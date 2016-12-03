5 أطعمة يحذر الأطباء من وضعها فى الميكرويف .. أهمها البيض و البطاطس

صحيفة المرصد:يستخدم كثير منا الميكرويف لتسخين وتسوية بعض الأطعمة، فهو وسيلة سهلة وسريعة لكن ظهرت بعض الحقائق العلمية التى تقول إن استخدام الميكرويف مع بعض الطعام قد يسبب الضرر بالجسم، وقد رصد موقع Health Digezt بعض هذه الأطعمة:

1- اللحوم المجمدة

لا يقوم الميكرويف بتدوير الطعام الذى يتم وضعه بداخله لتسويته بشكل جيد ويقول الأطباء إن تناول اللحوم دون تسويتها بشكل جيد يتسبب فى ظهور وتكاثر البكتريا فى الأمعاء، لذلك يحذر الأطباء من وضع اللحوم المجمدة فى الميكرويف.

2- الفواكه المجمدة

إن الحقائق العلمية تؤكد أن تجميد الفواكه يحافظ على الفيتامينات والمواد المضادة بالأكسدة بها أطول وقت ممكن، وتؤكد دراسة روسية أن وضع الفواكه المجمدة فى الميكرويف يتسبب فى تحويل هذه المواد المضادة للأكسدة إلى مواد مسرطنة، وبالتالى تناول هذه الفواكه بعد وضعها فى الميكرويف يتسبب فى الإصابة بالسرطان.

3- البيض

يحذر أطباء التغذية من وضع البيض فى الميكرويف لأن ذلك يتسبب فى تكوين مواد سامة بالبيض، الأمر الذى يضر بالجهاز الهضمى.

4- البطاطس

يقول الأطباء إن مشكلة البطاطس فى وجود البوتولينوم وهى بكتيريا تتسبب فى حدوث التسمم الغذائى، والتى تنمو بشكل كبير إذا لم يتم تخزينها بشكل جيد ويقول الأطباء إن الميكرويف لا يستطيع أن يقتل هذه البكتيريا والتى تتسبب فى نهاية الأمر بإصابة من يتناولها بالشلل.

5- اللبن

تؤكد الدراسات أن فكرة تسخين اللبن فى الميكرويف سيئة جداً فهى تقتل نسبة كبيرة من الفوائد الموجودة باللبن خاصة لبن الرضاعة الصناعى.