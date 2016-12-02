بالفيديو : عرض كوميدي سعودي حول المغرب يحدث ضجة واسعة .. وصاحبه يعتذر

صحيفة المرصد:خلق فيديو لشاب كوميدي سعودي، هو سامر الحازمي، ضجة واسعة بالمغرب، بعد حديثه عن المغرب وأشهر ما يعرف به هذا البلد، ومن “البنات الحلوات” ، و”عدم الأمان”، ممّا خلق انتقادات واسعة.

الفيديو المذكور يعود لنشاط”الكوميدي كلوب”، الذي ينظمه نادي في جدة ويستضيف من خلاله كوميديين سعوديين، يؤدون عروضَا أمام الجمهور بطريقة “الستاند آب”، أي يعتمد الكوميدي على إمكانياته الذاتية لإضحاك الجمهور، وقد أداه سامر الحازمي، ولا يوجد الفيديو في قناة “كوميدي كلوب” على يوتيوب، كما يُجهل توقيت قيام الحازمي بهذا العرض وفقاً لموقع CNN .

وقال الحازمي إن أي واحد يتحدث عن المغرب لن يعطي جملة مفيدة، مضيفًا أن هذه البلاد مشهورة بالبنات الحلوات، وأن سيدة سعودية ذهبت إلى المغرب لأجل إرجاع زوجها، كما تحدث عن أن دراسة تقول إن المغرب ثالث دول إفريقيا أمنًا، بمعنى أنه “أكثر أمنا من الصومال وأكثر هدوءًا من ليبيا في أخطر قارة”.

وأضاف الكوميدي أن أحد أصدقائه غفا في الشارع خلال زيارته للمغرب، ففوجئ بسرقة أشيائه، وآخر تعرّض للضرب، وآخر بقي هناك ولم يعد، بينما طلب أحد “الخبراء” في المغرب من الكوميدي أن يتجه إلى مراكش ويستمتع و”يسلم على الحبايب”.