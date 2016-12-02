أول تعليق من الفوزان على قرار تعيينه بـ «الشورى»

صحيفة المرصد:تقدم الدكتور عبدالله الفوزان، بوافر الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، لتعيينه عضوا في مجلس الشورى.
وكتب الفوزان على حسابه الرسمي على تويتر،: “أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوافر الشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة بتعييني عضوا في مجلس الشورى وأسأل الله التوفيق”.
أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوافر الشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة بتعييني عضوا في مجلس الشورى وأسأل الله التوفيق
— أ.د عبدالله الفوزان (@amfozan) December 2, 2016
تعليقات ( 26 )
سؤال المليونهل سيظل الدكتور عند رأيه في قنواتنا ؟؟؟؟
فهد / جدةالرجل المناسب في المكان المناسب بالتوفيق له يستاهل
يالطيفالان عينت وسوف نتابعك هل التعيين يغيرك ام بتكون بجنب المواطن وحقوقه
وطني الذي تربيت تحت سماءه ..وغربني فيه الغريب..يستاهل
دحوم1اعجبني الدكتور عبدالله عندماء استظافة الشريان في برنامج الثامنه كان صريح وقال اللي ماقدر يقوله شخص ثاني لmbc وقوله عن استضافه السذج والعمل منهم شهره عن طريق قناة mbc
خالد الزهرانيالدكتور عبدالله الفوزان الرجال اللي مثله قليل الله يوفقه
الراصدتستأهل يادكتور عبدالله انت رجل مواطن صالح نشكر خادم الحرمين الملك سلمان
سنافيانالااعرف هذا الرجل إلاعلى شاشة التلفاز لكني اقول له وفقك الله وسدد خطاك.رجل المس فيه الأمانة والوطنية والدين والأخلاق الكريمة . وياليته يسلمونه وزارة الثقافة حتى ينظف البلد من الصحف والقنوات الخبيثه
اخونجيبالتوفيق للدكتور عبدالله الفوزان قامة علمية مختصة في علم نحن في أمس الحاجة له
sma_abhaالرجل المناسب في المكان المناسب ...... وفقك الله لكل خير
البراكنحن بحاجة لمثل هذا الرجل الصادق و المخلص و المصلح نتمنى له التوفيق
مجلس الشورى مكون من اكثر 130 عضونتمنى عدم الاستعجال .
عدد التعليقات:211
فاااااهمهو كويس بس**
سبحان اللهقسم بمن احل القسم اني فرحتلك من قلبي انسان صادق اتمنى تستمر في شفافيتك ومصداقيتك والى الامام الله يوفقك
مغابـــــــــــشالف مبروك ابو ماجد تستاهل ياولد حايل
الزهرانيالف مبروك وتستاهل كل خير
💎💛عــــهــــــود💛💎يستاهل شخص يستحق التقدير
1=1د الفوزان يستاهل رجل وطنى شريف والرجل المناسب بالمكان المناسب الله يوفقك د. الفوزان. وحفظ الله خادم الحرمين
ياجبالالله يوفقه شخص يحب الإصلاح الاجتماعي
نقاش الحقيقهنريد منكم بحث مايفيد الوطن والمواطن من دون إثاره أو إفتعال الإثاره وهالكلام موجه لجميع أعضاء المجلس ----أعانكم الله
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلاميستاهل ونأمل منه دورا فعالا
سامي البلويالله يوفقك تستاهل كل خير