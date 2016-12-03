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“صحة حائل” تكشف ملابسات واقعة تبديل مستشفى تابع لها لمولود ذكر بأنثى‎

3 ديسمبر, 2016 , 12:33 م
“صحة حائل” تكشف ملابسات واقعة تبديل مستشفى تابع لها لمولود ذكر بأنثى‎
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صحيفة المرصد:أقرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، بواقعة حدوث خطأ بمستشفى النساء والولادة، أسفر عن تبديل مولود ذكر بأنثى.

ووفقاً لموقع”عاجل”كشفت المديرية، في ردها على اتهامات المواطن والد الرضيع، أن إجراءاتها الطبية والقيدية في مثل هذه الحالة كانت صحيحة تمامًا، وأن ما حدث نتج عن خطأ شفوي بسبب السمع الخاطئ لإحدى العاملات، وهو ما كان سببًا في التباس الأمر عليها وحدوث هذه الواقعة.

وكان مواطن طالب بإجراء تحليل الحمض النووي DNA على رضيعة سلمتها له مستشفى النساء والولادة على أنها مولودته التي أنجبتها زوجته، وذلك بعدما اتصلت به زوجته وأبلغته أن المولود ذكر، إلا أن الممرضات أحضرن لها مولودة أنثى، وذلك يوم الخميس الماضي (1 ديسمبر 2016).

وقال عارف الغازي المتحدث الرسمي لصحة حائل، إن سبب هذه الحادثة هو خطأ شفوي ناتج عن السمع الخاطئ لإحدى العاملات، لافتًا إلى أن أصحاب الشأن اطلعوا على كافة الأوراق الثبوتية وما اتخذ بشأن ذلك.وأكد الغازي أن “صحة حائل” ملتزمة باحترام رغبة المواطن كاملة، وتحفظ له حقوقه التي كفلها له النظام.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 14:34 م

    محمد

    ** هدا الخطأ الكارثي في الماضي واالحاضر
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  2. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 14:30 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  3. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 14:21 م

    zoro

    عذر أقبح من ذنب كيف خطأ شفوي ابي افهم الا يوجد هناك اسوارة في معصم الام والطفل وبموجبها يتم التعرف على المولود وأمه ؟؟؟ يعني الممرضضه لو ***
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  4. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 14:07 م

    nn

    الموضوع مو بسيط هذي كارثة موضوع استبدال الاطفال لا يسمح فيها بالغلط او التساهل او التهاون يجب تشديد المراقبة وعمل كل مايجب عمله لعدم تكرار هذا الخطأ الفادح جدا
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  5. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 13:45 م

    همسات

    والتصريحات الهزيله تتوالى !! بالله عليكم ماتستحوا !! الرجل طالب بتل D N A عند اصراركم اعطاءه البنت السمراء !! فكيف بخطأ سمعي لم يصحح في حينه ؟؟ اهل حايل رجال واستغرب ان هالمستشفى مامسكها رجال كفو !!
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  6. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 13:33 م

    محمد الحربي

    اكيد انه فيه اخطاء مشابهه هذا اكتشف خطأه والله اعلم بالباقين
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  7. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 13:28 م

    شغلكم
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  8. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 13:26 م

    الريم

    العالم تطوروا وانتوا للحين تعانون من مشكلة تبديل المواليد بالمستشفي
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  9. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 13:23 م

    sa04

    تعليق مخالف
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  10. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 13:23 م

    ريم

    العنيد اقرأ الخبر مرة ثانية مخك فهم الموضوع بالشقلوب
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  11. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 13:08 م
    عدد التعليقات:4516

    العنيد

    يعني لو الام ما اكتشفت ان المولود بنت كان مشا الموضوع عادي واستلموا ولد ماهو ولدهم مهزلة !!!
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  12. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 12:53 م

    معيض

    ايضاً الترقيع فن من الفنون الدارجة هذه الايام لتبرير الفساد والكوارث والاخطاء وليرقع المرقعون لتستمر الحياه
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  13. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 12:53 م

    معيض

    واش هي رغبة المواطن يا صحة حائل وكيف يعني خطأ شفوي؟؟ ترقيع غير منطقي .المشكلة الان البنت من هم اهلها
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  14. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 12:52 م
    عدد التعليقات:4516

    العنيد

    يلبيه يحائل ،،
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  15. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 12:51 م

    1

    اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد
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  16. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 12:47 م

    اهم شي

    افتكيتوا من واحد مهايطي بس الله يعين الشعب عليه🤔
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