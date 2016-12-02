أول تعليق من الفوزان على قرار تعيينه بـ «الشورى»

صحيفة المرصد:تقدم الدكتور عبدالله الفوزان، بوافر الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، لتعيينه عضوا في مجلس الشورى.

وكتب الفوزان على حسابه الرسمي على تويتر،: “أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوافر الشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة بتعييني عضوا في مجلس الشورى وأسأل الله التوفيق”.