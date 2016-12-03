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شاهد .. هذه التغريدة قادت صاحبها للتحقيق والادعاء العام بعد أن توعدته الجوازات بالمقاضاة

3 ديسمبر, 2016 , 0:58 ص
شاهد .. هذه التغريدة قادت صاحبها للتحقيق والادعاء العام بعد أن توعدته الجوازات بالمقاضاة
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صحيفة المرصد: توعَّدت المديريَّة العامَّة للجوازات مغرِّدًا في تويتر، بملاحقته قانونيًّا، وفق أنظمة الجرائم المعلوماتيَّة، بعد أن أقحم اسمها بتغريدة قال فيها «من أجل أن تكون في بلادي غنيًّا ثريًّا يجب عليك أن تكون كاتب عدل، موظف بلدية، موزِّع تفلات مقدَّسة، أو تعمل في قطاع الجوازات».

من جانبها ردت الجوازات بتغريدة كتبت فيها : ” سيتم إتخاذ الأجراءات القانونية حيال التغريدة وفق نظام الجرائم المعلوماتية” .

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تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 2:32 ص

    يالطيف

    الي هاجموه هل فهمتو مقصدة اعيدو وراجعو زين تعرفون السبب وراء كلامه حسب مفهمت هو انتقاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 2:30 ص

    الوايلي

    يمكن الجوازات عندهم بدلات گثيرة هذا قصدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 1:55 ص

    مسمار

    اتهااام مباشر ويستحق مقاضاته فرب كلمه قالت لصاحبها دعني
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 1:52 ص

    العابر

    (لسانك حصانك ان صنته صانك وان خنته خانك )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 1:34 ص

    اخونجي

    إساءة لوطن لم يقدر العواقب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 1:31 ص

    محمد

    اكيد ما قال كذا من فراغ الا بالوقع
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  7. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 1:10 ص

    علموه ماهي التفله المقدسه وتفلو في وجهه

    نعم يعاقب على كلامه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  8. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 1:09 ص

    Bishko

    الحقيقة مؤلمة دائماً .
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  9. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 1:08 ص

    لايوجد تفله في قراءة الشيخ بل نفث هواء

    ياليت رقبتي رقبة زرافه لأجل أثمن وأحلل الكلمه قبل ما أطلعها . ولسانك حصانك
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  10. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 1:04 ص

    ابوخالد الدمام

    كل من يتجاوز النظام يستحق العقوبه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  11. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 1:01 ص
    عدد التعليقات:155

    تابط شرا

    هذه التغريده ليس فيها سبه ويقدر يخرج منها يقدر يقول ثري بالبركة والعنفوان والثقة لانهم اذا اخلصور بارك الله لهم في مالهم
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