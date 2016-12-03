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ماذا قالت مذيعة العربية عن التغريدة التي أغضبت خليجيين؟

3 ديسمبر, 2016 , 0:23 ص
ماذا قالت مذيعة العربية عن التغريدة التي أغضبت خليجيين؟
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صحيفة المرصد:أثارت تغريدة نشرتها مذيعة قناة العربية منتهى الرمحي على حسابها في تويتر الكثير من الجدل، بعد أن انتقدت طريقة تعامل بعض الخليجيين مع الدعم المالي الذي تقدمه حكوماتهم للدول الأخرى، قائلة أن التحالفات بين الدول تُبنى بهذه الطريقة، الأمر الذي دفع بمغردين خليجيين للرد عليها ومهاجمتها.

الرمحي علقت على هذه الصخب وفقاً لموقع الرياض بوست بقولها: ” ‏الحمد لله الذي لا اله الا هو ان السياسة الخارجية والعلاقات الدولية يقررها حكماء وعقلاء من ملوك وشيوخ وامراء وانها لم تترك يوما للغوغاء غير القادرين حتى على فهم ابعاد وخلفيات تغريدة في تويتر”.

‏وأضافت : “هي تغريدة اتبعتها بأخرى توضح خلفياتها وهي تلك المقابلة التي اجريتها مع احدهم وقال لي بالحرف الواحد ان الهدر الذي تقوم به حكومة بلده من بناء مدارس ومستشفيات في دول لم يسمع بها احد جيب المواطن الخليجي اولى بها…‏لم تقرأ هذه التغريدة ولم تفهم انما شن الهجوم علي بلا داعي على التغريدة الاولى”.

وردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بسلسلة تغريدات على ما ذكرته مذيعة العربية مشيرة إلى أن الإعتراض على منح بعض الدول معونات حق مكفول للمواطن الخليجي .



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 2:19 ص

    الثقفي

    ت 11 وادعي ان الله يشفيكم من العنصرية انتم ايضا لديكم عنصريات ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 2:18 ص

    يالطيف

    منتهى الرمحي ذكيه توجه تغريدتها لقيادات الخليج ان لاتستمعو لمن يعارض لان بلدها وغيرها مستفيد ولو كانت خليجيه لهاجمت المعونات التي تدفع للغير هل تعلمين مشكله لم تحل في الخليج هي السكن ومدارس مستاجرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  3. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 2:14 ص

    الثقفي

    ت 11 عشان فجر السعيد خليجيه تنتقدينها لاغير ومنتهى لاتفرق عن فجر السعيد بشئ كفى عنصريه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 2:10 ص

    الثقفي

    فجر السعيد قالت الصدق هذي الاردنيه كانت بالجزيره وجات للعربيه عشان اللي يدفع اكثر وعشان الماده ليش نعيب غيرنا والعيب فينا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  5. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 2:09 ص

    ام زهير

    بعض الاخوة العرب لا هم لديهم الا المساعدات ..مدري متى بيصيرو اودم ويعتمدو على انفسهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 1:48 ص

    مـ،ـاݛــے

    حتدفع يعني حتدفع انا بتكم بقد وهذاك ذال ع كريسيه وهذاك يبتزه واللي شغال باعلامنا وافدين ونتكلم بالتوطين والسعوده
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 1:40 ص

    شهم ولد لأصل

    ليش المواطن الخليجي له رأي أصلا في مسئلة الدعم ؟ أو يستطيع يفكر يناقش ..حده الإنترنت خله يبربر بتوتير وينام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 1:34 ص

    علي. العمري

    كلام. سليم. جدا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 1:30 ص

    الثقفي

    لاتريدون المواطن يعترض او يتكلم طيب انتم لوحكوماتكم تدفع من جيوبكم راح تسكتون ياسبحان الله كل من هب ودب يقعد ينتقد الخليجين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 1:27 ص

    زائرابوفواز

    ذي ماتكبر سنين واهي تقدم في الجزيرة عيوني صارت حول وصرت اصلع وطلع لي كرش ولأجبت أقوم تقول *** استخدم جميع القوايم والمرأه ذي شد بلد ارسلت لها صاروخ أرض جو ادعو لها بي الرحمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 1:24 ص

    الثقفي

    وانتم ماذا بهمكم غير مصالحكم ومكاسبكم الماديه ورفاهيتكم مالكم كيف تحكمون الخليج دائما يقدم المساعدات للدول العربيه ولكنكم تنكرون وتجحدون وتصبحون ضدنا وخنجر في خاصرتنا مثل اليمن ومصر والجزائر وبشار وغي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 1:21 ص

    الثقفي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 1:19 ص

    الثقفي

    اذا دافعنا عن حقوقناقالوا عنصريين وهم عندما يسيئون للخليج وشعوبه ليل نهار ليسوا عنصريون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 1:17 ص

    الثقفي

    وانتم ياعرب الشمال ماهمكم الا المال والمصالح يعني ماتتحالفوا الا عشان الماده وماتعرفون عروبه ولا عفيده ولا مصير واحد يعني السعوديه اذا وقفت ضد ايران عشان مصلحتها ومصلحتكم وامنكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 1:12 ص
    عدد التعليقات:2494

    توووووونسية

    الإعلامية فجر التعيس هيا وين ومنتهى وين فرق بين الثرى والثريا فرق كفرق السماء على الارض
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  16. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 1:09 ص
    عدد التعليقات:2494

    توووووونسية

    الدول القادرة على مساعدة دول عربية مثلها هذا واجبهم أمام الله فمال العرب للعرب لا أن يستثمر في دول الغرب دول تكره العرب ...شفى الله الكثر من مرض التعنصر القاتل للإنسانية والاخوة
    لا يعجبني(2) اعجبني(10)
  17. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 1:07 ص

    متأمل

    يا زينك يا منتهى في برنامجك الإخباري ومقابلاتك وتحليلاتك ويازين بسمتك عند انتهاء البرنامج .. أنت مغردة أصلا ما عاد يحتاج تغردين وتبربرين اقصد تبررين ،،،
    لا يعجبني(13) اعجبني(0)
  18. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 0:59 ص

    ابو سلطان

    كلام سياسي محنك.. قد يفهمه البعض سريعا والبعض قد يستغرق سنينا والبعض الاخر لا يفهم بتاتا
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  19. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 0:59 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    هههه وليه هم مايدفعون للخليج يعني مايبونا الا نعطيهم فلوس واذا زعلو علينا وخاصه العرب قالو مثل كلام الفرس،،، عربان راكبين جمالهم (بعارينهم) وصار عندهم قرشين شافو حالهم واذا اعطيناهم مدحو يومين ههههههه
    لا يعجبني(6) اعجبني(6)
  20. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 0:56 ص
    عدد التعليقات:1261

    سامية

    ياحبي لفجر السعيد ❤️🌹توها تدري إن المذيعة المتميزة منتهى الرمحي تركت قناة ال👹إلى قناة المحبة والمعرفة والسلام 🕊العربية🕊
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  21. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 0:55 ص

    شافي

    لايخدم بخيل ليس مع الجميع فالبعض تقدم له المساعدات و الهبات وفِي الأخير يقلب عليك مثل اليمن و الكثير بلا ذكر يعض اليد التي مدت له الخير الاصابع في اليد الواحدة ليست سوا
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  22. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 0:50 ص

    سعود

    أمور الهبات الكثير لا يعرف مداها هي شان الحكومات فقط
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  23. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 0:46 ص

    مـ،ـاݛــے

    اهم شي الاردن بلدك وراتبك الخيالي اعترضنا او ما اعترضنا لا تقدم ولا تاخر مايطلع قرش الا مجلس شورى النساء باصم عليه بعد دراسة مستفيضه والله مامستفيد غيركم يالوافدين تجيكم وانتم بدياركم وحنا ندفع رسوم
    لا يعجبني(18) اعجبني(5)
  24. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 0:39 ص

    متابع

    لا يخدم بخيل وساعدني واساعدك و المصالح هي التي تحكم العلاقات بين الدول
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  25. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 0:30 ص

    فارس نحد

    نعطي من يقف مع الحق ولن تقف لا بالمال هنا المشكله
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)

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