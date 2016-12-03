عبد الرحمن بن مساعد يستغرب من صحف رسمية نشرت خبر إعفاء شقيقه

صحيفة المرصد : وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد انتقادة لعدد من الصحف الرسمية وتورطها في نشر أوامر ملكية غير صحيحة ، حيث نفى الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه الرسمي بـ” تويتر” الأنباء المتداولة بشأن إعفاء شقيقه الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، وتعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد بدلاً عنه، مؤكداً أن شقيقه باقٍ في منصبه وأن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.
وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر صفحته : ” عبد الله بن مساعد يعمل لخدمة دينه ومليكه ويحظى بثقة ولاة الأمر وسيأتي يوماً يترك موقعه بعد أن يؤدي ما أتمن عليه إذا رأى ولاة الأمر ذلك ولهم السمع والطاعة في كل الأحوال في المنشط والمكره والعسر واليسر ومن المؤسف تورط صحف رسمية في نشر أوامر ملكية غير صحيحة .
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) December 2, 2016
تعليقات ( 10 )
قلم من ذهبلا تزعلون شبيه الريح
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
الصريح جداللاسف جمهور نادي النصر ينطبق عليه الفجر بالخصومه والامير الخلوق المتدين باق بمنصبه رغما عن انوف المتعصبين مشوهي الرياضه بالمملكه
سلطانلا تستغرب يا بابا ،**
💎🎀سُندُسياعمري أنت ياشبيه الريح لاعاش من يگدر خاطرك المناصب لاتقدم ولاتأخر حتى وأن أعفي من منصبه وهو غالي مستحيل يرحل من القلوب💗
الوايليطيب وش اللي مضايقگم بالموضوع من جد مرضى
كحيلانان شاء الله يشيلونه صدق
كلمة حقولاتستغرب ولا حاجه. ا***
مجبر رجل القعسياما يعمل لخدمه دينه في الرياضه كثر منها ياسمو الامير وين تنصرف متعب نفسه كل اسبوع له محاظرات دينيه في المساجد والحرمين المكي والنبوي***
حائرلاتزعل ولا شي اذا جلس فهو ونحن في خدمة الوطن وإذا راح فهذي طبيعه الحياه لا يوجد شخص مخلد