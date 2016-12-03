عميد الصحافة الكويتية : موتوا يا إخوان .. السيسي باق ولو خلت مصر من السكر

صحيفة المرصد:انتقد أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة “السياسة” وعميد الصحافة الكويتية، جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها الإعلامية بالقنوات الفضائية التى تتحدث عن وجود خلافات بين مصر والسعودية.
وقال “الجار الله” في تغريدة له عبر “تويتر”: “إعلام الإخوان يتحدث عن خلاف وأزمة بين مصر والسعودية إنهم إن اختلفوا فى الرأى حول موقف سياسي لا يعني أزمة خلاف، بصراحة الخلاف بقنوات الإخوان في بعض الفضائيات العربية يتحدثون على أمل من خلق تباعد بين مصر والسعودية، هذا لن يحدث وموتوا بغيظكم مصر والسعودية لن ترد فضائيات الإخوان وشوية كتاب الشتائم باسم حرية الرأى، نازلين إسهال فكرى حول خلاف بين مصر والسعودية ودول الخليج، والله وبالله العلاقة سمن وعسل”.
وأضاف الجار الله: “أقول لفضائيات الإخوان فى تركيا نقص السكر فى مصر لن يؤدى إلى قلب نظام الحكم، السيسى باق ولو خلت مصر من السكر، على فكرة السكر من السموم البيضاء، يا فضائيات الإخوان، الذى منه السيسى استلم مصر من الإخوان بعد أن طردهم شعب مصر، استلمها مسروقة، سرقوا السكر والعيش والبنوك والكحل من العيون”.
أقول لفضائيات ألاخوان في تركيا نقص السكر في مصر
لن يؤدي إلي قلب نظام الحكم والسيسي باق ولوخلت مصر
من السكر علي فكره السكر من السموم البيضاء
— أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) December 1, 2016
إعلام ألاخوان يتحدث عن خلاف وازمه بين مصر
والسعوديه إنهم إن إختلفوا في الرأي حول موقف سياسي لايعني
أزمه خلاف بصراحه الخلاف بقنوات الاخوان
— أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) December 1, 2016
ألاخوان وورعانهم في بعض الفضائيات العربيه
يتحدثون علي أمل من خلق تباعد بين مصر والسعوديه
هذا لن يحدث وموتوا بغيضكم مصر والسعوديه لن ترد
— أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) December 1, 2016
فضائيات ألاخوان وشويه كتاب الشتائم بإسم حريه آلرأي
نازلين إسهال فكري حول خلاف بين مصر والسعوديه ودول
الخليج والله وبالله العلاقه سمن وعسل
— أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) December 1, 2016
يا فضائيات الاخوان والذي منه السيسي إستلم مصر
من الاخوان بعد أن طردهم شعب مصر إستلمها مسروقه
سرقوا السكر والعيش والبنوك والكحل من العيون
— أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) December 1, 2016
تعليقات ( 46 )
خذ العلم اللي يجمد على الشاربلو لم ينقلب على مرسي لما تمكن الفرس المجوس من احتلال العراق وسوريا ولا تمكن الحوثيون من اليمن ولا تمكن المجرم بشار وبوتين ارتكاب المجازر الدموية
مودير كبيرماراح ينفعك لا اخوان ولا سيسي خليك في مشاكل بلدك بس
فهد / جدةأسأل الله أن يخرس لسانك ليبرالي عدو للدين
فهد / جدةتعليق مخالف
من حائلطيب وأيران موجوده بالكويت اتحداك تفتح افمك !
إستشاري صحإذا جاء الكاتب يقصي ويدني في الناس ويؤجج الفتن ويدفع قوم على قوم وهم في وطن واحد فأعلم إن في قلبه مرض .
إستشاري صحالمشاكل مع الإخوان يمكن تداركها وليسوا كما قيل يكذبون كما يتنفسون *** .
اخونجي29 شهم ولد لأصل مشكلك معروفة يا أحمد الجار الله (( ومع الاخوان لنا مشاكل ))
اخونجي27 حمد لسنا مع الأخوان ففيهم مافيهم (( ولا يواليهم الا منخدع فيهم لأن فيهم ما فيهم ولا حاجة لنا بذكر ما فيهم !! فما فيهم يكفي عن بيان ما فيهم ))
مـ،ـاݛــےهذولا النخب المعول عليهم والمؤتمن ع الحريه ونشر الدمقراطيه تحولو لطبالين لانظمه قمعيه شموليه عسكرتاريه فاشله مدد
مجبر رجل القعسيالا فيه خلاف وفايح ريحته *** نسأل الله ان يهب لمصر رئيس يحكمها عربي ومصري الاصل يعرف منهم الجيران والاشقاء
معيضالاخوان المنسمين دائما يكذبون كما يتنفسون ويفجرون في الخصومة
اخونجي27 حمد لسنا مع الأخوان ففيهم مافيهم (( يكفينا ما فيهم !! والله يكفينا ما فيهم ))
اخونجيمن سيتضايق من ما قاله الجار الله ؟؟ سؤال ؟
شهم ولد لأصلمشكلك معروفة يا أحمد الجار الله , السيساوين ماسكين عليك ممسك والكل عارف , وانت الي يكتب لك مقالتك ويدققها هم . لا تعمل فيها وعمي كتابة وحر
حمدلسنا مع الأخوان ففيهم مافيهم ولكن لا يهاجمهم ويخوف الناس منهم غير مجوسي او من مطاياهم الليبراليين فالأخوان من أهل السنةوبني ليبرال يشنون عليهم عداء مشبوه لم يشنوه على الصهاينة او على المجوس فهنا العجب
ابو شداالاخوان المسلمين في حرب دايم من خلق الله الأرض ومن عليها مع اخوان الشياطين.
متأملليت الإخوان يعشيوا ويتعايشوا مع الواقع وبلاش عيشة الأوهام .. للحق .. أصبح هدفهم الأسمى هو تعكير صفو العلاقات المصرية الخليجية نكايةً في الطرفين ويؤيدهم للأسف بعض الأبواق الخليجية ،،
aliتعليق مخالف
اخونجي18 sma_abha الطيور على أشكالها تقع (( وتتنوع الاشكال ))
اخونجي21 إستشاري صح انا متعجب من خلفان والجار الله الحقد فقع قلوبهم على الإخوان(( أمن هؤلاء تعجب !! ولا تعجب من من الاخوان الارهابية لهم في قلوبهم منزلة !! )) اعدل
اخونجيت 15 .. من يهاجم الاخوان يقصد اهل السنه (( هذا لمن لم يعرف قطب وسرور والبنا وما خرج من رحم الأخوان ممن خرج ومرق ! ))
إستشاري صحانا متعجب من خلفان والجار الله الحقد فقع قلوبهم على الإخوان ونسيوا ايران ماسكين تجارة دبي ومحتلين جزر ، ولهم نفوذ في مجلس الأمة الكويتي وساكتين ...لماذا هذا الشخصين القدامى لايتركون مصر لمصر ؟
اخونجيت 15 .. اغلب كل من يهاجم الاخوان يقصد اهل السنه (( هذا لمن لم يفرق بين السنة والأخوان الارهابية المخالفة للسنة والجماعة المفرقة للصف والوحدة واجتماع الكلمة ))
أبو سلمانتعليق مخالف
sma_abhaالطيور على أشكالها تقع .... هل هذا عميد الصحافه فعلا في دوله .... على الدنيا السلام .... لديه اخطاء لغوية لا يخطئها المبتدؤون .... سنوات الخبرة التي مضت لم تعلمه صياغة الجمل واسلوب الكلام المرتب
الرأي العامتعليق مخالف
فيصلتعليق مخالف
شافيسمن وعسل معك يااحمد الجار الله خلك في حالك واترك الأمور السياسية انت عايش وين يوجد خلاف ولا تكابر
سوط الحقإسهال فكرى حول خلاف بين مصر والسعودية ودول الخليج، والله وبالله العلاقة سمن وعسل”. أجزم أن هذه الجملة تكفيهم وتغيضهم .. وسنشاهد قمة سعودية مصرية غداً في أبوظبي بين الملك سلمان والقائد السيسي ....
راكاااانياناس ياعالم هذا الشخص والله لاهمه مصر ولا السيسي ولا الأخوان هو يقصد بها اناس اخرون ودول اخرى هذه انسان ***
عدد التعليقات:6079
الرحااالصدقت يا استاذ احمد..هم مثل غيرهم من لوث العقول وضحك ع الجهال واشبع حقيبة المال وبها اشترى اكبر الشقق والقصور في كل دوله تحط رجلاه فيها..لكن عيون تباعهم عمياء..فهم لايرون النور..بل الظلام الدامس
اخونجيالفاتحة على قولة الأخوان المصريين
عيدالخلاف موجود ياعميد الاعلام المنتهي الصلاحية والسيسي تجاوز الحد المرسوم له لكن انت وجيلك والاخوان تجاوزكم الزمن ومازلتم تعيشون بعقلية الحقبة الباردة
البراكفخامته يبغى ميه التلاجة فاضية حتى الميه خلصت هههه
عدد التعليقات:1261
ساميةتغريداته عسل مصفى الله يحفظه وكل تغريدة أشد حلاوة من الأخرى 🙏🌷
اخونجيمازالوا يؤملون في تغير قواعد اللعبة كما توهم المتوهمون من دعاتهم فأنفضحوا
اخونجيلقد ماتوا من وقت مضى
شيعي برونزيحفظ الله سعاده الرئيس السيسي