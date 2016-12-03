شاهد .. هذه التغريدة قادت صاحبها للتحقيق والادعاء العام بعد أن توعدته الجوازات بالمقاضاة

صحيفة المرصد: توعَّدت المديريَّة العامَّة للجوازات مغرِّدًا في تويتر، بملاحقته قانونيًّا، وفق أنظمة الجرائم المعلوماتيَّة، بعد أن أقحم اسمها بتغريدة قال فيها «من أجل أن تكون في بلادي غنيًّا ثريًّا يجب عليك أن تكون كاتب عدل، موظف بلدية، موزِّع تفلات مقدَّسة، أو تعمل في قطاع الجوازات».
من جانبها ردت الجوازات بتغريدة كتبت فيها : ” سيتم إتخاذ الأجراءات القانونية حيال التغريدة وفق نظام الجرائم المعلوماتية” .
تعليقات ( 11 )
يالطيفالي هاجموه هل فهمتو مقصدة اعيدو وراجعو زين تعرفون السبب وراء كلامه حسب مفهمت هو انتقاد
الوايلييمكن الجوازات عندهم بدلات گثيرة هذا قصدة
مسماراتهااام مباشر ويستحق مقاضاته فرب كلمه قالت لصاحبها دعني
العابر(لسانك حصانك ان صنته صانك وان خنته خانك )
اخونجيإساءة لوطن لم يقدر العواقب
محمداكيد ما قال كذا من فراغ الا بالوقع
علموه ماهي التفله المقدسه وتفلو في وجههنعم يعاقب على كلامه
Bishkoالحقيقة مؤلمة دائماً .
لايوجد تفله في قراءة الشيخ بل نفث هواءياليت رقبتي رقبة زرافه لأجل أثمن وأحلل الكلمه قبل ما أطلعها . ولسانك حصانك
ابوخالد الدمامكل من يتجاوز النظام يستحق العقوبه
عدد التعليقات:155
تابط شراهذه التغريده ليس فيها سبه ويقدر يخرج منها يقدر يقول ثري بالبركة والعنفوان والثقة لانهم اذا اخلصور بارك الله لهم في مالهم