عميد الصحافة الكويتية : موتوا يا إخوان .. السيسي باق ولو خلت مصر من السكر

صحيفة المرصد:انتقد أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة “السياسة” وعميد الصحافة الكويتية، جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها الإعلامية بالقنوات الفضائية التى تتحدث عن وجود خلافات بين مصر والسعودية.

وقال “الجار الله” في تغريدة له عبر “تويتر”: “إعلام الإخوان يتحدث عن خلاف وأزمة بين مصر والسعودية إنهم إن اختلفوا فى الرأى حول موقف سياسي لا يعني أزمة خلاف، بصراحة الخلاف بقنوات الإخوان في بعض الفضائيات العربية يتحدثون على أمل من خلق تباعد بين مصر والسعودية، هذا لن يحدث وموتوا بغيظكم مصر والسعودية لن ترد فضائيات الإخوان وشوية كتاب الشتائم باسم حرية الرأى، نازلين إسهال فكرى حول خلاف بين مصر والسعودية ودول الخليج، والله وبالله العلاقة سمن وعسل”.

وأضاف الجار الله: “أقول لفضائيات الإخوان فى تركيا نقص السكر فى مصر لن يؤدى إلى قلب نظام الحكم، السيسى باق ولو خلت مصر من السكر، على فكرة السكر من السموم البيضاء، يا فضائيات الإخوان، الذى منه السيسى استلم مصر من الإخوان بعد أن طردهم شعب مصر، استلمها مسروقة، سرقوا السكر والعيش والبنوك والكحل من العيون”.

أقول لفضائيات ألاخوان في تركيا نقص السكر في مصر

لن يؤدي إلي قلب نظام الحكم والسيسي باق ولوخلت مصر

من السكر علي فكره السكر من السموم البيضاء — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) December 1, 2016

إعلام ألاخوان يتحدث عن خلاف وازمه بين مصر والسعوديه إنهم إن إختلفوا في الرأي حول موقف سياسي لايعني أزمه خلاف بصراحه الخلاف بقنوات الاخوان — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) December 1, 2016

ألاخوان وورعانهم في بعض الفضائيات العربيه يتحدثون علي أمل من خلق تباعد بين مصر والسعوديه هذا لن يحدث وموتوا بغيضكم مصر والسعوديه لن ترد — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) December 1, 2016

فضائيات ألاخوان وشويه كتاب الشتائم بإسم حريه آلرأي

نازلين إسهال فكري حول خلاف بين مصر والسعوديه ودول

الخليج والله وبالله العلاقه سمن وعسل — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) December 1, 2016