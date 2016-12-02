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بالفيديو : عرض كوميدي سعودي حول المغرب يحدث ضجة واسعة .. وصاحبه يعتذر

2 ديسمبر, 2016 , 19:39 م
بالفيديو : عرض كوميدي سعودي حول المغرب يحدث ضجة واسعة .. وصاحبه يعتذر
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صحيفة المرصد:خلق فيديو لشاب كوميدي سعودي، هو سامر الحازمي، ضجة واسعة بالمغرب، بعد حديثه عن المغرب وأشهر ما يعرف به هذا البلد، ومن “البنات الحلوات” ، و”عدم الأمان”، ممّا خلق انتقادات واسعة.

الفيديو المذكور يعود لنشاط”الكوميدي كلوب”، الذي ينظمه نادي في جدة ويستضيف من خلاله كوميديين سعوديين، يؤدون عروضَا أمام الجمهور بطريقة “الستاند آب”، أي يعتمد الكوميدي على إمكانياته الذاتية لإضحاك الجمهور، وقد أداه سامر الحازمي، ولا يوجد الفيديو في قناة “كوميدي كلوب” على يوتيوب، كما يُجهل توقيت قيام الحازمي بهذا العرض وفقاً لموقع CNN .

وقال الحازمي إن أي واحد يتحدث عن المغرب لن يعطي جملة مفيدة، مضيفًا أن هذه البلاد مشهورة بالبنات الحلوات، وأن سيدة سعودية ذهبت إلى المغرب لأجل إرجاع زوجها، كما تحدث عن أن دراسة تقول إن المغرب ثالث دول إفريقيا أمنًا، بمعنى أنه “أكثر أمنا من الصومال وأكثر هدوءًا من ليبيا في أخطر قارة”.

وأضاف الكوميدي أن أحد أصدقائه غفا في الشارع خلال زيارته للمغرب، ففوجئ بسرقة أشيائه، وآخر تعرّض للضرب، وآخر بقي هناك ولم يعد، بينما طلب أحد “الخبراء” في المغرب من الكوميدي أن يتجه إلى مراكش ويستمتع و”يسلم على الحبايب”.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 20:37 م

    والله لم يوفيها حقها فيها أشياء ما أستطيع ذكرها والكل يعرفها وحينما يحذر الناصحون من ذلك يطالبون بالاعتذار عن قول الحقيقة .
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  2. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 20:35 م

    لافندر

    اقول المغاربه ليلم نهارهم بافلامهم ومسلسلاتهم وجرايدهم ومواقعهم يستهزؤن بالسعوديين والخليج ووصل فيهم بقذف نساء الخليج**** روحوا شوفوا كلامهم بكل مكان
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  3. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 20:31 م

    محد

    ينتقد سوى ربع ازوير بن اعوير ال اطويع اللي يدور ملاذه بو اربع ويترك الثانية علشان يستبدل. معتبرها سيارة من الوكالة. بس بعد يشتري المستعمل لانه مريض. حلال له عيب على الاخرين. ايس فيه 🤔 نفر مريز
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  4. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 20:21 م

    كارميلا

    خل يسوون حملات ويشيلون الاشياء اللي سامحين فيها وانتوا عارفين شقصد وسامحين ****ذا انقال واقعكم في مسلسل وفلم وكرتون ماغير تعترضون وحمله وينكم على الفساد اللي ببلدكم ماتمنعونه ؟
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  5. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 20:12 م

    القناعه كنز لا يفنى

    انا الان بالمغرب والله امن وامان وشعب طيب بالزااااااف وبلد مزيان كل يوم مطر وكل يوم اجمل من اللي قلبه
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  6. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 20:06 م

    ابوفيصل 1

    ***لا أحد يعطيهم مجال لأنهم *** يتكلم فيما لا يفهم عواقبه كيف تشتم شعب وتصفه بكلام لا يليق
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  7. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 20:05 م

    نواف

    المغرب بلد جميله وشعبها وكلش جميل ليتني اتزوج مغربيه
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  8. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 20:05 م

    ;kelu tepen

    لازم يعيشو وياكلو غسرها المغاربة مو هذا واقعهم. خلاص لازم يتحملون.
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  9. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 20:00 م

    المغرب

    بلد تاريخي و له اصوله وطارق بن زياد يفي بمعرفة المغرب. عاد اللي بيدور شغلاته يلاقيها بكل مكان بالشرق والغرب. بس طيبة اهل المغرب و الأمازيق ماخربها الا ماغيرهم الاصطروسبانيول
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  10. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 19:59 م

    فصفص

    تعليق مخالف
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  11. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 19:57 م

    طبيعي

    كل بلد في اشياء كثيرة و مثيرة واللي يدور على من عينه يقع
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  12. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 19:56 م

    متحدث غير رسمي

    *** اقل مايتصف به هو انحطاط كوميدي تقليدا للغرب بذائة في المفردات واستظراف مسيء للبلد وللمجتمع ..اين وزارة الاعلام وجمعية الثقافة لحماية ابنائنا وبناتنا ومجتمعنا من هذا *** المسيء للوطن
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  13. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 19:52 م

    رنا

    هو قال الواقع ماغلط عن ان الرجال يرحون لها علشان **** حتى عوائلهم يمنعونهم يطبون هالبلد وشي غريب ان عائله تروح اصلا وهالمغاربه بس يسوون حملات ضد الي يقول واقعهم ليه مايسونها ضد ***وبناتهم
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