مالك “مطعم فيديو دهس اللحم” يكشف مفاجأة عن الفيديو !!

صحيفة المرصد : اتهم مواطنٌ صاحبَ المطعم الذي أغلقته بلدية بيشة على خلفية مقطع فيديو قام أحد العمال فيه بدهس اللحوم بقدميه، بتعمد العمال بالتصوير للإساءة للمطعم، بعد أن أبلغ قبلها الشرطة عنهم حين حاولوا ابتزازه بالمقطع لنقل كفالتهم عليه؛ برغم أن عليهم هروباً من كفيلهم السابق، وحين رفض قاموا بتمرير المقطع للبلدية التي أغلقته مباشرة، ونال العمال ما أرادوا؛ مشيراً إلى أن لديه الشهود على بلاغه قبلها للشرطة عليهم.
وحسب موقع “سبق” قال المواطن : إنه حين نقْلِهِ أخوين من الجنسية الآسيوية في الجوازات فوجئ بأن لديهم هروباً من كفيلهما، وأبلغتهم بالوضع وصعوبة النقل والعمل في المطعم، وبعدها اتصل بي شقيقهم الثالث ويعمل حلاقاً بالقرب من المطعم الذي يعمل به أشقاؤه، وطلب مني الحضور للتفاهم حيال وضع أخويه.. وحين حضوري طلبوا مني محاولة إلغاء الهروب والتفاهم مع كفيلهم السابق، وحين بيّنت صعوبة الوضع فوجئت بقيامهم بتهديدي بمقطع فيديو كانوا قد صوّروه وأنتجوه لتهديدي وابتزازي لإيجاد حل لهم، أو أنهم سوف يغلقون المطعم.
وأضاف: “حاولت إقناعهم بنقل الكفالة والتفاهم مع كفيلهم، وحين خرجت من عندهم قمت بإبلاغ الشرطة مباشرة؛ حيث كان اليوم الخميس، ووجهت الشرطة بالتواصل مع الجهات المعنية بذلك، وحين علمهم وخوفهم بعد إبلاغي للشرطة؛ قام أحدهم -بتوصية منهم- بإبلاغ البلدية في يوم الأحد الماضي وتزويدهم بالمقطع؛ حيث باشرت البلدية والشرطة الموقعَ وقامت بإغلاق مطعمي من هذه الشكوى المفتعلة من العمال”.
وبيّن المواطن أنه شرَح للشرطة تَقَدّمه بشكوى قبل هذه ضد العاملين، وتم القبض على العمال وشقيقهم، ثم التحقيق وإحالة المعاملة للادعاء العام، وتم توقيف العمال يوم الأحد؛ مشيراً إلى أنه فوجئ يوم الاثنين بخروج العمالة من الشرطة، ولم يتم تحويله للادعاء العام ومحاسبتهم على ما قاموا به، برغم أن هناك بلاغَ هروب على أحد العمال؛ مطالباً الجهات المعنية بإنصافه من هؤلاء العاملة والإساءة له وللمطعم، وتلفيق التهم وابتزازه؛ مستغرباً عدم توقيفهم ومحاسبتهم لهذه الفعلة النكراء.
تعليقات ( 11 )
طلالحاولت اعديها وعيت تعدي هي وحدة من ثنتين يا انك قليل دبرة ولاتحسن التصرف عشان كذا العمال تصرفو معك على هالاساس يا القصة كلها من نسج خيالك والمطعم للعمال ويعطونك شهري مبلغ وقدرة 🤔🤔
📒📙 ريما___Rima📙📒إذا وضعت غرامة على العمال الوسخين واللي يهينون النعمة بنص مليون ريال وسجن وترحيلهم بعد انتهاء محكوميتهم سيكونون عبره لغيرهم ويخافون
ابونادرأنا استغرب من الي يقول العمال في المملكة مظلومين ويصعب عليهم أخذ حقوقهم من كفيلهم... والله ومن واقع خبره انه المواطن المظلوم ويستحيل عليه أخذ حقوقه من العمال
📒📙 ريما___Rima📙📒تشوفون قلتلكم بإن العمال متعمدين لكي تغلق بالذات محلات السعوديين من مطاعم ومخابز وغيرها أيضا سبق وأن قلت أن اللي دهس اللحم بالأخير كأن ينظر للكميرا عمد ■ياليت غرامة فقط على العمال الوسخين نص مليون ر
عدد التعليقات:6067
المنتصر باللهيجب القضاء على ابتزاز العمال لشعب السعودي شوفوا وين وصلت فيهم......?
سعد العبديكلامه يدينه هو اولاً عمال عليهم بلاغ هروب يشتغلون بمطعم من غير شهادات صحيه ومن غير اقامات نظاميه انت يا صاحب المطعم تلعب بصحة المواطن وامن الوطن سد حلقك واسكت
عدد التعليقات:6067
المنتصر باللهالشعب السعودي أغلبه يعاني من هؤلاء ***وصلت فيهم إلى ابتزاز الرجال وتسجيل مقاطع فيديو على مطعمه وش بقى ماسووه يطردوننا من سوكنانا ...... ?
يالطيفاعجبني تكاتف الاخوة وتستحق مجاك ايها الكفيل اغرقتو البلد منهم لان درت مطعمك وكل منجح مشروع طمعت وفتحت مشروع انت وغيرك وحللت العماله لين اصبح لدينا تكرار وتكرار للمحلات والخدمات والان اصبح الاستقدام عا
اسمرعبركيف تشغل عندك عمال وانت عارف ان عليهم بلاغ هروب ثانياً يهددونك وهم ليس على كفالتك طيب تستطيع طردهم بلحظتها .. اعذار غير منطقية