بالفيديو : عرض كوميدي سعودي حول المغرب يحدث ضجة واسعة .. وصاحبه يعتذر

صحيفة المرصد:خلق فيديو لشاب كوميدي سعودي، هو سامر الحازمي، ضجة واسعة بالمغرب، بعد حديثه عن المغرب وأشهر ما يعرف به هذا البلد، ومن “البنات الحلوات” ، و”عدم الأمان”، ممّا خلق انتقادات واسعة.
الفيديو المذكور يعود لنشاط”الكوميدي كلوب”، الذي ينظمه نادي في جدة ويستضيف من خلاله كوميديين سعوديين، يؤدون عروضَا أمام الجمهور بطريقة “الستاند آب”، أي يعتمد الكوميدي على إمكانياته الذاتية لإضحاك الجمهور، وقد أداه سامر الحازمي، ولا يوجد الفيديو في قناة “كوميدي كلوب” على يوتيوب، كما يُجهل توقيت قيام الحازمي بهذا العرض وفقاً لموقع CNN .
وقال الحازمي إن أي واحد يتحدث عن المغرب لن يعطي جملة مفيدة، مضيفًا أن هذه البلاد مشهورة بالبنات الحلوات، وأن سيدة سعودية ذهبت إلى المغرب لأجل إرجاع زوجها، كما تحدث عن أن دراسة تقول إن المغرب ثالث دول إفريقيا أمنًا، بمعنى أنه “أكثر أمنا من الصومال وأكثر هدوءًا من ليبيا في أخطر قارة”.
وأضاف الكوميدي أن أحد أصدقائه غفا في الشارع خلال زيارته للمغرب، ففوجئ بسرقة أشيائه، وآخر تعرّض للضرب، وآخر بقي هناك ولم يعد، بينما طلب أحد “الخبراء” في المغرب من الكوميدي أن يتجه إلى مراكش ويستمتع و”يسلم على الحبايب”.
تعليقات ( 13 )
لافندراقول المغاربه ليلم نهارهم بافلامهم ومسلسلاتهم وجرايدهم ومواقعهم يستهزؤن بالسعوديين والخليج ووصل فيهم بقذف نساء الخليج**** روحوا شوفوا كلامهم بكل مكان
محدينتقد سوى ربع ازوير بن اعوير ال اطويع اللي يدور ملاذه بو اربع ويترك الثانية علشان يستبدل. معتبرها سيارة من الوكالة. بس بعد يشتري المستعمل لانه مريض. حلال له عيب على الاخرين. ايس فيه 🤔 نفر مريز
كارميلاخل يسوون حملات ويشيلون الاشياء اللي سامحين فيها وانتوا عارفين شقصد وسامحين ****ذا انقال واقعكم في مسلسل وفلم وكرتون ماغير تعترضون وحمله وينكم على الفساد اللي ببلدكم ماتمنعونه ؟
القناعه كنز لا يفنىانا الان بالمغرب والله امن وامان وشعب طيب بالزااااااف وبلد مزيان كل يوم مطر وكل يوم اجمل من اللي قلبه
ابوفيصل 1***لا أحد يعطيهم مجال لأنهم *** يتكلم فيما لا يفهم عواقبه كيف تشتم شعب وتصفه بكلام لا يليق
نوافالمغرب بلد جميله وشعبها وكلش جميل ليتني اتزوج مغربيه
;kelu tepenلازم يعيشو وياكلو غسرها المغاربة مو هذا واقعهم. خلاص لازم يتحملون.
المغرببلد تاريخي و له اصوله وطارق بن زياد يفي بمعرفة المغرب. عاد اللي بيدور شغلاته يلاقيها بكل مكان بالشرق والغرب. بس طيبة اهل المغرب و الأمازيق ماخربها الا ماغيرهم الاصطروسبانيول
فصفصتعليق مخالف
طبيعيكل بلد في اشياء كثيرة و مثيرة واللي يدور على من عينه يقع
متحدث غير رسمي*** اقل مايتصف به هو انحطاط كوميدي تقليدا للغرب بذائة في المفردات واستظراف مسيء للبلد وللمجتمع ..اين وزارة الاعلام وجمعية الثقافة لحماية ابنائنا وبناتنا ومجتمعنا من هذا *** المسيء للوطن
رناهو قال الواقع ماغلط عن ان الرجال يرحون لها علشان **** حتى عوائلهم يمنعونهم يطبون هالبلد وشي غريب ان عائله تروح اصلا وهالمغاربه بس يسوون حملات ضد الي يقول واقعهم ليه مايسونها ضد ***وبناتهم