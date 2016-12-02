صحيفة المرصد- روسيا اليوم : ذكرت تقارير إعلامية أن الإمارات تخطط لعقد اجتماع ثلاثي يجمع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.
وقال النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري، في بيان، الخميس 1 ديسمبر/ كانون الأول، إن الشيخ محمد بن زايد حصل على موافقة الرئيس المصري والملك سلمان لعقد الاجتماع على هامش احتفالات الإمارات بالعيد الوطني في أبو ظبي.
وأوضح بكري أن الإجتماع سيبحث تنقية الأجواء بين مصر والسعودية بعد الأزمة بين البلدين عقب تصويت القاهرة لصالح قرار روسي في مجلس الأمن بشأن سوريا.
وأشار بكري إلى أن الاجتماع سيبحث أيضا الموقف العربي في ضوء التطورات الراهنة في سوريا واليمن والعراق وليبيا، بالإضافة إلى السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة بعد فوز دونالد ترامب.
اجتماع ثلاثي بين السيسي و الملك سلمان و ولي عهد أبو ظبي
صحيفة المرصد- روسيا اليوم : ذكرت تقارير إعلامية أن الإمارات تخطط لعقد اجتماع ثلاثي يجمع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.
تعليقات ( 33 )
دحوم1الله يحفظك يابو فهد سلمان الحزم ياداعس على روس الروافض والمجوس حفظك الله وحفظ دول الخليج
إستشاري صحتعليق مخالف
عدد التعليقات:2494
توووووونسيةالله يصلح الحال بين الأشقاء العرب ويبعد عنهم تخطيط الاعداء
ابونواسعندما الجنية هوى و اصبح الريال الواحد يساوي اربع جنيهات. من خرج من داره قل مقداره خل بشار النعجة ينفعك او اصحاب الرايات السود يا بلحة هانم قصدي مستر
الى قلم النهيقه22خنبوقه ليش تقول الزعماء العرب و ماتقول الزعماء العرب المسلمين؟؟ياليت تجاوب ونعرف فكرك ياوافديامندس
الى قلم النهيقهنتمنى ان يصرح السي سي بعدالزياره بعدم اﻻعتراف بالتدخل اﻻجرامي البشع في سوريا والذي ر اح ضحيته النساءوالشيوخ واﻻطفال العزل بحجة مكافحة اﻻرهاب بسبب حبيبك1 بطل خنبوقه الصقراقصدالبومه بوتن.
راكاااان222 ديسمبر, 2016 , 23:56 م عدد التعليقات:15986 قلم الحقيقه الله لايفرق هؤلاء الزعماء العرب بعضهم عن بعض ،،،،***
مرحبا الساعتعليق مخالف
المصدر روسيا اليومتعليق مخالف
عدد التعليقات:15986
قلم الحقيقهاللهم احفظهم **
عدد التعليقات:15986
قلم الحقيقهالله لايفرق هؤلاء الزعماء العرب بعضهم عن بعض.
السدغانيقلم الحقيقه وبرق الحرم ، أين ا** من هذي الأخبار الحلوه ....**
البراك*** .. اللهم أجمع المسلمين و حكامهم على الخير يا رب
عدد التعليقات:15986
قلم الحقيقهتعليق مخالف
زائرتعليق مخالف
يمني وافتخرحركه من السيسي ونجحت دول الخليج في حاجت مصر
الى قلم النعيقهتعليق مخالف
كفى كذبتعليق مخالف
زائرابوفوازقلت لكم فخامه الريس القايد المؤمن البطل عبدالفتااح السيسي أذكى مما تتخيلون ودول الخليج دايم دايم دايم هم دول الخليج والسلام وعليكم ورحمه الله وبركاته وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم خليجي
الى قلم النهيقهت 10//خنبوقه قالبها قنوت ﻻتدعي بس ﻻتسب الدين وسنة الرسول وتحارب الستروالعفه ﻻعراض المسلمين وقل لحبيبك 2 انضبط وخلك رجاااال !! وخل كلمتك وحده ماهومثل مسافة السكه!!وعلى فكره هالمره مافيه رزز!! خﻻااص؟؟
محل ثلاجاتتعليق مخالف
عشتار بندر الحمداناللي عنده مشكلة يجي للرياض ، عاصمة المملكة العربية السعودية .
عدد التعليقات:15986
قلم الحقيقهالعرب في وحدتهم وتكاتفهم . وضعفهم وشتاتهم في تفرقهم. اللهم اجمع كلمة قادتهم ورد كيد كل عدو لهم في نحره واحمي أمنهم في أوطانهم وانصرهم على كل معادي لهم ايرانيين وأخونجيين على حد سواء.
عدد التعليقات:14350
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=Pmy_TIR2GXU
الرأي العامدول الخليج قوية بحكامها وشعبها قادرة تعدى الازمات بعون الله وقدرته يكفينا سنوات الماضية والخيانات تمنياتنا لاخونا بالامارات بالامن والامان والرفاهية
عدد التعليقات:1261
ساميةالله يجمعهم على الخير والمحبة🍀
عدد التعليقات:14350
برق الحرم((((اجتماع ثلاثي بين الملك سلمان ولي عهد أبو ظبي وفخامة الرئيس المصــــري عبدالفتاح السيسي ....خلال تشريف المملكة ومصر لمشاركة دولة الامارات احتفالاتها باليوم الوطني لدولة الامارات العربية ))))))))
عدد التعليقات:15986
قلم الحقيقهتعليق مخالف
حامدبص حضرتك مافيش مشكله يدوني الروس جنيه حكون معاهم حتديني جوز جنيهات حبيعهم كلهم -
د ماجدلله در المملكة ضحت بعلاقاتها مع مصر لاجل خاطر السوريين الضعفاء - وياليته يثمر بس
علي عوضجاي يعتزر - والله يابيه ماكنتش اعرف انو راح اصوت للروس بس هما دفعولي وانتا عارف حضرتك اني مسترزق