تحديد ضوابط شاغلي الوظائف التعليمية للمتقدمين هذا العام

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر صحفية أن إدارة تعليم الرياض حددت الضوابط والشروط لشاغلي الوظائف التعليمية للمعلمين والمعلمات المتقدمين لإدارة الإشراف التربوي للعام الدراسي الحالي.

وحث المدير العام للتعليم في منطقة الرياض عبدالله المانع كافة إدارات العموم بتطبيق ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية في مختلف المواد والمجالات، بهدف سد حاجة إدارة الإشراف التربوي بتعليم الرياض.

وحسب صحيفة “الحياة” جاء تعميم مدير التعليم بتطبيق الضوابط والشروط للمتقدمين على إدارة الإشراف التربوي، وتتضمن تلك الضوابط استكمال كافة المستندات المطلوبة خلال فترة التقديم عبر الموقع الإلكتروني لإدارة التعليم بكل دقة، وترفع صورة من الهوية الوطنية وصورة شهادة البكالوريوس والدبلومات التخصصية والشهادات العليا المعتمدة والدورات التدريبية المعتمدة، ويكون قائد المدرسة هو المسؤول الأول عن البيانات التي يقدمها المعلم، والتأكد من الوثائق بالمطابقة مع الأصل، وتسجيل درجة الأداء الوظيفي للمعلم، وحددت الإدارة آخر موعد للتقديم على التشكيلات الإشرافية في 16 من ربيع الأول الجاري.

إلى جانب ذلك، حققت إدارة تعليم الرياض المركز الأول في جائزة الانضباط المدرسي التي أعلنها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أخيراً، حول تخصيص وزارة التعليم جائزة الانضباط المدرسي أيام فترة ما قبل الإجازات وبعدها، إذ حققت «الإدارة» نسبة حضور طلاب منطقة الرياض بـ97 في المئة من المعدل الإجمالي لطلاب كل مدرسة ومنشأة تعليمية بمراحلها الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي، وذلك بعد أن خاطبت إدارة تعليم الرياض مكاتب الإشراف التربوية بنين وبنات كافة، لتوجيه مشرفيها والبالغ عددهم 1000 مشرف ومشرفة للقيام بجولات ميدانية على كافة المدارس طوال أيام الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة، وحصر أعداد الطلاب والاطلاع على البرامج المنفذة خلال الأسبوع، والتي من شأنها أن تحفز حضور الطلاب حتى اليوم الأخير.