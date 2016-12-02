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أمر ملكي بإعفاء الحقباني من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعيين الدكتور “ علي الغفيص ” بدلا عنه

2 ديسمبر, 2016 , 22:49 م
أمر ملكي بإعفاء الحقباني من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعيين الدكتور “ علي الغفيص ” بدلا عنه
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صحيفة المرصد – واس: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً جاء في نصه :

أولاً : يعفى معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه.
ثانياً : يعين معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية .
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



تعليقات ( 35 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 35
    3 ديسمبر, 2016 , 1:29 ص

    ربي الله

    اجمل قرار الحقباني دمر الشباب بنظام مادة 77
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  2. 34
    3 ديسمبر, 2016 , 1:00 ص

    رحل رحل ياقلب لاتحزن ،،،Dont be sad رحل رحل وكمان رحل
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  3. 33
    3 ديسمبر, 2016 , 1:00 ص

    شجاع

    نسأل الله ان يوفق الوزير علي الغفيص في فريق يعينه على مسك العصاء من المنتصف وان يراعي اصحاب الاعمال الصغيره الذي تظرر الكثير منهم من بعض القرارات المجحفة والتي توقفت اعمالنا باسبابها
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  4. 32
    3 ديسمبر, 2016 , 0:56 ص

    شجاع

    وعند الله تجتمع الخصومٌ باذن الله سيواجة كل مسؤول ضيق على عباد الله بقرارات تعسفية شلت اعمال المؤسسات الصغيره وجعلتنا في مهب الريح وتوقفت اعمالنا بتسلط الوافد على صاحب العمل حتى شاركونا في مالنا
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  5. 31
    3 ديسمبر, 2016 , 0:50 ص

    حتى إعانات ذوي ألإحتياجات ألخاصه أغلبهم شالوها عنهم حسبنا ألله عليهم
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  6. 30
    3 ديسمبر, 2016 , 0:27 ص

    السدغاني

    تعليق رقم واحد ...رغم كرهي لتعليقك إلا أنه قال الحقيقه
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  7. 29
    2 ديسمبر, 2016 , 23:59 م

    محد قال لي

    اللي يعلق عن موضوع محل الجوالات .. ترا باقي فيه اجانب يشتغلون فيها اليوم مريت شارع فلسطين في جده ورحت محل جوالات واشتريت من عند اجنبي ولافيه تقفيل ولاشئ والدرعى ترعى والوزاره نايمه ولادرو عن شئ 😁😁😁
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  8. 28
    2 ديسمبر, 2016 , 23:51 م

    والنعم بالدكتور علي الغفيص
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  9. 27
    2 ديسمبر, 2016 , 23:47 م

    عفاف اللحياني

    نرجو من الوزير الجديد تحديد إقامات الأجانب لمدة 3 سنوات وبعدها يتم إبعاده فورآ من البلاد وإذا رغب في البقئ لمدة 3 سنوات ثانيه يدبل عليه رسوم تجديد الإقامه يجب تطبيق النظام بكل قوه وصرامه حتى تنظف البل
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  10. 26
    2 ديسمبر, 2016 , 23:46 م

    **** والله يحفظ لنا ملكنا ملك الحزم.
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  11. 25
    2 ديسمبر, 2016 , 23:35 م

    تعليق 7

    تعليق مخالف
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  12. 24
    2 ديسمبر, 2016 , 23:34 م

    عفاف اللحياني

    أرجو من وزير العمل الجديد إقاف الإستقدام نهائي وضرب بيد من حديد على بعض المواطنين المرتزقه المتسترين على الأجانب مقابل مبلغ تافه يستلمه كل شهر من الأجنبي حتى ضاعة البلد وغرقة من كثر الأجانب
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  13. 23
    2 ديسمبر, 2016 , 23:31 م

    يالطيف

    الله يعين نتامل خير كما تاملنا في الحقباني
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  14. 22
    2 ديسمبر, 2016 , 23:21 م

    لا إله إلآ الله

    خبر صائب أن شاء الله .. وياليت تم أعفاء وزير الخدمة المدنية العرج . وكذلك وزير التعليم .. أن شاء الله الجايات قريبا
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  15. 21
    2 ديسمبر, 2016 , 23:19 م

    رسالة لمعالي وزير العمل الجديد

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  16. 20
    2 ديسمبر, 2016 , 23:16 م

    المهم

    ابو يمن وش حقووقك وش ترجع للجولات بدري عليك اولا مو منه هذي تعتبر من اهم القرارات لصالح البلد وكان من زمان لان محلات الجولات تعتبر من ضمن اقسام الجرايم المعلوماتيه وان اوويد وحقوقك فاليمن يالحبيب
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  17. 19
    2 ديسمبر, 2016 , 23:15 م

    ..

    تعليق مخالف
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  18. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 23:12 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    تعليق مخالف
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  19. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 23:11 م

    العميد

    تعليق مخالف
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  20. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 23:10 م

    تعليق مخالف
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  21. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 23:08 م

    فساد شركات الاستقدام عشرات آلاف من التأشيرات وعدم تطبيق لؤائح

    هذه نهاية الوزارات الدكتورايات حاولت مقابلة وزير العمل السابق الحقبانى حيث أننى مستثمر فى احدى شركات الاستقدام الجديدة ولدى إثباتات بالأدلة *************
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  22. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 23:08 م

    المهم

    فعلا بعض الوزراء عب واستنزاف لدوله مثل هذا الحقباني كان وجوده من عدم معقد الانظمه بالوازاره الله قشعه
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  23. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 23:06 م

    شايم

    ذهب مفرج غير مأسوفا عليه نسخة فقيه يالغفيص ارسم لك خط واضح جنبناعثرات من قبلك(فقيه والحقباني) رحم الله غازي القصيبي الله يعينك امامك ملفات ساخنة الاستقدام ونطاقات الظالمة والمستنفعين من موضفي الوزارة.
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  24. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 23:06 م

    sar-al-sa

    خير خلف لخير سلف كلا معاليهما كفؤ لما اختيرله فوفق الله من رحل واعان من حل والعاقبه للمتقين
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  25. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 23:06 م

    المهم

    احلى خبر والله للامانه الحقباني لايجيد ادارة الوزارة وحاس النظام ولعب فينا حنا اصحاب المؤنشات الصغيره ونتمنى من الوزير الجديد تعديل ما حاسه الحقباني والمفروض من زمااان الازاله
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  26. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 23:05 م

    الغامدي

    احلى خبر
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  27. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 23:05 م

    يمني وافتخر

    الف مبروك **
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  28. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 23:02 م

    الغامدي

    احلى خبر الدنيا صارت بخير ان شاءالله
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  29. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 23:01 م

    نتطلع لجبار الشركات برفع مستوى العامل السعودي ويرفع مرتبه

    8 مليون اجنبي ماذا يعملون بالبلد والعاطلين من المواطنين 1 مليون شاب
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  30. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 23:00 م

    الزهراني

    احسن خبر الله يا حقبانى
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  31. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 22:59 م

    ياسر

    ابركها من ساعة ضيق علينا كل يوم قرار جديد وتخبطات
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  32. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 22:59 م

    الغامدي

    قلعته الله لايسامحه ولا يبيحه كل عيالنا عاطلين لا وفقه ربي
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  33. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 22:55 م

    محد قال لي

    لابد تغيير الدماء التي طولت على الكراسي وتبديلها بدماء شابه تعي ماحولها وتنهض بالبلد والمواطن وتعوض مافات قرار صائب شكرا ملكنا والشكر ايضآ موصول لكافة الشعب الكريم ومسائكم اجواء جميله وقرارات حازمه ☺
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  34. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 22:51 م

    الرأي العام

    احلى خبر سمعته هالسنة قرار حكيم تمنيات بالتوفيق لغفيص تمنى ان يلغى نطاقات والسعودة والوهمية وان يكون لجنة مشتركة مع وزارة التجارة لمحاربة التستر الذي افسد التجارة في البلد
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  35. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 22:50 م

    يمني وافتخر

    زين يعني بنرجع للجوالات ومحلاتنا التي سلبت منا
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