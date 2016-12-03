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الهلال يفاوض “عموري” بمليون شهريا

3 ديسمبر, 2016 , 5:49 ص
الهلال يفاوض “عموري” بمليون شهريا
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صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أن نادي الهلال عاود مفاوضاته مع نجم نادي العين والمنتخب الإماراتي لكرة القدم عمر عبدالرحمن “عموري”، للحصول على خدمات اللاعب الحائز أول من أمس على جائزة أفضل لاعب آسيوي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان الهلال فاوض اللاعب في مارس الماضي وقدم حينها عرضا يصل إلى 63 مليون ريال، إلا أن إدارة العين رفضت العرض الهلالي، بحجة أن لدى فريقها استحقاقا آسيويا ولا يمكن الاستغناء عن اللاعب.

وحسب صحيفة “الوطن” كشفت مصادر أن عضو شرف هلالي بارز تكفل بكافة مصاريف الصفقة وانضمام اللاعب للهلال، ومن المحتمل أن يكون عموري بديلا للبرازيلي تياجو الفيس. وأشارت إلى أن اللاعب سينتقل للهلال بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم “أي لمدة 3 أشهر”، مقابل مبلغ مالي يصل إلى مليون ريال شهريا، وأكد أنه في حال إتمام الصفقة ، سيتم تقييمها في نهاية الموسم الرياضي، ومخاطبة إدارة العين من جديد لتوقيع عقد جديد من أجل استمرار اللاعب.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 8:25 ص

    ص ص ص

    معقولة يترك العين ويأتي لنادي التجميع ما لقوا قطه لفلوس سالم والفرج وسيدفعون مليون شهريا لعمر الدعاية والدجل ببلاش يمكن يدفعون له من فلوس لجنة الانضبا ط تسلفهم ويوقع عليها الرىيس المقال
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  2. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 8:24 ص

    نوخذه

    تستاهل ياعموري
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  3. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 8:19 ص

    الاتحاد قديم

    مليون كثير .يستاهلها اطفال السنه في العراق وحلب البرد قتله امس ٢ماتو بردا وابو شعر ذا عنده خير . بلاش قسوه
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  4. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 7:37 ص

    جاسم

    خبر للدعايه فقط ........ عموري اكبر من الهلال
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  5. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 7:34 ص

    اسمرعبر

    لاعب قلبه متعلق بالهلال وأمنيته يلعب للزعيم وهو بالأصل ابن هذا النادي .. من الناحية الفنية لا يعتبر اضافة فارقة فـ نيفيز كان افضل من عموري وسبق هزمنا ناديه اكثر من مرة لذلك اعتبرها صفقة عادية جداً
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  6. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 7:26 ص

    إلى المدعوحمد

    الهلال مارفض عموري يوم كان عنده المشكلة في عدم قدرتهم على تسجيله بسبب الجنسية والرجاء ترك التأويلات الفاضية
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  7. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 6:59 ص

    العامري

    الله يا الدنيا طيب هو كان معكم ليش ما حافضتو علية
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  8. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 6:58 ص

    الشهراني

    هههه هذا طعم لكحيلان واكيد بياكله زي طعم هزازي ههههه
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  9. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 6:51 ص

    حمد

    اما يخجل نادي كبير مثل الهلال من لاعب كان يتدرب معهم ويترجاهم ان يقوموا بتسجيله ببلاش وعندما رفضوه وبعد ان اثبت نفسه في الامارات يريدونه الآن بملايين الريالات ماهذه العقليات التي تديرنا !؟
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  10. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 6:46 ص

    دنيا حظوظ دنيا حظوظ

    المشكلة ان عموري في لقاء سابق ذكر انه عرض نفسه للتسجيل في الهلال اثناء بداياته عندما كان في المملكة قبل احترافه في الإمارات ولكن الهلال صرف النظر عنه والآن يترجون انضمامه اليهم ب 63 مليون !!!
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  11. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 6:31 ص

    الاحساء

    عضو شرف بيتكفل بالصفقه ليته يتكفل بهذا المبلغ لأطفال شهداء الوطن ويتفقد أحوالهم ويطلع على نواقصهم وحتياجاتهم يبدولي أهم من إعطاء هذا المبلغ للاعب كره قدم ...
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  12. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 6:30 ص

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    على الأقل راعوا شعور الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم ولا يجدون مأوى ، لا ابشروا بالخير والأمطار دام هذه عقلية مسؤلي الأندية عسى الله يخسر عليهم وتكون حسرة عليهم يوم القيامة
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  13. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 6:26 ص

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    ياساتر مليون بالشهر ، لا يكون عالم ذره وحنا ما ندري ، على العموم ان تم ذلك اسأل الله العلي القدير ان يجعل هزيمة الهلال في كل مباراة على اقدام هذا اللاعب المغوار
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  14. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 6:25 ص

    الفهد

    هذا ***لعبها صح . طقطقة كورة وملايين . لا اختراع ولا شهادات والحياة تستمر
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  15. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 6:18 ص

    الغايبة

    اذا ما وافق عم موري جيبوا باجندوح قريب منه .
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  16. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 6:12 ص

    سهل

    مليون ريال كل شهر هههههههه ليش
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  17. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 6:10 ص

    حلبوب

    خذوني للابد بمليون
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  18. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 6:08 ص

    ع . الحربي

    ههههههههههه في الشهر مليون ريال الله يا سلام السنافر ما عليهم مديونيات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  19. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 6:02 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ماالفائده من جلب لاعبين لاجل افوز ماهي الفائده للوطن كالذي يشتري حصان لم يقم بتربيته وتدريبه بملايين لاجل يفوز ماهي الفائده الاقتصاديه للوطن ،، دربو ابناء الوطن من نعومه اظافرهم واخرجو لاعبين للوطن
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  20. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 5:56 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ههههه مليون شهريا وليه مايتفقون الانديه على عشرة الاف لاي لاعب ولا احد يزايد هل يقدرون يرفضون اذا ماكان الا عشرة شهريا اذا رفض يروح يتوظف ٣٠٠٠ هههه قبل انتقدت مزايين البعارين بالمبالغه باسعارها عجب
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  21. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 5:55 ص

    نصراوي شرقاوي

    لازال لساميولا نفوذ قوي لدى الأذرق فهو أول من طرح فكرة الإستعانه ببلدياته عموري
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