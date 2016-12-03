ماذا قالت مذيعة العربية عن التغريدة التي أغضبت خليجيين؟

صحيفة المرصد:أثارت تغريدة نشرتها مذيعة قناة العربية منتهى الرمحي على حسابها في تويتر الكثير من الجدل، بعد أن انتقدت طريقة تعامل بعض الخليجيين مع الدعم المالي الذي تقدمه حكوماتهم للدول الأخرى، قائلة أن التحالفات بين الدول تُبنى بهذه الطريقة، الأمر الذي دفع بمغردين خليجيين للرد عليها ومهاجمتها.

الرمحي علقت على هذه الصخب وفقاً لموقع الرياض بوست بقولها: ” ‏الحمد لله الذي لا اله الا هو ان السياسة الخارجية والعلاقات الدولية يقررها حكماء وعقلاء من ملوك وشيوخ وامراء وانها لم تترك يوما للغوغاء غير القادرين حتى على فهم ابعاد وخلفيات تغريدة في تويتر”.

‏وأضافت : “هي تغريدة اتبعتها بأخرى توضح خلفياتها وهي تلك المقابلة التي اجريتها مع احدهم وقال لي بالحرف الواحد ان الهدر الذي تقوم به حكومة بلده من بناء مدارس ومستشفيات في دول لم يسمع بها احد جيب المواطن الخليجي اولى بها…‏لم تقرأ هذه التغريدة ولم تفهم انما شن الهجوم علي بلا داعي على التغريدة الاولى”.

وردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بسلسلة تغريدات على ما ذكرته مذيعة العربية مشيرة إلى أن الإعتراض على منح بعض الدول معونات حق مكفول للمواطن الخليجي .

الحمد لله انني قلت بعض والحمد لله انني قلت الأخوة . — منتهى الرمحي (@muntaharamahi) November 30, 2016

بعض الاخوة الخليجيين لا هم لديهم الا جيوبهم ورفاهيتهم الشخصية ويظنون ان المساعدات للدول الاخرى هم اولى بها ..كيف تبنى التحالفات اذا؟ — منتهى الرمحي (@muntaharamahi) November 30, 2016