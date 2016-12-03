شاهد : فيديو صادم ..انتحر بإلقاء نفسه من الطابق التاسع في مصر!

صحيفة المرصد : تداول ناشطون مصريون، مساء الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادماً جداً، يوثق عملية انتحار من سطح مبنى في شارع سكني. ففي مشهد مؤلم وصادم فوجئ أهالي شارع 16 في منطقة المعمورة البلد بمحافظة الإسكندرية شمال مصر برجل يلقي بنفسه من الطابق التاسع ليسقط أرضاً جثة هامدة.
وقال شهود عيان حسب موقع “العربية.نت” إنهم فوجئوا بالرجل البالغ من العمر 54 عاماً ويعاني من فقدان الذاكرة، يتسلق الطابق التاسع من المبنى، فهرعوا إليه لإنقاذه، إلا أنه سبقهم وألقى بنفسه على الأرض، مضيفين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور سقوطه، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.
وأضافوا أن الرجل لا يقيم في المبنى الذي سقط منه، وإنما في مبنى آخر بنفس الشارع، لكن لا أحد يعلم لماذا دخل هذا المبنى بالذات وانتحر من أعلاه.
وفور تداول الفيديو على مواقع التواصل، انتقد مغردون مصريون حالة السلبية الغريبة التي تعامل بها بعض جيران الرجل الذين صوروا عملية الانتحار، بدل محاولة إنقاذه أو التدخل بأي طريقة، لاسيما قيام أحد أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محله والاختفاء دون أن يطمئن على الرجل الملقى أرضاً، إلا أن صاحب المحل فسر تصرفه لاحقاً بأنه خشي مساءلته جنائياً، لأن الحادث وقع بجوار محله.
تعليقات ( 23 )
غييييووووررررتعليق 22 اذا انتحرت فاعلم انك ستذهب الى جحيم وعذاب وهم اشد مما تتصور وسوف ترى هذه الحياة التي انت غير راضي عنها انها نعيم مقارنة بالهم والغم والعذاب في القبر إلى يوم القيامه ربما الاف السنين فاحمد ربك
استغفر الله ياربيانا افكر كثير بالانتحار تسيطر عليا الفكره تروح وتجي احس اني ابغى ارتاح من شئ ما ..مجرد ارتياح فقط
غييييوووورررر45 سنه
غييييووووررررلو فكر المنتحر هو يهرب من هم وغم واضطهاد وشدة إلى هم أشد وعذاب اشد يدوم 100سنه او 500 سنه الله أعلم ولكنه يتمنى لو يرجع للحياه ويراها نعيم مع الهم والعذاب الي هو فيه بالقبر
محب صدام حسينلاحول ولا قوة الا بالله الله يغفر له ويرحمه كله منك ****، الله يجعل هالمصري بذمتك ، أكيد ما اقدم على الانتحار الا بسبب ضروف المعيشه ،
سكناناالمنتصر بالله ههههههه تعليقاتك بالصميم هههههه
سكناناالمنتصر بالله ههههههه تعليقاتك بالصميم هههههه
الهمدانيالفقر والحاجة تقهر الرجال وممكن تدفع السلبيين منهم للانتحار
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهانا مرررره زعلت على شغالتنا يوم كنت صغير طفل ورحت فوق السطح ودي انتحر لكن أبوي قال انزل اوديك السوق نشتري لك سيكل جديد ونزلت وبطلت من الإنتحار تخيل عزيزي القارئ أنه صار معاي قبل 15 سنه كم وقتها كان عم
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهالمصريين إذا جاع الواحد انتحر أما نحن كنا عايشين على الله ثم ماتجود فيه الأرض من ضبان وتمر وقليل من حليب الإبل ولم تسجل عندنا حالات إنتحار طيلة 300 سنه ومايحدث الآن فهو من المخدرات والمسكرات نفسيه علم
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهمصر السيسي مش تقدر تغمض عينيك مع الفلاتر والثلاجه 10 سنوات بس فيها مويه ياراقل.............?
زائرتذكرت قبل اكثر من 27 سنة كان هناك مدرس مصري في الحي رجل كبير في السن عنده مشاكل فوجدوه قد قطع شرايينه ولم يمت وحاول احراق نفسه ولم يمت وقام بشنق نفسه حتى توفي رحمه الله منظره وهو مشوه كان محزن جداً
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهالفقر والبطالة والفساد الإداري والمالي والظلم يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار ويفرخ بذور الإرهاب في المجتمع حسب دراسات الأمم المتحدة وراي الشخصي أنا حسب علمي وسجلوها علي وتذكروها جيداً في في
بوزوماذا اعددنا لعام ٢٠٢٢م تذكروا جيدآ كلامي قبل عام ٢٠١٢ بعشر سنوات وهو ماتحقق !! كل ذالك كان في الكتاب مسطورا
محمدلا تستغربون فانا اكثر وقتي بمصر والله العظيم انو اكثر المصريين مضطهدين تعذيب واضطهاد وديون وقلة حيلة وفقر وبؤس ولايوجد ماياكلونة والاسعار نار والخدمات نار ومشاكل ومخدرات وقتل وانتحار ونصب وتعذيب
محمدالجعيدلاحول
محمد الحربيفقدان الذاكرة ليست هي السبب كثره الضغوط النفسيه وخاصه في بلد يعاني شبابه من الفقر
هذي الدنيا الله يكفي شرهاتحد الواحد على نهايته
عدد التعليقات:589
الجوفيلاحول ولا قوة الا بالله .. اما سبب انتحاره فعلمه عند الله ... فسبحان من لاتخفى عليه الخافية !!!
اسمرعبرلا حول ولا قوة إلا بالله 😦
الصقر1اذا كان به مرض نفسي فربما يلتمس له العذر اما غير ذلك فقاتل نفسه في النار والعياذ بالله .
اللهم احفظ جنودنا البواسللا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نسأل الله العفو والعافية