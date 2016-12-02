اجتماع ثلاثي بين السيسي و الملك سلمان و ولي عهد أبو ظبي

صحيفة المرصد- روسيا اليوم : ذكرت تقارير إعلامية أن الإمارات تخطط لعقد اجتماع ثلاثي يجمع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

وقال النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري، في بيان، الخميس 1 ديسمبر/ كانون الأول، إن الشيخ محمد بن زايد حصل على موافقة الرئيس المصري والملك سلمان لعقد الاجتماع على هامش احتفالات الإمارات بالعيد الوطني في أبو ظبي.

وأوضح بكري أن الإجتماع سيبحث تنقية الأجواء بين مصر والسعودية بعد الأزمة بين البلدين عقب تصويت القاهرة لصالح قرار روسي في مجلس الأمن بشأن سوريا.

وأشار بكري إلى أن الاجتماع سيبحث أيضا الموقف العربي في ضوء التطورات الراهنة في سوريا واليمن والعراق وليبيا، بالإضافة إلى السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة بعد فوز دونالد ترامب.