تعرف على “السعودية” سارة الشهري ..خالفت التقاليد بـ”ثنائيات أجنبية”مع هواة أمريكيين- صورة وفيديو

صحيفة المرصد : رغم كل تعقيدات القرية والتقاليد الصارمة في مجتمعها، كسرت سارة الشهري تابو المرأة، وخرجت تشدو بصوتها أغاني أجنبية في ثنائيات مع هواة أمريكيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت الفتاة العشرينية قارئة نهمة، حتى إنها تقول «لولا الله ثُم القراءة والكُتب ما كنت أنا، أفرغ بعضا من وقتي للناس وأحب أن أُساهم بتحبيب الآخرين بالقراءة والتركيز على ذلك بطريقة إبداعية لطرح الفائدة»، كما أنها عاشقة لقراءة كتب «التاريخ والفلسفة».
وحسب صحيفة “عكاظ” فإن سارة الشهري التي اجتمعت في حالتها التناقضات، وتمظهر العولمة في إطلالتها، وصفت نفسها بـ«إنسانة»، وأنها لا تسعى للشهرة كونها تعتقد أن السعي وراء الأضواء «خلل في عقيدة العقول الناضجة»، إذ لا تشارك الجميع يومياتها الخاصة. واعتبرت أن «البحث عن العالمية نكسة في ترتيب اهتماماتي»، بينما تشارك مستخدمي مواقع التواصل شغفها بالموسيقى والفن بلغات عدة؛ ومنها العربية «لأني عاشقة للغة الضّاد».
سارة التي بدت مغرمة بالموسيقى، لا تتيح جامعات بلادها تعلم الموسيقى، بيد أنها تؤكد أنها ستتعلم العزف على «آلة الكَمان؛ لأنها أشهر الآلات التي استخدمت في الموسيقى الكلاسيكية، وصوتها حنون جداً»، في حال السماح بفتح معاهد موسيقية في المملكة. وتمضي الشهري في طريقها رغم صخب الضجيج حولها، وتفنّد انتقادات تقاليد القرية والقبيلة قائلة «شخصيتي لا تحتاج لقبيلةٍ ما، أو طبقة اجتماعية مُعينة كي تبرز نفسها من خلالها»، محملة المزايدين وزر المتاجرة بالقبيلة.
وتأسفت أن «الموضوع صار أشبه بالتجارة عند البعض، فتجد من ينظر لغيره بسطحية شديدة تجعله يعتقد أنه يستهدفه كَمُستهلك للتحايل عليه من أجل مصلحة شخصية وذلك مع كامل احترامي لهم تفكير سخيف جداً»، مستشهدة ببيت المتنبي الشهير «أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصمُ».
تعليقات ( 81 )
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اللامي10_ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب_
بوزولاغرابة في ظهورها الذي استغربه الى الان هو تأخر القادم من الشرق !!
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اللامي10{ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }
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اللامي10اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه
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اللامي1093 / أفريقي / حرة أصيلة كسرت قيود عبودية التقاليد / يمدحون افريقيا وعاداتها ...اما التمسك بالثوابت والقيم الشرعيه فهي عندك عبوديه ... عليك من الله ماتستحق
سيعي وافتخر ببلادي السعوديهالله يرزقها الزوج الصالح ويهديها
سعودي🇸🇦وافتخرقرات لكاتبه اظن هنا بالمرصد عن احصائيه للمغنيين والمغنيات شي مهول عددهم لموتهم بالانتخار شي لايصدق وخاصه بالغرب والشرق ولم اصدق حتى قرأت الاحصائيه بالتواريخ والاثبتات،،البطل من يقدم للبشريه ماينفعهم
الى النورست50 النورس ليش كلها كم سنه ونوريكم؟ هل هومضمون نعيش كم سنه اوكم ساعه حتى وبعدين ﻻيقال نوريكم يقال نوري رب العالمين فالدين دين الله وهوسبحانه من امربالستروالحشمه والتقوى لمصلحة الخلق وحمايتهم ممايضرهم
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اللامي10اللهم لا تفتنا في ديننا ولا تجعلنا ممن يتبع هواه فيضل ويشقى
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اللامي10لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الى رنا57 -61//المتسمي رنا يبدو عندك عقد وحاله نفسيه من مواقف معينه اوصيك بالتحلي بالصبر وهذي الحياة وﻻ انسى زيارة طبيب نفسي ﻻتتطور حالتك بسبب !!؟؟ مع دعائي لك بالشفاء
سعودي🇸🇦وافتخراللي يتفلسفون قلنا لكم الدين وسطي لاتنطع ولا فلتان ماهو ياطخه ياطلع مخه مثلا الثوب الى عضمي الكعبين هذا وسطي ومطابق للحديث فبه متنطع يخليه للركبه وفيه فلتان يخليه يسحب اين الوسطي المطابق للاسلام تماما
أفريقيحرة أصيلة كسرت قيود عبودية التقاليد
violetyاكيد حلوة وشفايف يطلع الصوت جنان ,,,
مباركـقلت كم مره عايشات بتناقض وكذب ابرز سماتهم اليوم . بدايه المقال خرجت كسرت تابو الدين صار تقاليد 🤔 اكيد فيه خلفيات لوضعها الان ماجت كذا يعني هي لما عاشت هناك قبل الغناء ماخالفت التقاليد
..**** .. انا اشهد ان ابن فروه ماينطق الا درر
راعي غنم..صباح القشطههه... طيب فيه شئ أهم من تعلم الموسيقى!!!؟؟؟ ..أحد اعضاء الشورى بالأمس يطالب بتجنيد النساء!!!؟؟ ... وسارة الشهري تصلح جندي ركن على الحدود!! مع المرابطين!؟.وبالتوفيق
سعودي🇸🇦وافتخرتعليقي 32 كلام صحيح وتجدونه ليه دس لايك 11 هل قلت غير الصحيح من انتم ؟؟
الصدق ينقالتحتاج لمسة حنان من خبير زوجيه فيستخرج من أعماقها الدفقات الجادة للحب والسعادة لتخرج من عالم الأحلام إلى الواقع بين أحضان الزهور والفراشات فتكتشف حقيقة الخلق والخالق
سعد بن فهدالله يهديها ويصلحها الى طريق الصواب
رناولا يكثر على الاقل هذي حدها تغني وكاشفه احسن من الذكور الي يلفون العالم علشان الحريم والشراب اسكتوا وقفلوا فمكم *** اسكتوا احسن لكم
حمديااخوان انظروا الى اللايكات بالعكس فاﻻحمر على انه اخضر لنعرف قوة التعليق حسبناالله ونعم الوكيل ﻻتخفى عليه سبحانه خافيه. موتوابغيضكم يابني لبرال وكل مفسدفديننا اقوى من فكركم بكثييير
سعودي🇸🇦وافتخرالنورس50 ماحد قال شي كلن حر بس هنا الحرمين ومليار ونص يصلون خمس مرات باتجاهه ويتمنون عمره او حجه فاللي لايحب ان يكون من حراس الفضيله يتوكل ع الله لاي دوله الله معه وتذاكره على حسابنا اما يجلس ويسئ كلا
رنااي والله متناقضين مربطين السعوديات بس هم لازم يتحجبون ويطبقون الدين والعادات وهم الذكور فالينها بالمغرب والبحرين واندونيسيا ودبي يسوون اكبر المحرمات ولا بعد يتزوجون اجنبيات بلا حجاب ودين والسعوديات لا
فريدالنورس الله يهديك للدين الحق دين رسول الله قولي آمين
Sunriseظاهرة خطيرة يجب التصدي لها
ابو حسامتصلح مع ابو سن ماشاء الله عندنا مواهب خواجات
رنااقول انت وياه مسويين دينيين يعني الحجاب والدين على السعوديات فقط؟وانتوا ترحون للخارج تتزوجون اجنبيات مفصخات لاحجاب ولا دين ولا اصل وماضي وصخ وريحتها واصله وتجيبون عيال منهم بعد وحارمين بناتكم يتزوجن
سعودي🇸🇦وافتخرانا لي ملاحظات بطاقه الاحوال والجواز ان لايمكتب فيه الا الاسم الخماسي بدون قبيله ويبقى اسم القبيله بالسجل المحفوظ باجهزه التخزين ،، لانه عندما يكون مطلوب للدول ويشاهدون نفس القبيله يدققون وياخرونه
تتتتتتوتعلى فكره المغربيات خذوا صورتها من حسابها وقالوا مغربيه ههههه مو هذي بس في سعوديات ثانيات خذوا صورهم وقالوا الجمال المغربي ههههههههه يالله بينقزون الحين ويردون صبروا
النورسلانها سعوديه واصل وفصل تكلمتوا عن حجاب واعترضتوا لو انها اجنبيه صفقتوا لها وقلتوا يالبيه وقارنتوها بسعوديه تسبونها وتذمونها ليل نهار لسه ماشفتو شي قلتها لكم من كم سنه والله لانوريكم اكثر استفزونا بعد
احمدهذا ما كان يحذرمنه ويخشاه الدعاة والخطباءو اهل الخير على بناتنا واعراض المسلمات من المفسدين واللبراليين واستغﻻل بعض الشباب ضعاف العقول والسفهاء بمدحهم تاره ومكافاتهم تاره اخرى عبرالوسائل لافسادمجتمعنا
قلبي يعورنيوين ابوها وين اخوانها مدام هم راضين عادي
ابو شلشمعقوله كل الحلاوه هذي عندنا وما ندري عنها
📒📙 ريما___Rima📙📒يعني هي تسوي مثل أبو سن ؟
ابواميرهداها الله
ابواميرهداها الله
يالطيفلاتستحق لاثناء ولاحتى اتعب سطوري امس شيخ هاجموة واليوم سارة غدقو بالمدح عليها جد هذا زمن اللبراليه
راميالمريضة سويميه ليش وقفتي اشتغلي اشتغلي لايكات وديسلايك التعب عليك سبحان من اشغلك
سعودي🇸🇦وافتخرمالها الا النصح وارجو ان لااحد يجرحها تنفروها وتكرهونها وتعتبره تسلط وهي مقنعه ان فعلت غير وجابت راس الاسد حسب تفكيرها ماحد معنك من الغناء غني بدون تصوير ومع بنات مثلك وليه التصوير ع شان شوفو بطله ههه
عالم فيزياءوالقادم أدهى!!
📒📙 ريما___Rima📙📒المكياج يخفي العيوب شفت وحده بفيديو وجهها يخوف واخفو عيوبها ب المكياج والخشم تقدر تنحفه وتكبره وتصغره وترفعه بالمكياج لكن بعضهن المكياج يجملها وبعضهن لو تحط كل المكياج ماتزين وبعضهن بدون مكياج احلى
ابو راشديا ابنتي سارة ..السعيد من اتعض بغيره واتعضي من ساميه وعودي لربك
محقإلى 29 ماعندك غيرة تتزوج واحدة تغني مع أمريكي لست برجل عموما باسمي وباسم كل مسلم ذو غيرة شريف نطالب بسرعة القبض على هذه ***ومحاكمتها حتى تكون عبرة
📒📙 ريما___Rima📙📒هذه مو بالعشرين هذه شكلها بالثلاثين وكل من اشتهرت جلست تمدمد شفايفها دلع وتعمل نفسها طفلة❗
اخو زنيفرساميه تواصل الليل بالنهار في المرصد***
سعيدبداياتها حب القراءه لكتب الفلسفه وهذي النتيجه بعضهم يصل الى اﻻلحاد وبعضهم فسق وغناء ومجون ..يازين التمسك بحبل الله المتين والستروالحشمه خاصه بزمننا هذا مع كثرة المغريات والملهيات فﻻبصح اﻻالصحيح
سعودي🇸🇦وافتخرلو رجعتو وتقراون ماذا قال الصهاينه ومخابرتهم واخرهم اوباما اللي يتحدث عن شبابنا في بدايه عاصفه الحزم عندما تفاجا وماذا قالو بعد احداث سبتمر بضرب مكه وعرفو ان وراها عالم اسلامي اتجهو للتفكيك من يده له
سديراويالحمدلله انها ***
اخ بسوين هي ذي ابي اتزوجها
سعودي🇸🇦وافتخروطن عربي ٣٠٠مليون والاسلامي مليار ونص هم لايهمهم الا انهم ماخذين فكره ان المجتمع السعودي محافظ ولا يمكن غير ذلك وانهم حماة مقدسات لمليار ونص مسلم واي سعوديه تغرد خارج السرب يتعجبون ويعتبرنه نصر لهم👍
هدىياليت نعرف شي من تاريخها الحافل!!بمعنى اين تعلمت ونشاة او اين درست او ابتعثت ومن اﻻيدي الامينه التي ستحضى باجرها!! اقصدوزرها! واذا عرفناذلك حينها سيبطل العجب فليست هذه اﻻولى من ضحاياالتغريب!! الممنهج
ساميةانا ودي اغني زيها بس للسن احكام والصوت ما يساعد😭😭
سعودي🇸🇦وافتخرانظرو الى كوثر الاربش الحلوه بحجابها وماذا قدمت للوطن وانظرو الى سارة بنت الوطن ههههه ماهي الفائده ياساره العالم مليان مغنيين ومغنيات وكلهم اندمرو او انتحرو ارجعي للاحصائيات عن كم مغني انتحر،
⁉️هذه التي تستاهل مهر مليون 👁👁
القرني !!!!!وفق الله الشيخ سعيد بن فروة .. وأصلحك الله يا سارة ..
⁉️هيه الرهيبه ام بح 👄👄👄👄👄
محمد الحميد 2030صوت و ملامح "جميلة" لاكن دام انها اتجهت للفن و الظهور للعلن كان بالأولى***
عدد التعليقات:1263
ساميةصوتها رهييييبب ماشاء الله عليها تجنن☀️😍🙏🌹🍀
⁉️ي ناس حالي راح من غير مصلوح الله يرحم حالتك ي الجنوبي 💞
يلدرممشروع الامبسي القادم،***
سعودي🇸🇦وافتخرفيه كثير تزوجو امريكيات وعندما كبرن بناتهم هربن لامهاتهن واحد ذهب مع زوجته لاحد الدول وهربت زوجته الامريكيه مع بنته قبل ١٥ سنه ولا يدري عنها وهي تحمل اسمه تزوجو بنات وطنكم اتقى لكم واحسن بنت الوطن وبس
القرني !!!!!وفق الله الشيخ سعيد بن فروة .
شايب معاصريا بنتي يا ساره لا تصدقين بني ليبرال فلا يجنى من الشوك العنبُ 🌵=🍇❌
بو نواسضحكوا عليك وهب بنو غلمان فرحين بما وصلتي اليه من انكسار والذي يظنونه كسراً للتقاليد والحشمة ولكن هو كسراً لحجابك وهتكاً لسترك بأسم الإنفتاح على الغير - ولم يبرز الاعلام من اعتلت المختبرات العالمية
خالد القحطانيوأذا كبرتي وأستهلكوكي وجرحو فيك جسم وطنك ورجع عقلك رجعتي لأهل الوطن وقلتي كنت غلطانه وش الفايده هذاك الوقت وجزء من جسم الوطن ينزف وأنتي من أسبابه
..........الله يشغلكم في أنفسكم
❓ي ويل قلبي 💔
سعودي🇸🇦وافتخرماذكر بالخبر اين هي هل هي بالغرب ام هنا بالسعوديه كل انسان يعتنق مايحب واعماله له سواء حسنات او اوزار ،، اهم شي لاتتنصر لعلها في اخر حياتها لديها خط رجعه لله ،،الهام شاهين وليلى علوي فاتهن القطار وندم
شايمصفقو لها يابني علامان
فنان شعبيليه يا ساره ليه ما سويتي دويتو معي اشدو انا وانتي عن الربيع وازهاره يا حبكن للأجنبي وحنا ما نعجب اين تشجيع الفن المحلي