيدك مرض
ماجد البلوييستاهل زوجها خلوه يتبهدل في المحاكم علشان يعرف قدر بنت بلده الي تركها وراح يتزوج أجنبيه علا باله أنها تزوجته علشان سواد عيونه كلها طمع في المال ولجنسيه علشان تستقدم جماعتها وتفتح لهم محلات تجاريه
ام خالدان شاءالله المسؤلين يساعدونك ويحلوون مشكلتك حسبي الله ونعم الوكيل
saleh33الابناء التؤام المحكمه حكمت انهم اولاده ويجب سماع الطرف الاخر وخلوكم من البق المصري ويجب سماع الطرفين لان الحرامي والقاتل يبكي ويقول مظلوم واي مجرم يبكي ويقول مظلوم ويهيج الناس والقاضي حكم
مصطفى حمديهو الرقاله خلصت ولا أيه . أتقوزي غيره وانتهت المشكلة. ميصحش كدا .
راكاااانشوفوا الهرج الكبير ،،، تستغيث ايش سوى حطك في فرامة لحم ولا ولع فيك
بسااااامللأسف ! أصبح المواطن ولمواطنه جسر مرور يستطيع اللوبي الأجنبي من خلاله الوصول لهدفهم في ضمان بقائهم في السعوديه مدى الحياه
مصطفى حمديهو الرقاله خلصت ولا أيه . أتقوزي غيره وانتهت المشكلة. ميصحش كدا .
راكاااانخلي السيسي ينفعك طالما باع نحن لانبيع من باع وانما نشوته .زنشوت من يتشدد له
الله يصلح الحالاتقوا الله فيها هذه انسانه مظلومة بغض النظر عن جنسيتها سواء كان ذكر او انثى الظلم حرام لكن طليقها وين بيروح من عقاب الله حسبي الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:1
ساميةالله يعينك ويسمح أمرك .
زائرنسال الله ان يظهرالحق وينصف المظلوم هي او هو لكن نصيحه مجرب لمن يريدالزواج من الخارج ﻻتستعجل بانجاب اوﻻدحتى تختبرالزوجه زين ﻻنهن يقلبن 180درجه بعدالانجاب عشان تتجنس وتسحب ع المسكين وتجننه ليطلقها..
خلك بعيد حبك يزيد 😊مسكينه الله ينتقم من زوجها الظالم .
عبد ربهالزوج المطلق واضح ان عنده تجارة ومستشفيات واملاك . الله يعينه على القروشة.
جبال سديردائما خل علاقتك مع المصري سلام وعليكم السلام فقط لاتقربة ولا يقربك مايستحي طويل اللسان وماخذ الدنياء فهلوة وطماع اغلبهم لايؤتمن
سدرة الغرمولأحلى صيده أن الأجنبيه تتزوج سعودي وأن الأجنبي يتزوج سعوديه يحصلون على إقامه دائمه ويتعاملون مثل معاملة المواطن وأحسن بعد وبعد كم سنه ياخذون الجنسيه وزغرتي يانشراح الي راح كتثر الي جاي فلوسس زي الرزززز
فصفصاتقوا الله في الانسانة ذي . وغيرها . السعودي اش عنده حتى تقولون رامين انفسكم عليه . لايكون ملائكة وحنا ماندري .. وبالنسبة للطبيبة حتاخذين حقك . لانك في بلد سلمان العز والنخوة
مشتاق خانايس فيه نفرااات قرقر كتير مافيه مسكل روخ سفر .مافيه سوي قرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقر فيديو كتير طويييييل قرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقر.خلاص .واهد تميس فول سواسوا
عابرة سبيلالله يعينك ويفرج همك اذا بعضهم مافيهم خير لبنات بلدهم بيكون فيهم خير لهالاجنبيات؟ الله يرحم الحال بس
كارميلاوالله السعوديات اولى منك وهذي بلدهم والمفروض يلتفتون لهم الاول وانتي اللي رميتي نفسك على السعودي وتدورنه واهلك لاتجين تصايحين علشان ماخذتي جنسيه ولا كتب شي باسمك هذي عاداتكم وكل سعودي مثل هذا تافه
انسان منتفانكتم نتفوا ريشك ما لقيت إلا الدين ترمي عليه فشلك يا فاشل
؟؟؟؟؟؟؟خلاص انتي بلغتي المحكمة والجوازات لزوووم البلبةوالاثارة ايه ؟؟؟؟
بالصميمحلات الثوب رقعته منه وفيه ...عيال بلدك اولى كان اخذتي مصري عيال بلدك وش ناقصهم حتى تاخذي سعودي ...من طلع من داره قل مقداره
💎💛عــــهــــــود💛💎هذي من سنة مشكلتها تقول ان زوجها واصل وعنده واسطة وكل ماراحت مكان يقولون لها طيب بنساعدس بعدها تجيهم ضغوطات ويغيرون رأيهم ويتركونها زوجها دقدقي يملك مستشفيات ومراكز طبية
noorذي قعدت تصايح وتصارخ بيجي اللي مسرع يساعدها اما السعوديات بالطقاق مظلومات ومقهورات ولا احد يساعدها الكل يلومها هي لانها سعوديه وخل تموت مو كذا ! روحي يامصريه بلدك فارقينا ناقصينك خل نحل مشكلة بناتنا
يازين المطرالخنبوقي زعلان خخخخخ اخ يابطني هههههه وفعلا اخر الزمان اللي طلعت لنا فيه ومندس خلف الشاشه ياوافد
تووووتوالله انتي واهلك رامين نفسكم على السعودي وتبحثون عن الرجال السعودي لجنسيته وماله وانتوا عارفين الوضع وعارفين قصص المصريات وعيالهم الي تركوهم السعوديين ومع هذا مصرات كله علشان فلوس وجنسيه زعلانه ماخذتي
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهوكأن الزمن يعيد نفسه مع الطبيبة المصرية الأخرى التي سبقتها وعرضت مشكلتها بنفس القصة والأحداث مع اختلاف الأشخاص فقط.وقتها لم تحل مشكلتها الا من أمير المنطقة الشرقية شخصيآ.عليهابالأمارة خلاصها هناك.
مؤيدأسأل الله العلي العظيم أن يفرج كربتك وكرب المؤمنين إنه على كل شيء قدير
اخر الزمانبعض المطلقات السعوديات والاجنبيات حالتهم حاله ولابد من النظر في موضوعهم اين حقوق الانسان عنها الله ينصرها على من ظلمها هذا الرجل لا يمثل المواطن السعودي المسلم الذي يخاف الله في المراة .
رناوانتي اصلا هذا هدفك من زواجك من السعودي الفلوس والجنسيه والاقامه كل العربيات كذا هذا هدفهم منن زواجهم من خليجي واذا تطلقوا يصيحون اذا ماكوشت على كل شي مايصير ترجع بلدها بدون شي فلوس وجنسيه هذا سبب زعل
يازين المطرالمقطع طويل والبربرة كثيرة !!!! . المحكمة تحل الموضوع . ولايكثر الازعاج .
ابشـرى موضوعـك قد وصلمادام وصل صوتك للجلالة الملك حفظه الله فأبشري بالعدل انت فى بلد لانصاف والعدل واعتقد لن تمر 24 ساعة الا وينتهى مشكلتك
الى ت1على كيفكو الحضانه لأبيهم وين عايش انت من زمن الطيبين
عدد التعليقات:11760
إنسان منصفهذا هو التناقض،،،،،اللي أعنيه ،،،،،ممكن يكون هذا الشخص،،،،،شكله يوحي بالتدين،،،،،لكنه ظالم 😜✌️
زائرهويقولون الرجال مهوب ناقصين عقل ودين حسبنا الله عليهم
سعودي🇸🇦وافتخرليه يسمح لطليقها الى الان يتصرف كذا ،، ماذا يريد بعد ان طلقها وهي ام لاولاده ،، هذا المواطن يسئ لنفسه ويسئ لدولته الان يفتح مجاال للناعقين بمصر بأعلامهم وصحفهم يجدون ماده لمهاجمتنا ودولتنا دولة عدل
عفاف اللحيانيالأخت المصريه هذي جدا محضوضه راح تاخذ إقامه دائمه وأم لأطفال سعوديين وبعد كم سنه راح تحصل على الجنسيه السعوديه وراح تستخرج سجل تجاري وتستقدم جميع أقاربها من مصر ويفتحون محلات وبيلعبون على المكشوف
أبو يزناكثري من قول حسبي الله ونعم الوكيل قد ماتقدرين