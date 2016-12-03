أول تعليق للدكتور عبدالمحسن آل الشيخ بعد تعيينه بـ ” الشورى “

صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بتكوين مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رئيساً ، و مائة وخمسين عضواً وذلك لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 3 / 3 / 1438هـ .

وكان من بين الأعضاء المعينين الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة سابقا .

من جانبه عبَّر آل الشيخ عن سعادته بهذه الثقة الملكية ، كما قال عبر صحيفة المرصد : ” اسأل الله العون والتوفيق لنا في خدمة ديننا ومليكنا ووطننا” .

الجدير بالذكر تولى آل الشيخ منصب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة لمدة ١٠ سنوات الماضية ، و يحمل شهادتي بكالوريوس في تخصصي الإدارة والقضاء ، و حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي ، و ممارس للمحاماة منذ عام 1426 هــ .