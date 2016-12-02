بالأسماء : التشكيل الجديد للشورى يضم 28 سيدة

صحيفة المرصد:أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بتشكيل مجلس الشوري برئاسة الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ، وضم التشكيل الجديد 28 سيدة من بين الـ 150 عضوا.
وفيما يلي قائمة بأسماء عضوات مجلس الشوري:
1 ـ الدكتورة أحلام بنت محمد بن حسين حكمي .
2 ـ الدكتورة أسماء بنت صالح بن حسن الزهراني .
3 ـ الدكتورة إقبال بنت زين العابدين بن محمد درندي .
4 ـ الدكتورة جواهر بنت ظاهر بن محمد العنزي .
5 ـ الأستاذة جوهرة بنت ناصر بن عبدالله اليامي .
6 ـ الدكتورة حمدة بنت مقبول بن عبدالله الجوفي .
7 ـ الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي .
8 – الأستاذة رائدة بنت عبدالله بن راشد أبو نيان.
9 – الدكتورة زينب بنت مثنى بن عبده أبو طالب.
10 – الدكتورة سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري.
11 – الدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي.
12 – الدكتورة عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي.
13 – الدكتورة فاطمة بنت فائز بن حسن الشهري.
14 – الدكتورة فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرني.
15 – الدكتورة فردوس بنت سعود بن محمد الصالح.
16 – الدكتورة فوزية بنت محمد بن عبدالله أبا الخيل.
17 – الأستاذة كوثر بنت موسى بن عائش الأربش.
18 – الدكتورة لطيفة بنت أحمد بن شاهين البوعينين.
19 – الدكتورة لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.
20 – الأستاذة لينة بنت خالد بن عبدالرحمن آل معينا.
21 – الدكتورة مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري .
22 – الدكتورة منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.
23 – الدكتورة موضي بنت عبدالله بن حمد الخلف.
24 – الدكتورة نهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي.
25 – الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن بن علي بن يوسف.
26 – الدكتورة نورة بنت فرج بن سعيد المساعد.
27 – الأستاذة نورة بنت فيصل بن أحمد الشعبان.
28 – الدكتورة نورة بنت محمد بن ناصر المري.
تعليقات ( 27 )
ابومحمدلا طبنا ولا طاب الشر
زينب...زينب أبو طالب. .طبيبه معروفه..ألف مبروك.
مـ،ـاݛــےلا نوصيكم بموضوع قياده المراه وكيف تدج المراه وبيض الحبارى وع هالرتم
مـ،ـاݛــےويضل الوضع ع ماهو عليه حتى اشعار اخر مجلس شورى ؟ ونصه حريم ومعينات يذكروني بالانديه واللاعبين المريشين والمعين مبسوط والجمهور يصفق ولا طايل شي ههههههههااااااااااااا
مـ،ـاݛــےويضل الوضع ع ماهو عليه حتى اشعار اخر مجلس شورى ؟ ونصه حريم ومعينات يذكروني بالانديه واللعبين المريشين والمعين مبسوط والجمهور يصفق ولا طايل شي ههههههههااااااااااااا
ام محمدالله يعطينا خيرهم ، و مبروك للأستاذة كوثر الأربش .. فأسمك وأسم الدكتور عبدالله الفوزان يحمل الكثير من التفاؤل .
صفر على الشمالتعليق مخالف
🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴وفقهم الله لكن أهم شيء الاجتهاد في مصلحة الوطن والمواطن..ومبروك لهم
على بلاطه17 مـ،ـاݛــے محسودين ع الدمقراطيه (( لأن ما يناسب فكرك أنت اما ولاية فقيه أو لاية مرشد )) نحن نختلف عنك ولنا مجلس شورى نفخر به
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
مـ،ـاݛــےمحسودين ع الدمقراطيه اللي عندنا اتوقع بيدرسونها العالم ويطبقونها تجربه فريده من نوعها احرجنا برلمانات العالم
ابوخالد الدمامالله يوفقهم ومبروك لكوثر الاربش تستاهل
هدىنسال الله ان يبارك في هؤﻻءالسيدات الكريمات لخدمة الدين وهومصدرعزنا..ولخدمة الوطن الغالي .. ولتحقيق امال الشعب السعودي الكريم.
عدد التعليقات:173
شقردي بطراننتطلع منهم الخير في بناء الوطن والمساهمة مع القيادة في تحقيق تطلعات المجتمع ومبروك للجميع و اسال الله تعالى لهم التوفيق ...
رفقا بالقوارير3 منتهى الذوق رواتبهم المطلقات والأرامل أولى بها (( اعتق الارامل من العادات والتقاليد والعرف وامنحهن ما منحه الشرع لهن ولا يبن منك رواتب ))
البراكالمهم أن يستفيد المجتمع منهن و لا ينجرفن وراء الليبراليين و العلمانيين و مطالبهم الفارغة التي لا طائل منها سوى دمار الأخلاق و المجتمعات ..
باب الشمالاقتراح المفروض نسبة ترشيح المرءة 80℅ بالمئة لان عطاء المرءة اكثر من الرجل والمرءة لاتعرف الواسطات والمجاملات ...
خرخرينومبروك لهن جميعا وعلى رأسهن الأربش وأسأل الله لهن التوفيق والسداد وأن يأخذ بأيدهن لما فيه خير وصلاح لمستقبل هذا البلد
عدد التعليقات:1261
ساميةتستاااهل الأستاذة 🌷كوثر الأربش🌷 والدة الشهيد محمد العيسى وخالة الشهيدين عبدالجليل ومحمد الأربش بالتوفيق .
مواطنتهانينا لكاتبة المرصد كوثر الأربش
عزوز** ترفع روسنا
قلم جافمبروك للجميع
سينمبروك للجميع واخص الاستاذه كوثر الاربش
منتهى الذوقرواتبهم المطلقات والأرامل أولى بها
عدد التعليقات:1261
سامية🌷🌷ألف مبروووك للجميع و الله يوفقهم🌷🌷
المهاااااماشاء الله تستاهل كوثر الاربش