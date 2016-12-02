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الكشف عن أسرار زيارة قام بها ملك الأردن لصدام حسين قبل يومين من غزو الكويت

2 ديسمبر, 2016 , 23:59 م
الكشف عن أسرار زيارة قام بها ملك الأردن لصدام حسين قبل يومين من غزو الكويت
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صحيفة المرصد:كشف “عدنان أبو عودة” المستشار السياسي للملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، عن تفاصيل زيارة قاما بها للعراق واجتمعا بالرئيس الراحل صدّام حسين، قبل يومين من غزو الجيش العراقي الكويت العام 1990.
وقال “ابو عودة” إن الملك حسين ذهب كي يقنع صدام بأن “يحل المشكلة مع السعودية والكويت”، إلا أن الرئيس العراقي أجابه بقوله “هؤلاء الكويتيون لا يطلع لهم أكثر من الدروازة”، أي “البوابة”!.
وفي اليوم الثاني، توجه الملك الحسين إلى الكويت، كي يكمل مهمة المصالحة. إلا أنه كان تشكل لديه انطباع بأن صدام “يريد أن يقوم بشيء ما. وربما يحتل حقل الرميلة”. إلا أن صدام “فاجأنا” وغزا الكويت، كما يقول أبو عودة.
وفي ذات السياق يُبين الوزير أبو عودة أن رغبة صدّام في غزو الكويت كانت موجودة لديه قبل قيام “مجلس التعاون العربي”، والذي كان الملك حسين الرئيس الدوري للمجلس عندما وقع الغزو. وهو ما دفعه إلى محاولة إيجاد حل “ضمن إطار جامعة الدول العربية”، ودون أن يكون “هنالك تدخل عسكري من الأمريكان”. وهو ما أوقع الملك حسين في “ورطة” بحسب أبو عودة. لأنه لا يريد أن “يزعل صدام حسين”، ويريد في ذات الوقت أن يوجد حلا لمشكلة الغزو.



تعليقات ( 25 )

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  1. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 2:41 ص

    الثقفي

    طمعوا بالخليج وتأمروا عليه كالعاده الاردن وفلسطين واليمن والسودان لكن الملك السياسي المحنك فهدالله يسكنه جنات النعيم وقف ضد اطماعهم وافشل مخططاتهم ورد كيدهم في نحورهم
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  2. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 2:39 ص

    العراقيين مايحبو يشوفو اي دول عربيه تكون افضل منهم وهذا سبب تخبطهم
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  3. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 2:37 ص

    الثقفي

    صدام كانت الكويت من اكبر الداعمين له بحربه مع ايران بعد السعوديه وكانت ترسل له الاسلحه وتغدق عليه الاموال وبعدين غدر بالجار وقتل الانفس واستباح جنوده الشيعه الاعراض وسيأخذ عقابه من رب العالمين
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  4. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 2:32 ص

    الشايب

    كنا موجودين وقتها واشوف الكلام تغير والمواقف تبدلت الاردن كان مع صدام وبقوه .. لكن معذور الاردني لايريد يزعل ابن الملك حسين اللي صار صار وماعاد ينفع الاعذار
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  5. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 2:23 ص

    شهم ولد لأصل

    ان اختلفنا مع صدام ..ولكن له من الشهامة والرجولة ما توزع على مصر *** الاف الاضعاف .
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  6. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 2:02 ص

    عــــهــــــود

    قد أفضى صدام إلى ماقدّم وحسبه انه مات ولسانه يلهج بأشهد أن لاإله إلاالله وقلبه صامد **
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  7. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 1:55 ص

    احمد باش

    صدام ما قدر على ايران ..غزا الكويت اصغر دولة مجاورة له..
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  8. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 1:43 ص

    مخضرم

    ماصدق ابو عودة الملك حسين يكمل مخطط سفيرة اميركا بالعراق أبريل جلاسبي
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  9. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 1:40 ص

    زينب...

    وياسر عرفات كان مع صدام ضدنا.دمر الكويت وأرسل صواريخ للرياض.وتوفي ناس كانت (حرب ).سببت فتنه اعقبتها (فتن ).العن من سابقتها..الله يرحم الملك فهد ملك محنك..حرر الكويت.وكبح صدام الذي كان يطمع في بلادنا.
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  10. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 1:31 ص

    زينب...

    مجلس(التآمر)العربي؟كما سماه رئيس مصر حسني مبارك.الذي كان الوحيد مع السعوديه آنذاك.من لم يعاصر تلك الأحداث.ويعرف حيثياتها.(ينكتم)..صدام حاول محاصرة بلادنا بمجلس تآمر مكون من الأردن واليمن والسودان
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  11. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 1:18 ص

    أبو أسامة

    من زمن سيْ جداً عشت مرارته
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  12. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 1:17 ص

    أبو أسامة

    أحيناً تباع الرجال وتشترى وأحيناً تشترى دول بأكملها .
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  13. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 1:02 ص
    عدد التعليقات:2494

    توووووونسية

    رحم الله الشهيد الرمز صدام حسين لو كان عايش لما كان هذا وضع العرب الان الفرس والغرب كللهم يريدون قسم الكعكة العربية بينهم وانتم يا اذناب الفرس وعملائها والله أنكم عبيد إيران وتكرهكم أكثر من كرها للسنة
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  14. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 0:47 ص

    متأمل

    رجّعتوا لنا شريط الذكريات المؤلمة .. اذكروا محاسن موتاكم واللي فات مات .. وللتأريخ أن التعنّت الكويتي وعدم قبول الحلول الوسطية من الوسطاء أدىّ إلى تلك الأزمة والتي مازالت آثارها إلى اليوم
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  15. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 0:46 ص

    عبادي

    ليش ماتكمل القصه دام بديت فيها... بعدين تشكل تحالف بين الاردن والعراق واليمن لاكمال مشوار صدام وغزو باقي دول مجلس التعاون وتقاسم الكعكة.
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  16. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 0:43 ص

    معروف الخونه صدام والاردني وعفاش وياسر عرفات عليهم من الله مايستحقون ،،،،،،قال دروازه دروازه افضل من حفره تخبيت فيها جوبك الرجال وشنقوك يوم الضحيه عليك من الله ماتستحق
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  17. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 0:42 ص
    عدد التعليقات:1261

    سامية

    رحم الله الملك الحسين بن طلال وأسكنه فسيح جناته والله يحرق من خان وغدر وغزا وقتل جيرانه وإخوته فجرا وهم آمنين اللهم آمين 😇
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  18. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 0:38 ص

    خرخرينو

    صدام طاغية وعفاكم قهر أهل السنة قبل الشيعة
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  19. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 0:32 ص

    الاودي

    ههههههههه الاردن معروف موقفها من ازمه الخليج مايحتاج وقفتها مع صدام
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  20. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 0:31 ص

    كلاهما خونه عليهم من الله مايستحقون
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  21. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 0:25 ص

    الحمزة

    معروف الاردن وفلسطين خونه منذ مبطي والتاريخ يشهد
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  22. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 0:22 ص

    Ymni mahobo

    ** الله وعلى من احب هدا الطاغيه ،
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  23. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 0:16 ص

    خرخرينو

    تعليق مخالف
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  24. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 0:13 ص

    مجلس التعاون العربي فضحهم الله بغزو الكويت وكانوا يريدون تقاسم خيرات دول الخليج بينهم والملك حسين هو أحد الخونة .
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  25. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 0:08 ص

    مصرقع

    عفا الله*
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