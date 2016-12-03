شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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تعليقات ( 131 )
القناص2قلت للجوزاء تعالي هنيا من تعليقات النجمه ذكرت ان ضياء النجوم حلم ولحن وغناء العاشقين / قال اظن نجمك الجوزاء ياقناص2 اعتقد كان نجمه الثور لأنه يقول مالا يعرفه الخلاصه ان كل تعليق خلف معرف مجهول جاهل
القناص2عندما يتهمك احد أمام الناس أنك أختلست تعليقه وهو شطر بيت من شعر ابو فراس وينسبه لنفسه وآخر يقول ردعليه ياقناص2 شفتم اكثر من هذا الجهل والسرقه يكتب دون معرف الوكان بمعرف كان فضيحة هذا المعرف وجهل اﻵخر
💎🎀سُندُس"الخفافيش" يقضون معظم الليل ...................يبحثون عن الطعام ومن ثم يتناولونه،والصغير يأكل الكثير من الطعام،والخفاش البني الواحد يمكن أن يأكل أكثر من ألف بعوضة في ساعة واحدة🕗
القناص2سيذكرني قومي اذاجد جدهم وفي اليلة الظلماء يفتقد البدر/ كتبت وفي الليله الظلماء يفتقد البدر / كم بدر يفتقد قال ياقناص2 اختلست تعليقي ولم يعرف بدايه البيت وانه من شعر ابو فراس الحمداني رأيتم ؟
🌸 الملح و القبلة 🌸الثُّور : مشاكلك كثيرة .. ولكنك قوي .. ستتجاوزها .. ثق بي 😜 ..
🌸 الملح و القبلة 🌸الثُّور : يُفضّل أن يبكي بمفردهـ .. لا يُحب أن يراه أحد وهو يفعل ذلك ..
🌸 الملح و القبلة 🌸في مرةّ كنت في المطبخ 😷 إنهمرت دموعي بدون توقّف من دون سابق إنذار .. لم أكن أتألّم ولكنها الدموع المكبوته .. حولت إيقافها دون جدوى خفت أحد يشوفني 😂 ..
🌸 الملح و القبلة 🌸عزيزتي الثُّورة : ماتفعلينه من عدم تفريغ لدموعكِ أوّلاً بأوّل .. سيضر بصحّة نفسك .. وهيَ لاتستحق ذلك .. فرفقاً بها ❤️ ..
القناص2رأيت من الحكمه أن يترفع الأنسان عن بعض التعليقات التى تحمل الكره والسواء رائحتها نتنه البعد عنها نوع من الأرتقاء بالنفس عنه وعن من يكتبه خلف معرف ربما معروف من اسلوبه وأحيانا غير معروف
🌸 الملح و القبلة 🌸الثورة : لن تبكي مع الصّدمات .. لاوقت لذلك .. فهي في حالة إنشغال دائم بحل مشاكلها .. وهذا من طبيعتها في الحقيقة 😓 ..
🌸 الملح و القبلة 🌸الثورة : تتصّف بأنها رجّالة + صبورة .. وهذا مايُعينها على مُواصلة مُشوار الحياة بكل مافيه من صُعوبات ..
🌸 الملح و القبلة 🌸105 // معروفة إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه .. وعلى حسب المُحيط اللي حولنا ومدى إنسانيته وهل هو مُحب أم لا ..
💎🎀سُندُسوهُناك " نوعان " رئيسيان من الخفافيش .....................الخفافيش الكبيرة والخفافيش الصغيرة ، ومعظم الخفافيش الكبيرة لها أحجام كبيرة نسبياً والبعض منها لديه أحجام............. " صغيرة "
🌸 الملح و القبلة 🌸أشوف فيه نقاش ومواضيع 😐 ..
💎🎀سُندُسهُناك ما يقرب من 1100 نوع معروف من الخفافيش في جميع أنحاء العالم ، وهذا يجعل ما يقرب من ربع جميع أنواع الثدييات في الوجود............................... خفافيش🤔
💎🎀سُندُسهُناك الكثير من ...............(( الحقائق )) التي نجهلها عن الخفافيش،فنحن لا نعرف أكثر من أن الخفاش يعيش في المباني المهجورة وأنه قبيح الوجه👺 ويمص الدماء،ولكن هناك حقائق مثيرة و معلومات عن الخفافيش↩️
💎🎀سُندُسهل تدري? أن " الذباب أعمى " ..........لايرى ولكن يعتمد على حاسة الشم القوية التي قد تكون أقوى من حاسة الشم لدى الانسان🤔🤔
عدد التعليقات:15231
هيفاء @بصراحه عن نفسي اذ حسيت بألم داخلي. اكثر الاستغفار مهما كان حجم الألم رغم احيانا دعم جانبي امي أو وابي إخواني واخوتي بس في النهاية اعرف راحتي في الاستغفار وينجلي بفضل الله.
المزن🌺كلامك ياهيفاء صحيح 🌺
المزن🌺ولد الشيوخ أعطنا رأيك الله يجزاك خير 🌺
المزن🌺بالنسبة لموضوع ريما أنا انتهيت منه خلاص ، الموضوع السابق أعطيني رأيك ياهيفاء هل صحيح حينما تتألم لن تجد إلى جانبك احد يقدم لك الدعم المعنوي ؟؟ 🌺
عدد التعليقات:15231
هيفاء @يالمزن أول شي أشكرك على الرد على صلبوخ ..وثاني. كلامك صحيح إذ عرفت نفسك حقا لايضرك مايقال.،)شئ جمييل يعني المفروض نتركك الجداال. مو نطلب بالمواجه ونكثر النقاش وفي النهايه ماحد راح يقتنع برد احد
المزن🌺فإذا ارتاح ضميرك أرتفع مقامك وإذا عرفت نفسك حقاً مايقال عنك لا يضرك أحتاج رأيكم أيها المعلقين والمعلقات في هذا الموضوع رجاءً وليس أمراً وشكراً .الموضوع منقول. 🌺
حيدر العبداللهنزل اليوم في حسابانا في بنكانا اول دفعتانا من الصندوقانا العقاريانا يا فرحتانا من غدنانا نبدا بني بيتانا في حيانا
المزن🌺...تيقن إنك حينما تنكسر لن يرممك أحد!وحينما تنهزم لا أحد سينصرك بعد الله إلاإرادتك، قدرتك بالوقوف على قدميك مجدداً هي مسؤوليتك، لايبحث عن قيمتك في أعين الناس!أبحث عنها في ضميرك، أذا ارتاح الضمير.يتبع🌺
المزن🌺لاتحمل هم الحياة ! الصديق لن يقاسمك وجعك حرفياً والحبيب لايستطيع فعلياً إزالة ألمك ولن يسهر بدلاً عنك قريب؛ لذلك أنتبه لنفسك ،واحمي نفسك ودلل نفسك، ولاتعطي لأحداث الحياة قيمة أكبر من ماتستحق..يتبع🌺
المزن🌺كان نتيجة البحوث النفسية التي أجريت على تأثير الوالدين والأقارب والمعلم والجار وصلوا إلى ان تأثيرهم فقط40%بينما الصديق أو الصديقة تأثيرهم يصل إلى60%لذلك البطولة عند الأب أن يعرف من يصاحب أبنه.منقول🌺
المزن🌺(يُدبَّر الأمر مِنْ السَّمَاء إلى الأرض) لا تقلق! فهو يدبر أمرك ويفرج عنك ماأهمك ، فقط فوض أمرك إليه وتوكل عليه .🌺
المزنمنتزه الثمامة في شمال شرق الرياض وصلبوخ في الشمال
أبو غيث - مكة المكرمةهل هو تخاطر أم أرواح تعارفت ومن ثم أئتلفت لا تيأسي يا حبيبتي فمن الاحلام تنبثق الاشياء الثمينة الباقية التي لا يذوي جمالها غدا يوم افضل هكذا يقول لنا الامل،وهكذا يحثنا سنلتقي يوما ما .. ..90
المزن🌺صلبوخ ياهيفاء مكان للتنزه في شمال الرياض، فيه منتزه الثمامه الوطني مجهز بالخيام ودورات المياه والكهرباء وهومنطقة برية واسعه جداً صار درس جغرافيا. 🌺
💎🎀سُندُسبأعداد لا حصر لها...........وتصل درجة عضته إلى أن تؤدي إلى قتل الإنسان... وللعلم فقط، فإن جناح "الذبابة".............. يتحرك في الثانية الواحدة أكثر من 330 مرة...🤔🤔
عدد التعليقات:6087
المنتصر باللهشوندش إنتي 🐜🕷🦂
عدد التعليقات:15231
هيفاء @استودعكم الله. فاااااصل. وباذن الله. نواصل. 🌹🌹
عدد التعليقات:6087
المنتصر باللهصلبوخ شمال الرياض ههههههه
المزن🌺ليه خرجت ياعنبة مشكلتك سريعة الهرب ماتواجهين بإصرار من الآخر أحترمي نفسك عشان أحترمك طيب 🌺
عدد التعليقات:6087
المنتصر باللهصلبوخ شمال الرياض ههههههه
💎🎀سُندُسهل تدري? أن هناك أكثر من 40 ألف نوع من "الذباب" منتشرة في جميع أنحاء العالم. منها الذباب المنزلي العادي المألوف، ومنها أيضاً الذباب الأسود المنتشر في الغابات الشمالية الذي يحتشد في الربيع
عدد التعليقات:15231
هيفاء @ريماا استودعك الله. .. الله يحفظك
المزن🌺عنبة أوكيه رجعي الزهرة.. أنا معلقة في أذني الماسة على شكل زهر ة 🌺
عدد التعليقات:15231
هيفاء @فمان الله ريماا. ... المزن مع امطاركم استغربت من اسم صلبوخ. ذي وين مكانها هههه
عدد التعليقات:15231
هيفاء @هلا وغلا ياعيووني. مهما صار يالمزن شوفي الجانب الإيجابي منها والتركي بعضه الله اعطناالعقل عشان نميز ونفرق ولاتعطي الشيطان مجال يحزنك او يضايقك في النهايه كلانا مصيرنا التراب والكل عارف المزن السحابة☔
أبو غيث - مكة المكرمةالزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم فهناك من يتذمر لأن للورد شوكاً، و هناك من يتفاءل لأن فوق الشوك وردة لا تتلكأ لتجمع الورود وتحتفظ بها لكن سر وستجد الورود على طول دربك يانعة
📒📙 ريما__Rima📙📒استودعك الله ياهيفاء💌□خروج
المزن🌺إن شاء الله من فمك ياعنبة لباب السماء أكون جدة وأحفادي يكون عددهم كثير ألخبط بين أسماؤهم وإن شاء الله أكون زي جدتي بالضبط ياعنبة أثرت شجوني وذكرتني بالغالية 🌺
عدد التعليقات:11777
إنسان منصفالمعقب= أنثى ،،،،،تتظاهر انها ذكر😜✌️
📒📙 ريما__Rima📙📒انتي يالمزنة تلمحين لي وكل ما تشوفيني تقطين علي من تغريداتك لحد مامل صبري😡
عدد التعليقات:11777
إنسان منصفهيف=هيووووف،،،،،،😜✌️
المزن🌺هههه ، هلا هلا ببنتي عنبة ، ياشيخه شكلك أكبر مني ياماما 🌺
📒📙 ريما__Rima📙📒خسارة إذا صدق انتي من الرياض يالجدة
عدد التعليقات:11777
إنسان منصفهيووووووف=شنب،،،،،،يتظاهر انه بنت😜✌️
المزن🌺هلا وسهلا هيوف لك وحشة ياشيخه /اللهم صل وسلم وبارك على محمد .هههه قسم إني أضحك والحمد لله مروقة بس أتعجب من هالعالم الغريبة فجأة تتهجم بدون سبب على العموم لا ضغينة أبداً أبداً أبداً 🌺
📒📙 ريما__Rima📙📒زهره لك زهرتك علقيها ب اذنك 😂
📒📙 ريما__Rima📙📒الجدة مزنة ☕
عدد التعليقات:15231
هيفاء @لا مو واضح انت لاتستهبل. ي المنتصر 😂😂
عدد التعليقات:15231
هيفاء @سارونهه. والله أزعل منك. لو مادخلتي اليوممم. أبيك بسالفه بسرعه تعاالي
عدد التعليقات:6087
المنتصر باللهيا هيفاء أي معرف غير هذا لا يخصني واضح وأمس كنا في الحرم أنا والأهل عمره ودعيت الله أن 112 تتزوج واحد من أهل جفن ضب واضح........?
📒📙 ريما__Rima📙📒هههههههه احيانا اقول سندس انثى وأحيانا لا __الله اعلم
عدد التعليقات:15231
هيفاء @يالمزن ياهلا ويامرحب. صلي على النبي ي بنت. ههههههه.
المزن🌺أهلاً عنبة ياعنبة ياعنابي، أنا موجودة يكرهك لي هههههه إذا ودك تطلعين وهاذي🌸 زهرة لك🌺
عدد التعليقات:15231
هيفاء @ريما الله يهديك ليه امس هجومم ع المزن وقبله ع سارونهه. يعني احيانا أشك انك سندس. 😂😂😂.
عدد التعليقات:15231
هيفاء @سندس. ذكر وليست انثى. عشان كذا مالي مزاج ارد عليه. واصلن أي شخص يسب ويتكلم فيني ماااراح ارد. ههههههه. الحمدالله عارفه نفسي حيل ويموتون ماهزوو فيني شي
📒📙 ريما___Rima📙📒التشجيع مو عيب التشجيع للنادي للكيان مو كما تظن لأجل الاعب الفلاني أو الفلاني
عدد التعليقات:15231
هيفاء @والله نسيت ي ريمااا.
📒📙 ريما___Rima📙📒هيفاء للمرة الأخيرة قولي(( ريما ))
عدد التعليقات:15231
هيفاء @صباح النور ابو غيث.
عدد التعليقات:15231
هيفاء @هيفاء الله ياخذ عقلك عيب تطامرين وتشجعين........من القائل. المنتصر. 😭😭😂😂
أبو غيث - مكة المكرمةأنتِ خوخة أنت ِ مشمش***أنتِ والله حاجة تربِش عزيزي المتابع أشرب موية على الريق يصير دمك خفيف #جازت_لي
عدد التعليقات:15231
هيفاء @انت الي عن الهلال قلت تشجعين اكيد عارف ايش قايل ي حجر ضب
عدد التعليقات:6087
المنتصر باللهأمس انا كنت في الحرم ولم يكن معي اي نت ليش الظلم يا هيفاء حرام عليك لا تظلميني 👀🔪🗡👀
عدد التعليقات:15231
هيفاء @وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عدد التعليقات:6087
المنتصر باللهأمس انا كنت في الحرم ولم يكن معي اي نت ليش الظلم يا هيفاء حرام عليك لا تظلميني 👀🔪🗡👀
عدد التعليقات:15231
هيفاء @يس عنوووبه. امطار خير الحمدالله.☔☔
📒📙 ريما___Rima📙📒هيفاء والله سؤال صدق هل تتوقعين سندس انثى ؟
📒📙 ريما___Rima📙📒يقولون الفن يقتل التطرف غير صحيح وأكبر دليل الدول العربية والأجنبية عندهم فن وتطرف
عدد التعليقات:6087
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 💘💘⚘🌷🖐🖑👋🖐🖑
📒📙 ريما___Rima📙📒☕🍵
عدد التعليقات:6087
المنتصر باللهأنا سعيد الحظ يا ريمه كل أهل المرصد يحبوني باين من تعليقاتهم 💘💘👋💘💘🖑🖐
عدد التعليقات:15231
هيفاء @المنتصر ياثقل دمك أمس تخاصم فيني عشان اشجع الهلال. عارفه انه انت ي حجر ضب 😂😂
📒📙 ريما___Rima📙📒هل جاكم رعد وصوت صواعق رعب💔
أبو غيث - مكة المكرمةهناك أرواح مثل المطر (الغيث) .. .. تراهم بأي وقت يعدلون مزاجك
عدد التعليقات:15231
هيفاء @لا والله مو سندس. انا ادري بس تطلع سندس ويصير عندي 60 دس لايك 😭😭
عدد التعليقات:6087
المنتصر باللهالقهوه أنا أكيد يا هيفاء ⚘🌷🌳🍁🍀☘ومعها ضب مشوي على الجمر ههههههههه
📒📙 ريما___Rima📙📒هيفاء قولي 👈ريما هذاك اللقب يرفع الضغط😂
عدد التعليقات:15231
هيفاء @بيننآ سور بُعد و بيننآ ( بآب حظ ) ؛ يكسر آلشوق سور و يفتح آلله باب !
📒📙 ريما___Rima📙📒منهو سعيد الحظ اللي مابان 😊اتوقع سندس مدري هي انثى دائم تكتب آيات قرآنية
عدد التعليقات:15231
هيفاء @آمين الله يسمع منك ي عنووبه. ..فديت أهل حائل كلهم. 🌹🌹
عدد التعليقات:15231
هيفاء @ينام شوَي ، يصَحى شوي يتنهد ، تلين وسادته تقسِى كذا الضَايق إذا عاند ، يبي يرتِاح لكن ؟ ما يبي ينسَى
📒📙 ريما___Rima📙📒فهمت قصدك ياهيفاء😂___الله يعين
أبو غيث - مكة المكرمةصباااح الخير على الجميع - #يلازمني_خيالك
عدد التعليقات:15231
هيفاء @نداء ل سارونهه. ضروري تعاالي أبيك بسرعه ههه.
📒📙 ريما___Rima📙📒احلى رسمة الهمزاني والمرزوق
عدد التعليقات:15231
هيفاء @يارب لك الحمد والشكر على نعمك يالله 🙏
عدد التعليقات:9264
اللامي10لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
عدد التعليقات:15231
هيفاء @كان يامكان . فيّ واحد غايب بعدو مابان
📒📙 ريما___Rima📙📒ماشاء الله امطار جدة روعة الله يعطيكم خير الأمطار ياهيفاء ويكفيكم شرها☔الشتاء ببدايته ياهيفاء ■ الله يستر من الغرق بسبب سوء مصارف السيول 💔
عدد التعليقات:9264
اللامي10الصبــــاح هو أن تبدأ اليوم مشرق الوجه والحياة هي أن تحيا العمر مشرق الروح🌺
عدد التعليقات:9264
اللامي10قال بعض الصالحين رحمهم الله اذا دعتك نفسك الى معصية فحاورها حواراً لطيفاً بهذه الآية ( قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون )
عدد التعليقات:15231
هيفاء @هههههه. ريما. انا راح أتكلم عن نفسي دام واثقه من نفسي مايهمني ايش كتبوا عني يظلون كما يظنون واظل هيفااء أنا. أتمنى فهمتي قصدي.
📒📙 ريما___Rima📙📒به مراهقين ماشاء الله ما أثر عليهم الفكر الارهابي اتوقع ما يأثر إلا على اللي من اسره مفككه أو صاحب سوابق أو حاقد على وطنه زي كذا
عدد التعليقات:9264
اللامي10ان ضاعت عليك فرصة و احتـرق قلبك عليها أطفئ لهيبها بهذه الآية ﴿ عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها ﴾ 🌾
عدد التعليقات:15231
هيفاء @هناك أرواح مثل القهوة .. تحادثهم بأي وقت يعدلون مزاجك😎 صباح جميل يليق بمن يقرأ
عدد التعليقات:15231
هيفاء @صباح السعادة. ريما. المطر☔☔ بس أمس اليومم الجو صحو صافي يميل للبروده ههه.
📒📙 ريما___Rima📙📒لو اكتب مثل هيفاء رسائل ذكر واستغفار وغيره كان هجمن علي البعض وقالن رياء وأم وجهين ..إلخ ❗
📒📙 ريما___Rima📙📒صباح الخير _____السعودية وغير السعودية اللي تبي تلبس لبس غير محتشم أو تبي تتمشى بدون عباءة تروح خارج السعودية وتلبس اللي تبي هذا المقصود يامنال
عدد التعليقات:9264
اللامي10_ فاثابكم غما بغم _ هل تخيلت يوما أن ( الغم ) مثوبة ...؟! لم يقل فأصابكم بل ( فأثابكم ) فيا أيها المهموم الله يبتليك ليهذبك لا ليعذبك
عدد التعليقات:15231
هيفاء @الحمد لله على نعمة الامن والامان الوطن غالي ونفديه بارواحنا نحن معك ياوطنا في الشده والرخاءحفظ الله قائدنا سلمان بن عبدالعزيز💚
عدد التعليقات:15231
هيفاء @من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات...♥
عدد التعليقات:15231
هيفاء @ الحياة جميلة ومازلنا بها عابرين ؛ "فـ مع كل إشراقة يشرق الأمل على ملامح المتفائلين " جدّد يقينك بالله لتكن سعيداً..🎼
عدد التعليقات:9264
اللامي10افه العبد رضاه عن نفسه ومن نظر الى نفسه باستحسان بشئ منها فقد اهلكها ومن لم يحاسب ويتهم نفسه على دوام الاوقات فهو مغرور..!
عدد التعليقات:15231
هيفاء @(التسامح خلق لا "إلا" وبلا استثناءات،المتسامح هو الوحيد الذي لا يسكنه ندم اللحظات) الشاهد نبي التسامح محمدﷺ ❤🎼
عدد التعليقات:9264
اللامي10ان لله عليك نعمتين _ السراء للتذكير _ والضراء للتـطهـير _ فكن في السراء عبدا شكورا _ وفي الضـراء حرا صبورا
عدد التعليقات:15231
هيفاء @طمأنينة القلب أفضل من سعادة القلب لأن السعادة وقتية والطمأنينة دائمة "ألا بذكر الله تطمئن القلوب🌺🍃
عدد التعليقات:15231
هيفاء @إذا أحسنتَ ظنّك بربك شعرتَ بجنّة تستوطن قلبك فطمأنينة تسري ، وشلال من فرح يجري ورضًا حلوٌ يروي ، وسعادة لا تنتهي..🌺🍃
عدد التعليقات:9264
اللامي10اللهم انك غفور. رحيم تحب العفو فأعفو عني
عدد التعليقات:9264
اللامي10وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة أختنا هيفاء
جحدرأعجبني كاريكاتير منال محمد عن المذيعة السعودية والأجنبية
عدد التعليقات:15231
هيفاء @اللهم اجعلنا من أعظم خلقك نصيباً في كل خير تقسمه وفي كل نور تنشره وفي كل رزق تبسطه وفي كل ضر تكشفه وفي كل بلاءً ترفعه ... 💐
عدد التعليقات:9264
اللامي10اللهم يسر لنا كل عسير و لا تحملنا مالا طاقة َلنا به
عدد التعليقات:9264
اللامي10﴿ ثم السبيل يسره ﴾ الأصل في كل دروب الحياة اليسر و العسر طارئ و يرحل ..
عدد التعليقات:15231
هيفاء @السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
عدد التعليقات:9264
اللامي10عسى من له الاحسان يغفر زلتـي ..... ويستر أوزاري ومـا قـد تقدمـا
عدد التعليقات:9264
اللامي10قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه فأبلغ الثناء قول _ لا إله إلا الله وأبلغ الدعاء قول _ أستغفر الله
عدد التعليقات:9264
اللامي10اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
عدد التعليقات:9264
اللامي10اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
عدد التعليقات:9264
اللامي10اللهم صلي وسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عدد التعليقات:9264
اللامي10لا إله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شئ قدير