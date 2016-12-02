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أمر ملكي: إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبدالعزيز آل الشيخ

2 ديسمبر, 2016 , 21:15 م
أمر ملكي: إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبدالعزيز آل الشيخ
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صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الاثنين عددًا من الأوامر الملكية، اشتملت على:

أولاً: يُعاد تكوين هيئة كبار العُلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء الآتية أسماؤهم :
1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً .
2 ـ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.
3 ـ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
4 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
5 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي.
6 ـ الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع.
7 ـ الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
8 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.
9 ـ الشيخ الدكتور أحمد سير مباركي.
10 ـ الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري .
11 ـ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

ثانياً: تمدد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء التالية أسماؤهم بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات ، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر :
1 – فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان.
2 – فضيلة الشيخ الدكتور / أحمد سير مباركي.
3 – فضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.
4 – فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالكريم بن عبدالله الخضير.
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

ثالثاً :إعفاء معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه.

رابعاً :يعين معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية .

خامساً: إعفاء معالي الأستاذ صالح بن منيع بن صالح الخليوي مدير عام الجمارك من منصبه.

سادساً: إعفاء معالي الدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم من منصبه .

سابعاً: إعفاء معالي الدكتور محمد بن عبدالله بن محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من منصبه.

ثامناً: تعيين عبدالرحمن بن محمد السدحان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.



تعليقات ( 56 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 56
    2 ديسمبر, 2016 , 23:18 م

    البراك

    الله يوفقك يا أبو فهد لكل خير ..
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  2. 55
    2 ديسمبر, 2016 , 23:15 م

    جلوجيا العرب

    **** الله يوفق الملك سلمان القائد
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  3. 54
    2 ديسمبر, 2016 , 23:04 م

    سعود

    كفوووووووووووووووووووووووو يا ( أبو فههههههههههد ) أعزم وأحزم أسطر وجه إلي ما يسمع الكلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 53
    2 ديسمبر, 2016 , 22:55 م

    سين

    الله يوفقهم ، الله يستر على رواتبنا هذا كلام تقوله نحن بخير يامسلمين والنعم علينا تفيض بفضل الله ثم الامن والامان نحتار ايش ناكل ووين نروح فكروا في الدول الاسلامية وماحل به من بعد بطر الله يحفظ ملكنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 52
    2 ديسمبر, 2016 , 22:42 م

    سعود

    كفووووووووووووووووووووووووووو والله ( يا أبو فههههههههههد ) أعزم وأحزم وبس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 51
    2 ديسمبر, 2016 , 22:40 م

    علي. العمري

    شعب. طيب. الله. يحفظ. هيئه. العلما. ومجلس. الشوري. يا. رب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 50
    2 ديسمبر, 2016 , 22:36 م

    أم نواف

    سدرة الغرمول الله ينتقم منك ويسلط عليك بجاه عزيز مقتدروعارفين انك الخنبوقي ولاكن حسبي الله عليك حسبي الله عليك حسبي الله عليك.والله يحاسبك على حسدك للمواطن السعودي يالوافد وتاكل من خيرنا وانت حاقد
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  8. 49
    2 ديسمبر, 2016 , 22:32 م

    زائرابوفواز

    علموني وزير لاسكان عساه ماجود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 48
    2 ديسمبر, 2016 , 22:29 م

    لا إله إلآ الله

    سدرة الغرمول .. وش جنسيتك؟ تقدر تودعي ثلث راتبك او جميع راتبك في حساب وزارة المالية كل شهر .. وأبشري بالخير ..***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  10. 47
    2 ديسمبر, 2016 , 22:27 م

    راتبين

    ***الحمد لله على الأمن والامان
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  11. 46
    2 ديسمبر, 2016 , 22:25 م

    الى سدره الغرمول

    اغلبنن عمل لك لايكات سالب الخنبوقه وطني صميم بصراحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 45
    2 ديسمبر, 2016 , 22:25 م

    فهد / جدة

    سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 44
    2 ديسمبر, 2016 , 22:24 م

    كلمة حق

    اللهم إني استودعتك باقي راتبي الذي لا تضيع ودائعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  14. 43
    2 ديسمبر, 2016 , 22:22 م

    الجديد في هذي الاوامر

    هيكلة مجلس الشورى بأعضاء جدد ،،، واعفاء الحقباني . وان شاء الله يجي وزير جديد يفتش على الشركات والأسواق ويفكنا من الأجانب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 42
    2 ديسمبر, 2016 , 22:22 م

    رؤية 2060

    الحمد لله على كل حال
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  16. 41
    2 ديسمبر, 2016 , 22:21 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    الله ينفع بهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  17. 40
    2 ديسمبر, 2016 , 22:20 م

    دلال

    هذي الأخبار الي تشرح الصدر دام عزك ياوطن
    لا يعجبني(11) اعجبني(6)
  18. 39
    2 ديسمبر, 2016 , 22:20 م

    يارب يكون فيه زيادة رواتب المتقاعدين يارب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  19. 38
    2 ديسمبر, 2016 , 22:19 م

    عمر

    مبروك الف مبروك عليكم الأوامر الملكيه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  20. 37
    2 ديسمبر, 2016 , 22:19 م
    عدد التعليقات:780

    عاشق وطنه

    احس بعض المعلقين فيهم غباء هالحين توهم ماخذين منكم ******* شلون تبونهم يعطونكم يا اغبياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 36
    2 ديسمبر, 2016 , 22:18 م

    ميادة

    مافيها شي مهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 35
    2 ديسمبر, 2016 , 22:17 م

    عطوه مويه

    المذيع نشف ريقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 34
    2 ديسمبر, 2016 , 22:16 م

    محمد

    *** . الله يعين الحكومة على بعض المواطنين.
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  24. 33
    2 ديسمبر, 2016 , 22:10 م

    يالطيف

    **مبروك لمن ذكر اسمائهم***
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  25. 32
    2 ديسمبر, 2016 , 21:58 م

    أماني

    شفته كله تعيينات لاتنتظرون شيء أهم شيء الأمن والأمان والارزاق بيد رب العباد
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  26. 31
    2 ديسمبر, 2016 , 21:58 م

    قيه تعليقات مستفزه طنشو طنشو
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 30
    2 ديسمبر, 2016 , 21:56 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  28. 29
    2 ديسمبر, 2016 , 21:54 م

    سدرة الغرمول

    أنا وجميع الشعب السعودي المخلص نوافق على خصم ثلث الراتب الأساسي مقابل دعم أقتصاد المملكه وتوفير الأمن ولأستقرار للوطن ولمواطن
    لا يعجبني(22) اعجبني(9)
  29. 28
    2 ديسمبر, 2016 , 21:53 م

    رؤية 2060

    الله يستر على رواتبنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  30. 27
    2 ديسمبر, 2016 , 21:52 م

    الحقباني

    عليق 8 علم 😂😂🤑🤑
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  31. 26
    2 ديسمبر, 2016 , 21:51 م

    الرياض الآن

    اوامر ملكيه ما تتوقعوها اوامر ملكيه خير وبشرى للمواطن والوطن حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  32. 25
    2 ديسمبر, 2016 , 21:51 م

    سيف وسنان

    شكر لأمير الشرقية والمواطنين والجهات المشاركة. والخبر عن الزيارة الخارجيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 24
    2 ديسمبر, 2016 , 21:50 م

    تركي محمد فهد

    رئيس جديد للرياضة
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  34. 23
    2 ديسمبر, 2016 , 21:47 م

    الحضاري

    مجرد تعيين وعفو ماتوقع فيه زياده في الرواتب او اضافة راتب واحد على الاقل اسال الله لحكومتنا التوفيق والسؤدد
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  35. 22
    2 ديسمبر, 2016 , 21:47 م

    يارب سترك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 21
    2 ديسمبر, 2016 , 21:46 م

    سيف وسنان

    لنا ساعة ننتظر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 20
    2 ديسمبر, 2016 , 21:44 م

    لا إله إلآ الله

    أنا متفاؤل خيرا .. بأذن الله إعادة بعض البدلات والعلاوات السنوية .. ودعم الصندوق العقاري ودعم بعض السلع الأساسية
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  38. 19
    2 ديسمبر, 2016 , 21:42 م

    صقر برقا

    سمعاً وطاعه. يابو فهد شعبك يحبك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 21:41 م

    زائرابوفواز

    يمدحون العشا الخفيف عشان بكره تكون في أحسن حال من الأحوال وجهة نظره في كل من يحاول الفرار إلى جانب ذلك من خلال هذه المدة الزمنية التي كانت موجودة لدى الأطفال الذين كانوا على كل حال تم طلب العلم وأشاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 21:38 م

    رادع

    اللهم اجعلها برد وسلاما
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 21:37 م

    محمد

    الله يستر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 21:37 م
    عدد التعليقات:14325

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=1mm4DZ4okpw
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 21:35 م

    🌟🌟ابوعزووو222🌟🌟

    بإذن الله أوامر خير وبركة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  44. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 21:35 م

    الغربي

    اللهم اني استودعتك راتبي
    لا يعجبني(1) اعجبني(15)
  45. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 21:33 م

    ابوسجى

    مجلس الشورى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 21:30 م

    عفاف اللحياني

    من ضمنها أعفاء 75 عضو في مجلس الشورى وإعادة تشكيل أعضائه هذا والله أعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  47. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 21:30 م

    الحقباني

    علم اهم شي في صالحه سعودي علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 21:27 م

    سبحان الله

    الله يكتب الي فيه الصالح
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  49. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 21:27 م

    اللهم اجعله خير

    مستعدين نتنازل عن رواتبنا فداءاً للوطن 🙃
    لا يعجبني(19) اعجبني(48)
  50. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 21:25 م

    خير بإذن الله كما عهدنا ولاة الامر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  51. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 21:25 م

    ابن الطايف

    الله يخارج بالطيب ما عزالله عهدنا خير لكن علي الله
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  52. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 21:24 م

    حامض حلو

    كلها خير وبركة.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  53. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 21:23 م

    الله. يستر

    الله يكتب. الي فيه. خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 21:23 م

    محمد

    فكونا من شروط بنك التطفييش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 21:22 م

    رؤية 2060

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  56. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 21:21 م

    الله يستر

    خير خير إن شاء الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)

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