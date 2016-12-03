الهلال يفاوض “عموري” بمليون شهريا

صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أن نادي الهلال عاود مفاوضاته مع نجم نادي العين والمنتخب الإماراتي لكرة القدم عمر عبدالرحمن “عموري”، للحصول على خدمات اللاعب الحائز أول من أمس على جائزة أفضل لاعب آسيوي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان الهلال فاوض اللاعب في مارس الماضي وقدم حينها عرضا يصل إلى 63 مليون ريال، إلا أن إدارة العين رفضت العرض الهلالي، بحجة أن لدى فريقها استحقاقا آسيويا ولا يمكن الاستغناء عن اللاعب.

وحسب صحيفة “الوطن” كشفت مصادر أن عضو شرف هلالي بارز تكفل بكافة مصاريف الصفقة وانضمام اللاعب للهلال، ومن المحتمل أن يكون عموري بديلا للبرازيلي تياجو الفيس. وأشارت إلى أن اللاعب سينتقل للهلال بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم “أي لمدة 3 أشهر”، مقابل مبلغ مالي يصل إلى مليون ريال شهريا، وأكد أنه في حال إتمام الصفقة ، سيتم تقييمها في نهاية الموسم الرياضي، ومخاطبة إدارة العين من جديد لتوقيع عقد جديد من أجل استمرار اللاعب.