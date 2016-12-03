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بعد تغريدة إعفاء عبدالله بن مساعد .. ” عكاظ ” تتقدم باعتذار رسمي

3 ديسمبر, 2016 , 2:40 ص
بعد تغريدة إعفاء عبدالله بن مساعد .. ” عكاظ ” تتقدم باعتذار رسمي
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صحيفة المرصد: تقدمت صحيفة عكاظ الإلكترونية اعتذاراً رسمياً لقرائها ، بعدما نشرت تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ذكرت بها أنه تم إعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد.

كما أكدت “عكاظ” أنه سيتم وقف مسؤول النشر الإلكتروني حتى إجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن.

هذا وقد توعدت وزارة الثقافة والإعلام المؤسسات التي تبث الشائعات . حيث أكد ‏المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام أن المؤسسات الإعلامية التي سعت لنشر الشائعات سوف يُتَّخذ بحقها الإجراءات النظامية كافة.



تعليقات ( 26 )

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  1. 26
    3 ديسمبر, 2016 , 5:30 ص

    اهجدو

    اهجدو مابة امير يتم اعفائة من منصبة
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  2. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 5:25 ص

    اكيد

    عكاظ معها حق
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  3. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 5:22 ص

    نعم اعفائه

    اعتقد الخبر غير صحيح عكاظ كانت بالمرصد ولكن هناك من تدخل والايام القادمة سوف يكشف المزيد
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  4. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 5:21 ص
    عدد التعليقات:782

    عاشق وطنه

    الرياضه ما راح يمر عليها مثل فيصل وسلطان اابناء فهد بن عبدالعزيز
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  5. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 5:15 ص

    ماذا

    شي محزن رياضتنا بالحضيض ماذا قدم بن مساعد للرياضية السعودية ؟ بل حتى لكرة القدم ؟ سواء التعصب والتدخل
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  6. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 5:10 ص

    نصراوي شرقاوي

    هذه رغبة 95% من الجمهور الرياضي نظرا للظلم الذي أوقعه بحق تاريخ بطولات الأندية
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  7. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 5:01 ص

    َسيف الطويرقي

    ************
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  8. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 4:55 ص

    الصمت

    **************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 4:53 ص

    ؟

    طيب وش المشكلة سؤال ماذا قدم بن مساعد للرياضة السعودية ؟ عير التعصب والتدخل
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  10. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 4:46 ص

    بصراحة

    بصراحة معها حق المفروض اعفاء بن مساعد الى متى وياضتنا بالحضيض
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  11. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 4:43 ص

    الصقر

    للأسف أن بعض المحسوبين على إعلامنا هم على شاكلة من نشر الإشاعة في عكاظ تقودهم الأهواء وكانوا لايظهرون لنا إلا مايرون لكن انكشفوا في زمن تقنيات التواصل الاجتماعي فتم فضحهم وكشف خيانتهم لأمانة الصحافة
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  12. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 4:29 ص

    المرصد صحيفتي

    رده المتشنج على اعلامي يبين عدم ضبط النفس التي يجب ان يتحلى بها كل مسؤول في هذه الدولة المباركة ، ولا ننسى سقطت من سبقوة عندما تحدث لاعلاميين بالتلفزيون بتعالي وفوقية.
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  13. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 4:04 ص

    وصل بهم التعصب الأعمى لنشر إشاعات أوامر ملكيه من جيوبهم
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  14. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 3:52 ص

    منصور

    يجب معاقبة الصحيفة حتى تكون عبرة لغيرها
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  15. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 3:52 ص

    مواطن

    وين يروح طول حياته سقيان في شركة الكراتين لحد ما باعها بمليارات وجا الدور علي الانديه اذا باعها تم إعفاءه بِنَا علي طلبه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  16. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 3:45 ص

    جريدة عكاظ موتي بغيضك وسلم لي على النادي الاهلي
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  17. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 3:36 ص

    الشنفره

    المشكله انه طلع على التلفزيون يقول مخصصات رعاية الشباب حوالي عشرين مليار انا يكفيني 5 مليار والباقي يرجع لخزينة الدوله كيف تبغوا الدوله تشيله بعد الكلام هذا هذا ولد بار
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  18. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 3:06 ص

    مالك

    مستحيل يتم اعفاء الهلالي الاكبر .. ماحطوه الا من اجل عيون الدلال
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  19. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 3:05 ص

    ام محمد

    يا فرحه ماتمت ، عموماً مشهود لها بالكبوات والهفوات وإثارة النعرات ، بس هالمره عذرهم أقبح من ذنبهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  20. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 3:00 ص

    💎🎀سُندُس

    كما أكدت “عكاظ” أنه سيتم وقف مسؤول النشر الإلكتروني حتى إجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن......) ماحد سألكم ويش الاجراءات اللي راح تتخذونها ولا أنتم كذا متعودين تعاقبون أنفسكم بأنفسكم😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 2:53 ص

    💎🎀سُندُس

    الأعتذار وين يصرفونه🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  22. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 2:53 ص

    علي. العمري

    ايش. المشكله. غلاطانه. في. البخاري.
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  23. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 2:52 ص

    على الله

    صدقتك
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  24. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 2:50 ص

    على الله

    هههههههههه مافيه احد الرجاء عدم التعرض
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  25. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 2:49 ص

    الازدي

    وليه مايقال مقولة مالك شغل ولجنة الهلال للتوثيق
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  26. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 2:44 ص

    احمد ال محيا

    لابد من العقاب مو كل من هب ودب يكذب وبعدين يعتذر لابد من عقاب رادع ولا يقبل أي اعتذار والا والله راح تتكرر مثلها والعن
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