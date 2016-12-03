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هذا ما قالته الأربش في أول تصريح لها بعد تعيينها عضوا في مجلس الشورى

3 ديسمبر, 2016 , 3:38 ص
هذا ما قالته الأربش في أول تصريح لها بعد تعيينها عضوا في مجلس الشورى
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صحيفة المرصد: أعربت الكاتبة كوثر الأربش عن وافر شكرها وامتنانها لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، عقب أن حظيت بالثقة الملكية الكريمة وتعيينها عضوا في مجلس الشورى.

وكتبت الأربش عبر حسابها الرسمي بتويتر :” أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بوافر الشكر على الثقة الملكية الكريمة بتعييني عضوًا في مجلس الشورى. حفظ الله وطننا من كل شر”

يذكر أن الأربش تعد والدة للشهيد محمد العيسى الذي استشهد في التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد العنود في الدمام.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 5:16 ص

    السهلي

    تستاهل الكاتبة كوثر اختيار موفق من قيادتنا الحكيمة دائما باللي فيه خير لأبناء الوطن بدون تفرقة خبر مفرح لهذه الأنسانه القديرة
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  2. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 5:15 ص
    عدد التعليقات:11763

    إنسان منصف

    تستاهل،،،،،بنت الوطن،،،،،كوثر،،،،،انت مثال للبنت السعوديه المحترمه،،،،،،ياليت كل البنات،،،،،يقتدين بك 😜✌️
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  3. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 5:15 ص

    متابع

    ما لاتعرفونه انها مع قيادة المرأة للسيارة صحيح هي صوت ** متزن وعقلاني ولكن لا نريد ان تساعد في تمرير شي ليس عليه اجماع
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  4. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 5:13 ص

    رحمه ⭐⭐⭐

    تعيين اغاظ الطائفيين اكثر
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  5. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 5:00 ص

    شبه منحرف

    ونعم والف نعم ببنت الوطن كوثر
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  6. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 4:43 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 18]]المواطنون كلهم اهل ثقه الا الاذناب والعملاء فلا تزايد تحاولون تبثون الفتن بين المواطنين من احب وطنه وولي امره ثقه اما من حارب وطنه وولي امره وعلمائه سيدعس وليذهب لمن يحب الكوره الارضيه كبيره
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  7. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 4:39 ص

    ]]

    تعليق مخالف
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  8. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 4:33 ص

    ]]

    عادي بمجلس الشورى لكن أهم شيء الوزراء والسفراء مايحط إلا لأهل الثقة كما عودتنا حكومتنا حفظها الله
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  9. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 4:33 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    قبل تعيينها قلنا انها ونعم بنت الوطن انامل ذهبيه تخط سطور الماسيه ترسم الوطن بقلبها على صحاريه وبحره وشجره وورده ترسم الوطن في الافق البعيد وتسير له حافيه القدمين لايهمها الاشواك وثعابين ظلام واذناب
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  10. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 4:28 ص

    جيهان

    تستاهلي الثقه انسانه واعيه مثقفه صبوره مثال لامراءة ناجحه وخلوقه بالتووفيق لكي
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  11. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 4:27 ص

    مبارك

    مبارك يالأخت كوثر ورحم الله الشهيد محمد العيسى
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  12. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 4:22 ص

    ؟؟؟

    يجب علي الداخليه السعوديه. الانتباه علي هذا الوطنية من خفافيش الظلام ؟؟؟
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  13. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 4:18 ص

    ؟؟؟

    تستأهل الاستاذة كوثر. بنت السعوديه. (. هذا. الإنسانة وطنيه للنخاع. ورب الكعبه يتشرف مجلس الشوري باأمثالك والله انك نبراس للبنات الوطن ؟؟؟
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  14. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 4:17 ص

    الاحساء

    ماراح يخرج عوام الشيعه وينقذهم من براثين وجهل المعمعمين غير كوثر الأربش ومنهم في مستواها من كبار مثقفي الشيعه هذا وقتهم لتوعية ضحايا المعمعمين وإخراجهم من تلك الحسينيات الي لاتسمن ولاتغني من جوع ..
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  15. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 4:12 ص

    تستاهل كل خير الاستاذة كوثر بنت السعودية وطني المفروض وزيرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  16. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 4:07 ص

    القرني

    هيه***.الله ام صلى على محمد.وارض عن اصحابه ابوبكر وعمر.وعن امنا عائشة رضى الله عنها وارضاها.
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  17. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 4:02 ص
    عدد التعليقات:586

    الجوفي

    انها المرأة المناسبة وتم اختيارها في المكان المناسب .. الف الف مبروك للاستاذه القديره كوثر الاربش ......................
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  18. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 3:56 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    الأربش هامة عالية وقلم وطني نزية. تستاهل الثقة وتستاهل كل خير. ومن مثلها ننتظر الأراء والأفكار الإيجابية التي تكون سنداً للوطن والمواطن. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه .. لا يذهب العرف بين الله والناس.
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  19. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 3:51 ص

    الشمري

    للامانة تستحقين وبجداره لانك بنت وطن مخلصه وكاتبه ممتازه .الف الف مبروك لبنت الوطن .الاستاذه كوثر .
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  20. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 3:47 ص

    العمده

    الف مبروك ياكوثر الاربش تستحقين العضوية .كاتبه محترمه ذات أفكار نيره وموظفه قلمها للحمه الوطنيه دون تفريق كونها \*** وتساند كل مايدعو الى الوئام بعيدا عن الطائفيه الف مبروك وتستاهلبن الثقه الملكيه
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  21. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 3:46 ص

    مشــعل

    تستاهل كل خير كاتبة وطنية مميزة ومقالاتها مشرفة ولها ثقلها وفقها الله
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  22. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 3:44 ص

    ام سلطان

    بالتوفيق انتي انسانه مثقفه وذات فكر راقي جدا
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  23. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 3:44 ص

    عمر

    الله يحفظ كوثر الأربش
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

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