أمر ملكي بإعفاء الحقباني من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعيين الدكتور “ علي الغفيص ” بدلا عنه

صحيفة المرصد – واس: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً جاء في نصه :

أولاً : يعفى معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه.

ثانياً : يعين معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية .

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود