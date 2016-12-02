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بالأسماء : التشكيل الجديد للشورى يضم 28 سيدة

2 ديسمبر, 2016 , 23:16 م
بالأسماء : التشكيل الجديد للشورى يضم 28 سيدة
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صحيفة المرصد:أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بتشكيل مجلس الشوري برئاسة الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ، وضم التشكيل الجديد 28 سيدة من بين الـ 150 عضوا.

وفيما يلي قائمة بأسماء عضوات مجلس الشوري:

1 ـ الدكتورة أحلام بنت محمد بن حسين حكمي .

2 ـ الدكتورة أسماء بنت صالح بن حسن الزهراني .

3 ـ الدكتورة إقبال بنت زين العابدين بن محمد درندي .

4 ـ الدكتورة جواهر بنت ظاهر بن محمد العنزي .

5 ـ الأستاذة جوهرة بنت ناصر بن عبدالله اليامي .

6 ـ الدكتورة حمدة بنت مقبول بن عبدالله الجوفي .

7 ـ الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي .

8 – الأستاذة رائدة بنت عبدالله بن راشد أبو نيان.

9 – الدكتورة زينب بنت مثنى بن عبده أبو طالب.

10 – الدكتورة سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري.

11 – الدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي.

12 – الدكتورة عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي.

13 – الدكتورة فاطمة بنت فائز بن حسن الشهري.

14 – الدكتورة فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرني.

15 – الدكتورة فردوس بنت سعود بن محمد الصالح.

16 – الدكتورة فوزية بنت محمد بن عبدالله أبا الخيل.

17 – الأستاذة كوثر بنت موسى بن عائش الأربش.

18 – الدكتورة لطيفة بنت أحمد بن شاهين البوعينين.

19 – الدكتورة لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.

20 – الأستاذة لينة بنت خالد بن عبدالرحمن آل معينا.

21 – الدكتورة مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري .

22 – الدكتورة منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.

23 – الدكتورة موضي بنت عبدالله بن حمد الخلف.

24 – الدكتورة نهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي.

25 – الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن بن علي بن يوسف.

26 – الدكتورة نورة بنت فرج بن سعيد المساعد.

27 – الأستاذة نورة بنت فيصل بن أحمد الشعبان.

28 – الدكتورة نورة بنت محمد بن ناصر المري.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    3 ديسمبر, 2016 , 1:46 ص

    ابومحمد

    لا طبنا ولا طاب الشر
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  2. 26
    3 ديسمبر, 2016 , 1:22 ص

    زينب...

    زينب أبو طالب. .طبيبه معروفه..ألف مبروك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 0:34 ص

    مـ،ـاݛــے

    لا نوصيكم بموضوع قياده المراه وكيف تدج المراه وبيض الحبارى وع هالرتم
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  4. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 0:32 ص

    مـ،ـاݛــے

    ويضل الوضع ع ماهو عليه حتى اشعار اخر مجلس شورى ؟ ونصه حريم ومعينات يذكروني بالانديه واللاعبين المريشين والمعين مبسوط والجمهور يصفق ولا طايل شي ههههههههااااااااااااا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  5. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 0:26 ص

    مـ،ـاݛــے

    ويضل الوضع ع ماهو عليه حتى اشعار اخر مجلس شورى ؟ ونصه حريم ومعينات يذكروني بالانديه واللعبين المريشين والمعين مبسوط والجمهور يصفق ولا طايل شي ههههههههااااااااااااا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  6. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 0:26 ص

    ام محمد

    الله يعطينا خيرهم ، و مبروك للأستاذة كوثر الأربش .. فأسمك وأسم الدكتور عبدالله الفوزان يحمل الكثير من التفاؤل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 0:16 ص

    صفر على الشمال

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 0:16 ص

    🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴

    وفقهم الله لكن أهم شيء الاجتهاد في مصلحة الوطن والمواطن..ومبروك لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 0:13 ص

    على بلاطه

    17 مـ،ـاݛــے محسودين ع الدمقراطيه (( لأن ما يناسب فكرك أنت اما ولاية فقيه أو لاية مرشد )) نحن نختلف عنك ولنا مجلس شورى نفخر به
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 0:09 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  11. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 0:04 ص

    مـ،ـاݛــے

    محسودين ع الدمقراطيه اللي عندنا اتوقع بيدرسونها العالم ويطبقونها تجربه فريده من نوعها احرجنا برلمانات العالم
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  12. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 23:58 م

    ابوخالد الدمام

    الله يوفقهم ومبروك لكوثر الاربش تستاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 23:57 م

    هدى

    نسال الله ان يبارك في هؤﻻءالسيدات الكريمات لخدمة الدين وهومصدرعزنا..ولخدمة الوطن الغالي .. ولتحقيق امال الشعب السعودي الكريم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  14. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 23:56 م
    عدد التعليقات:173

    شقردي بطران

    نتطلع منهم الخير في بناء الوطن والمساهمة مع القيادة في تحقيق تطلعات المجتمع ومبروك للجميع و اسال الله تعالى لهم التوفيق ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(16)
  15. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 23:55 م

    رفقا بالقوارير

    3 منتهى الذوق رواتبهم المطلقات والأرامل أولى بها (( اعتق الارامل من العادات والتقاليد والعرف وامنحهن ما منحه الشرع لهن ولا يبن منك رواتب ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  16. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 23:54 م

    البراك

    المهم أن يستفيد المجتمع منهن و لا ينجرفن وراء الليبراليين و العلمانيين و مطالبهم الفارغة التي لا طائل منها سوى دمار الأخلاق و المجتمعات ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 23:51 م

    باب الشمال

    اقتراح المفروض نسبة ترشيح المرءة 80℅ بالمئة لان عطاء المرءة اكثر من الرجل والمرءة لاتعرف الواسطات والمجاملات ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 23:47 م

    خرخرينو

    مبروك لهن جميعا وعلى رأسهن الأربش وأسأل الله لهن التوفيق والسداد وأن يأخذ بأيدهن لما فيه خير وصلاح لمستقبل هذا البلد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 23:40 م
    عدد التعليقات:1261

    سامية

    تستاااهل الأستاذة 🌷كوثر الأربش🌷 والدة الشهيد محمد العيسى وخالة الشهيدين عبدالجليل ومحمد الأربش بالتوفيق .
    لا يعجبني(5) اعجبني(15)
  20. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 23:38 م

    مواطن

    تهانينا لكاتبة المرصد كوثر الأربش
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 23:37 م

    الاربش..ونعم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 23:37 م

    عزوز

    ** ترفع روسنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 23:34 م

    قلم جاف

    مبروك للجميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 23:28 م

    سين

    مبروك للجميع واخص الاستاذه كوثر الاربش
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)
  25. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 23:24 م

    منتهى الذوق

    رواتبهم المطلقات والأرامل أولى بها
    لا يعجبني(12) اعجبني(1)
  26. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 23:23 م
    عدد التعليقات:1261

    سامية

    🌷🌷ألف مبروووك للجميع و الله يوفقهم🌷🌷
    لا يعجبني(2) اعجبني(11)
  27. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 23:20 م

    المهااااا

    ماشاء الله تستاهل كوثر الاربش
    لا يعجبني(2) اعجبني(10)

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