عبد الرحمن بن مساعد يستغرب من صحف رسمية نشرت خبر إعفاء شقيقه

صحيفة المرصد : وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد انتقادة لعدد من الصحف الرسمية وتورطها في نشر أوامر ملكية غير صحيحة ، حيث نفى الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه الرسمي بـ” تويتر” الأنباء المتداولة بشأن إعفاء شقيقه الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، وتعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد بدلاً عنه، مؤكداً أن شقيقه باقٍ في منصبه وأن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر صفحته : ” عبد الله بن مساعد يعمل لخدمة دينه ومليكه ويحظى بثقة ولاة الأمر وسيأتي يوماً يترك موقعه بعد أن يؤدي ما أتمن عليه إذا رأى ولاة الأمر ذلك ولهم السمع والطاعة في كل الأحوال في المنشط والمكره والعسر واليسر ومن المؤسف تورط صحف رسمية في نشر أوامر ملكية غير صحيحة .