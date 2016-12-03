هذا ما قالته الأربش في أول تصريح لها بعد تعيينها عضوا في مجلس الشورى

صحيفة المرصد: أعربت الكاتبة كوثر الأربش عن وافر شكرها وامتنانها لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، عقب أن حظيت بالثقة الملكية الكريمة وتعيينها عضوا في مجلس الشورى.

وكتبت الأربش عبر حسابها الرسمي بتويتر :” أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بوافر الشكر على الثقة الملكية الكريمة بتعييني عضوًا في مجلس الشورى. حفظ الله وطننا من كل شر”

يذكر أن الأربش تعد والدة للشهيد محمد العيسى الذي استشهد في التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد العنود في الدمام.