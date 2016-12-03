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تعرف على “السعودية” سارة الشهري ..خالفت التقاليد بـ”ثنائيات أجنبية”مع هواة أمريكيين- صورة وفيديو

3 ديسمبر, 2016 , 6:51 ص
تعرف على “السعودية” سارة الشهري ..خالفت التقاليد بـ”ثنائيات أجنبية”مع هواة أمريكيين- صورة وفيديو
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صحيفة المرصد : رغم كل تعقيدات القرية والتقاليد الصارمة في مجتمعها، كسرت سارة الشهري تابو المرأة، وخرجت تشدو بصوتها أغاني أجنبية في ثنائيات مع هواة أمريكيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت الفتاة العشرينية قارئة نهمة، حتى إنها تقول «لولا الله ثُم القراءة والكُتب ما كنت أنا، أفرغ بعضا من وقتي للناس وأحب أن أُساهم بتحبيب الآخرين بالقراءة والتركيز على ذلك بطريقة إبداعية لطرح الفائدة»، كما أنها عاشقة لقراءة كتب «التاريخ والفلسفة».

وحسب صحيفة “عكاظ” فإن سارة الشهري التي اجتمعت في حالتها التناقضات، وتمظهر العولمة في إطلالتها، وصفت نفسها بـ«إنسانة»، وأنها لا تسعى للشهرة كونها تعتقد أن السعي وراء الأضواء «‏خلل في عقيدة العقول الناضجة»، إذ لا تشارك الجميع يومياتها الخاصة. واعتبرت أن «البحث عن العالمية نكسة في ترتيب اهتماماتي»، بينما تشارك مستخدمي مواقع التواصل شغفها بالموسيقى والفن بلغات عدة؛ ومنها العربية «لأني عاشقة للغة الضّاد». ‏

سارة التي بدت مغرمة بالموسيقى، لا تتيح جامعات بلادها تعلم الموسيقى، بيد أنها تؤكد أنها ستتعلم العزف على «آلة الكَمان؛ لأنها أشهر الآلات التي استخدمت في الموسيقى الكلاسيكية، وصوتها حنون جداً»، في حال السماح بفتح معاهد موسيقية في المملكة. وتمضي الشهري في طريقها رغم صخب الضجيج حولها، وتفنّد انتقادات تقاليد القرية والقبيلة قائلة «شخصيتي لا تحتاج لقبيلةٍ ما، أو طبقة اجتماعية مُعينة كي تبرز نفسها من خلالها»، محملة المزايدين وزر المتاجرة بالقبيلة.

وتأسفت أن «الموضوع صار أشبه بالتجارة عند البعض، فتجد من ينظر لغيره بسطحية شديدة تجعله يعتقد أنه يستهدفه كَمُستهلك للتحايل عليه من أجل مصلحة شخصية وذلك مع كامل احترامي لهم تفكير سخيف جداً»، مستشهدة ببيت المتنبي الشهير «أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصمُ».

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تعليقات ( 81 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 81
    3 ديسمبر, 2016 , 8:42 ص
    عدد التعليقات:9226

    اللامي10

    _ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب_
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 80
    3 ديسمبر, 2016 , 8:39 ص

    بوزو

    لاغرابة في ظهورها الذي استغربه الى الان هو تأخر القادم من الشرق !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 79
    3 ديسمبر, 2016 , 8:38 ص
    عدد التعليقات:9226

    اللامي10

    { رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 78
    3 ديسمبر, 2016 , 8:37 ص
    عدد التعليقات:9226

    اللامي10

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 77
    3 ديسمبر, 2016 , 8:36 ص
    عدد التعليقات:9226

    اللامي10

    93 / أفريقي / حرة أصيلة كسرت قيود عبودية التقاليد / يمدحون افريقيا وعاداتها ...اما التمسك بالثوابت والقيم الشرعيه فهي عندك عبوديه ... عليك من الله ماتستحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 76
    3 ديسمبر, 2016 , 8:33 ص

    سيعي وافتخر ببلادي السعوديه

    الله يرزقها الزوج الصالح ويهديها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 75
    3 ديسمبر, 2016 , 8:31 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    قرات لكاتبه اظن هنا بالمرصد عن احصائيه للمغنيين والمغنيات شي مهول عددهم لموتهم بالانتخار شي لايصدق وخاصه بالغرب والشرق ولم اصدق حتى قرأت الاحصائيه بالتواريخ والاثبتات،،البطل من يقدم للبشريه ماينفعهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 74
    3 ديسمبر, 2016 , 8:30 ص

    الى النورس

    ت50 النورس ليش كلها كم سنه ونوريكم؟ هل هومضمون نعيش كم سنه اوكم ساعه حتى وبعدين ﻻيقال نوريكم يقال نوري رب العالمين فالدين دين الله وهوسبحانه من امربالستروالحشمه والتقوى لمصلحة الخلق وحمايتهم ممايضرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 73
    3 ديسمبر, 2016 , 8:28 ص
    عدد التعليقات:9226

    اللامي10

    اللهم لا تفتنا في ديننا ولا تجعلنا ممن يتبع هواه فيضل ويشقى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 72
    3 ديسمبر, 2016 , 8:27 ص
    عدد التعليقات:9226

    اللامي10

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 71
    3 ديسمبر, 2016 , 8:20 ص

    الى رنا

    57 -61//المتسمي رنا يبدو عندك عقد وحاله نفسيه من مواقف معينه اوصيك بالتحلي بالصبر وهذي الحياة وﻻ انسى زيارة طبيب نفسي ﻻتتطور حالتك بسبب !!؟؟ مع دعائي لك بالشفاء
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 70
    3 ديسمبر, 2016 , 8:18 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اللي يتفلسفون قلنا لكم الدين وسطي لاتنطع ولا فلتان ماهو ياطخه ياطلع مخه مثلا الثوب الى عضمي الكعبين هذا وسطي ومطابق للحديث فبه متنطع يخليه للركبه وفيه فلتان يخليه يسحب اين الوسطي المطابق للاسلام تماما
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 69
    3 ديسمبر, 2016 , 8:18 ص

    أفريقي

    حرة أصيلة كسرت قيود عبودية التقاليد
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  14. 68
    3 ديسمبر, 2016 , 8:15 ص

    violety

    اكيد حلوة وشفايف يطلع الصوت جنان ,,,
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 67
    3 ديسمبر, 2016 , 8:13 ص

    مباركـ

    قلت كم مره عايشات بتناقض وكذب ابرز سماتهم اليوم . بدايه المقال خرجت كسرت تابو الدين صار تقاليد 🤔 اكيد فيه خلفيات لوضعها الان ماجت كذا يعني هي لما عاشت هناك قبل الغناء ماخالفت التقاليد
    لا يعجبني(18) اعجبني(1)
  16. 66
    3 ديسمبر, 2016 , 8:12 ص

    ..

    **** .. انا اشهد ان ابن فروه ماينطق الا درر
    لا يعجبني(21) اعجبني(0)
  17. 65
    3 ديسمبر, 2016 , 8:09 ص

    راعي غنم..

    صباح القشطههه... طيب فيه شئ أهم من تعلم الموسيقى!!!؟؟؟ ..أحد اعضاء الشورى بالأمس يطالب بتجنيد النساء!!!؟؟ ... وسارة الشهري تصلح جندي ركن على الحدود!! مع المرابطين!؟.وبالتوفيق
    لا يعجبني(20) اعجبني(0)
  18. 64
    3 ديسمبر, 2016 , 8:06 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليقي 32 كلام صحيح وتجدونه ليه دس لايك 11 هل قلت غير الصحيح من انتم ؟؟
    لا يعجبني(20) اعجبني(0)
  19. 63
    3 ديسمبر, 2016 , 8:05 ص

    الصدق ينقال

    تحتاج لمسة حنان من خبير زوجيه فيستخرج من أعماقها الدفقات الجادة للحب والسعادة لتخرج من عالم الأحلام إلى الواقع بين أحضان الزهور والفراشات فتكتشف حقيقة الخلق والخالق
    لا يعجبني(71) اعجبني(0)
  20. 62
    3 ديسمبر, 2016 , 8:04 ص

    سعد بن فهد

    الله يهديها ويصلحها الى طريق الصواب
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  21. 61
    3 ديسمبر, 2016 , 8:03 ص

    رنا

    ولا يكثر على الاقل هذي حدها تغني وكاشفه احسن من الذكور الي يلفون العالم علشان الحريم والشراب اسكتوا وقفلوا فمكم *** اسكتوا احسن لكم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  22. 60
    3 ديسمبر, 2016 , 8:01 ص

    تعليق 51 هي النورس القطيفية تقول صبروا وكذلك 52 هي النورس صبروا ههههههه
    لا يعجبني(19) اعجبني(0)
  23. 59
    3 ديسمبر, 2016 , 8:00 ص

    حمد

    يااخوان انظروا الى اللايكات بالعكس فاﻻحمر على انه اخضر لنعرف قوة التعليق حسبناالله ونعم الوكيل ﻻتخفى عليه سبحانه خافيه. موتوابغيضكم يابني لبرال وكل مفسدفديننا اقوى من فكركم بكثييير
    لا يعجبني(19) اعجبني(4)
  24. 58
    3 ديسمبر, 2016 , 7:59 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    النورس50 ماحد قال شي كلن حر بس هنا الحرمين ومليار ونص يصلون خمس مرات باتجاهه ويتمنون عمره او حجه فاللي لايحب ان يكون من حراس الفضيله يتوكل ع الله لاي دوله الله معه وتذاكره على حسابنا اما يجلس ويسئ كلا
    لا يعجبني(21) اعجبني(2)
  25. 57
    3 ديسمبر, 2016 , 7:58 ص

    رنا

    اي والله متناقضين مربطين السعوديات بس هم لازم يتحجبون ويطبقون الدين والعادات وهم الذكور فالينها بالمغرب والبحرين واندونيسيا ودبي يسوون اكبر المحرمات ولا بعد يتزوجون اجنبيات بلا حجاب ودين والسعوديات لا
    لا يعجبني(1) اعجبني(28)
  26. 56
    3 ديسمبر, 2016 , 7:58 ص

    فريد

    النورس الله يهديك للدين الحق دين رسول الله قولي آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 55
    3 ديسمبر, 2016 , 7:57 ص

    Sunrise

    ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 54
    3 ديسمبر, 2016 , 7:56 ص

    ابو حسام

    تصلح مع ابو سن ماشاء الله عندنا مواهب خواجات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 53
    3 ديسمبر, 2016 , 7:56 ص

    رنا

    اقول انت وياه مسويين دينيين يعني الحجاب والدين على السعوديات فقط؟وانتوا ترحون للخارج تتزوجون اجنبيات مفصخات لاحجاب ولا دين ولا اصل وماضي وصخ وريحتها واصله وتجيبون عيال منهم بعد وحارمين بناتكم يتزوجن
    لا يعجبني(0) اعجبني(30)
  30. 52
    3 ديسمبر, 2016 , 7:54 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    انا لي ملاحظات بطاقه الاحوال والجواز ان لايمكتب فيه الا الاسم الخماسي بدون قبيله ويبقى اسم القبيله بالسجل المحفوظ باجهزه التخزين ،، لانه عندما يكون مطلوب للدول ويشاهدون نفس القبيله يدققون وياخرونه
    لا يعجبني(21) اعجبني(0)
  31. 51
    3 ديسمبر, 2016 , 7:54 ص

    تتتتتتوت

    على فكره المغربيات خذوا صورتها من حسابها وقالوا مغربيه ههههه مو هذي بس في سعوديات ثانيات خذوا صورهم وقالوا الجمال المغربي ههههههههه يالله بينقزون الحين ويردون صبروا
    لا يعجبني(1) اعجبني(17)
  32. 50
    3 ديسمبر, 2016 , 7:52 ص

    النورس

    لانها سعوديه واصل وفصل تكلمتوا عن حجاب واعترضتوا لو انها اجنبيه صفقتوا لها وقلتوا يالبيه وقارنتوها بسعوديه تسبونها وتذمونها ليل نهار لسه ماشفتو شي قلتها لكم من كم سنه والله لانوريكم اكثر استفزونا بعد
    لا يعجبني(1) اعجبني(44)
  33. 49
    3 ديسمبر, 2016 , 7:51 ص

    احمد

    هذا ما كان يحذرمنه ويخشاه الدعاة والخطباءو اهل الخير على بناتنا واعراض المسلمات من المفسدين واللبراليين واستغﻻل بعض الشباب ضعاف العقول والسفهاء بمدحهم تاره ومكافاتهم تاره اخرى عبرالوسائل لافسادمجتمعنا
    لا يعجبني(27) اعجبني(0)
  34. 48
    3 ديسمبر, 2016 , 7:51 ص

    قلبي يعورني

    وين ابوها وين اخوانها مدام هم راضين عادي
    لا يعجبني(32) اعجبني(1)
  35. 47
    3 ديسمبر, 2016 , 7:47 ص

    ابو شلش

    معقوله كل الحلاوه هذي عندنا وما ندري عنها
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  36. 46
    3 ديسمبر, 2016 , 7:44 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    يعني هي تسوي مثل أبو سن ؟
    لا يعجبني(26) اعجبني(0)
  37. 45
    3 ديسمبر, 2016 , 7:43 ص

    ابوامير

    هداها الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 44
    3 ديسمبر, 2016 , 7:42 ص

    ابوامير

    هداها الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 43
    3 ديسمبر, 2016 , 7:39 ص

    يالطيف

    لاتستحق لاثناء ولاحتى اتعب سطوري امس شيخ هاجموة واليوم سارة غدقو بالمدح عليها جد هذا زمن اللبراليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 42
    3 ديسمبر, 2016 , 7:38 ص

    رامي

    المريضة سويميه ليش وقفتي اشتغلي اشتغلي لايكات وديسلايك التعب عليك سبحان من اشغلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 41
    3 ديسمبر, 2016 , 7:38 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    مالها الا النصح وارجو ان لااحد يجرحها تنفروها وتكرهونها وتعتبره تسلط وهي مقنعه ان فعلت غير وجابت راس الاسد حسب تفكيرها ماحد معنك من الغناء غني بدون تصوير ومع بنات مثلك وليه التصوير ع شان شوفو بطله ههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 40
    3 ديسمبر, 2016 , 7:37 ص

    عالم فيزياء

    والقادم أدهى!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 39
    3 ديسمبر, 2016 , 7:37 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    المكياج يخفي العيوب شفت وحده بفيديو وجهها يخوف واخفو عيوبها ب المكياج والخشم تقدر تنحفه وتكبره وتصغره وترفعه بالمكياج لكن بعضهن المكياج يجملها وبعضهن لو تحط كل المكياج ماتزين وبعضهن بدون مكياج احلى
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 38
    3 ديسمبر, 2016 , 7:37 ص

    عادي غني وفليها ولا يهمك ا***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 37
    3 ديسمبر, 2016 , 7:36 ص

    ابو راشد

    يا ابنتي سارة ..السعيد من اتعض بغيره واتعضي من ساميه وعودي لربك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 36
    3 ديسمبر, 2016 , 7:35 ص

    محق

    إلى 29 ماعندك غيرة تتزوج واحدة تغني مع أمريكي لست برجل عموما باسمي وباسم كل مسلم ذو غيرة شريف نطالب بسرعة القبض على هذه ***ومحاكمتها حتى تكون عبرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 35
    3 ديسمبر, 2016 , 7:33 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    هذه مو بالعشرين هذه شكلها بالثلاثين وكل من اشتهرت جلست تمدمد شفايفها دلع وتعمل نفسها طفلة❗
    لا يعجبني(37) اعجبني(31)
  48. 34
    3 ديسمبر, 2016 , 7:32 ص

    اخو زنيفر

    ساميه تواصل الليل بالنهار في المرصد***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 33
    3 ديسمبر, 2016 , 7:32 ص

    سعيد

    بداياتها حب القراءه لكتب الفلسفه وهذي النتيجه بعضهم يصل الى اﻻلحاد وبعضهم فسق وغناء ومجون ..يازين التمسك بحبل الله المتين والستروالحشمه خاصه بزمننا هذا مع كثرة المغريات والملهيات فﻻبصح اﻻالصحيح
    لا يعجبني(33) اعجبني(2)
  50. 32
    3 ديسمبر, 2016 , 7:31 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    لو رجعتو وتقراون ماذا قال الصهاينه ومخابرتهم واخرهم اوباما اللي يتحدث عن شبابنا في بدايه عاصفه الحزم عندما تفاجا وماذا قالو بعد احداث سبتمر بضرب مكه وعرفو ان وراها عالم اسلامي اتجهو للتفكيك من يده له
    لا يعجبني(27) اعجبني(2)
  51. 31
    3 ديسمبر, 2016 , 7:30 ص

    سديراوي

    الحمدلله انها ***
    لا يعجبني(14) اعجبني(0)
  52. 30
    3 ديسمبر, 2016 , 7:30 ص

    فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي {الأعراف: 16
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  53. 29
    3 ديسمبر, 2016 , 7:26 ص

    اخ بس

    وين هي ذي ابي اتزوجها
    لا يعجبني(16) اعجبني(3)
  54. 28
    3 ديسمبر, 2016 , 7:25 ص

    المتشبه سويميه سيعتكف على هذا الموضوع لعدة ساعات ويشتغل على اللايكات فعلاً الفراغ مشكلة الله يشفيه
    لا يعجبني(16) اعجبني(1)
  55. 27
    3 ديسمبر, 2016 , 7:24 ص

    ادمعت عيني ياقحطاني 7 وطني....ينزف......لبيك ياوطن.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 26
    3 ديسمبر, 2016 , 7:22 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    وطن عربي ٣٠٠مليون والاسلامي مليار ونص هم لايهمهم الا انهم ماخذين فكره ان المجتمع السعودي محافظ ولا يمكن غير ذلك وانهم حماة مقدسات لمليار ونص مسلم واي سعوديه تغرد خارج السرب يتعجبون ويعتبرنه نصر لهم👍
    لا يعجبني(26) اعجبني(2)
  57. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 7:22 ص

    سويميه 16 السبعينية لا اوصيك اعطي نفسك لايكات ههههههه مرض نفسي غريب خخخخخخخ
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  58. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 7:17 ص

    هدى

    ياليت نعرف شي من تاريخها الحافل!!بمعنى اين تعلمت ونشاة او اين درست او ابتعثت ومن اﻻيدي الامينه التي ستحضى باجرها!! اقصدوزرها! واذا عرفناذلك حينها سيبطل العجب فليست هذه اﻻولى من ضحاياالتغريب!! الممنهج
    لا يعجبني(30) اعجبني(4)
  59. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 7:17 ص

    سامية

    انا ودي اغني زيها بس للسن احكام والصوت ما يساعد😭😭
    لا يعجبني(16) اعجبني(3)
  60. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 7:17 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    انظرو الى كوثر الاربش الحلوه بحجابها وماذا قدمت للوطن وانظرو الى سارة بنت الوطن ههههه ماهي الفائده ياساره العالم مليان مغنيين ومغنيات وكلهم اندمرو او انتحرو ارجعي للاحصائيات عن كم مغني انتحر،
    لا يعجبني(17) اعجبني(2)
  61. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 7:16 ص

    ⁉️

    هذه التي تستاهل مهر مليون 👁👁
    لا يعجبني(25) اعجبني(16)
  62. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 7:15 ص

    القرني !!!!!

    وفق الله الشيخ سعيد بن فروة .. وأصلحك الله يا سارة ..
    لا يعجبني(24) اعجبني(1)
  63. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 7:15 ص

    اعوذ بالله من الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  64. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 7:14 ص

    ⁉️

    هيه الرهيبه ام بح 👄👄👄👄👄
    لا يعجبني(18) اعجبني(4)
  65. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 7:13 ص

    محمد الحميد 2030

    صوت و ملامح "جميلة" لاكن دام انها اتجهت للفن و الظهور للعلن كان بالأولى***
    لا يعجبني(47) اعجبني(0)
  66. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 7:11 ص
    عدد التعليقات:1263

    سامية

    صوتها رهييييبب ماشاء الله عليها تجنن☀️😍🙏🌹🍀
    لا يعجبني(5) اعجبني(20)
  67. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 7:11 ص

    ⁉️

    ي ناس حالي راح من غير مصلوح الله يرحم حالتك ي الجنوبي 💞
    لا يعجبني(24) اعجبني(7)
  68. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 7:09 ص

    هذي مثل ما قال الشاعر كيكٍ في صحون الله يستر علاها
    لا يعجبني(26) اعجبني(0)
  69. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 7:09 ص

    يلدرم

    مشروع الامبسي القادم،***
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  70. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 7:09 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    فيه كثير تزوجو امريكيات وعندما كبرن بناتهم هربن لامهاتهن واحد ذهب مع زوجته لاحد الدول وهربت زوجته الامريكيه مع بنته قبل ١٥ سنه ولا يدري عنها وهي تحمل اسمه تزوجو بنات وطنكم اتقى لكم واحسن بنت الوطن وبس
    لا يعجبني(26) اعجبني(0)
  71. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 7:08 ص

    القرني !!!!!

    وفق الله الشيخ سعيد بن فروة .
    لا يعجبني(36) اعجبني(3)
  72. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 7:06 ص

    شايب معاصر

    يا بنتي يا ساره لا تصدقين بني ليبرال فلا يجنى من الشوك العنبُ 🌵=🍇❌
    لا يعجبني(35) اعجبني(5)
  73. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 7:06 ص

    بو نواس

    ضحكوا عليك وهب بنو غلمان فرحين بما وصلتي اليه من انكسار والذي يظنونه كسراً للتقاليد والحشمة ولكن هو كسراً لحجابك وهتكاً لسترك بأسم الإنفتاح على الغير - ولم يبرز الاعلام من اعتلت المختبرات العالمية
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  74. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 7:06 ص

    الله يرحم حالي ايش جاب القمر عند ***
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  75. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 7:05 ص

    خالد القحطاني

    وأذا كبرتي وأستهلكوكي وجرحو فيك جسم وطنك ورجع عقلك رجعتي لأهل الوطن وقلتي كنت غلطانه وش الفايده هذاك الوقت وجزء من جسم الوطن ينزف وأنتي من أسبابه
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  76. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 7:04 ص

    ..........

    الله يشغلكم في أنفسكم
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  77. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 7:04 ص

    ي ويل قلبي 💔
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  78. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 7:03 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ماذكر بالخبر اين هي هل هي بالغرب ام هنا بالسعوديه كل انسان يعتنق مايحب واعماله له سواء حسنات او اوزار ،، اهم شي لاتتنصر لعلها في اخر حياتها لديها خط رجعه لله ،،الهام شاهين وليلى علوي فاتهن القطار وندم
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  79. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 6:57 ص

    اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ" - الكلم الطيب
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  80. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 6:56 ص

    شايم

    صفقو لها يابني علامان
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  81. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 6:55 ص

    فنان شعبي

    ليه يا ساره ليه ما سويتي دويتو معي اشدو انا وانتي عن الربيع وازهاره يا حبكن للأجنبي وحنا ما نعجب اين تشجيع الفن المحلي
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