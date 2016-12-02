أمر ملكي: إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبدالعزيز آل الشيخ

صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الاثنين عددًا من الأوامر الملكية، اشتملت على:
أولاً: يُعاد تكوين هيئة كبار العُلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء الآتية أسماؤهم :
1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً .
2 ـ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.
3 ـ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.
4 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
5 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي.
6 ـ الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع.
7 ـ الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
8 ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.
9 ـ الشيخ الدكتور أحمد سير مباركي.
10 ـ الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري .
11 ـ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
ثانياً: تمدد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء التالية أسماؤهم بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات ، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر :
1 – فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان.
2 – فضيلة الشيخ الدكتور / أحمد سير مباركي.
3 – فضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.
4 – فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالكريم بن عبدالله الخضير.
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
ثالثاً :إعفاء معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه.
رابعاً :يعين معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية .
خامساً: إعفاء معالي الأستاذ صالح بن منيع بن صالح الخليوي مدير عام الجمارك من منصبه.
سادساً: إعفاء معالي الدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم من منصبه .
سابعاً: إعفاء معالي الدكتور محمد بن عبدالله بن محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من منصبه.
ثامناً: تعيين عبدالرحمن بن محمد السدحان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
تعليقات ( 56 )
البراكالله يوفقك يا أبو فهد لكل خير ..
جلوجيا العرب**** الله يوفق الملك سلمان القائد
سعودكفوووووووووووووووووووووووو يا ( أبو فههههههههههد ) أعزم وأحزم أسطر وجه إلي ما يسمع الكلام
سينالله يوفقهم ، الله يستر على رواتبنا هذا كلام تقوله نحن بخير يامسلمين والنعم علينا تفيض بفضل الله ثم الامن والامان نحتار ايش ناكل ووين نروح فكروا في الدول الاسلامية وماحل به من بعد بطر الله يحفظ ملكنا
سعودكفووووووووووووووووووووووووووو والله ( يا أبو فههههههههههد ) أعزم وأحزم وبس
علي. العمريشعب. طيب. الله. يحفظ. هيئه. العلما. ومجلس. الشوري. يا. رب
أم نوافسدرة الغرمول الله ينتقم منك ويسلط عليك بجاه عزيز مقتدروعارفين انك الخنبوقي ولاكن حسبي الله عليك حسبي الله عليك حسبي الله عليك.والله يحاسبك على حسدك للمواطن السعودي يالوافد وتاكل من خيرنا وانت حاقد
زائرابوفوازعلموني وزير لاسكان عساه ماجود
لا إله إلآ اللهسدرة الغرمول .. وش جنسيتك؟ تقدر تودعي ثلث راتبك او جميع راتبك في حساب وزارة المالية كل شهر .. وأبشري بالخير ..***
راتبين***الحمد لله على الأمن والامان
الى سدره الغرمولاغلبنن عمل لك لايكات سالب الخنبوقه وطني صميم بصراحه
فهد / جدةسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
كلمة حقاللهم إني استودعتك باقي راتبي الذي لا تضيع ودائعه
الجديد في هذي الاوامرهيكلة مجلس الشورى بأعضاء جدد ،،، واعفاء الحقباني . وان شاء الله يجي وزير جديد يفتش على الشركات والأسواق ويفكنا من الأجانب
رؤية 2060الحمد لله على كل حال
🍉زائر المساء✋🍉🕟الله ينفع بهم
دلالهذي الأخبار الي تشرح الصدر دام عزك ياوطن
عمرمبروك الف مبروك عليكم الأوامر الملكيه
عدد التعليقات:780
عاشق وطنهاحس بعض المعلقين فيهم غباء هالحين توهم ماخذين منكم ******* شلون تبونهم يعطونكم يا اغبياء
ميادةمافيها شي مهم
عطوه مويهالمذيع نشف ريقه
محمد*** . الله يعين الحكومة على بعض المواطنين.
يالطيف**مبروك لمن ذكر اسمائهم***
أمانيشفته كله تعيينات لاتنتظرون شيء أهم شيء الأمن والأمان والارزاق بيد رب العباد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
سدرة الغرمولأنا وجميع الشعب السعودي المخلص نوافق على خصم ثلث الراتب الأساسي مقابل دعم أقتصاد المملكه وتوفير الأمن ولأستقرار للوطن ولمواطن
رؤية 2060الله يستر على رواتبنا
الحقبانيعليق 8 علم 😂😂🤑🤑
الرياض الآناوامر ملكيه ما تتوقعوها اوامر ملكيه خير وبشرى للمواطن والوطن حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
سيف وسنانشكر لأمير الشرقية والمواطنين والجهات المشاركة. والخبر عن الزيارة الخارجيه
تركي محمد فهدرئيس جديد للرياضة
الحضاريمجرد تعيين وعفو ماتوقع فيه زياده في الرواتب او اضافة راتب واحد على الاقل اسال الله لحكومتنا التوفيق والسؤدد
سيف وسنانلنا ساعة ننتظر.
لا إله إلآ اللهأنا متفاؤل خيرا .. بأذن الله إعادة بعض البدلات والعلاوات السنوية .. ودعم الصندوق العقاري ودعم بعض السلع الأساسية
صقر برقاسمعاً وطاعه. يابو فهد شعبك يحبك
زائرابوفوازيمدحون العشا الخفيف عشان بكره تكون في أحسن حال من الأحوال وجهة نظره في كل من يحاول الفرار إلى جانب ذلك من خلال هذه المدة الزمنية التي كانت موجودة لدى الأطفال الذين كانوا على كل حال تم طلب العلم وأشاد
رادعاللهم اجعلها برد وسلاما
محمدالله يستر
عدد التعليقات:14325
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=1mm4DZ4okpw
🌟🌟ابوعزووو222🌟🌟بإذن الله أوامر خير وبركة
الغربياللهم اني استودعتك راتبي
ابوسجىمجلس الشورى
عفاف اللحيانيمن ضمنها أعفاء 75 عضو في مجلس الشورى وإعادة تشكيل أعضائه هذا والله أعلم
الحقبانيعلم اهم شي في صالحه سعودي علم
سبحان اللهالله يكتب الي فيه الصالح
اللهم اجعله خيرمستعدين نتنازل عن رواتبنا فداءاً للوطن 🙃
ابن الطايفالله يخارج بالطيب ما عزالله عهدنا خير لكن علي الله
حامض حلوكلها خير وبركة.
الله. يسترالله يكتب. الي فيه. خير
محمدفكونا من شروط بنك التطفييش
رؤية 2060سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
الله يسترخير خير إن شاء الله