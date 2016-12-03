استجواب «وزير» عن أثاث مكتب «مدير» بـ 1.5 مليون منذ 4 أعوام !

صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أنه على عقب قضية توظيف أقارب مسؤولين كبار في أحد فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة,أن هناك قضايا فساد أخرى، إذ أظهر التحقيق أن ديوان المراقبة العامة طلب من الوزارة الإفادة عن ملاحظات حول عدد من العقود المبرمة مع شركة للأثاث لتأمين أثاث مكتبي لـ«مدير الفرع» بقيمة تقارب مليونا ونصف المليون ريال، كما طلب الديوان الإفادة عن تجاهل رد الفرع على مكاتباته منذ أربعة أعوام.
وورد في ملاحظات ديوان المراقبة العامة على عقود تأمين أثاث مكتب المدير العام أنه «سبق وتم الرد على المعاملة من قبل إدارة الشؤون القانونية دون علم الإدارة العامة للمنافسات والمشتريات، إذ إن تأمين الأثاث المكتبي يتم عن طريق مكتب المدير العام فقط».
وحسب صحيفة “عكاظ” أن مسؤولا بارزا في المرتبة الـ14 في أحد فروع الوزارة جرى استجوابه مع عدد من المسؤولين أمام دائرة جرائم الوظيفة العامة في هيئة التحقيق والادعاء العام على خلفية قضايا فساد إداري وسوء استعمال للسلطة وتحقيق مصالح شخصية عقب رصد عدد من المخالفات في إدارته.
وأحيل عدد من المتهمين في قضايا إلى المحاكم الشرعية عقب أن حررت هيئة التحقيق والادعاء العام لوائح اتهام ضدهم، بينها التورط في توظيف بعض أقارب «مسؤول» عن طريق مدير سابق لشؤون الموظفين بعد أن جرت الكتابة لفرع هيئة الرقابة والتحقيق لإكمال الإجراءات اللازمة.
وأضافت المصادر أن تحريات المباحث الإدارية كشفت مخالفات بشأن توظيف أقارب لبعض أصحاب المناصب الإدارية في الفرع نفسه للوزارة.
تعليقات ( 14 )
سعوديا ويييبييييييييله😈😈😈😈
ابوسجىتعليق مخالف
متابعفعلا لمست الجرح لو ان الإدارات الرقابية تصحو من سباتها و تنفض الغبار عنها لرأيت العجب
مواطن غيورالمخالفات كثيرة ولكن الخلل في الجهات الرقابية التي لا تؤدي دورها المطلوب منها على الوجه الأكمل
الصقرالله يصلح الشأن والله لن نسامح من يفرّط في أموال العامة عندما يسرق الحرامي من شخص واحد فإنه قد تتم مسامحته من قبل الشخص لكن لو سرق من أموال العامة فلن تسامحه الأجيال .. كلنا ثقة بالله ثم بسلمان الحزم
ابو شداعاد الإدارة السابقة في وزارة ****حدث ولا حرج مشاريع متعثرة وتقاعسها عن الرد وتغيير الحقائق وترسيخ مشاريع ع مقاولين متعثرين ويالله سترك.
ابن الوغيدهالان عرف السبب الرئيسى ،،للمشاريع الوهمه وامتعثره،، والمصائب الادارات الفاشله،،؟؟؟؟لان المسؤل فاشل ويبنى فاش،،،ويهدم متفوق ،،ونحن نرى ابنائنا بالخارج يمتطون،،، صهوت المركز الاول،، هؤلاء ***مجتع
سعودي🇸🇦وافتخرهعهعههه يأثث مكتبه بمليون ونص ولجت صلاة الظهر صلو بالاسياب والممرات هههههه ٢٠٠ الف تعمل مسجد بالحوش ههه تناقض شي عجيب الوازع الديني ومخافه الله ضعفت والامانه لااعتبار لها ووقت الصلاة لايتاخر عن الممر
عدد التعليقات:8611
الحرمانوليه مستغرب تامين حاسبات الايميلات للجامعه نفس التكلفه وهي عشرين ايميل
الله يحفظ لنا ملكناالحقيقه المره الفساد مستشري في مجتمعنا حتى العظم حسبنا الله ونعم الوكيل الميزانية تروح لاصحاب المكاتب ابو مليون ونص والشعب ياخذ قشور الرواتب ولا بعد مخصم منها
عدد التعليقات:8611
الحرماناكيد فيه لبس مش معقول مكتب واحد اكيد الوزاره كامله مع فرع فرعين ثلاثه
الشهاب الاحمرطالما انه لايوجد جدية في محاربة الفساد سيستمر الوضع على ماهو عليه وتتراكم المشاكل الاجتماعية
بو نواسفساد مالي واداري وهينة النزاهة في نوم عميق فوجودها لا فائدة منه
سعودي🇸🇦وافتخرهههههه اثاث مكتب بمليون ونص اكيد كل شي فيه الماس وذهب لايوجد خشب ويعلق بشته في معلاق ذهبي هههه ورئيس ناسا للفضاء مكتبه مترين في مترين طاوله وكرسي والرئيس التنفيذي لشركه بوينق للطائرات كرسي وطاوله