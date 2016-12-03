مالك “مطعم فيديو دهس اللحم” يكشف مفاجأة عن الفيديو !!

صحيفة المرصد : اتهم مواطنٌ صاحبَ المطعم الذي أغلقته بلدية بيشة على خلفية مقطع فيديو قام أحد العمال فيه بدهس اللحوم بقدميه، بتعمد العمال بالتصوير للإساءة للمطعم، بعد أن أبلغ قبلها الشرطة عنهم حين حاولوا ابتزازه بالمقطع لنقل كفالتهم عليه؛ برغم أن عليهم هروباً من كفيلهم السابق، وحين رفض قاموا بتمرير المقطع للبلدية التي أغلقته مباشرة، ونال العمال ما أرادوا؛ مشيراً إلى أن لديه الشهود على بلاغه قبلها للشرطة عليهم.

وحسب موقع “سبق” قال المواطن : إنه حين نقْلِهِ أخوين من الجنسية الآسيوية في الجوازات فوجئ بأن لديهم هروباً من كفيلهما، وأبلغتهم بالوضع وصعوبة النقل والعمل في المطعم، وبعدها اتصل بي شقيقهم الثالث ويعمل حلاقاً بالقرب من المطعم الذي يعمل به أشقاؤه، وطلب مني الحضور للتفاهم حيال وضع أخويه.. وحين حضوري طلبوا مني محاولة إلغاء الهروب والتفاهم مع كفيلهم السابق، وحين بيّنت صعوبة الوضع فوجئت بقيامهم بتهديدي بمقطع فيديو كانوا قد صوّروه وأنتجوه لتهديدي وابتزازي لإيجاد حل لهم، أو أنهم سوف يغلقون المطعم.

وأضاف: “حاولت إقناعهم بنقل الكفالة والتفاهم مع كفيلهم، وحين خرجت من عندهم قمت بإبلاغ الشرطة مباشرة؛ حيث كان اليوم الخميس، ووجهت الشرطة بالتواصل مع الجهات المعنية بذلك، وحين علمهم وخوفهم بعد إبلاغي للشرطة؛ قام أحدهم -بتوصية منهم- بإبلاغ البلدية في يوم الأحد الماضي وتزويدهم بالمقطع؛ حيث باشرت البلدية والشرطة الموقعَ وقامت بإغلاق مطعمي من هذه الشكوى المفتعلة من العمال”.

وبيّن المواطن أنه شرَح للشرطة تَقَدّمه بشكوى قبل هذه ضد العاملين، وتم القبض على العمال وشقيقهم، ثم التحقيق وإحالة المعاملة للادعاء العام، وتم توقيف العمال يوم الأحد؛ مشيراً إلى أنه فوجئ يوم الاثنين بخروج العمالة من الشرطة، ولم يتم تحويله للادعاء العام ومحاسبتهم على ما قاموا به، برغم أن هناك بلاغَ هروب على أحد العمال؛ مطالباً الجهات المعنية بإنصافه من هؤلاء العاملة والإساءة له وللمطعم، وتلفيق التهم وابتزازه؛ مستغرباً عدم توقيفهم ومحاسبتهم لهذه الفعلة النكراء.