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اجتماع ثلاثي بين السيسي و الملك سلمان و ولي عهد أبو ظبي

2 ديسمبر, 2016 , 22:52 م
اجتماع ثلاثي بين السيسي و الملك سلمان و ولي عهد أبو ظبي
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صحيفة المرصد- روسيا اليوم : ذكرت تقارير إعلامية أن الإمارات تخطط لعقد اجتماع ثلاثي يجمع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.
وقال النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري، في بيان، الخميس 1 ديسمبر/ كانون الأول، إن الشيخ محمد بن زايد حصل على موافقة الرئيس المصري والملك سلمان لعقد الاجتماع على هامش احتفالات الإمارات بالعيد الوطني في أبو ظبي.
وأوضح بكري أن الإجتماع سيبحث تنقية الأجواء بين مصر والسعودية بعد الأزمة بين البلدين عقب تصويت القاهرة لصالح قرار روسي في مجلس الأمن بشأن سوريا.
وأشار بكري إلى أن الاجتماع سيبحث أيضا الموقف العربي في ضوء التطورات الراهنة في سوريا واليمن والعراق وليبيا، بالإضافة إلى السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة بعد فوز دونالد ترامب.



تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 33
    3 ديسمبر, 2016 , 1:53 ص

    دحوم1

    الله يحفظك يابو فهد سلمان الحزم ياداعس على روس الروافض والمجوس حفظك الله وحفظ دول الخليج
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  2. 32
    3 ديسمبر, 2016 , 1:25 ص

    إستشاري صح

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  3. 31
    3 ديسمبر, 2016 , 1:14 ص
    عدد التعليقات:2494

    توووووونسية

    الله يصلح الحال بين الأشقاء العرب ويبعد عنهم تخطيط الاعداء
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  4. 30
    3 ديسمبر, 2016 , 0:35 ص

    ابونواس

    عندما الجنية هوى و اصبح الريال الواحد يساوي اربع جنيهات. من خرج من داره قل مقداره خل بشار النعجة ينفعك او اصحاب الرايات السود يا بلحة هانم قصدي مستر
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  5. 29
    3 ديسمبر, 2016 , 0:34 ص

    الى قلم النهيقه

    22خنبوقه ليش تقول الزعماء العرب و ماتقول الزعماء العرب المسلمين؟؟ياليت تجاوب ونعرف فكرك ياوافديامندس
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  6. 28
    3 ديسمبر, 2016 , 0:22 ص

    الى قلم النهيقه

    نتمنى ان يصرح السي سي بعدالزياره بعدم اﻻعتراف بالتدخل اﻻجرامي البشع في سوريا والذي ر اح ضحيته النساءوالشيوخ واﻻطفال العزل بحجة مكافحة اﻻرهاب بسبب حبيبك1 بطل خنبوقه الصقراقصدالبومه بوتن.
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  7. 27
    3 ديسمبر, 2016 , 0:21 ص

    راكاااان

    222 ديسمبر, 2016 , 23:56 م عدد التعليقات:15986 قلم الحقيقه الله لايفرق هؤلاء الزعماء العرب بعضهم عن بعض ،،،،***
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  8. 26
    3 ديسمبر, 2016 , 0:05 ص

    مرحبا الساع

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  9. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 0:03 ص

    تعليق مخالف
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  10. 24
    2 ديسمبر, 2016 , 23:59 م

    المصدر روسيا اليوم

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 23
    2 ديسمبر, 2016 , 23:57 م
    عدد التعليقات:15986

    قلم الحقيقه

    اللهم احفظهم **
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  12. 22
    2 ديسمبر, 2016 , 23:56 م
    عدد التعليقات:15986

    قلم الحقيقه

    الله لايفرق هؤلاء الزعماء العرب بعضهم عن بعض.
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  13. 21
    2 ديسمبر, 2016 , 23:51 م

    السدغاني

    قلم الحقيقه وبرق الحرم ، أين ا** من هذي الأخبار الحلوه ....**
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  14. 20
    2 ديسمبر, 2016 , 23:49 م

    البراك

    *** .. اللهم أجمع المسلمين و حكامهم على الخير يا رب
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  15. 19
    2 ديسمبر, 2016 , 23:43 م
    عدد التعليقات:15986

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
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  16. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 23:34 م

    زائر

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  17. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 23:33 م

    يمني وافتخر

    حركه من السيسي ونجحت دول الخليج في حاجت مصر
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  18. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 23:32 م

    الى قلم النعيقه

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  19. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 23:32 م

    كفى كذب

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  20. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 23:26 م

    زائرابوفواز

    قلت لكم فخامه الريس القايد المؤمن البطل عبدالفتااح السيسي أذكى مما تتخيلون ودول الخليج دايم دايم دايم هم دول الخليج والسلام وعليكم ورحمه الله وبركاته وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم خليجي
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  21. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 23:25 م

    الى قلم النهيقه

    ت 10//خنبوقه قالبها قنوت ﻻتدعي بس ﻻتسب الدين وسنة الرسول وتحارب الستروالعفه ﻻعراض المسلمين وقل لحبيبك 2 انضبط وخلك رجاااال !! وخل كلمتك وحده ماهومثل مسافة السكه!!وعلى فكره هالمره مافيه رزز!! خﻻااص؟؟
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  22. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 23:18 م

    محل ثلاجات

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 23:09 م

    عشتار بندر الحمدان

    اللي عنده مشكلة يجي للرياض ، عاصمة المملكة العربية السعودية .
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  24. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 23:06 م
    عدد التعليقات:15986

    قلم الحقيقه

    العرب في وحدتهم وتكاتفهم . وضعفهم وشتاتهم في تفرقهم. اللهم اجمع كلمة قادتهم ورد كيد كل عدو لهم في نحره واحمي أمنهم في أوطانهم وانصرهم على كل معادي لهم ايرانيين وأخونجيين على حد سواء.
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  25. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 23:05 م
    عدد التعليقات:14350

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Pmy_TIR2GXU
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  26. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 23:05 م

    الرأي العام

    دول الخليج قوية بحكامها وشعبها قادرة تعدى الازمات بعون الله وقدرته يكفينا سنوات الماضية والخيانات تمنياتنا لاخونا بالامارات بالامن والامان والرفاهية
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  27. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 23:02 م
    عدد التعليقات:1261

    سامية

    الله يجمعهم على الخير والمحبة🍀
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  28. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:14350

    برق الحرم

    ((((اجتماع ثلاثي بين الملك سلمان ولي عهد أبو ظبي وفخامة الرئيس المصــــري عبدالفتاح السيسي ....خلال تشريف المملكة ومصر لمشاركة دولة الامارات احتفالاتها باليوم الوطني لدولة الامارات العربية ))))))))
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  29. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 23:00 م
    عدد التعليقات:15986

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 23:00 م

    هم الزعماء الثلاثه فقط لا رابع اردوغانا
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  31. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 23:00 م

    حامد

    بص حضرتك مافيش مشكله يدوني الروس جنيه حكون معاهم حتديني جوز جنيهات حبيعهم كلهم -
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  32. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 22:55 م

    د ماجد

    لله در المملكة ضحت بعلاقاتها مع مصر لاجل خاطر السوريين الضعفاء - وياليته يثمر بس
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  33. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 22:53 م

    علي عوض

    جاي يعتزر - والله يابيه ماكنتش اعرف انو راح اصوت للروس بس هما دفعولي وانتا عارف حضرتك اني مسترزق
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