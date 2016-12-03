أول تعليق للدكتور عبدالمحسن آل الشيخ بعد تعيينه بـ ” الشورى “

صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بتكوين مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رئيساً ، و مائة وخمسين عضواً وذلك لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 3 / 3 / 1438هـ .
وكان من بين الأعضاء المعينين الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة سابقا .
من جانبه عبَّر آل الشيخ عن سعادته بهذه الثقة الملكية ، كما قال عبر صحيفة المرصد : ” اسأل الله العون والتوفيق لنا في خدمة ديننا ومليكنا ووطننا” .
الجدير بالذكر تولى آل الشيخ منصب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة لمدة ١٠ سنوات الماضية ، و يحمل شهادتي بكالوريوس في تخصصي الإدارة والقضاء ، و حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي ، و ممارس للمحاماة منذ عام 1426 هــ .
تعليقات ( 4 )
مواطنمبروك المنصب وعلي فكرة الدوره الي قبل كان همهم بيض الحباري ما ندري الدوره ذي وش يكون همهم اكيد كل شي الا المواطن
العلم الواكيمبروك لابوخالد ومنها للأعلى
مناضليستاهل ابو خالد ونفع الله به وصاحب خبرة علمية وعملية . والمعروف لا يعرف . ونسأل الله له التوفيق وزملائه بالثقة الملكية .