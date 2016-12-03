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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

3 ديسمبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
  • 1٬740
  • 131
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-عبد الله المرزوق

5

الجزيرة-مفرح الزيادي

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الرياض-ربيع

9

الرياض-عبد السلام الهليل

10

الرياض-المسيهيج

11

الوطن-هنداوي

12

الوطن-خالد



تعليقات ( 131 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 131
    3 ديسمبر, 2016 , 14:43 م

    ياملح برج الجوزاء اريد عيوبه ومساوؤه
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  2. 130
    3 ديسمبر, 2016 , 14:40 م

    القناص2

    قلت للجوزاء تعالي هنيا من تعليقات النجمه ذكرت ان ضياء النجوم حلم ولحن وغناء العاشقين / قال اظن نجمك الجوزاء ياقناص2 اعتقد كان نجمه الثور لأنه يقول مالا يعرفه الخلاصه ان كل تعليق خلف معرف مجهول جاهل
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  3. 129
    3 ديسمبر, 2016 , 14:34 م

    القناص2

    عندما يتهمك احد أمام الناس أنك أختلست تعليقه وهو شطر بيت من شعر ابو فراس وينسبه لنفسه وآخر يقول ردعليه ياقناص2 شفتم اكثر من هذا الجهل والسرقه يكتب دون معرف الوكان بمعرف كان فضيحة هذا المعرف وجهل اﻵخر
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  4. 128
    3 ديسمبر, 2016 , 14:25 م

    💎🎀سُندُس

    "الخفافيش" يقضون معظم الليل ...................يبحثون عن الطعام ومن ثم يتناولونه،والصغير يأكل الكثير من الطعام،والخفاش البني الواحد يمكن أن يأكل أكثر من ألف بعوضة في ساعة واحدة🕗
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  5. 127
    3 ديسمبر, 2016 , 14:25 م

    القناص2

    سيذكرني قومي اذاجد جدهم وفي اليلة الظلماء يفتقد البدر/ كتبت وفي الليله الظلماء يفتقد البدر / كم بدر يفتقد قال ياقناص2 اختلست تعليقي ولم يعرف بدايه البيت وانه من شعر ابو فراس الحمداني رأيتم ؟
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  6. 126
    3 ديسمبر, 2016 , 14:25 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    الثُّور : مشاكلك كثيرة .. ولكنك قوي .. ستتجاوزها .. ثق بي 😜 ..
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  7. 125
    3 ديسمبر, 2016 , 14:21 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    الثُّور : يُفضّل أن يبكي بمفردهـ .. لا يُحب أن يراه أحد وهو يفعل ذلك ..
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  8. 124
    3 ديسمبر, 2016 , 14:17 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    في مرةّ كنت في المطبخ 😷 إنهمرت دموعي بدون توقّف من دون سابق إنذار .. لم أكن أتألّم ولكنها الدموع المكبوته .. حولت إيقافها دون جدوى خفت أحد يشوفني 😂 ..
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  9. 123
    3 ديسمبر, 2016 , 14:13 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    عزيزتي الثُّورة : ماتفعلينه من عدم تفريغ لدموعكِ أوّلاً بأوّل .. سيضر بصحّة نفسك .. وهيَ لاتستحق ذلك .. فرفقاً بها ❤️ ..
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  10. 122
    3 ديسمبر, 2016 , 14:12 م

    القناص2

    رأيت من الحكمه أن يترفع الأنسان عن بعض التعليقات التى تحمل الكره والسواء رائحتها نتنه البعد عنها نوع من الأرتقاء بالنفس عنه وعن من يكتبه خلف معرف ربما معروف من اسلوبه وأحيانا غير معروف
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  11. 121
    3 ديسمبر, 2016 , 14:09 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    الثورة : لن تبكي مع الصّدمات .. لاوقت لذلك .. فهي في حالة إنشغال دائم بحل مشاكلها .. وهذا من طبيعتها في الحقيقة 😓 ..
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  12. 120
    3 ديسمبر, 2016 , 14:07 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    الثورة : تتصّف بأنها رجّالة + صبورة .. وهذا مايُعينها على مُواصلة مُشوار الحياة بكل مافيه من صُعوبات ..
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  13. 119
    3 ديسمبر, 2016 , 14:05 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    105 // معروفة إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه .. وعلى حسب المُحيط اللي حولنا ومدى إنسانيته وهل هو مُحب أم لا ..
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  14. 118
    3 ديسمبر, 2016 , 13:59 م

    💎🎀سُندُس

    وهُناك " نوعان " رئيسيان من الخفافيش .....................الخفافيش الكبيرة والخفافيش الصغيرة ، ومعظم الخفافيش الكبيرة لها أحجام كبيرة نسبياً والبعض منها لديه أحجام............. " صغيرة "
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  15. 117
    3 ديسمبر, 2016 , 13:55 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    أشوف فيه نقاش ومواضيع 😐 ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 116
    3 ديسمبر, 2016 , 13:53 م

    💎🎀سُندُس

    هُناك ما يقرب من 1100 نوع معروف من الخفافيش في جميع أنحاء العالم ، وهذا يجعل ما يقرب من ربع جميع أنواع الثدييات في الوجود............................... خفافيش🤔
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  17. 115
    3 ديسمبر, 2016 , 13:48 م

    💎🎀سُندُس

    هُناك الكثير من ...............(( الحقائق )) التي نجهلها عن الخفافيش،فنحن لا نعرف أكثر من أن الخفاش يعيش في المباني المهجورة وأنه قبيح الوجه👺 ويمص الدماء،ولكن هناك حقائق مثيرة و معلومات عن الخفافيش↩️
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  18. 114
    3 ديسمبر, 2016 , 13:39 م

    💎🎀سُندُس

    هل تدري? أن " الذباب أعمى " ..........لايرى ولكن يعتمد على حاسة الشم القوية التي قد تكون أقوى من حاسة الشم لدى الانسان🤔🤔
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  19. 113
    3 ديسمبر, 2016 , 13:11 م
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    بصراحه عن نفسي اذ حسيت بألم داخلي. اكثر الاستغفار مهما كان حجم الألم رغم احيانا دعم جانبي امي أو وابي إخواني واخوتي بس في النهاية اعرف راحتي في الاستغفار وينجلي بفضل الله.
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  20. 112
    3 ديسمبر, 2016 , 13:09 م

    المزن

    🌺كلامك ياهيفاء صحيح 🌺
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  21. 111
    3 ديسمبر, 2016 , 13:08 م

    المزن

    🌺ولد الشيوخ أعطنا رأيك الله يجزاك خير 🌺
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  22. 110
    3 ديسمبر, 2016 , 13:06 م

    المزن

    🌺بالنسبة لموضوع ريما أنا انتهيت منه خلاص ، الموضوع السابق أعطيني رأيك ياهيفاء هل صحيح حينما تتألم لن تجد إلى جانبك احد يقدم لك الدعم المعنوي ؟؟ 🌺
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  23. 109
    3 ديسمبر, 2016 , 13:00 م
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    يالمزن أول شي أشكرك على الرد على صلبوخ ..وثاني. كلامك صحيح إذ عرفت نفسك حقا لايضرك مايقال.،)شئ جمييل يعني المفروض نتركك الجداال. مو نطلب بالمواجه ونكثر النقاش وفي النهايه ماحد راح يقتنع برد احد
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  24. 108
    3 ديسمبر, 2016 , 12:46 م

    يكفي رأي ولد الشيوخ
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  25. 107
    3 ديسمبر, 2016 , 12:44 م

    المزن

    🌺فإذا ارتاح ضميرك أرتفع مقامك وإذا عرفت نفسك حقاً مايقال عنك لا يضرك أحتاج رأيكم أيها المعلقين والمعلقات في هذا الموضوع رجاءً وليس أمراً وشكراً .الموضوع منقول. 🌺
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  26. 106
    3 ديسمبر, 2016 , 12:44 م

    حيدر العبدالله

    نزل اليوم في حسابانا في بنكانا اول دفعتانا من الصندوقانا العقاريانا يا فرحتانا من غدنانا نبدا بني بيتانا في حيانا
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  27. 105
    3 ديسمبر, 2016 , 12:39 م

    المزن

    🌺...تيقن إنك حينما تنكسر لن يرممك أحد!وحينما تنهزم لا أحد سينصرك بعد الله إلاإرادتك، قدرتك بالوقوف على قدميك مجدداً هي مسؤوليتك، لايبحث عن قيمتك في أعين الناس!أبحث عنها في ضميرك، أذا ارتاح الضمير.يتبع🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 104
    3 ديسمبر, 2016 , 12:33 م

    المزن

    🌺لاتحمل هم الحياة ! الصديق لن يقاسمك وجعك حرفياً والحبيب لايستطيع فعلياً إزالة ألمك ولن يسهر بدلاً عنك قريب؛ لذلك أنتبه لنفسك ،واحمي نفسك ودلل نفسك، ولاتعطي لأحداث الحياة قيمة أكبر من ماتستحق..يتبع🌺
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  29. 103
    3 ديسمبر, 2016 , 12:25 م

    صلبوخ 😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  30. 102
    3 ديسمبر, 2016 , 12:24 م

    المزن

    🌺كان نتيجة البحوث النفسية التي أجريت على تأثير الوالدين والأقارب والمعلم والجار وصلوا إلى ان تأثيرهم فقط40%بينما الصديق أو الصديقة تأثيرهم يصل إلى60%لذلك البطولة عند الأب أن يعرف من يصاحب أبنه.منقول🌺
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  31. 101
    3 ديسمبر, 2016 , 12:19 م

    المزن

    🌺(يُدبَّر الأمر مِنْ السَّمَاء إلى الأرض) لا تقلق! فهو يدبر أمرك ويفرج عنك ماأهمك ، فقط فوض أمرك إليه وتوكل عليه .🌺
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  32. 100
    3 ديسمبر, 2016 , 12:12 م

    المزن

    منتزه الثمامة في شمال شرق الرياض وصلبوخ في الشمال
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  33. 99
    3 ديسمبر, 2016 , 12:11 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    هل هو تخاطر أم أرواح تعارفت ومن ثم أئتلفت لا تيأسي يا حبيبتي فمن الاحلام تنبثق الاشياء الثمينة الباقية التي لا يذوي جمالها غدا يوم افضل هكذا يقول لنا الامل،وهكذا يحثنا سنلتقي يوما ما .. ..90
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  34. 98
    3 ديسمبر, 2016 , 12:10 م

    المزن

    🌺صلبوخ ياهيفاء مكان للتنزه في شمال الرياض، فيه منتزه الثمامه الوطني مجهز بالخيام ودورات المياه والكهرباء وهومنطقة برية واسعه جداً صار درس جغرافيا. 🌺
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  35. 97
    3 ديسمبر, 2016 , 12:09 م

    💎🎀سُندُس

    بأعداد لا حصر لها...........وتصل درجة عضته إلى أن تؤدي إلى قتل الإنسان... وللعلم فقط، فإن جناح "الذبابة".............. يتحرك في الثانية الواحدة أكثر من 330 مرة...🤔🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  36. 96
    3 ديسمبر, 2016 , 12:08 م
    عدد التعليقات:6087

    المنتصر بالله

    شوندش إنتي 🐜🕷🦂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 95
    3 ديسمبر, 2016 , 12:07 م
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    استودعكم الله. فاااااصل. وباذن الله. نواصل. 🌹🌹
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 94
    3 ديسمبر, 2016 , 12:07 م
    عدد التعليقات:6087

    المنتصر بالله

    صلبوخ شمال الرياض ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 93
    3 ديسمبر, 2016 , 12:04 م

    المزن

    🌺ليه خرجت ياعنبة مشكلتك سريعة الهرب ماتواجهين بإصرار من الآخر أحترمي نفسك عشان أحترمك طيب 🌺
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 92
    3 ديسمبر, 2016 , 12:04 م
    عدد التعليقات:6087

    المنتصر بالله

    صلبوخ شمال الرياض ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 91
    3 ديسمبر, 2016 , 12:04 م

    💎🎀سُندُس

    هل تدري? أن هناك أكثر من 40 ألف نوع من "الذباب" منتشرة في جميع أنحاء العالم. منها الذباب المنزلي العادي المألوف، ومنها أيضاً الذباب الأسود المنتشر في الغابات الشمالية الذي يحتشد في الربيع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 90
    3 ديسمبر, 2016 , 11:59 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    ريماا استودعك الله. .. الله يحفظك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 89
    3 ديسمبر, 2016 , 11:59 ص

    المزن

    🌺عنبة أوكيه رجعي الزهرة.. أنا معلقة في أذني الماسة على شكل زهر ة 🌺
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 88
    3 ديسمبر, 2016 , 11:58 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    فمان الله ريماا. ... المزن مع امطاركم استغربت من اسم صلبوخ. ذي وين مكانها هههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 87
    3 ديسمبر, 2016 , 11:57 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    هلا وغلا ياعيووني. مهما صار يالمزن شوفي الجانب الإيجابي منها والتركي بعضه الله اعطناالعقل عشان نميز ونفرق ولاتعطي الشيطان مجال يحزنك او يضايقك في النهايه كلانا مصيرنا التراب والكل عارف المزن السحابة☔
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  46. 86
    3 ديسمبر, 2016 , 11:56 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم فهناك من يتذمر لأن للورد شوكاً، و هناك من يتفاءل لأن فوق الشوك وردة لا تتلكأ لتجمع الورود وتحتفظ بها لكن سر وستجد الورود على طول دربك يانعة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 85
    3 ديسمبر, 2016 , 11:56 ص

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    استودعك الله ياهيفاء💌□خروج
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 84
    3 ديسمبر, 2016 , 11:55 ص

    المزن

    🌺إن شاء الله من فمك ياعنبة لباب السماء أكون جدة وأحفادي يكون عددهم كثير ألخبط بين أسماؤهم وإن شاء الله أكون زي جدتي بالضبط ياعنبة أثرت شجوني وذكرتني بالغالية 🌺
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 83
    3 ديسمبر, 2016 , 11:54 ص
    عدد التعليقات:11777

    إنسان منصف

    المعقب= أنثى ،،،،،تتظاهر انها ذكر😜✌️
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  50. 82
    3 ديسمبر, 2016 , 11:54 ص

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    انتي يالمزنة تلمحين لي وكل ما تشوفيني تقطين علي من تغريداتك لحد مامل صبري😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 81
    3 ديسمبر, 2016 , 11:52 ص
    عدد التعليقات:11777

    إنسان منصف

    هيف=هيووووف،،،،،،😜✌️
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  52. 80
    3 ديسمبر, 2016 , 11:52 ص

    المزن

    🌺هههه ، هلا هلا ببنتي عنبة ، ياشيخه شكلك أكبر مني ياماما 🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 79
    3 ديسمبر, 2016 , 11:51 ص

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    خسارة إذا صدق انتي من الرياض يالجدة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  54. 78
    3 ديسمبر, 2016 , 11:51 ص
    عدد التعليقات:11777

    إنسان منصف

    هيووووووف=شنب،،،،،،يتظاهر انه بنت😜✌️
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  55. 77
    3 ديسمبر, 2016 , 11:50 ص

    المزن

    🌺هلا وسهلا هيوف لك وحشة ياشيخه /اللهم صل وسلم وبارك على محمد .هههه قسم إني أضحك والحمد لله مروقة بس أتعجب من هالعالم الغريبة فجأة تتهجم بدون سبب على العموم لا ضغينة أبداً أبداً أبداً 🌺
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  56. 76
    3 ديسمبر, 2016 , 11:50 ص

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    زهره لك زهرتك علقيها ب اذنك 😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  57. 75
    3 ديسمبر, 2016 , 11:49 ص

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    الجدة مزنة ☕
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  58. 74
    3 ديسمبر, 2016 , 11:46 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    لا مو واضح انت لاتستهبل. ي المنتصر 😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  59. 73
    3 ديسمبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    سارونهه. والله أزعل منك. لو مادخلتي اليوممم. أبيك بسالفه بسرعه تعاالي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 72
    3 ديسمبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:6087

    المنتصر بالله

    يا هيفاء أي معرف غير هذا لا يخصني واضح وأمس كنا في الحرم أنا والأهل عمره ودعيت الله أن 112 تتزوج واحد من أهل جفن ضب واضح........?
    لا يعجبني(70) اعجبني(1)
  61. 71
    3 ديسمبر, 2016 , 11:44 ص

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    هههههههه احيانا اقول سندس انثى وأحيانا لا __الله اعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  62. 70
    3 ديسمبر, 2016 , 11:43 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    يالمزن ياهلا ويامرحب. صلي على النبي ي بنت. ههههههه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  63. 69
    3 ديسمبر, 2016 , 11:39 ص

    المزن

    🌺أهلاً عنبة ياعنبة ياعنابي، أنا موجودة يكرهك لي هههههه إذا ودك تطلعين وهاذي🌸 زهرة لك🌺
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  64. 68
    3 ديسمبر, 2016 , 11:39 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    ريما الله يهديك ليه امس هجومم ع المزن وقبله ع سارونهه. يعني احيانا أشك انك سندس. 😂😂😂.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  65. 67
    3 ديسمبر, 2016 , 11:38 ص

    صلاة الضحى
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  66. 66
    3 ديسمبر, 2016 , 11:37 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    سندس. ذكر وليست انثى. عشان كذا مالي مزاج ارد عليه. واصلن أي شخص يسب ويتكلم فيني ماااراح ارد. ههههههه. الحمدالله عارفه نفسي حيل ويموتون ماهزوو فيني شي
    لا يعجبني(17) اعجبني(3)
  67. 65
    3 ديسمبر, 2016 , 11:36 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    التشجيع مو عيب التشجيع للنادي للكيان مو كما تظن لأجل الاعب الفلاني أو الفلاني
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 64
    3 ديسمبر, 2016 , 11:35 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    والله نسيت ي ريمااا.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  69. 63
    3 ديسمبر, 2016 , 11:33 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    هيفاء للمرة الأخيرة قولي(( ريما ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 62
    3 ديسمبر, 2016 , 11:32 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    صباح النور ابو غيث.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 61
    3 ديسمبر, 2016 , 11:32 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    هيفاء الله ياخذ عقلك عيب تطامرين وتشجعين........من القائل. المنتصر. 😭😭😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 60
    3 ديسمبر, 2016 , 11:29 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    أنتِ خوخة أنت ِ مشمش***أنتِ والله حاجة تربِش عزيزي المتابع أشرب موية على الريق يصير دمك خفيف #جازت_لي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 59
    3 ديسمبر, 2016 , 11:28 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    انت الي عن الهلال قلت تشجعين اكيد عارف ايش قايل ي حجر ضب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 58
    3 ديسمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:6087

    المنتصر بالله

    أمس انا كنت في الحرم ولم يكن معي اي نت ليش الظلم يا هيفاء حرام عليك لا تظلميني 👀🔪🗡👀
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  75. 57
    3 ديسمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 56
    3 ديسمبر, 2016 , 11:25 ص
    عدد التعليقات:6087

    المنتصر بالله

    أمس انا كنت في الحرم ولم يكن معي اي نت ليش الظلم يا هيفاء حرام عليك لا تظلميني 👀🔪🗡👀
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 55
    3 ديسمبر, 2016 , 11:25 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    يس عنوووبه. امطار خير الحمدالله.☔☔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 54
    3 ديسمبر, 2016 , 11:24 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    هيفاء والله سؤال صدق هل تتوقعين سندس انثى ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 53
    3 ديسمبر, 2016 , 11:22 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    يقولون الفن يقتل التطرف غير صحيح وأكبر دليل الدول العربية والأجنبية عندهم فن وتطرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  80. 52
    3 ديسمبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:6087

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 💘💘⚘🌷🖐🖑👋🖐🖑
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  81. 51
    3 ديسمبر, 2016 , 11:20 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    ☕🍵
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  82. 50
    3 ديسمبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:6087

    المنتصر بالله

    أنا سعيد الحظ يا ريمه كل أهل المرصد يحبوني باين من تعليقاتهم 💘💘👋💘💘🖑🖐
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  83. 49
    3 ديسمبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    المنتصر ياثقل دمك أمس تخاصم فيني عشان اشجع الهلال. عارفه انه انت ي حجر ضب 😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  84. 48
    3 ديسمبر, 2016 , 11:17 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    هل جاكم رعد وصوت صواعق رعب💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  85. 47
    3 ديسمبر, 2016 , 11:16 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    هناك أرواح مثل المطر (الغيث) .. .. تراهم بأي وقت يعدلون مزاجك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  86. 46
    3 ديسمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    لا والله مو سندس. انا ادري بس تطلع سندس ويصير عندي 60 دس لايك 😭😭
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  87. 45
    3 ديسمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:6087

    المنتصر بالله

    القهوه أنا أكيد يا هيفاء ⚘🌷🌳🍁🍀☘ومعها ضب مشوي على الجمر ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  88. 44
    3 ديسمبر, 2016 , 11:15 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    هيفاء قولي 👈ريما هذاك اللقب يرفع الضغط😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  89. 43
    3 ديسمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    ‏بيننآ سور بُعد و بيننآ ( بآب حظ ) ؛ يكسر آلشوق سور و يفتح آلله باب !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  90. 42
    3 ديسمبر, 2016 , 11:14 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    منهو سعيد الحظ اللي مابان 😊اتوقع سندس مدري هي انثى دائم تكتب آيات قرآنية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  91. 41
    3 ديسمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    آمين الله يسمع منك ي عنووبه. ..فديت أهل حائل كلهم. 🌹🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  92. 40
    3 ديسمبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    ‏ينام شوَي ، يصَحى شوي يتنهد ، تلين وسادته تقسِى كذا الضَايق إذا عاند ، يبي يرتِاح لكن ؟ ما يبي ينسَى
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  93. 39
    3 ديسمبر, 2016 , 11:11 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    فهمت قصدك ياهيفاء😂___الله يعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 38
    3 ديسمبر, 2016 , 11:11 ص

    أبو غيث - مكة المكرمة

    صباااح الخير على الجميع - #يلازمني_خيالك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  95. 37
    3 ديسمبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    نداء ل سارونهه. ضروري تعاالي أبيك بسرعه ههه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 36
    3 ديسمبر, 2016 , 11:10 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    احلى رسمة الهمزاني والمرزوق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  97. 35
    3 ديسمبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    ‏يارب لك الحمد والشكر على نعمك يالله 🙏
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  98. 34
    3 ديسمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  99. 33
    3 ديسمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    ‏كان يامكان . فيّ واحد غايب بعدو مابان
    لا يعجبني(13) اعجبني(1)
  100. 32
    3 ديسمبر, 2016 , 11:07 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    ماشاء الله امطار جدة روعة الله يعطيكم خير الأمطار ياهيفاء ويكفيكم شرها☔الشتاء ببدايته ياهيفاء ■ الله يستر من الغرق بسبب سوء مصارف السيول 💔
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  101. 31
    3 ديسمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    الصبــــاح هو أن تبدأ اليوم مشرق الوجه والحياة هي أن تحيا العمر مشرق الروح🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  102. 30
    3 ديسمبر, 2016 , 11:06 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    قال بعض الصالحين رحمهم الله اذا دعتك نفسك الى معصية فحاورها حواراً لطيفاً بهذه الآية ( قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  103. 29
    3 ديسمبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    هههههه. ريما. انا راح أتكلم عن نفسي دام واثقه من نفسي مايهمني ايش كتبوا عني يظلون كما يظنون واظل هيفااء أنا. أتمنى فهمتي قصدي.
    لا يعجبني(17) اعجبني(3)
  104. 28
    3 ديسمبر, 2016 , 11:05 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    به مراهقين ماشاء الله ما أثر عليهم الفكر الارهابي اتوقع ما يأثر إلا على اللي من اسره مفككه أو صاحب سوابق أو حاقد على وطنه زي كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  105. 27
    3 ديسمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    ان ضاعت عليك فرصة و احتـرق قلبك عليها أطفئ لهيبها بهذه الآية ﴿ عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها ﴾ 🌾
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  106. 26
    3 ديسمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    ‏هناك أرواح مثل القهوة .. تحادثهم بأي وقت يعدلون مزاجك😎 صباح جميل يليق بمن يقرأ
    لا يعجبني(20) اعجبني(1)
  107. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    صباح السعادة. ريما. المطر☔☔ بس أمس اليومم الجو صحو صافي يميل للبروده ههه.
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  108. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 11:01 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    لو اكتب مثل هيفاء رسائل ذكر واستغفار وغيره كان هجمن علي البعض وقالن رياء وأم وجهين ..إلخ ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  109. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 10:58 ص

    📒📙 ريما___Rima📙📒

    صباح الخير _____السعودية وغير السعودية اللي تبي تلبس لبس غير محتشم أو تبي تتمشى بدون عباءة تروح خارج السعودية وتلبس اللي تبي هذا المقصود يامنال
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  110. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    _ فاثابكم غما بغم _ هل تخيلت يوما أن ( الغم ) مثوبة ...؟! لم يقل فأصابكم بل ( فأثابكم ) فيا أيها المهموم الله يبتليك ليهذبك لا ليعذبك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  111. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    الحمد لله على نعمة الامن والامان الوطن غالي ونفديه بارواحنا نحن معك ياوطنا في الشده والرخاءحفظ الله قائدنا سلمان بن عبدالعزيز💚
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  112. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    ‏من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات...♥
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  113. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    ‏ الحياة جميلة ومازلنا بها عابرين ؛ "فـ مع كل إشراقة يشرق الأمل على ملامح المتفائلين " جدّد يقينك بالله لتكن سعيداً..🎼
    لا يعجبني(10) اعجبني(2)
  114. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    افه العبد رضاه عن نفسه ومن نظر الى نفسه باستحسان بشئ منها فقد اهلكها ومن لم يحاسب ويتهم نفسه على دوام الاوقات فهو مغرور..!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  115. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 10:52 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    (التسامح خلق لا "إلا" وبلا استثناءات،المتسامح هو الوحيد الذي لا يسكنه ندم اللحظات) الشاهد نبي التسامح محمدﷺ ❤🎼
    لا يعجبني(27) اعجبني(0)
  116. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 10:51 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    ان لله عليك نعمتين _ السراء للتذكير _ والضراء للتـطهـير _ فكن في السراء عبدا شكورا _ وفي الضـراء حرا صبورا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  117. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    طمأنينة القلب أفضل من سعادة القلب لأن السعادة وقتية والطمأنينة دائمة "ألا بذكر الله تطمئن القلوب🌺🍃
    لا يعجبني(15) اعجبني(1)
  118. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    إذا أحسنتَ ظنّك بربك شعرتَ بجنّة تستوطن قلبك فطمأنينة تسري ، وشلال من فرح يجري ورضًا حلوٌ يروي ، وسعادة لا تنتهي..🌺🍃
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  119. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    اللهم انك غفور. رحيم تحب العفو فأعفو عني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  120. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة أختنا هيفاء
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  121. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 10:46 ص

    جحدر

    أعجبني كاريكاتير منال محمد عن المذيعة السعودية والأجنبية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  122. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 10:44 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    ‏اللهم اجعلنا من أعظم خلقك نصيباً في كل خير تقسمه وفي كل نور تنشره وفي كل رزق تبسطه وفي كل ضر تكشفه وفي كل بلاءً ترفعه ... 💐
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  123. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    اللهم يسر لنا كل عسير و لا تحملنا مالا طاقة َلنا به
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  124. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 10:42 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    ﴿ ثم السبيل يسره ﴾ الأصل في كل دروب الحياة اليسر و العسر طارئ و يرحل ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  125. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 10:41 ص
    عدد التعليقات:15231

    هيفاء @

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
    لا يعجبني(10) اعجبني(2)
  126. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    عسى من له الاحسان يغفر زلتـي ..... ويستر أوزاري ومـا قـد تقدمـا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  127. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 10:38 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه فأبلغ الثناء قول _ لا إله إلا الله وأبلغ الدعاء قول _ أستغفر الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  128. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  129. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 10:30 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  130. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 10:29 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    اللهم صلي وسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  131. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 10:27 ص
    عدد التعليقات:9264

    اللامي10

    لا إله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شئ قدير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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