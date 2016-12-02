بالأسماء : التشكيل الجديد للشورى يضم 28 سيدة

صحيفة المرصد:أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بتشكيل مجلس الشوري برئاسة الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ، وضم التشكيل الجديد 28 سيدة من بين الـ 150 عضوا.

وفيما يلي قائمة بأسماء عضوات مجلس الشوري:

1 ـ الدكتورة أحلام بنت محمد بن حسين حكمي .

2 ـ الدكتورة أسماء بنت صالح بن حسن الزهراني .

3 ـ الدكتورة إقبال بنت زين العابدين بن محمد درندي .

4 ـ الدكتورة جواهر بنت ظاهر بن محمد العنزي .

5 ـ الأستاذة جوهرة بنت ناصر بن عبدالله اليامي .

6 ـ الدكتورة حمدة بنت مقبول بن عبدالله الجوفي .

7 ـ الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي .

8 – الأستاذة رائدة بنت عبدالله بن راشد أبو نيان.

9 – الدكتورة زينب بنت مثنى بن عبده أبو طالب.

10 – الدكتورة سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري.

11 – الدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي.

12 – الدكتورة عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي.

13 – الدكتورة فاطمة بنت فائز بن حسن الشهري.

14 – الدكتورة فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرني.

15 – الدكتورة فردوس بنت سعود بن محمد الصالح.

16 – الدكتورة فوزية بنت محمد بن عبدالله أبا الخيل.

17 – الأستاذة كوثر بنت موسى بن عائش الأربش.

18 – الدكتورة لطيفة بنت أحمد بن شاهين البوعينين.

19 – الدكتورة لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.

20 – الأستاذة لينة بنت خالد بن عبدالرحمن آل معينا.

21 – الدكتورة مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري .

22 – الدكتورة منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.

23 – الدكتورة موضي بنت عبدالله بن حمد الخلف.

24 – الدكتورة نهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي.

25 – الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن بن علي بن يوسف.

26 – الدكتورة نورة بنت فرج بن سعيد المساعد.

27 – الأستاذة نورة بنت فيصل بن أحمد الشعبان.

28 – الدكتورة نورة بنت محمد بن ناصر المري.