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إعفاء محافظ هيئة تقويم التعليم و مدير عام الجمارك من منصبيهما

2 ديسمبر, 2016 , 23:09 م
إعفاء محافظ هيئة تقويم التعليم و مدير عام الجمارك من منصبيهما
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صحيفة المرصد – واس:أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الجمعة أمرين ملكيين بإعفاء كل من محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي، ومدير عام الجمارك صالح بن منيع بن صالح الخليوي من منصبيهما.

وجاء نص الأمر الملكي الأول كالتالي:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريـخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 244 ) بتاريخ 15 / 11 / 1434هـ  ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 2 / 3 / 1436هـ .
أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى معالي الدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم من منصبه .
ثانياً: يعفى معالي الأستاذ صالح بن منيع بن صالح الخليوي مدير عام الجمارك من منصبه.



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 1:34 ص

    الربياوي

    تعليق مخالف
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  2. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 1:13 ص

    💎🎀سُندُس

    التعليم🤒😩
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  3. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 0:08 ص

    تطوير ولا من يقدر على التطوير

    لن يطور التعليم الا من فكر من خارج موروث التعليم
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  4. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 0:06 ص

    تطوير ولا من يقدر على التطوير

    لدينا رغبة في التطوير ولا نملك القدرة على التطوير
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  5. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 0:04 ص

    تطوير ولا من يقدر على التطوير

    مازال التعليم *
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