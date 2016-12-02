أمر ملكي: إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبدالعزيز آل الشيخ

صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الاثنين عددًا من الأوامر الملكية، اشتملت على:

أولاً: يُعاد تكوين هيئة كبار العُلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء الآتية أسماؤهم :

1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً .

2 ـ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.

3 ـ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.

4 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

5 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

6 ـ الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع.

7 ـ الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

8 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.

9 ـ الشيخ الدكتور أحمد سير مباركي.

10 ـ الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري .

11 ـ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

ثانياً: تمدد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء التالية أسماؤهم بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات ، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر :

1 – فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان.

2 – فضيلة الشيخ الدكتور / أحمد سير مباركي.

3 – فضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.

4 – فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالكريم بن عبدالله الخضير.

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

ثالثاً :إعفاء معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه.

رابعاً :يعين معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية .

خامساً: إعفاء معالي الأستاذ صالح بن منيع بن صالح الخليوي مدير عام الجمارك من منصبه.

سادساً: إعفاء معالي الدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم من منصبه .

سابعاً: إعفاء معالي الدكتور محمد بن عبدالله بن محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من منصبه.

ثامناً: تعيين عبدالرحمن بن محمد السدحان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.