هذا ما قالته الأربش في أول تصريح لها بعد تعيينها عضوا في مجلس الشورى

صحيفة المرصد: أعربت الكاتبة كوثر الأربش عن وافر شكرها وامتنانها لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، عقب أن حظيت بالثقة الملكية الكريمة وتعيينها عضوا في مجلس الشورى.
وكتبت الأربش عبر حسابها الرسمي بتويتر :” أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بوافر الشكر على الثقة الملكية الكريمة بتعييني عضوًا في مجلس الشورى. حفظ الله وطننا من كل شر”
يذكر أن الأربش تعد والدة للشهيد محمد العيسى الذي استشهد في التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد العنود في الدمام.
أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بوافر الشكر على الثقة الملكية الكريمة بتعييني عضوًا في مجلس الشورى. حفظ الله وطننا من كل شر
— كوثر الأربش (@kowthermusa) December 2, 2016
تعليقات ( 23 )
السهليتستاهل الكاتبة كوثر اختيار موفق من قيادتنا الحكيمة دائما باللي فيه خير لأبناء الوطن بدون تفرقة خبر مفرح لهذه الأنسانه القديرة
عدد التعليقات:11763
إنسان منصفتستاهل،،،،،بنت الوطن،،،،،كوثر،،،،،انت مثال للبنت السعوديه المحترمه،،،،،،ياليت كل البنات،،،،،يقتدين بك 😜✌️
متابعما لاتعرفونه انها مع قيادة المرأة للسيارة صحيح هي صوت ** متزن وعقلاني ولكن لا نريد ان تساعد في تمرير شي ليس عليه اجماع
رحمه ⭐⭐⭐تعيين اغاظ الطائفيين اكثر
شبه منحرفونعم والف نعم ببنت الوطن كوثر
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 18]]المواطنون كلهم اهل ثقه الا الاذناب والعملاء فلا تزايد تحاولون تبثون الفتن بين المواطنين من احب وطنه وولي امره ثقه اما من حارب وطنه وولي امره وعلمائه سيدعس وليذهب لمن يحب الكوره الارضيه كبيره
]]تعليق مخالف
]]عادي بمجلس الشورى لكن أهم شيء الوزراء والسفراء مايحط إلا لأهل الثقة كما عودتنا حكومتنا حفظها الله
سعودي🇸🇦وافتخرقبل تعيينها قلنا انها ونعم بنت الوطن انامل ذهبيه تخط سطور الماسيه ترسم الوطن بقلبها على صحاريه وبحره وشجره وورده ترسم الوطن في الافق البعيد وتسير له حافيه القدمين لايهمها الاشواك وثعابين ظلام واذناب
جيهانتستاهلي الثقه انسانه واعيه مثقفه صبوره مثال لامراءة ناجحه وخلوقه بالتووفيق لكي
مباركمبارك يالأخت كوثر ورحم الله الشهيد محمد العيسى
؟؟؟يجب علي الداخليه السعوديه. الانتباه علي هذا الوطنية من خفافيش الظلام ؟؟؟
؟؟؟تستأهل الاستاذة كوثر. بنت السعوديه. (. هذا. الإنسانة وطنيه للنخاع. ورب الكعبه يتشرف مجلس الشوري باأمثالك والله انك نبراس للبنات الوطن ؟؟؟
الاحساءماراح يخرج عوام الشيعه وينقذهم من براثين وجهل المعمعمين غير كوثر الأربش ومنهم في مستواها من كبار مثقفي الشيعه هذا وقتهم لتوعية ضحايا المعمعمين وإخراجهم من تلك الحسينيات الي لاتسمن ولاتغني من جوع ..
القرنيهيه***.الله ام صلى على محمد.وارض عن اصحابه ابوبكر وعمر.وعن امنا عائشة رضى الله عنها وارضاها.
عدد التعليقات:586
الجوفيانها المرأة المناسبة وتم اختيارها في المكان المناسب .. الف الف مبروك للاستاذه القديره كوثر الاربش ......................
شاآآآايب من جبل عسيرالأربش هامة عالية وقلم وطني نزية. تستاهل الثقة وتستاهل كل خير. ومن مثلها ننتظر الأراء والأفكار الإيجابية التي تكون سنداً للوطن والمواطن. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه .. لا يذهب العرف بين الله والناس.
الشمريللامانة تستحقين وبجداره لانك بنت وطن مخلصه وكاتبه ممتازه .الف الف مبروك لبنت الوطن .الاستاذه كوثر .
العمدهالف مبروك ياكوثر الاربش تستحقين العضوية .كاتبه محترمه ذات أفكار نيره وموظفه قلمها للحمه الوطنيه دون تفريق كونها \*** وتساند كل مايدعو الى الوئام بعيدا عن الطائفيه الف مبروك وتستاهلبن الثقه الملكيه
مشــعلتستاهل كل خير كاتبة وطنية مميزة ومقالاتها مشرفة ولها ثقلها وفقها الله
ام سلطانبالتوفيق انتي انسانه مثقفه وذات فكر راقي جدا
عمرالله يحفظ كوثر الأربش