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قنصل كوريا التجاري : وكلاؤنا في السعودية رفعوا أسعار منتجاتنا 3 أضعاف

2 ديسمبر, 2016 , 20:14 م
قنصل كوريا التجاري : وكلاؤنا في السعودية رفعوا أسعار منتجاتنا 3 أضعاف
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صحيفة المرصد: كشف القنصل التجاري ونائب القنصل العام لكوريا الجنوبية بجدة يون هوكانغ  أن الوكلاء في السعودية تسببوا في رفع أسعار منتجات كورية ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي الذي يجري التعامل به في بلاده، مضيفا: «أسعار المنتجات لم تتغير منذ بدء التصدير إلى المملكة لكن الوكلاء والمستوردين تسببوا في رفعها مرات عدة في السوق السعودية» وفقاً لصحيفة عكاظ .

واعتمد هوكانغ في تصريحه على إحدى الدراسات الخاصة بأسعار منتجات التجميل المصنعة في كوريا ذات الجودة العالية، إذ خلصت إلى أن المنتجات تباع في المملكة بأضعاف سعرها الحقيقي، مؤكدا أن بلاده لا تتدخل في تحديد سقف للأسعار، إذ تقتصر مهمتها على إيصال البضائع للمستورد أو الوكيل. وجودة المنتجات المصدرة إلى المملكة لم يطرأ عليها أي تغيير.



تعليقات ( 58 )

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  1. 58
    2 ديسمبر, 2016 , 23:15 م

    Smile

    التعامل مع الشركات مباشره والغاء الوكلاء** من شروط التجاره الحره والانضمام الى من منظمه التجاره العالميه لالالا للاحتكار ***
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  2. 57
    2 ديسمبر, 2016 , 23:07 م

    السلام عليكم

    كل تاجر شجع وراه ظهر يحميه هذي هي الحكاية
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  3. 56
    2 ديسمبر, 2016 , 22:55 م

    غيور على وطنه

    من هو الأسد اللي يوصل هذا التصريح للمجلس الاقتصادي وأميره المحبوب محمد بن سلمان هذا استغفال للمواطن الضعيف عينك عينك تكفون يارجال تكفون
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  4. 55
    2 ديسمبر, 2016 , 22:50 م

    الشايب

    الحل : الغاء الوكيل والسماح للشركات بفتح مكاتب لها والبيع مباشره في السوق ومنع الاحتكار للعلامات التجاريه
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  5. 54
    2 ديسمبر, 2016 , 22:48 م

    ..

    اذا الكوريين مارفعوا اسعارها عندنا ليه يرفعوا الاسعار ؟ لابد من رقابة على الاسعار المبالغ فيها
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  6. 53
    2 ديسمبر, 2016 , 22:43 م

    سلامات

    يعنى هونداي اللي سعرها ب 100 الف يشريها الوكيل ب 33 الف زد عليها قيمة الشحن وخلافة 10 آلاف يعني مكسبة 66 الف ريال والتجارة مادري معنا ولا رايحين مشوار
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  7. 52
    2 ديسمبر, 2016 , 22:41 م

    ابو عقاب

    للاسف نحن شعب مستهلك نشتري حتى بدون ما نتفاوض بسعر او نتأكد من سعرها الحقيقي وحتى لا نقراء محتويات المنتج ***
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  8. 51
    2 ديسمبر, 2016 , 22:36 م

    اليوسي

    حسبنا الله ونعم الوكيل على كل طماع من الوكلاء والمستوردين أين الجهات المختصة عن هذاالتلاعب بالاسعار من قبل من لا يخافون الله أليس بالإمكان معرفة سعر اَي سلعة من مصدرها الى ان تصل الجمارك والمستهلك
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  9. 50
    2 ديسمبر, 2016 , 22:30 م

    ابو سعووود

    كل شيء عندنا يباع باضعاف سعره لان المستورد ضامن ان المواطن لايعر ف سعر التكلفة والتجارة تساعده بعدم الزامه وضع التسعيره المعقولة
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  10. 49
    2 ديسمبر, 2016 , 22:21 م
    عدد التعليقات:780

    عاشق وطنه

    تعليق مخالف
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  11. 48
    2 ديسمبر, 2016 , 22:08 م

    خالد

    تعليق مخالف
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  12. 47
    2 ديسمبر, 2016 , 22:06 م

    يالطيف

    عندنا علم ايها السفير وهل تعلم ان ااماشيه نزل سعرها ولازالت في مطاعم المندي سعرها يرتفع وليس بس منوجاتكم لاكن ليس هناك نقابه لوضع الاسعار في وضعها الحقيقي نحن نشتري ميفرض علينا علشان كذا تجارنا سعيدين
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  13. 46
    2 ديسمبر, 2016 , 22:02 م

    وهذه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخبر به مطابقاً لنفس الأمر، ولله الأمر من قبل ومن بعد ..عن المستورد القرشي

    قال: أقول ما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا: 1- إنهم لأحلم الناس عند فتنة. 2- وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. 3- وأوشكهم كرة بعد فرة. 4- وخيرهم لمسكين ويتيم
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  14. 45
    2 ديسمبر, 2016 , 22:00 م

    نادر

    ليتكم ذكرتم اسماء الشركات وأسماء أصحابها ، لتترك بضاعتهم في أيديهم .
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  15. 44
    2 ديسمبر, 2016 , 21:58 م

    ali

    ما أقول إلا : حسبي الله عليهم ونعم الوكيل!
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  16. 43
    2 ديسمبر, 2016 , 21:39 م

    كايد الكايد

    إذا كنت طالبا في مدرسة وداهمك الجوع وأردت وجبة الإفطار فإنه يتوجب عليك الذهاب الى مقصف المدرسة الذي يبيع مايريد بالسعر الذي يريد ولايسمح لك جلب الإفطار من الخارج ففي هذه الحالة سوف تشتري وتأكل لتعيش !
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  17. 42
    2 ديسمبر, 2016 , 21:30 م

    جمعه

    للاسف اغلب هؤلاء التجار ليسو من بني جلدتنا كما قال ت 30
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  18. 41
    2 ديسمبر, 2016 , 21:25 م

    جمعه

    سوف تسمعون لهذا التصريح ردة فعل مزلزل من مملكة الحزم حفظها الله لنا وحفظ الله حكامها لن يرضون بهذا الظلم لنا من هؤلاء التجار
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  19. 40
    2 ديسمبر, 2016 , 21:16 م

    محمد الدوسري

    فساد يا استاذي فساد !!
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  20. 39
    2 ديسمبر, 2016 , 21:13 م

    حمدان

    يضحك علينا من يقول التجاره عندنا حره ومايستطيعون تحديد اسعار معينه للسلع لان التجاره عندنا محتكره لمتنفذين واذا حاولت تشتري من برا حاصروك ودفعوك دم قلبك علشان ترضا باسعارهم والي يحاصرك نفسه المتنفذ
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  21. 38
    2 ديسمبر, 2016 , 21:12 م

    ياخوي هلكتونا اجانب اجانب قومو تحركو استلمو القيادة اشتغلو ليش نايمين وتقولو الاجانب من جابهم السعودية أمي جابتهم قومو تحركو هاذي بلدكم في النهاية انتو اهلها
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  22. 37
    2 ديسمبر, 2016 , 21:10 م

    فاهم

    اقترح كل وزاره يمسكها امير والله ان تظبط وان يخف التلاعب والتكاسل وان تمشي الوزاره زي الالف شف مكه كيف صارت بعد خالد الفيصل ظبطها صح العالم تشتغل والمقاولين ينفذو بدون تاخير هذا اقتراح ورأي شخصي لي
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  23. 36
    2 ديسمبر, 2016 , 21:05 م

    محمدعبيد

    صورة مع التحية إلى هيئة الفساد، ووزارة التجارة والاقتصاد توقيع مواطنو المملكة العربية السعودية
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  24. 35
    2 ديسمبر, 2016 , 21:00 م

    جني

    كل شي فيه**
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  25. 34
    2 ديسمبر, 2016 , 20:59 م

    جبال سدير

    واحد ذهب الى احد وكالات السيارات لطلب قطعة قالو ب 2200 ريال طلبها عن طريق النت من كنداء واصلة بيتة في الرياض بعد اربعة ايام ب220 ريال فقط
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  26. 33
    2 ديسمبر, 2016 , 20:59 م

    ابو هياء

    فعلاً السيارات الكوريه واغلب السيارات تفتقد ابسط معايير الجوده والسلامه وعند حصول تتحول الى كومه خرده والوفيات بالهبل والمسئول هو من استوردها وباعها بسعر خيالي
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  27. 32
    2 ديسمبر, 2016 , 20:57 م

    جمعه

    يعني ما احد كلف نفسه من وزارة التجارة يفتح النت ويشوف كم اسعارها عندهم الله المستعان
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  28. 31
    2 ديسمبر, 2016 , 20:57 م

    رد بكلمة

    وزارة التجارة و حماية المستهلك الميكرفون ينتقل لكم .والكلام لكم
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  29. 30
    2 ديسمبر, 2016 , 20:54 م

    الصقر

    أغلب تجارنا هم ليسوا من بني جلدتنا في الأصل همهم المال ويتعاملون معنا بحقد دفين .. وبالتالي لاينظرون لمصالحنا إطلاقا فيجب تعزير كل من يتسبب في إيذاء المواطن في رزقه وماله ومعيشته .. نحن في زمن الحزم
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  30. 29
    2 ديسمبر, 2016 , 20:54 م
    عدد التعليقات:11760

    إنسان منصف

    شي طبيعي،،،،،،يرفعون الأسعار ،،،،،أضعاف مضاعفه،،،،،السبب،،،،،مافيه رقابه على الأسعار ،،،،،،متروك الحبل على الغارب،،،،،بس اهم شي،،،،،الكشف ،،،، والقياده،،،،،والموسيقى،،،،والسينماء،،،،،والاختلاط،،😜✌️
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  31. 28
    2 ديسمبر, 2016 , 20:53 م

    جمعه

    انا لله وانا اليه راجعون وين وزارة التجارة طول هالمده طيب ياترى والسيارات وغيرها من السلع التي يتحكمون فيها الاجانب القادمون من وراء البحار كم ياخذون ربح
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  32. 27
    2 ديسمبر, 2016 , 20:53 م
    عدد التعليقات:419

    ♨ليالي نجد ♨

    للاسف ان وزارة التجارة ومصلحة الجمارك نايمين . واما حماية المستهلك فلا يعول عليها لأنها ولدت ميته
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  33. 26
    2 ديسمبر, 2016 , 20:53 م

    عبدالرحمن محمد

    المشكله ان وكلاء السيارات المعروفين مجرد مدراء وليسو ملاك لها والمالكين الحقيقين اصحاب نفوذ وماحد يقدر يحاسبهم واذا قاطع الناس الشراء نفس المالك للوكاله يشتري اغلب السيارات للوزاره الي هو مسئول عنها
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  34. 25
    2 ديسمبر, 2016 , 20:52 م

    سعد1

    يفترض تحددالتجاره نسبة ربح للتاجرواذاتجاوز يدفع غرامه ..لكن مشكلتناالتاجريسعرسلعته حسب مزاجه او حسب توفرهااوعدمه بالسوق ودام فيه شراءوطلب ﻻمانع من رفعه للسعر ﻻن ﻻاحد مدقق عليه بالتسعيره.
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  35. 24
    2 ديسمبر, 2016 , 20:51 م

    جبال سدير

    والله انك طيب ياالقنصل الكوري العطورات وادوات التجميل الي في شمال الرياض ب700ريال في منفوحة ب180 ريال اصلي كم كسب ابو 700ريال وكم كسب ابو 180 ريال والحريم تدفع والله قهر ***العالم يستغلونا في بلدنا
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  36. 23
    2 ديسمبر, 2016 , 20:50 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    احد وكلاء السيارات لزياده جشعةيطلب السيارات من المصنع بدي وقير ومكينه فقط والاخ يطلب القطع الباقيه من الصين درجه ٤ويركبها عنده هنا ويبيع يسعر غالي للسياره فيكون مربحه٥٠٠٪‏ بهذه اللعبه وياقلب لاتحزن
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  37. 22
    2 ديسمبر, 2016 , 20:47 م

    زائر ماشي

    التاجر عندنا ما يرضى بالربح البسيط المعقول أبداً لازم يربح 200% وانت طالع فوق
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  38. 21
    2 ديسمبر, 2016 , 20:45 م

    تأبط شراً

    انا الان ابي اسمع واشوف والمس اداء وزارة التجارة ووزيرها بعد هذا التصريح الفاضح لمافيا التجار ومن يحميهم...من وكلاء وزارة التاجرة ممن اصبحو شبه متحدثين رسميين للتجار واسعار التجار
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  39. 20
    2 ديسمبر, 2016 , 20:45 م

    زائره

    حسبي الله عليهم ليش هالإجرام
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  40. 19
    2 ديسمبر, 2016 , 20:44 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    مافائده الوكلاء للسيارات ماهي الحكمه من جعل وكيل للسيارات وقطعها فهموني غير المليارات اللي يحطها بجيبه من استيراد للسيارت وكلها مرابح فقط بس ان السفينه توصلهن وهو نايم ويطلب مواصفات اقل شي
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  41. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 20:44 م

    عيصو

    شيء متوقع لا خوف من الله ولا يوجد من يعاقبهم ويحمي المستهلك وتلاعب بنده اكبر دليل دعايات لازالت تصدح يقترض ايقافها ومحاسبة ادارتهم وتغريمهم
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  42. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 20:43 م
    عدد التعليقات:11760

    إنسان منصف

    حماية المستهلك،،،،،،،،👉خخخخخخخخخ،،،،،😜✌️
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  43. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 20:41 م

    الصين مليار و أربعمائة ماعندهم تلاعب بالأسعار لان حكومتهم ماعندهم وقت اي تاجر غش او تلاعب بالأسعار على طووووول إعدام مهما كان حجم التاجر ... وعايشة الناس زي الفل وعندهم فائض في رواتبهم .
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  44. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 20:36 م

    مدري

    لاتشترون وترخص
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  45. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 20:35 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    فيه حل واحد ويحتاج قرار حازم ،، لضرب جشع تجار الجشع ، هو ١- فتح المجال لمصانع السيارات باليابان وامريكا فتح مكاتب بالمملكه ليسوقو منتجاتهم بدون وكيل،٢- فتح جمعيات تعاونيه لكافه الارزاق مثل الدول حولنا
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  46. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 20:33 م

    دحوم1

    ***الله لا يبيحهم ولا يحللهم وجعلها نار عليهم في قبورهم موقده
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  47. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 20:31 م

    العربي

    حسبي الله عليهم اكلوا الناس بجشعهم وطمعهم يجب ايقافهم عند حدهم والضرب بيد من حديد ومراقبتهم لهم منا الدعاء
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  48. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 20:29 م

    مستهلك هالك

    تجارنا بحاجة إلى برامج تدريبة مكثفة في غرس الأمانة والصدق في تعاملاتهم مع المستهلك الضعيف
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  49. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 20:28 م

    حتى قطع الغيار يكسبون فيها ضعف ثمنها خمس مرات ولا يوجد متابعة من التجارة عليهم لإيقاف هذا الجشع وأكل أموال المستهلكين بالباطل يجب مقاطعة المنتجات الكورية بتحديد أسعار بلد المنشأ لوقف جشعهم .
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  50. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 20:27 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    وجدت مصنع للاثاث فيه غرف النوم ضمان ١٥ سنه وخشب صافي ليس حشو وقالو لي هذا ينتج ويصدر لامريكا وسعر الغرف اقل من سعر غرف اللي عندنا مرمه درجه٤ وقالو تجاركم يطلبون اسعار بسعر التراب وبالبيوت يصنعون لهم
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  51. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 20:26 م

    سامي

    المفروض يمنع احتكار استيراد السلع حسبي الله عليهم من تجار فجار اسعار قطع الغيار اسعارها مبالغ فيها وكل شيء
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  52. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 20:24 م

    فاهم

    امسكلي واقطعلك
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  53. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 20:24 م

    فاهم صح

    صورة مع التحية الى الى وزارة التجارة والاستثمار صورة مع التحية لحماية المستهلك صورة مع التحية لمن يهمه الأمر صورة مع التحية لكل مسؤول شريف صورة بدون تحية للغرف التجارية صورة مع التحية لكل مواطن
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  54. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 20:23 م

    السفري

    الرز يوصل للميناء ب3 ريال للكيلوا والمرسل هو المتكفل بالنقل والتوصيل والمشتري فقط التسويق من باكستان والهند والنيبال وبعدها يستلمها التجار ويتلاعبون في الاسعار
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  55. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 20:21 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    معروف الوكلاء الذين سمحت لهم الدولة ماهم قد الثقه ارباحهم ٣٥٠٪‏ سواء بالبضائع او السيارات او القطع للغيار او الارزاق جشع ،، انا ذهبت للصين ووجدت ان تجارنا يطلبون مواصفات درجه رابعه لمستورداتهم يتبع
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  56. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 20:21 م

    نحن نعلم ياسيادة القنصل وليس بضاعتكم فقط بل كل المستورد اسعاره خيالية ومبالغ فيها وفيها جور على المستهلك والتجار مدللون وليس لدينا نظام يحمي المستهلك فحسبنا الله ونعم الوكيل
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  57. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 20:21 م

    خلدون

    مسيطرين وماكلين البلد
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  58. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 20:18 م

    احمد باش

    😁😂😂..الله يبارك في رزقهم..دام الطاسه ضايعة
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