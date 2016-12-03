ماذا قالت مذيعة العربية عن التغريدة التي أغضبت خليجيين؟

صحيفة المرصد:أثارت تغريدة نشرتها مذيعة قناة العربية منتهى الرمحي على حسابها في تويتر الكثير من الجدل، بعد أن انتقدت طريقة تعامل بعض الخليجيين مع الدعم المالي الذي تقدمه حكوماتهم للدول الأخرى، قائلة أن التحالفات بين الدول تُبنى بهذه الطريقة، الأمر الذي دفع بمغردين خليجيين للرد عليها ومهاجمتها.
الرمحي علقت على هذه الصخب وفقاً لموقع الرياض بوست بقولها: ” الحمد لله الذي لا اله الا هو ان السياسة الخارجية والعلاقات الدولية يقررها حكماء وعقلاء من ملوك وشيوخ وامراء وانها لم تترك يوما للغوغاء غير القادرين حتى على فهم ابعاد وخلفيات تغريدة في تويتر”.
وأضافت : “هي تغريدة اتبعتها بأخرى توضح خلفياتها وهي تلك المقابلة التي اجريتها مع احدهم وقال لي بالحرف الواحد ان الهدر الذي تقوم به حكومة بلده من بناء مدارس ومستشفيات في دول لم يسمع بها احد جيب المواطن الخليجي اولى بها…لم تقرأ هذه التغريدة ولم تفهم انما شن الهجوم علي بلا داعي على التغريدة الاولى”.
وردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بسلسلة تغريدات على ما ذكرته مذيعة العربية مشيرة إلى أن الإعتراض على منح بعض الدول معونات حق مكفول للمواطن الخليجي .
الحمد لله انني قلت بعض والحمد لله انني قلت الأخوة .
— منتهى الرمحي (@muntaharamahi) November 30, 2016
بعض الاخوة الخليجيين لا هم لديهم الا جيوبهم ورفاهيتهم الشخصية ويظنون ان المساعدات للدول الاخرى هم اولى بها ..كيف تبنى التحالفات اذا؟
— منتهى الرمحي (@muntaharamahi) November 30, 2016
منتهى الرمحي طلعت مذيعه بالعربيه اعتذر عن اللبس عبالي لي الحين بالجزيره خبري فيها قبل ايام ماكانت الجزيره تسب الكويت 😳😳😳
— فجر السعيد (@AlsaeedFajer) November 30, 2016
تعليقات ( 25 )
الثقفيت 11 وادعي ان الله يشفيكم من العنصرية انتم ايضا لديكم عنصريات ***
يالطيفمنتهى الرمحي ذكيه توجه تغريدتها لقيادات الخليج ان لاتستمعو لمن يعارض لان بلدها وغيرها مستفيد ولو كانت خليجيه لهاجمت المعونات التي تدفع للغير هل تعلمين مشكله لم تحل في الخليج هي السكن ومدارس مستاجرة
الثقفيت 11 عشان فجر السعيد خليجيه تنتقدينها لاغير ومنتهى لاتفرق عن فجر السعيد بشئ كفى عنصريه
الثقفيفجر السعيد قالت الصدق هذي الاردنيه كانت بالجزيره وجات للعربيه عشان اللي يدفع اكثر وعشان الماده ليش نعيب غيرنا والعيب فينا
ام زهيربعض الاخوة العرب لا هم لديهم الا المساعدات ..مدري متى بيصيرو اودم ويعتمدو على انفسهم
مـ،ـاݛــےحتدفع يعني حتدفع انا بتكم بقد وهذاك ذال ع كريسيه وهذاك يبتزه واللي شغال باعلامنا وافدين ونتكلم بالتوطين والسعوده
شهم ولد لأصلليش المواطن الخليجي له رأي أصلا في مسئلة الدعم ؟ أو يستطيع يفكر يناقش ..حده الإنترنت خله يبربر بتوتير وينام
علي. العمريكلام. سليم. جدا.
الثقفيلاتريدون المواطن يعترض او يتكلم طيب انتم لوحكوماتكم تدفع من جيوبكم راح تسكتون ياسبحان الله كل من هب ودب يقعد ينتقد الخليجين
زائرابوفوازذي ماتكبر سنين واهي تقدم في الجزيرة عيوني صارت حول وصرت اصلع وطلع لي كرش ولأجبت أقوم تقول *** استخدم جميع القوايم والمرأه ذي شد بلد ارسلت لها صاروخ أرض جو ادعو لها بي الرحمه
الثقفيوانتم ماذا بهمكم غير مصالحكم ومكاسبكم الماديه ورفاهيتكم مالكم كيف تحكمون الخليج دائما يقدم المساعدات للدول العربيه ولكنكم تنكرون وتجحدون وتصبحون ضدنا وخنجر في خاصرتنا مثل اليمن ومصر والجزائر وبشار وغي
الثقفيتعليق مخالف
الثقفياذا دافعنا عن حقوقناقالوا عنصريين وهم عندما يسيئون للخليج وشعوبه ليل نهار ليسوا عنصريون
الثقفيوانتم ياعرب الشمال ماهمكم الا المال والمصالح يعني ماتتحالفوا الا عشان الماده وماتعرفون عروبه ولا عفيده ولا مصير واحد يعني السعوديه اذا وقفت ضد ايران عشان مصلحتها ومصلحتكم وامنكم
عدد التعليقات:2494
توووووونسيةالإعلامية فجر التعيس هيا وين ومنتهى وين فرق بين الثرى والثريا فرق كفرق السماء على الارض
عدد التعليقات:2494
توووووونسيةالدول القادرة على مساعدة دول عربية مثلها هذا واجبهم أمام الله فمال العرب للعرب لا أن يستثمر في دول الغرب دول تكره العرب ...شفى الله الكثر من مرض التعنصر القاتل للإنسانية والاخوة
متأمليا زينك يا منتهى في برنامجك الإخباري ومقابلاتك وتحليلاتك ويازين بسمتك عند انتهاء البرنامج .. أنت مغردة أصلا ما عاد يحتاج تغردين وتبربرين اقصد تبررين ،،،
ابو سلطانكلام سياسي محنك.. قد يفهمه البعض سريعا والبعض قد يستغرق سنينا والبعض الاخر لا يفهم بتاتا
سعودي🇸🇦وافتخرهههه وليه هم مايدفعون للخليج يعني مايبونا الا نعطيهم فلوس واذا زعلو علينا وخاصه العرب قالو مثل كلام الفرس،،، عربان راكبين جمالهم (بعارينهم) وصار عندهم قرشين شافو حالهم واذا اعطيناهم مدحو يومين ههههههه
عدد التعليقات:1261
ساميةياحبي لفجر السعيد ❤️🌹توها تدري إن المذيعة المتميزة منتهى الرمحي تركت قناة ال👹إلى قناة المحبة والمعرفة والسلام 🕊العربية🕊
شافيلايخدم بخيل ليس مع الجميع فالبعض تقدم له المساعدات و الهبات وفِي الأخير يقلب عليك مثل اليمن و الكثير بلا ذكر يعض اليد التي مدت له الخير الاصابع في اليد الواحدة ليست سوا
سعودأمور الهبات الكثير لا يعرف مداها هي شان الحكومات فقط
مـ،ـاݛــےاهم شي الاردن بلدك وراتبك الخيالي اعترضنا او ما اعترضنا لا تقدم ولا تاخر مايطلع قرش الا مجلس شورى النساء باصم عليه بعد دراسة مستفيضه والله مامستفيد غيركم يالوافدين تجيكم وانتم بدياركم وحنا ندفع رسوم
متابعلا يخدم بخيل وساعدني واساعدك و المصالح هي التي تحكم العلاقات بين الدول
فارس نحدنعطي من يقف مع الحق ولن تقف لا بالمال هنا المشكله