بعد تغريدة إعفاء عبدالله بن مساعد .. ” عكاظ ” تتقدم باعتذار رسمي

صحيفة المرصد: تقدمت صحيفة عكاظ الإلكترونية اعتذاراً رسمياً لقرائها ، بعدما نشرت تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ذكرت بها أنه تم إعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد.

كما أكدت “عكاظ” أنه سيتم وقف مسؤول النشر الإلكتروني حتى إجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن.

هذا وقد توعدت وزارة الثقافة والإعلام المؤسسات التي تبث الشائعات . حيث أكد ‏المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام أن المؤسسات الإعلامية التي سعت لنشر الشائعات سوف يُتَّخذ بحقها الإجراءات النظامية كافة.