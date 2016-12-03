رئيس « الشورى » يشكر القيادة بمناسبة تكوين المجلس لدورته السابعة

صحيفة المرصد – واس:رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ بالغ شكره و امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بتكوين مجلس الشورى في دورته السابعة برئاسة معاليه.

وثمّن معاليه في تصريح بهذه المناسبة ما يجده مجلس الشورى من دعم واهتمام من ولاة الأمر تمثل في إعادة تكوينه من نخب كان لها إسهامات وطنية في العديد من المجالات، واليوم تتبوأ مكاناً جديداً في خدمة دينها ووطنها من خلال مجلس الشورى الذي بات بفضل من الله ثم بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين سنداً في صنع القرار الوطني.

ورحب معالي رئيس مجلس الشورى بأعضاء المجلس في دورته السابعة الجديدة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية غنية بشعبها رجالاً ونساءً القادرين على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهود للوصول ببلادنا ومواطنيها إلى مراتب أعلى على مختلف المستويات.

وأعرب الدكتور آل الشيخ عن شكره لكافة أعضاء المجلس السابقين لما بذلوه من جهود أسهمت بعد توفيق الله في تحقيق نسب إنجاز عالية خلال الدورة الماضية، معبرا عن شكره لمعالي الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو على ما بذله من جهود أثناء عمله أميناً عاماً لمجلس الشورى.

وسأل الدكتور عبد الله آل الشيخ المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وأن يوفقهم لكل خير وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.