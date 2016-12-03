الهلال يفاوض “عموري” بمليون شهريا

صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أن نادي الهلال عاود مفاوضاته مع نجم نادي العين والمنتخب الإماراتي لكرة القدم عمر عبدالرحمن “عموري”، للحصول على خدمات اللاعب الحائز أول من أمس على جائزة أفضل لاعب آسيوي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وكان الهلال فاوض اللاعب في مارس الماضي وقدم حينها عرضا يصل إلى 63 مليون ريال، إلا أن إدارة العين رفضت العرض الهلالي، بحجة أن لدى فريقها استحقاقا آسيويا ولا يمكن الاستغناء عن اللاعب.
وحسب صحيفة “الوطن” كشفت مصادر أن عضو شرف هلالي بارز تكفل بكافة مصاريف الصفقة وانضمام اللاعب للهلال، ومن المحتمل أن يكون عموري بديلا للبرازيلي تياجو الفيس. وأشارت إلى أن اللاعب سينتقل للهلال بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم “أي لمدة 3 أشهر”، مقابل مبلغ مالي يصل إلى مليون ريال شهريا، وأكد أنه في حال إتمام الصفقة ، سيتم تقييمها في نهاية الموسم الرياضي، ومخاطبة إدارة العين من جديد لتوقيع عقد جديد من أجل استمرار اللاعب.
تعليقات ( 21 )
ص ص صمعقولة يترك العين ويأتي لنادي التجميع ما لقوا قطه لفلوس سالم والفرج وسيدفعون مليون شهريا لعمر الدعاية والدجل ببلاش يمكن يدفعون له من فلوس لجنة الانضبا ط تسلفهم ويوقع عليها الرىيس المقال
نوخذهتستاهل ياعموري
الاتحاد قديممليون كثير .يستاهلها اطفال السنه في العراق وحلب البرد قتله امس ٢ماتو بردا وابو شعر ذا عنده خير . بلاش قسوه
جاسمخبر للدعايه فقط ........ عموري اكبر من الهلال
اسمرعبرلاعب قلبه متعلق بالهلال وأمنيته يلعب للزعيم وهو بالأصل ابن هذا النادي .. من الناحية الفنية لا يعتبر اضافة فارقة فـ نيفيز كان افضل من عموري وسبق هزمنا ناديه اكثر من مرة لذلك اعتبرها صفقة عادية جداً
إلى المدعوحمدالهلال مارفض عموري يوم كان عنده المشكلة في عدم قدرتهم على تسجيله بسبب الجنسية والرجاء ترك التأويلات الفاضية
العامريالله يا الدنيا طيب هو كان معكم ليش ما حافضتو علية
الشهرانيهههه هذا طعم لكحيلان واكيد بياكله زي طعم هزازي ههههه
حمداما يخجل نادي كبير مثل الهلال من لاعب كان يتدرب معهم ويترجاهم ان يقوموا بتسجيله ببلاش وعندما رفضوه وبعد ان اثبت نفسه في الامارات يريدونه الآن بملايين الريالات ماهذه العقليات التي تديرنا !؟
دنيا حظوظ دنيا حظوظالمشكلة ان عموري في لقاء سابق ذكر انه عرض نفسه للتسجيل في الهلال اثناء بداياته عندما كان في المملكة قبل احترافه في الإمارات ولكن الهلال صرف النظر عنه والآن يترجون انضمامه اليهم ب 63 مليون !!!
الاحساءعضو شرف بيتكفل بالصفقه ليته يتكفل بهذا المبلغ لأطفال شهداء الوطن ويتفقد أحوالهم ويطلع على نواقصهم وحتياجاتهم يبدولي أهم من إعطاء هذا المبلغ للاعب كره قدم ...
❤️ محب صدام حسين ❤️على الأقل راعوا شعور الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم ولا يجدون مأوى ، لا ابشروا بالخير والأمطار دام هذه عقلية مسؤلي الأندية عسى الله يخسر عليهم وتكون حسرة عليهم يوم القيامة
❤️ محب صدام حسين ❤️ياساتر مليون بالشهر ، لا يكون عالم ذره وحنا ما ندري ، على العموم ان تم ذلك اسأل الله العلي القدير ان يجعل هزيمة الهلال في كل مباراة على اقدام هذا اللاعب المغوار
الفهدهذا ***لعبها صح . طقطقة كورة وملايين . لا اختراع ولا شهادات والحياة تستمر
الغايبةاذا ما وافق عم موري جيبوا باجندوح قريب منه .
سهلمليون ريال كل شهر هههههههه ليش
حلبوبخذوني للابد بمليون
ع . الحربيههههههههههه في الشهر مليون ريال الله يا سلام السنافر ما عليهم مديونيات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سعودي🇸🇦وافتخرماالفائده من جلب لاعبين لاجل افوز ماهي الفائده للوطن كالذي يشتري حصان لم يقم بتربيته وتدريبه بملايين لاجل يفوز ماهي الفائده الاقتصاديه للوطن ،، دربو ابناء الوطن من نعومه اظافرهم واخرجو لاعبين للوطن
سعودي🇸🇦وافتخرههههه مليون شهريا وليه مايتفقون الانديه على عشرة الاف لاي لاعب ولا احد يزايد هل يقدرون يرفضون اذا ماكان الا عشرة شهريا اذا رفض يروح يتوظف ٣٠٠٠ هههه قبل انتقدت مزايين البعارين بالمبالغه باسعارها عجب
نصراوي شرقاويلازال لساميولا نفوذ قوي لدى الأذرق فهو أول من طرح فكرة الإستعانه ببلدياته عموري