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مغادرة اثنين من أعضاء التصريحات المثيرة “الشورى” .. تعرف عليهم وعلى تصريحاتهم

3 ديسمبر, 2016 , 7:57 ص
مغادرة اثنين من أعضاء التصريحات المثيرة “الشورى” .. تعرف عليهم وعلى تصريحاتهم
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صحيفة المرصد : غادر اثنان من أعضاء الشورى؛ أطلقا تصريحات مثيرة خلال الدورة السادسة لمجلس الشورى، أثارت الرأي العام. وقد غادرا المجلس في دورته السابعة الجديدة؛ إذ خلت قائمة الأعضاء التي صدر أمر ملكي بها من اسمَيْهما.

وخلت القائمة الجديدة من اسمَيْ عضوَيْ الشورى خليل كردي وسعود الشمري، اللذين كانا قد تعرضا لهجوم كبير في الفترة الماضية وفقا لموقع “سبق”.

عضو الشورى خليل كردي كان قد أطلق تصريحات مثيرة، منها تصريح “كفاية دلع للمتقاعدين”، عندما خاطبهم بألا “يتدلعوا”، وأن يتوجهوا للعمل في القطاع الخاص، وقال: “ما هو على كيفكم تقبلوا الوظيفة الحكومية، وتدلعوا، وتطالبون برواتب مرتفعة. اتجهوا للقطاع الخاص والميدان”.

كما أعقب ذلك بتصريح مثير في مداخلة هاتفية، قال فيه “لا مواطن ولا بطيخ”.

من جهته، غادر عضو الشورى سعود الشمري المجلس بعد أن أكمل فترته النظامية (ثلاث دورات). وكان الشمري قد أطلق هو الآخر تصريحات مثيرة، أبرزها: “السكن ليس حقًّا للمواطن”، التي بررها وقال إنها قد اجتُزئت من مداخلة مدتها ست دقائق، التي ستعرض في تقرير خاص.

وكان الشمري قد قال: “الدولة ليست ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن، وإن الحق في السكن ليس من الحقوق الدستورية”.

يُشار إلى أن مجلس الشورى سبق أن تبرأ من تصريحات أعضائه، وقال “تصريحات عضو مجلس الشورى لوسائل الإعلام تمثل رأيه الخاص، ولا تعبر عن رأي المجلس. و‏قرارات المجلس تصدر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الـ(١٦) من نظام المجلس”.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 11:43 ص

    زائر صريح

    جنوا عاى انفسهم وفرحوا الناس عليهم
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  2. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 11:37 ص

    قوندا

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  3. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 11:05 ص

    الحرفي

    الشورى شكل كمساعد لولي الامر مثله مثل البرلمانات العالميه التي تدرس احتياجات البلاد والمواطن وكلما يهم الوطن من اي شي وكذلك تقديم المعلومات التي يستفيد منها ولي الامر حتى يمكن على ضؤ ذلك اخذ الصالح منها ودراسة مايحتاج دراسته 00 ومن كان له مداخالته القيمه والنافعه يبقى المدة النظاميه والسلام000
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  4. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 10:49 ص

    ****،الله يحفظ الملك سلمان بن عبد العزيز
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  5. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 10:48 ص

    عــــهــــــود

    تعليق مخالف
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  6. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 10:29 ص

    (منصف)

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  7. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 9:54 ص

    سيف

    تعليق مخالف
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  8. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 9:52 ص

    زائر ابوفواز

    تعليق مخالف
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  9. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 9:52 ص

    إمرأه

    ليتهم تعلّموا من لطيفه الشعلان وكيف انتصرت لبنات جنسها من الأرامل والمطلقات مما عجل بإصدار بطاقة عائله خاصه للمرأه يتبعها أطفالها القصر المرأه عاقله
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  10. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 9:23 ص

    اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظك

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك أن تحفظ لنا الأسرة المالكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده ووليولي العهد وارزقهم البطانةالصالحة يا حي يا قيوم
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  11. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 9:20 ص

    الصريح جدا

    كملو المده خلاص ثلاث دورات وماعاد لهم حق يجدد لهم
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  12. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 9:18 ص

    ليبرالي

    البعض اذا استلم منصب يعتبر المواطن ماله قيمه وهذي ماهي من عادات الرجال الشرفاء الاوفياء اصحاب العقول النيرة والمتعالي الله الذي خلق كل والملك ملكه وقال من اتاني حبواء اتيته هروله واتكبر اخرج الشيطان م
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  13. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 8:48 ص

    سوسو

    الله يحفظ ملكنا
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  14. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 8:34 ص

    حماك الله ياوطني

    كفو ياملك الحزم
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  15. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 8:18 ص

    سعودي محب للوطن

    اللهم لك الحمد والشكر . استغفر الله العظيم .سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  16. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 8:16 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    تعليقي على الشمري والكردي هو الآتي يبي يكحلها واعماها مثل بترجي ههههههه كفايه دلع ههههههه
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  17. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 8:01 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    💃
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