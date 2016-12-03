مغادرة اثنين من أعضاء التصريحات المثيرة “الشورى” .. تعرف عليهم وعلى تصريحاتهم

صحيفة المرصد : غادر اثنان من أعضاء الشورى؛ أطلقا تصريحات مثيرة خلال الدورة السادسة لمجلس الشورى، أثارت الرأي العام. وقد غادرا المجلس في دورته السابعة الجديدة؛ إذ خلت قائمة الأعضاء التي صدر أمر ملكي بها من اسمَيْهما.

وخلت القائمة الجديدة من اسمَيْ عضوَيْ الشورى خليل كردي وسعود الشمري، اللذين كانا قد تعرضا لهجوم كبير في الفترة الماضية وفقا لموقع “سبق”.

عضو الشورى خليل كردي كان قد أطلق تصريحات مثيرة، منها تصريح “كفاية دلع للمتقاعدين”، عندما خاطبهم بألا “يتدلعوا”، وأن يتوجهوا للعمل في القطاع الخاص، وقال: “ما هو على كيفكم تقبلوا الوظيفة الحكومية، وتدلعوا، وتطالبون برواتب مرتفعة. اتجهوا للقطاع الخاص والميدان”.

كما أعقب ذلك بتصريح مثير في مداخلة هاتفية، قال فيه “لا مواطن ولا بطيخ”.

من جهته، غادر عضو الشورى سعود الشمري المجلس بعد أن أكمل فترته النظامية (ثلاث دورات). وكان الشمري قد أطلق هو الآخر تصريحات مثيرة، أبرزها: “السكن ليس حقًّا للمواطن”، التي بررها وقال إنها قد اجتُزئت من مداخلة مدتها ست دقائق، التي ستعرض في تقرير خاص.

وكان الشمري قد قال: “الدولة ليست ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن، وإن الحق في السكن ليس من الحقوق الدستورية”.

يُشار إلى أن مجلس الشورى سبق أن تبرأ من تصريحات أعضائه، وقال “تصريحات عضو مجلس الشورى لوسائل الإعلام تمثل رأيه الخاص، ولا تعبر عن رأي المجلس. و‏قرارات المجلس تصدر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الـ(١٦) من نظام المجلس”.