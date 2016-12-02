قنصل كوريا التجاري : وكلاؤنا في السعودية رفعوا أسعار منتجاتنا 3 أضعاف

صحيفة المرصد: كشف القنصل التجاري ونائب القنصل العام لكوريا الجنوبية بجدة يون هوكانغ أن الوكلاء في السعودية تسببوا في رفع أسعار منتجات كورية ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي الذي يجري التعامل به في بلاده، مضيفا: «أسعار المنتجات لم تتغير منذ بدء التصدير إلى المملكة لكن الوكلاء والمستوردين تسببوا في رفعها مرات عدة في السوق السعودية» وفقاً لصحيفة عكاظ .

واعتمد هوكانغ في تصريحه على إحدى الدراسات الخاصة بأسعار منتجات التجميل المصنعة في كوريا ذات الجودة العالية، إذ خلصت إلى أن المنتجات تباع في المملكة بأضعاف سعرها الحقيقي، مؤكدا أن بلاده لا تتدخل في تحديد سقف للأسعار، إذ تقتصر مهمتها على إيصال البضائع للمستورد أو الوكيل. وجودة المنتجات المصدرة إلى المملكة لم يطرأ عليها أي تغيير.