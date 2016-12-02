  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

أول تعليق من الفوزان على قرار تعيينه بـ «الشورى»

2 ديسمبر, 2016 , 23:59 م
أول تعليق من الفوزان على قرار تعيينه بـ «الشورى»
  • 4٬306
  • 26
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تقدم الدكتور عبدالله الفوزان، بوافر الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، لتعيينه عضوا في مجلس الشورى.

وكتب الفوزان على حسابه الرسمي على تويتر،: “أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوافر الشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة بتعييني عضوا في مجلس الشورى وأسأل الله التوفيق”.



تعليقات ( 26 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    3 ديسمبر, 2016 , 2:38 ص

    سؤال المليون

    هل سيظل الدكتور عند رأيه في قنواتنا ؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 2:38 ص

    فهد / جدة

    الرجل المناسب في المكان المناسب بالتوفيق له يستاهل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 2:20 ص

    يالطيف

    الان عينت وسوف نتابعك هل التعيين يغيرك ام بتكون بجنب المواطن وحقوقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 2:02 ص

    وطني الذي تربيت تحت سماءه ..وغربني فيه الغريب..

    يستاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 1:48 ص

    دحوم1

    اعجبني الدكتور عبدالله عندماء استظافة الشريان في برنامج الثامنه كان صريح وقال اللي ماقدر يقوله شخص ثاني لmbc وقوله عن استضافه السذج والعمل منهم شهره عن طريق قناة mbc
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 1:48 ص

    خالد الزهراني

    الدكتور عبدالله الفوزان الرجال اللي مثله قليل الله يوفقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 1:35 ص

    الراصد

    تستأهل يادكتور عبدالله انت رجل مواطن صالح نشكر خادم الحرمين الملك سلمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 1:09 ص

    الف مليار مبروك يادكتور عبدالله الفوزان والله تستاهل كل خير الله يوفقك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 1:08 ص

    سنافي

    انالااعرف هذا الرجل إلاعلى شاشة التلفاز لكني اقول له وفقك الله وسدد خطاك.رجل المس فيه الأمانة والوطنية والدين والأخلاق الكريمة . وياليته يسلمونه وزارة الثقافة حتى ينظف البلد من الصحف والقنوات الخبيثه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  10. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 1:03 ص

    اخونجي

    بالتوفيق للدكتور عبدالله الفوزان قامة علمية مختصة في علم نحن في أمس الحاجة له
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 1:02 ص

    من خلال متابعتي لأسماء أعضاء مجلس الشورى الجدد كأن معظمهم آتون من كوكب لا نعرفه .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 1:01 ص

    sma_abha

    الرجل المناسب في المكان المناسب ...... وفقك الله لكل خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 0:43 ص

    البراك

    نحن بحاجة لمثل هذا الرجل الصادق و المخلص و المصلح نتمنى له التوفيق
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  14. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 0:39 ص

    مجلس الشورى مكون من اكثر 130 عضو

    نتمنى عدم الاستعجال .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  15. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 0:33 ص
    عدد التعليقات:211

    فاااااهم

    هو كويس بس**
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 0:26 ص

    لم نعد نعرف ما هي المعايير والآلية في اختيارات مجلس الشورى! أناس نعرفهم لا نعرف لهم تميزا ولا كفاءة ادارية أو غيرها تم اختيارهم للمجلس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 0:26 ص

    سبحان الله

    قسم بمن احل القسم اني فرحتلك من قلبي انسان صادق اتمنى تستمر في شفافيتك ومصداقيتك والى الامام الله يوفقك
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  18. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 0:25 ص

    مغابـــــــــــش

    الف مبروك ابو ماجد تستاهل ياولد حايل
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  19. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 0:20 ص

    الزهراني

    الف مبروك وتستاهل كل خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  20. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 0:15 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    يستاهل شخص يستحق التقدير
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  21. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 0:09 ص

    1=1

    د الفوزان يستاهل رجل وطنى شريف والرجل المناسب بالمكان المناسب الله يوفقك د. الفوزان. وحفظ الله خادم الحرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  22. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 0:08 ص

    ياجبال

    الله يوفقه شخص يحب الإصلاح الاجتماعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  23. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 0:08 ص

    نقاش الحقيقه

    نريد منكم بحث مايفيد الوطن والمواطن من دون إثاره أو إفتعال الإثاره وهالكلام موجه لجميع أعضاء المجلس ----أعانكم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 0:07 ص

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    يستاهل ونأمل منه دورا فعالا
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  25. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 0:07 ص

    نحن بحاجة لصراحتك ومصداقيتك وشفافيتك المعهودة التي عرفت بها ونأمل أ*** فالأمانة عظيمة والمسئولية كبيرة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  26. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 0:00 ص

    سامي البلوي

    الله يوفقك تستاهل كل خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم