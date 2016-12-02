إعفاء محافظ هيئة تقويم التعليم و مدير عام الجمارك من منصبيهما

صحيفة المرصد – واس:أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الجمعة أمرين ملكيين بإعفاء كل من محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي، ومدير عام الجمارك صالح بن منيع بن صالح الخليوي من منصبيهما.

وجاء نص الأمر الملكي الأول كالتالي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريـخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 244 ) بتاريخ 15 / 11 / 1434هـ ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 2 / 3 / 1436هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى معالي الدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم من منصبه .

ثانياً: يعفى معالي الأستاذ صالح بن منيع بن صالح الخليوي مدير عام الجمارك من منصبه.