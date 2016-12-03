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وزارة الإعلام تهدد بمعاقبة مؤسسات إعلامية نشرت أخبار مكذوبة عن الأوامر الملكية

3 ديسمبر, 2016 , 1:03 ص
وزارة الإعلام تهدد بمعاقبة مؤسسات إعلامية نشرت أخبار مكذوبة عن الأوامر الملكية
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صحيفة المرصد: توعدت وزارة الثقافة والإعلام المؤسسات التي تبث الشائعات . من جانبه أكد ‏المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام أن المؤسسات الإعلامية التي سعت لنشر الشائعات سوف يُتَّخذ بحقها الإجراءات النظامية كافة. وكان عدد من وسائل الإعلام قد استبقت مساء أمس الإعلان الرسمي عن الأوامر الملكية بنشر شائعات غير صحيحة.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 2:39 ص

    يالطيف

    سوف اقف واصفق بكلتى يدي اذا نفذ التهديد واعلن عن اسماء من اثارو الشايعات
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  2. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 2:30 ص

    الصريح جدا

    يجب ان تعاقب هذه الصحف عقابا شديدا فكيف تكذب وتروج لاوامر ملكيه غير صحيحه وهذا ناتج عن تسليم الصحف لمتعصبي بعض الفرق التي تنشر التعصب الكروي بالمجتمع
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  3. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 1:59 ص

    معيض

    اللي يكذب يستاهل مايجيه وخاصة اذا كانت وسيلة اعلامية
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  4. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 1:25 ص
    عدد التعليقات:1261

    سامية

    أحسن يستاهلون .
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  5. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 1:22 ص

    اخونجي

    (( خفافيش الظلام )) لا يرون الوطنية كما يراها الوطني ولا يقدرون عواقب الامور
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  6. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 1:13 ص

    اجلدوهم جلد هؤلاء يستاهلون الشطب والاغلاق هذا جزاهم
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  7. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 1:13 ص

    اخونجي

    (( خفافيش الظلام )) فصائل وملل ونحل وأخطرهم من يكذبون كما يتنفسون جماعة تواطأت على الكذب
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  8. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 1:12 ص

    اخونجي

    (( خفافيش الظلام )) ويا ليت فضحهم للملأ لهتك ستر تخفيهم ومرامي كذبهم
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