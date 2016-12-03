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عميد الصحافة الكويتية : موتوا يا إخوان .. السيسي باق ولو خلت مصر من السكر

3 ديسمبر, 2016 , 0:12 ص
عميد الصحافة الكويتية : موتوا يا إخوان .. السيسي باق ولو خلت مصر من السكر
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صحيفة المرصد:انتقد أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة “السياسة” وعميد الصحافة الكويتية، جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها الإعلامية بالقنوات الفضائية التى تتحدث عن وجود خلافات بين مصر والسعودية.

وقال “الجار الله” في تغريدة له عبر “تويتر”: “إعلام الإخوان يتحدث عن خلاف وأزمة بين مصر والسعودية إنهم إن اختلفوا فى الرأى حول موقف سياسي لا يعني أزمة خلاف، بصراحة الخلاف بقنوات الإخوان في بعض الفضائيات العربية يتحدثون على أمل من خلق تباعد بين مصر والسعودية، هذا لن يحدث وموتوا بغيظكم مصر والسعودية لن ترد فضائيات الإخوان وشوية كتاب الشتائم باسم حرية الرأى، نازلين إسهال فكرى حول خلاف بين مصر والسعودية ودول الخليج، والله وبالله العلاقة سمن وعسل”.

وأضاف الجار الله: “أقول لفضائيات الإخوان فى تركيا نقص السكر فى مصر لن يؤدى إلى قلب نظام الحكم، السيسى باق ولو خلت مصر من السكر، على فكرة السكر من السموم البيضاء، يا فضائيات الإخوان، الذى منه السيسى استلم مصر من الإخوان بعد أن طردهم شعب مصر، استلمها مسروقة، سرقوا السكر والعيش والبنوك والكحل من العيون”.



تعليقات ( 46 )

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  1. 46
    3 ديسمبر, 2016 , 2:34 ص

    خذ العلم اللي يجمد على الشارب

    لو لم ينقلب على مرسي لما تمكن الفرس المجوس من احتلال العراق وسوريا ولا تمكن الحوثيون من اليمن ولا تمكن المجرم بشار وبوتين ارتكاب المجازر الدموية
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  2. 45
    3 ديسمبر, 2016 , 2:34 ص

    مودير كبير

    ماراح ينفعك لا اخوان ولا سيسي خليك في مشاكل بلدك بس
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  3. 44
    3 ديسمبر, 2016 , 2:31 ص

    فهد / جدة

    أسأل الله أن يخرس لسانك ليبرالي عدو للدين
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  4. 43
    3 ديسمبر, 2016 , 2:29 ص

    فهد / جدة

    تعليق مخالف
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  5. 42
    3 ديسمبر, 2016 , 2:28 ص

    من حائل طيب وأيران موجوده بالكويت اتحداك تفتح افمك - كيف يفتح فمه على حبيبته ايران؟
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  6. 41
    3 ديسمبر, 2016 , 2:14 ص

    من حائل

    طيب وأيران موجوده بالكويت اتحداك تفتح افمك !
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  7. 40
    3 ديسمبر, 2016 , 2:07 ص

    إستشاري صح

    إذا جاء الكاتب يقصي ويدني في الناس ويؤجج الفتن ويدفع قوم على قوم وهم في وطن واحد فأعلم إن في قلبه مرض .
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  8. 39
    3 ديسمبر, 2016 , 2:01 ص

    إستشاري صح

    المشاكل مع الإخوان يمكن تداركها وليسوا كما قيل يكذبون كما يتنفسون *** .
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  9. 38
    3 ديسمبر, 2016 , 2:00 ص

    لايكات سامه بخبر منتهى مذيعه العبريه
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  10. 37
    3 ديسمبر, 2016 , 1:57 ص

    سامه تضحك وهي مركزه على اللايكات كني اشوفها تحدث وتضغط هههه متفضيه الله يرفع عنها ولا يبلانا تدافع عن الاجنبي وتبي تتحرر وتمدح كل مطبل وتعادي كل من له توجه اسلامي والطريف احيان تدعي الله المستعان
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  11. 36
    3 ديسمبر, 2016 , 1:51 ص

    اخونجي

    29 شهم ولد لأصل مشكلك معروفة يا أحمد الجار الله (( ومع الاخوان لنا مشاكل ))
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  12. 35
    3 ديسمبر, 2016 , 1:49 ص

    اخونجي

    27 حمد لسنا مع الأخوان ففيهم مافيهم (( ولا يواليهم الا منخدع فيهم لأن فيهم ما فيهم ولا حاجة لنا بذكر ما فيهم !! فما فيهم يكفي عن بيان ما فيهم ))
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  13. 34
    3 ديسمبر, 2016 , 1:45 ص

    مـ،ـاݛــے

    هذولا النخب المعول عليهم والمؤتمن ع الحريه ونشر الدمقراطيه تحولو لطبالين لانظمه قمعيه شموليه عسكرتاريه فاشله مدد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 33
    3 ديسمبر, 2016 , 1:44 ص

    مجبر رجل القعسي

    الا فيه خلاف وفايح ريحته *** نسأل الله ان يهب لمصر رئيس يحكمها عربي ومصري الاصل يعرف منهم الجيران والاشقاء
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  15. 32
    3 ديسمبر, 2016 , 1:42 ص

    معيض

    الاخوان المنسمين دائما يكذبون كما يتنفسون ويفجرون في الخصومة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 31
    3 ديسمبر, 2016 , 1:41 ص

    اخونجي

    27 حمد لسنا مع الأخوان ففيهم مافيهم (( يكفينا ما فيهم !! والله يكفينا ما فيهم ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 30
    3 ديسمبر, 2016 , 1:38 ص

    اخونجي

    من سيتضايق من ما قاله الجار الله ؟؟ سؤال ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 29
    3 ديسمبر, 2016 , 1:37 ص

    شهم ولد لأصل

    مشكلك معروفة يا أحمد الجار الله , السيساوين ماسكين عليك ممسك والكل عارف , وانت الي يكتب لك مقالتك ويدققها هم . لا تعمل فيها وعمي كتابة وحر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 28
    3 ديسمبر, 2016 , 1:36 ص

    حمد

    لسنا مع الأخوان ففيهم مافيهم ولكن لا يهاجمهم ويخوف الناس منهم غير مجوسي او من مطاياهم الليبراليين فالأخوان من أهل السنةوبني ليبرال يشنون عليهم عداء مشبوه لم يشنوه على الصهاينة او على المجوس فهنا العجب
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  20. 27
    3 ديسمبر, 2016 , 1:34 ص

    ابو شدا

    الاخوان المسلمين في حرب دايم من خلق الله الأرض ومن عليها مع اخوان الشياطين.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 26
    3 ديسمبر, 2016 , 1:33 ص

    متأمل

    ليت الإخوان يعشيوا ويتعايشوا مع الواقع وبلاش عيشة الأوهام .. للحق .. أصبح هدفهم الأسمى هو تعكير صفو العلاقات المصرية الخليجية نكايةً في الطرفين ويؤيدهم للأسف بعض الأبواق الخليجية ،،
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  22. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 1:27 ص

    ali

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 1:27 ص

    اخونجي

    18 sma_abha الطيور على أشكالها تقع (( وتتنوع الاشكال ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 1:25 ص

    اخونجي

    21 إستشاري صح انا متعجب من خلفان والجار الله الحقد فقع قلوبهم على الإخوان(( أمن هؤلاء تعجب !! ولا تعجب من من الاخوان الارهابية لهم في قلوبهم منزلة !! )) اعدل
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  25. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 1:18 ص

    اخونجي

    ت 15 .. من يهاجم الاخوان يقصد اهل السنه (( هذا لمن لم يعرف قطب وسرور والبنا وما خرج من رحم الأخوان ممن خرج ومرق ! ))
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  26. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 1:17 ص

    إستشاري صح

    انا متعجب من خلفان والجار الله الحقد فقع قلوبهم على الإخوان ونسيوا ايران ماسكين تجارة دبي ومحتلين جزر ، ولهم نفوذ في مجلس الأمة الكويتي وساكتين ...لماذا هذا الشخصين القدامى لايتركون مصر لمصر ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 1:17 ص

    اخونجي

    ت 15 .. اغلب كل من يهاجم الاخوان يقصد اهل السنه (( هذا لمن لم يفرق بين السنة والأخوان الارهابية المخالفة للسنة والجماعة المفرقة للصف والوحدة واجتماع الكلمة ))
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  28. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 1:14 ص

    أبو سلمان

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 1:11 ص

    sma_abha

    الطيور على أشكالها تقع .... هل هذا عميد الصحافه فعلا في دوله .... على الدنيا السلام .... لديه اخطاء لغوية لا يخطئها المبتدؤون .... سنوات الخبرة التي مضت لم تعلمه صياغة الجمل واسلوب الكلام المرتب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  30. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 1:11 ص

    الرأي العام

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 1:07 ص

    فيصل

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 1:06 ص

    باختصار اغلب كل من يهاجم الاخوان يقصد اهل السنه وغالبا يكون عميل لايران او خائن وله اهداف سياسيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  33. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 1:05 ص

    شافي

    سمن وعسل معك يااحمد الجار الله خلك في حالك واترك الأمور السياسية انت عايش وين يوجد خلاف ولا تكابر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 1:05 ص

    سوط الحق

    إسهال فكرى حول خلاف بين مصر والسعودية ودول الخليج، والله وبالله العلاقة سمن وعسل”. أجزم أن هذه الجملة تكفيهم وتغيضهم .. وسنشاهد قمة سعودية مصرية غداً في أبوظبي بين الملك سلمان والقائد السيسي ....
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  35. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 1:04 ص

    راكاااان

    ياناس ياعالم هذا الشخص والله لاهمه مصر ولا السيسي ولا الأخوان هو يقصد بها اناس اخرون ودول اخرى هذه انسان ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 1:03 ص
    عدد التعليقات:6079

    الرحااال

    صدقت يا استاذ احمد..هم مثل غيرهم من لوث العقول وضحك ع الجهال واشبع حقيبة المال وبها اشترى اكبر الشقق والقصور في كل دوله تحط رجلاه فيها..لكن عيون تباعهم عمياء..فهم لايرون النور..بل الظلام الدامس
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  37. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 1:01 ص

    سامية تغريداته عسل مصفى الله يحفظه وكل تغريدة أشد حلاوة من الأخرى 🙏 - طبيعي توافق هواك لانها تخدم اذناب طهران - الا عيالك التسعه هم بطهران ولا في العراق ؟
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  38. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 0:58 ص

    اخونجي

    الفاتحة على قولة الأخوان المصريين
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  39. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 0:51 ص

    عيد

    الخلاف موجود ياعميد الاعلام المنتهي الصلاحية والسيسي تجاوز الحد المرسوم له لكن انت وجيلك والاخوان تجاوزكم الزمن ومازلتم تعيشون بعقلية الحقبة الباردة
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  40. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 0:50 ص

    ما يهاجم دول الخليج إلا إعلام السيسي لو تهتم بأمور بلدك وتترك الإخوان فهم لا يشكلون خطراً على الكويت مثل الروافض الذين وصلوا إلى مجلس الأمة الكويتي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  41. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 0:50 ص

    ياعميد الفلس،خفيف عقل وثقيل دم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 0:46 ص

    البراك

    فخامته يبغى ميه التلاجة فاضية حتى الميه خلصت هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 0:27 ص
    عدد التعليقات:1261

    سامية

    تغريداته عسل مصفى الله يحفظه وكل تغريدة أشد حلاوة من الأخرى 🙏🌷
    لا يعجبني(11) اعجبني(6)
  44. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 0:25 ص

    اخونجي

    مازالوا يؤملون في تغير قواعد اللعبة كما توهم المتوهمون من دعاتهم فأنفضحوا
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  45. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 0:23 ص

    اخونجي

    لقد ماتوا من وقت مضى
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  46. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 0:23 ص

    شيعي برونزي

    حفظ الله سعاده الرئيس السيسي
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)

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