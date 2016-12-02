قنصل كوريا التجاري : وكلاؤنا في السعودية رفعوا أسعار منتجاتنا 3 أضعاف

صحيفة المرصد: كشف القنصل التجاري ونائب القنصل العام لكوريا الجنوبية بجدة يون هوكانغ أن الوكلاء في السعودية تسببوا في رفع أسعار منتجات كورية ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي الذي يجري التعامل به في بلاده، مضيفا: «أسعار المنتجات لم تتغير منذ بدء التصدير إلى المملكة لكن الوكلاء والمستوردين تسببوا في رفعها مرات عدة في السوق السعودية» وفقاً لصحيفة عكاظ .
واعتمد هوكانغ في تصريحه على إحدى الدراسات الخاصة بأسعار منتجات التجميل المصنعة في كوريا ذات الجودة العالية، إذ خلصت إلى أن المنتجات تباع في المملكة بأضعاف سعرها الحقيقي، مؤكدا أن بلاده لا تتدخل في تحديد سقف للأسعار، إذ تقتصر مهمتها على إيصال البضائع للمستورد أو الوكيل. وجودة المنتجات المصدرة إلى المملكة لم يطرأ عليها أي تغيير.
تعليقات ( 58 )
Smileالتعامل مع الشركات مباشره والغاء الوكلاء** من شروط التجاره الحره والانضمام الى من منظمه التجاره العالميه لالالا للاحتكار ***
السلام عليكمكل تاجر شجع وراه ظهر يحميه هذي هي الحكاية
غيور على وطنهمن هو الأسد اللي يوصل هذا التصريح للمجلس الاقتصادي وأميره المحبوب محمد بن سلمان هذا استغفال للمواطن الضعيف عينك عينك تكفون يارجال تكفون
الشايبالحل : الغاء الوكيل والسماح للشركات بفتح مكاتب لها والبيع مباشره في السوق ومنع الاحتكار للعلامات التجاريه
..اذا الكوريين مارفعوا اسعارها عندنا ليه يرفعوا الاسعار ؟ لابد من رقابة على الاسعار المبالغ فيها
سلاماتيعنى هونداي اللي سعرها ب 100 الف يشريها الوكيل ب 33 الف زد عليها قيمة الشحن وخلافة 10 آلاف يعني مكسبة 66 الف ريال والتجارة مادري معنا ولا رايحين مشوار
ابو عقابللاسف نحن شعب مستهلك نشتري حتى بدون ما نتفاوض بسعر او نتأكد من سعرها الحقيقي وحتى لا نقراء محتويات المنتج ***
اليوسيحسبنا الله ونعم الوكيل على كل طماع من الوكلاء والمستوردين أين الجهات المختصة عن هذاالتلاعب بالاسعار من قبل من لا يخافون الله أليس بالإمكان معرفة سعر اَي سلعة من مصدرها الى ان تصل الجمارك والمستهلك
ابو سعووودكل شيء عندنا يباع باضعاف سعره لان المستورد ضامن ان المواطن لايعر ف سعر التكلفة والتجارة تساعده بعدم الزامه وضع التسعيره المعقولة
عدد التعليقات:780
عاشق وطنهتعليق مخالف
خالدتعليق مخالف
يالطيفعندنا علم ايها السفير وهل تعلم ان ااماشيه نزل سعرها ولازالت في مطاعم المندي سعرها يرتفع وليس بس منوجاتكم لاكن ليس هناك نقابه لوضع الاسعار في وضعها الحقيقي نحن نشتري ميفرض علينا علشان كذا تجارنا سعيدين
وهذه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخبر به مطابقاً لنفس الأمر، ولله الأمر من قبل ومن بعد ..عن المستورد القرشيقال: أقول ما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا: 1- إنهم لأحلم الناس عند فتنة. 2- وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. 3- وأوشكهم كرة بعد فرة. 4- وخيرهم لمسكين ويتيم
نادرليتكم ذكرتم اسماء الشركات وأسماء أصحابها ، لتترك بضاعتهم في أيديهم .
aliما أقول إلا : حسبي الله عليهم ونعم الوكيل!
كايد الكايدإذا كنت طالبا في مدرسة وداهمك الجوع وأردت وجبة الإفطار فإنه يتوجب عليك الذهاب الى مقصف المدرسة الذي يبيع مايريد بالسعر الذي يريد ولايسمح لك جلب الإفطار من الخارج ففي هذه الحالة سوف تشتري وتأكل لتعيش !
جمعهللاسف اغلب هؤلاء التجار ليسو من بني جلدتنا كما قال ت 30
جمعهسوف تسمعون لهذا التصريح ردة فعل مزلزل من مملكة الحزم حفظها الله لنا وحفظ الله حكامها لن يرضون بهذا الظلم لنا من هؤلاء التجار
محمد الدوسريفساد يا استاذي فساد !!
حمدانيضحك علينا من يقول التجاره عندنا حره ومايستطيعون تحديد اسعار معينه للسلع لان التجاره عندنا محتكره لمتنفذين واذا حاولت تشتري من برا حاصروك ودفعوك دم قلبك علشان ترضا باسعارهم والي يحاصرك نفسه المتنفذ
فاهماقترح كل وزاره يمسكها امير والله ان تظبط وان يخف التلاعب والتكاسل وان تمشي الوزاره زي الالف شف مكه كيف صارت بعد خالد الفيصل ظبطها صح العالم تشتغل والمقاولين ينفذو بدون تاخير هذا اقتراح ورأي شخصي لي
محمدعبيدصورة مع التحية إلى هيئة الفساد، ووزارة التجارة والاقتصاد توقيع مواطنو المملكة العربية السعودية
جنيكل شي فيه**
جبال سديرواحد ذهب الى احد وكالات السيارات لطلب قطعة قالو ب 2200 ريال طلبها عن طريق النت من كنداء واصلة بيتة في الرياض بعد اربعة ايام ب220 ريال فقط
ابو هياءفعلاً السيارات الكوريه واغلب السيارات تفتقد ابسط معايير الجوده والسلامه وعند حصول تتحول الى كومه خرده والوفيات بالهبل والمسئول هو من استوردها وباعها بسعر خيالي
جمعهيعني ما احد كلف نفسه من وزارة التجارة يفتح النت ويشوف كم اسعارها عندهم الله المستعان
رد بكلمةوزارة التجارة و حماية المستهلك الميكرفون ينتقل لكم .والكلام لكم
الصقرأغلب تجارنا هم ليسوا من بني جلدتنا في الأصل همهم المال ويتعاملون معنا بحقد دفين .. وبالتالي لاينظرون لمصالحنا إطلاقا فيجب تعزير كل من يتسبب في إيذاء المواطن في رزقه وماله ومعيشته .. نحن في زمن الحزم
عدد التعليقات:11760
إنسان منصفشي طبيعي،،،،،،يرفعون الأسعار ،،،،،أضعاف مضاعفه،،،،،السبب،،،،،مافيه رقابه على الأسعار ،،،،،،متروك الحبل على الغارب،،،،،بس اهم شي،،،،،الكشف ،،،، والقياده،،،،،والموسيقى،،،،والسينماء،،،،،والاختلاط،،😜✌️
جمعهانا لله وانا اليه راجعون وين وزارة التجارة طول هالمده طيب ياترى والسيارات وغيرها من السلع التي يتحكمون فيها الاجانب القادمون من وراء البحار كم ياخذون ربح
عدد التعليقات:419
♨ليالي نجد ♨للاسف ان وزارة التجارة ومصلحة الجمارك نايمين . واما حماية المستهلك فلا يعول عليها لأنها ولدت ميته
عبدالرحمن محمدالمشكله ان وكلاء السيارات المعروفين مجرد مدراء وليسو ملاك لها والمالكين الحقيقين اصحاب نفوذ وماحد يقدر يحاسبهم واذا قاطع الناس الشراء نفس المالك للوكاله يشتري اغلب السيارات للوزاره الي هو مسئول عنها
سعد1يفترض تحددالتجاره نسبة ربح للتاجرواذاتجاوز يدفع غرامه ..لكن مشكلتناالتاجريسعرسلعته حسب مزاجه او حسب توفرهااوعدمه بالسوق ودام فيه شراءوطلب ﻻمانع من رفعه للسعر ﻻن ﻻاحد مدقق عليه بالتسعيره.
جبال سديروالله انك طيب ياالقنصل الكوري العطورات وادوات التجميل الي في شمال الرياض ب700ريال في منفوحة ب180 ريال اصلي كم كسب ابو 700ريال وكم كسب ابو 180 ريال والحريم تدفع والله قهر ***العالم يستغلونا في بلدنا
سعودي🇸🇦وافتخراحد وكلاء السيارات لزياده جشعةيطلب السيارات من المصنع بدي وقير ومكينه فقط والاخ يطلب القطع الباقيه من الصين درجه ٤ويركبها عنده هنا ويبيع يسعر غالي للسياره فيكون مربحه٥٠٠٪ بهذه اللعبه وياقلب لاتحزن
زائر ماشيالتاجر عندنا ما يرضى بالربح البسيط المعقول أبداً لازم يربح 200% وانت طالع فوق
تأبط شراًانا الان ابي اسمع واشوف والمس اداء وزارة التجارة ووزيرها بعد هذا التصريح الفاضح لمافيا التجار ومن يحميهم...من وكلاء وزارة التاجرة ممن اصبحو شبه متحدثين رسميين للتجار واسعار التجار
زائرهحسبي الله عليهم ليش هالإجرام
سعودي🇸🇦وافتخرمافائده الوكلاء للسيارات ماهي الحكمه من جعل وكيل للسيارات وقطعها فهموني غير المليارات اللي يحطها بجيبه من استيراد للسيارت وكلها مرابح فقط بس ان السفينه توصلهن وهو نايم ويطلب مواصفات اقل شي
عيصوشيء متوقع لا خوف من الله ولا يوجد من يعاقبهم ويحمي المستهلك وتلاعب بنده اكبر دليل دعايات لازالت تصدح يقترض ايقافها ومحاسبة ادارتهم وتغريمهم
عدد التعليقات:11760
إنسان منصفحماية المستهلك،،،،،،،،👉خخخخخخخخخ،،،،،😜✌️
مدريلاتشترون وترخص
سعودي🇸🇦وافتخرفيه حل واحد ويحتاج قرار حازم ،، لضرب جشع تجار الجشع ، هو ١- فتح المجال لمصانع السيارات باليابان وامريكا فتح مكاتب بالمملكه ليسوقو منتجاتهم بدون وكيل،٢- فتح جمعيات تعاونيه لكافه الارزاق مثل الدول حولنا
دحوم1***الله لا يبيحهم ولا يحللهم وجعلها نار عليهم في قبورهم موقده
العربيحسبي الله عليهم اكلوا الناس بجشعهم وطمعهم يجب ايقافهم عند حدهم والضرب بيد من حديد ومراقبتهم لهم منا الدعاء
مستهلك هالكتجارنا بحاجة إلى برامج تدريبة مكثفة في غرس الأمانة والصدق في تعاملاتهم مع المستهلك الضعيف
سعودي🇸🇦وافتخروجدت مصنع للاثاث فيه غرف النوم ضمان ١٥ سنه وخشب صافي ليس حشو وقالو لي هذا ينتج ويصدر لامريكا وسعر الغرف اقل من سعر غرف اللي عندنا مرمه درجه٤ وقالو تجاركم يطلبون اسعار بسعر التراب وبالبيوت يصنعون لهم
ساميالمفروض يمنع احتكار استيراد السلع حسبي الله عليهم من تجار فجار اسعار قطع الغيار اسعارها مبالغ فيها وكل شيء
فاهمامسكلي واقطعلك
فاهم صحصورة مع التحية الى الى وزارة التجارة والاستثمار صورة مع التحية لحماية المستهلك صورة مع التحية لمن يهمه الأمر صورة مع التحية لكل مسؤول شريف صورة بدون تحية للغرف التجارية صورة مع التحية لكل مواطن
السفريالرز يوصل للميناء ب3 ريال للكيلوا والمرسل هو المتكفل بالنقل والتوصيل والمشتري فقط التسويق من باكستان والهند والنيبال وبعدها يستلمها التجار ويتلاعبون في الاسعار
سعودي🇸🇦وافتخرمعروف الوكلاء الذين سمحت لهم الدولة ماهم قد الثقه ارباحهم ٣٥٠٪ سواء بالبضائع او السيارات او القطع للغيار او الارزاق جشع ،، انا ذهبت للصين ووجدت ان تجارنا يطلبون مواصفات درجه رابعه لمستورداتهم يتبع
خلدونمسيطرين وماكلين البلد
احمد باش😁😂😂..الله يبارك في رزقهم..دام الطاسه ضايعة