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أول تعليق للدكتور عبدالمحسن آل الشيخ بعد تعيينه بـ ” الشورى “

3 ديسمبر, 2016 , 2:14 ص
أول تعليق للدكتور عبدالمحسن آل الشيخ بعد تعيينه بـ ” الشورى “
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صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بتكوين مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رئيساً ، و مائة وخمسين عضواً وذلك لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 3 / 3 / 1438هـ .

وكان من بين الأعضاء المعينين الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة سابقا .

من جانبه عبَّر آل الشيخ عن سعادته بهذه الثقة الملكية ، كما قال عبر صحيفة المرصد : ” اسأل الله العون والتوفيق لنا في خدمة ديننا ومليكنا ووطننا” .

الجدير بالذكر  تولى  آل الشيخ  منصب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة لمدة ١٠ سنوات الماضية ، و يحمل شهادتي بكالوريوس في تخصصي الإدارة  والقضاء ، و حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي ، و ممارس للمحاماة منذ عام 1426 هــ .



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 4:23 ص

    ماشاء الله كفو يستاهل من منبع طيب الله ينفع به الوطن والمواطن
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  2. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 3:48 ص

    مواطن

    مبروك المنصب وعلي فكرة الدوره الي قبل كان همهم بيض الحباري ما ندري الدوره ذي وش يكون همهم اكيد كل شي الا المواطن
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  3. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 3:43 ص

    العلم الواكي

    مبروك لابوخالد ومنها للأعلى
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  4. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 2:36 ص

    مناضل

    يستاهل ابو خالد ونفع الله به وصاحب خبرة علمية وعملية . والمعروف لا يعرف . ونسأل الله له التوفيق وزملائه بالثقة الملكية .
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