المصريون يتحدثون الهيروغليفية منذ 5000 آلاف عام حتى اليوم .. وإليكم الدليل

صحيفة المرصد: ليست شائعة أو نكتة بل حقيقة، فمازال المصريون يتحدثون باللغة المصرية القديمة، المعروفة مجازا بالهيروغليفية، وإن كانت الهيروغليفية أحد الخطوط وليست لغة، وأصبحت مفردات المصرية القديمة، ضمن لهجتهم العامية التي يتوارثها الأجيال.
الكلمات التي يتحدث بها المصريون في لهجتهم العامية هي كلمات قديمة كان يستخدمها الفراعنة في مصر القديمة حيث ظهرت لأول مرة في مخطوط رسمي مابين عامي 3300 قبل الميلاد و3200 قبل الميلاد وسميت بالهيروغليفية لأنها تعني بالإغريقية “نقش مقدس” وفيها استخدمت الرموز لتعبر عن الأصوات.
وفي عصر الفراعنة استخدمت الهيروغليفية لنقش وزخرفة النصوص الدينية وظلت لغة كتابة متداولة حتي القرن الرابع الميلادي حتى تم فك رموزها بمساعدة الكشف الأثري لحجر رشيد على يد الفرنسي شامبليون.
الكلمات التي مازال يستخدمها المصريون حتى اليوم دون أن يعلموا أن أصلها يرجع للمصرية القديمة كثيرة ومتعدة مثل “مم” وتعني الأكل والطعام. و”إمبو” وتعني الشرب، وفي الصعيد يقول “تح” التي أتت من الكلمة المصرية القديمة “اتح” وتعني شد أو اسحب، روح تف و نف بعيد” والتف هو صوت البصق والنف هو صوت مخاط الأنف.
وتعني كلمة “كخة ” القذارة وكلمة ” تاتا تاتا ” في الهيروغليفية امشي و كلمة البعبع المأخوذة من كلمة بوبو هي اسم لعفريت مصرى مستخدم فى تخويف الأطفال.
وهناك مصطلحات شعبية مثل كلمة “شبشب” وأصلها سب سويب ومعناها مقياس القدم وتعني كلمة “مدمس” الفول المستوي فى الفرن ويعود أصلها لكلمة “متمس” الهيروغليفية ومعناها إنضاج الفول بواسطة دفنه فى التراب.
وفى موسم الشتاء يقول المصريون يامطرة رخى رخى “وكلمة رخي هيروغليفية معناها “انزل” وهناك كلمات أخرى يتداولونها وهي في الأصل هيروغليفية مثل كلمة “نونو” وتعني الوليد الصغير و”مكحكح وتعنى “العجوز المشيب” وبطح ” يعني ضربه في الرأس وأسال دمه.
ومن الكلمات التي يستخدمها المصريون حتى الآن، كلمة طنش” تعني لم يستجب و”ست” وتعني امرأة و”خم وتعني خدعة وكلمة “ياما ” وتعني كثير وكلمه مقهور “ومعناها حزين و”هوسة” و”دوشة ” ومعناهما ضجيج وصوت عالي” وكركر “تعني ضحك كثيرا، وكلمة “كاني وماني” وهي اللبن والعسل في الهيروغليفية.
الدكتور أحمد صالح مدير عام آثار أسوان، إن اللغة المصرية القديمة استخدمت علي مدار فترة زمنية تبلغ الثلاثة آلاف وخمسمئة سنة ولكنها كانت تكتب بخطوط هيروغليفية وهيراطيقية وديموطيقية ولكن في العصر المسيحي استخدمت نفس اللغة المصرية القديمة ولكن بخليط من الحروف الديموطيقية والإغريقية وهي ما تعرف باللغة القبطية.
وأضاف أنه من المعروف أن آخر نص هيروغليفي كتب في منتصف القرن السادس الميلادي علي جدران معابد فيلة بأسوان وظلت اللغة المصرية القديمة بخطوطها الهيروغليفية مجهولة حتي عام 1822 عندما كشف شامبليون للغة المصرية القديمة ولكن اللغة لم تمت طوال هذه الفترة فقد ظلت مستخدمة علي شفاه المصريين وفيما يعرف باللغة الدارجة والعامية.
تعليقات ( 20 )
الامم حضارات بعضها من بعضواللغة الغربية كغيرها تحوي المفردات المصرية القديمة
الامم حضارات بعضها من بعضولعل الحضارة الإسلامية الآن هي عمق تلك الحضارات في مصر
الامم حضارات بعضها من بعضوالحضارة المصرية غنية عن التعريف
الصارمأكثر الكلمات المستخدمه موجوده في الجزيره العربيه، والصعيد قبائل أكثرها رحلت من الجزيره العربيه. ليه التركيز على مصر وعروبتها، تشكيك في عروبة مصر. جهود مظنيه لإبعاد مصر من العرب والتشكيك بعروبتها،لماذا
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهيقولون فرعون عسيري أما النونو هذه مفرده حجازيه تقال لطفل وولد الناقه الحوير أما مصر هم أقباط وصعيد ومصريين أما الصعيد فهم من جزيرة العرب أما الأقباط فهم روم أما المصريين فهم فراعنه أما السيسي ********
جحدرالان اقتنعت ان الفراعنة هاجروا من جزيرة العرب فكثير من هذه الكلمات لاتزال تستخدم حتى هذا اليوم .اذا نحن بنات الأهرام وابوالهول ومن حقنا المطالبة فيها لأنها إرث أجدادنا
انا من سمعتانهم يدعون انهم خير اجناد الأرض وانا غاسل ايدي
الصقر1بعد الموت السئوال هو من ربك ما دينك من نبيك . ليس تاريخ 5000 والا 10000 سنة ولا غير ذلك . مصر بها الازهر وتطلع من العلماء فتاوي غريبة مثل فتوي علي جمعة وغيره عن الموسيقى والخمر واخرى .
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1=1اعتقد أن صاحب الموضوع صار لديه خلط عجيب كلمات كثيره ذكرها ولمجرد التشابه نسبها للفراعنه وبعض الكلمات لايوجد بينها تشابه لكنه نسبها لأخرى واخذ من لغات الشعوب الأخرى ونسبها للحضارة المصرية
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهتعليق مخالف
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المنتصر باللهالهمداني يا ***المسلمين دخلوا مصر وشمال إفريقيا فاتحين وليس غزاه الغزاه فقط هم بني هلال لأنهم دخلوا قبل الإسلام غزاه لتصحيح يا همداني يا كذاب يا **......?
📒📙 ريما___Rima📙📒أكرمكم الله تف يعني تفال بالخليج □كركر هذا حنا اذا ازعجنا شخص بصوته بكثرة الضحك نقول وشبلاك كركر كركر
عبدالملك محمدأيضا وردت في معاجم اللغة بنفس المعنى القاموس المحيط (ص: 330) وكِخْ كِخْ وتُشَدَّدُ الخاءُ فيهما وتُنَوَّنُ وتفتحُ الكافُ وتكسرُ : يقالُ عند زَجْرِ الصَّبِيِّ عند تناوُلِ شيءٍ وعند التَقَذُّرِ من شيءٍ
عبدالملك محمدكلمة خكة وردت هذه الكلمة بصيغة كخ عند العرب والمسلمين أما ما يخص المسلمين فقد روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن كخ كخ بتالي الجزم أنها كلمة فرعون محل نظر يتبع
الهمدانيعجل تاتا وكوخة هيرغلوفيه ((المصريين الاصليين هم الاقباط والعرب دخلو مصر غزاه مستعمرين متسلطين وباقي شمال افريقيا امازيق ودخلها العرب كما دخلوا مصر غزاه مستعمرين متسلطين)) والكلمات اعلاه مصغرات عربية
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المنتصر باللهرز كثير معناها شحاذه من الخليق مسافة السكه معناها كفته في لحم صابر ههههههه
ويعنيعلى كذا كلامنا كلو اصله مصري نونو وكخ وأمبو مم ودوشه وطنش كخه تاتا تف كركر خمني مقهور حقيقة مصر ام الدنيا