أمر ملكي بإعفاء الحقباني من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعيين الدكتور “ علي الغفيص ” بدلا عنه

صحيفة المرصد – واس: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً جاء في نصه :
أولاً : يعفى معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه.
ثانياً : يعين معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية .
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تعليقات ( 35 )
ربي اللهاجمل قرار الحقباني دمر الشباب بنظام مادة 77
شجاعنسأل الله ان يوفق الوزير علي الغفيص في فريق يعينه على مسك العصاء من المنتصف وان يراعي اصحاب الاعمال الصغيره الذي تظرر الكثير منهم من بعض القرارات المجحفة والتي توقفت اعمالنا باسبابها
شجاعوعند الله تجتمع الخصومٌ باذن الله سيواجة كل مسؤول ضيق على عباد الله بقرارات تعسفية شلت اعمال المؤسسات الصغيره وجعلتنا في مهب الريح وتوقفت اعمالنا بتسلط الوافد على صاحب العمل حتى شاركونا في مالنا
السدغانيتعليق رقم واحد ...رغم كرهي لتعليقك إلا أنه قال الحقيقه
محد قال لياللي يعلق عن موضوع محل الجوالات .. ترا باقي فيه اجانب يشتغلون فيها اليوم مريت شارع فلسطين في جده ورحت محل جوالات واشتريت من عند اجنبي ولافيه تقفيل ولاشئ والدرعى ترعى والوزاره نايمه ولادرو عن شئ 😁😁😁
عفاف اللحيانينرجو من الوزير الجديد تحديد إقامات الأجانب لمدة 3 سنوات وبعدها يتم إبعاده فورآ من البلاد وإذا رغب في البقئ لمدة 3 سنوات ثانيه يدبل عليه رسوم تجديد الإقامه يجب تطبيق النظام بكل قوه وصرامه حتى تنظف البل
تعليق 7تعليق مخالف
عفاف اللحيانيأرجو من وزير العمل الجديد إقاف الإستقدام نهائي وضرب بيد من حديد على بعض المواطنين المرتزقه المتسترين على الأجانب مقابل مبلغ تافه يستلمه كل شهر من الأجنبي حتى ضاعة البلد وغرقة من كثر الأجانب
يالطيفالله يعين نتامل خير كما تاملنا في الحقباني
لا إله إلآ اللهخبر صائب أن شاء الله .. وياليت تم أعفاء وزير الخدمة المدنية العرج . وكذلك وزير التعليم .. أن شاء الله الجايات قريبا
رسالة لمعالي وزير العمل الجديدتعليق مخالف
المهمابو يمن وش حقووقك وش ترجع للجولات بدري عليك اولا مو منه هذي تعتبر من اهم القرارات لصالح البلد وكان من زمان لان محلات الجولات تعتبر من ضمن اقسام الجرايم المعلوماتيه وان اوويد وحقوقك فاليمن يالحبيب
..تعليق مخالف
عُـــــــــمـــــــــرتعليق مخالف
العميدتعليق مخالف
فساد شركات الاستقدام عشرات آلاف من التأشيرات وعدم تطبيق لؤائحهذه نهاية الوزارات الدكتورايات حاولت مقابلة وزير العمل السابق الحقبانى حيث أننى مستثمر فى احدى شركات الاستقدام الجديدة ولدى إثباتات بالأدلة *************
المهمفعلا بعض الوزراء عب واستنزاف لدوله مثل هذا الحقباني كان وجوده من عدم معقد الانظمه بالوازاره الله قشعه
شايمذهب مفرج غير مأسوفا عليه نسخة فقيه يالغفيص ارسم لك خط واضح جنبناعثرات من قبلك(فقيه والحقباني) رحم الله غازي القصيبي الله يعينك امامك ملفات ساخنة الاستقدام ونطاقات الظالمة والمستنفعين من موضفي الوزارة.
sar-al-saخير خلف لخير سلف كلا معاليهما كفؤ لما اختيرله فوفق الله من رحل واعان من حل والعاقبه للمتقين
المهماحلى خبر والله للامانه الحقباني لايجيد ادارة الوزارة وحاس النظام ولعب فينا حنا اصحاب المؤنشات الصغيره ونتمنى من الوزير الجديد تعديل ما حاسه الحقباني والمفروض من زمااان الازاله
الغامدياحلى خبر
يمني وافتخرالف مبروك **
الغامدياحلى خبر الدنيا صارت بخير ان شاءالله
نتطلع لجبار الشركات برفع مستوى العامل السعودي ويرفع مرتبه8 مليون اجنبي ماذا يعملون بالبلد والعاطلين من المواطنين 1 مليون شاب
الزهرانياحسن خبر الله يا حقبانى
ياسرابركها من ساعة ضيق علينا كل يوم قرار جديد وتخبطات
الغامديقلعته الله لايسامحه ولا يبيحه كل عيالنا عاطلين لا وفقه ربي
محد قال ليلابد تغيير الدماء التي طولت على الكراسي وتبديلها بدماء شابه تعي ماحولها وتنهض بالبلد والمواطن وتعوض مافات قرار صائب شكرا ملكنا والشكر ايضآ موصول لكافة الشعب الكريم ومسائكم اجواء جميله وقرارات حازمه ☺
الرأي العاماحلى خبر سمعته هالسنة قرار حكيم تمنيات بالتوفيق لغفيص تمنى ان يلغى نطاقات والسعودة والوهمية وان يكون لجنة مشتركة مع وزارة التجارة لمحاربة التستر الذي افسد التجارة في البلد
يمني وافتخرزين يعني بنرجع للجوالات ومحلاتنا التي سلبت منا