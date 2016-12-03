“البصيلي” يعلّق على تعيينه بهيئة كبار العلماء

صحيفة المرصد : رفع الدكتور جبريل البصيلي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه عضو بهيئة كبار العلماء سائلاً الله تعالى العون والتوفيق والإخلاص.

وحسب صحيفة “عكاظ” قال الدكتور البصيلي أرفع لخادم الحرمين الشريفين الشكر والتقدير على الثقة الكريمة بتعييني عضو بهيئة كبار العلماء سائلاً الله تعالى العون والتوفيق والإخلاص.

كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

وأَضاف ” ثقتي بالله سبحانه كبيرة ثم بولاة الأمر في انطلاقة هذه الدولة المباركة نحو آفاق أوسع لتطوير مرافق العلم والعلماء.

سائلاً الله العظيم أن يوفقني وزملائي وإخواني للعمل بكل جد وإخلاص.