وزارة الإعلام تهدد بمعاقبة مؤسسات إعلامية نشرت أخبار مكذوبة عن الأوامر الملكية

صحيفة المرصد: توعدت وزارة الثقافة والإعلام المؤسسات التي تبث الشائعات . من جانبه أكد ‏المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام أن المؤسسات الإعلامية التي سعت لنشر الشائعات سوف يُتَّخذ بحقها الإجراءات النظامية كافة. وكان عدد من وسائل الإعلام قد استبقت مساء أمس الإعلان الرسمي عن الأوامر الملكية بنشر شائعات غير صحيحة.