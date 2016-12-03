شاهد : فيديو صادم ..انتحر بإلقاء نفسه من الطابق التاسع في مصر!

صحيفة المرصد : تداول ناشطون مصريون، مساء الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادماً جداً، يوثق عملية انتحار من سطح مبنى في شارع سكني. ففي مشهد مؤلم وصادم فوجئ أهالي شارع 16 في منطقة المعمورة البلد بمحافظة الإسكندرية شمال مصر برجل يلقي بنفسه من الطابق التاسع ليسقط أرضاً جثة هامدة.

وقال شهود عيان حسب موقع “العربية.نت” إنهم فوجئوا بالرجل البالغ من العمر 54 عاماً ويعاني من فقدان الذاكرة، يتسلق الطابق التاسع من المبنى، فهرعوا إليه لإنقاذه، إلا أنه سبقهم وألقى بنفسه على الأرض، مضيفين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور سقوطه، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وأضافوا أن الرجل لا يقيم في المبنى الذي سقط منه، وإنما في مبنى آخر بنفس الشارع، لكن لا أحد يعلم لماذا دخل هذا المبنى بالذات وانتحر من أعلاه.

وفور تداول الفيديو على مواقع التواصل، انتقد مغردون مصريون حالة السلبية الغريبة التي تعامل بها بعض جيران الرجل الذين صوروا عملية الانتحار، بدل محاولة إنقاذه أو التدخل بأي طريقة، لاسيما قيام أحد أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محله والاختفاء دون أن يطمئن على الرجل الملقى أرضاً، إلا أن صاحب المحل فسر تصرفه لاحقاً بأنه خشي مساءلته جنائياً، لأن الحادث وقع بجوار محله.