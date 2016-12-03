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عبد الرحمن بن مساعد يستغرب من صحف رسمية نشرت خبر إعفاء شقيقه

3 ديسمبر, 2016 , 1:17 ص
عبد الرحمن بن مساعد يستغرب من صحف رسمية نشرت خبر إعفاء شقيقه
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صحيفة المرصد : وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد انتقادة لعدد من الصحف الرسمية وتورطها في نشر أوامر ملكية غير صحيحة ، حيث نفى الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه الرسمي بـ” تويتر” الأنباء المتداولة بشأن إعفاء شقيقه الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، وتعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد بدلاً عنه، مؤكداً أن شقيقه باقٍ في منصبه وأن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر صفحته : ” عبد الله بن مساعد يعمل لخدمة دينه ومليكه ويحظى بثقة ولاة الأمر وسيأتي يوماً يترك موقعه بعد أن يؤدي ما أتمن عليه إذا رأى ولاة الأمر ذلك ولهم السمع والطاعة في كل الأحوال في المنشط والمكره والعسر واليسر ومن المؤسف تورط صحف رسمية في نشر أوامر ملكية غير صحيحة .



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 2:29 ص

    قلم من ذهب

    لا تزعلون شبيه الريح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 2:27 ص

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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  3. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 2:26 ص

    الصريح جدا

    للاسف جمهور نادي النصر ينطبق عليه الفجر بالخصومه والامير الخلوق المتدين باق بمنصبه رغما عن انوف المتعصبين مشوهي الرياضه بالمملكه
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  4. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 2:22 ص

    سلطان

    لا تستغرب يا بابا ،**
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  5. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 2:20 ص

    💎🎀سُندُس

    ياعمري أنت ياشبيه الريح لاعاش من يگدر خاطرك المناصب لاتقدم ولاتأخر حتى وأن أعفي من منصبه وهو غالي مستحيل يرحل من القلوب💗
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  6. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 2:20 ص

    الوايلي

    طيب وش اللي مضايقگم بالموضوع من جد مرضى
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  7. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 1:56 ص

    كحيلان

    ان شاء الله يشيلونه صدق
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  8. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 1:47 ص

    كلمة حق

    ولاتستغرب ولا حاجه. ا***
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)
  9. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 1:40 ص

    مجبر رجل القعسي

    اما يعمل لخدمه دينه في الرياضه كثر منها ياسمو الامير وين تنصرف متعب نفسه كل اسبوع له محاظرات دينيه في المساجد والحرمين المكي والنبوي***
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  10. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 1:32 ص

    حائر

    لاتزعل ولا شي اذا جلس فهو ونحن في خدمة الوطن وإذا راح فهذي طبيعه الحياه لا يوجد شخص مخلد
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