شاهد .. هذه التغريدة قادت صاحبها للتحقيق والادعاء العام بعد أن توعدته الجوازات بالمقاضاة

صحيفة المرصد: توعَّدت المديريَّة العامَّة للجوازات مغرِّدًا في تويتر، بملاحقته قانونيًّا، وفق أنظمة الجرائم المعلوماتيَّة، بعد أن أقحم اسمها بتغريدة قال فيها «من أجل أن تكون في بلادي غنيًّا ثريًّا يجب عليك أن تكون كاتب عدل، موظف بلدية، موزِّع تفلات مقدَّسة، أو تعمل في قطاع الجوازات».

من جانبها ردت الجوازات بتغريدة كتبت فيها : ” سيتم إتخاذ الأجراءات القانونية حيال التغريدة وفق نظام الجرائم المعلوماتية” .