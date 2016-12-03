بعد تغريدة إعفاء عبدالله بن مساعد .. ” عكاظ ” تتقدم باعتذار رسمي

صحيفة المرصد: تقدمت صحيفة عكاظ الإلكترونية اعتذاراً رسمياً لقرائها ، بعدما نشرت تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ذكرت بها أنه تم إعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد.
كما أكدت “عكاظ” أنه سيتم وقف مسؤول النشر الإلكتروني حتى إجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن.
هذا وقد توعدت وزارة الثقافة والإعلام المؤسسات التي تبث الشائعات . حيث أكد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام أن المؤسسات الإعلامية التي سعت لنشر الشائعات سوف يُتَّخذ بحقها الإجراءات النظامية كافة.
تعليقات ( 26 )
اهجدواهجدو مابة امير يتم اعفائة من منصبة
اكيدعكاظ معها حق
نعم اعفائهاعتقد الخبر غير صحيح عكاظ كانت بالمرصد ولكن هناك من تدخل والايام القادمة سوف يكشف المزيد
عدد التعليقات:782
عاشق وطنهالرياضه ما راح يمر عليها مثل فيصل وسلطان اابناء فهد بن عبدالعزيز
ماذاشي محزن رياضتنا بالحضيض ماذا قدم بن مساعد للرياضية السعودية ؟ بل حتى لكرة القدم ؟ سواء التعصب والتدخل
نصراوي شرقاويهذه رغبة 95% من الجمهور الرياضي نظرا للظلم الذي أوقعه بحق تاريخ بطولات الأندية
َسيف الطويرقي************
الصمت**************
؟طيب وش المشكلة سؤال ماذا قدم بن مساعد للرياضة السعودية ؟ عير التعصب والتدخل
بصراحةبصراحة معها حق المفروض اعفاء بن مساعد الى متى وياضتنا بالحضيض
الصقرللأسف أن بعض المحسوبين على إعلامنا هم على شاكلة من نشر الإشاعة في عكاظ تقودهم الأهواء وكانوا لايظهرون لنا إلا مايرون لكن انكشفوا في زمن تقنيات التواصل الاجتماعي فتم فضحهم وكشف خيانتهم لأمانة الصحافة
المرصد صحيفتيرده المتشنج على اعلامي يبين عدم ضبط النفس التي يجب ان يتحلى بها كل مسؤول في هذه الدولة المباركة ، ولا ننسى سقطت من سبقوة عندما تحدث لاعلاميين بالتلفزيون بتعالي وفوقية.
منصوريجب معاقبة الصحيفة حتى تكون عبرة لغيرها
مواطنوين يروح طول حياته سقيان في شركة الكراتين لحد ما باعها بمليارات وجا الدور علي الانديه اذا باعها تم إعفاءه بِنَا علي طلبه
الشنفرهالمشكله انه طلع على التلفزيون يقول مخصصات رعاية الشباب حوالي عشرين مليار انا يكفيني 5 مليار والباقي يرجع لخزينة الدوله كيف تبغوا الدوله تشيله بعد الكلام هذا هذا ولد بار
مالكمستحيل يتم اعفاء الهلالي الاكبر .. ماحطوه الا من اجل عيون الدلال
ام محمديا فرحه ماتمت ، عموماً مشهود لها بالكبوات والهفوات وإثارة النعرات ، بس هالمره عذرهم أقبح من ذنبهم
💎🎀سُندُسكما أكدت “عكاظ” أنه سيتم وقف مسؤول النشر الإلكتروني حتى إجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن......) ماحد سألكم ويش الاجراءات اللي راح تتخذونها ولا أنتم كذا متعودين تعاقبون أنفسكم بأنفسكم😂😂
💎🎀سُندُسالأعتذار وين يصرفونه🤔
علي. العمريايش. المشكله. غلاطانه. في. البخاري.
على اللهصدقتك
على اللههههههههههه مافيه احد الرجاء عدم التعرض
الازديوليه مايقال مقولة مالك شغل ولجنة الهلال للتوثيق
احمد ال محيالابد من العقاب مو كل من هب ودب يكذب وبعدين يعتذر لابد من عقاب رادع ولا يقبل أي اعتذار والا والله راح تتكرر مثلها والعن