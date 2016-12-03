“صحة حائل” تكشف ملابسات واقعة تبديل مستشفى تابع لها لمولود ذكر بأنثى‎

صحيفة المرصد:أقرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، بواقعة حدوث خطأ بمستشفى النساء والولادة، أسفر عن تبديل مولود ذكر بأنثى.

ووفقاً لموقع”عاجل”كشفت المديرية، في ردها على اتهامات المواطن والد الرضيع، أن إجراءاتها الطبية والقيدية في مثل هذه الحالة كانت صحيحة تمامًا، وأن ما حدث نتج عن خطأ شفوي بسبب السمع الخاطئ لإحدى العاملات، وهو ما كان سببًا في التباس الأمر عليها وحدوث هذه الواقعة.

وكان مواطن طالب بإجراء تحليل الحمض النووي DNA على رضيعة سلمتها له مستشفى النساء والولادة على أنها مولودته التي أنجبتها زوجته، وذلك بعدما اتصلت به زوجته وأبلغته أن المولود ذكر، إلا أن الممرضات أحضرن لها مولودة أنثى، وذلك يوم الخميس الماضي (1 ديسمبر 2016).

وقال عارف الغازي المتحدث الرسمي لصحة حائل، إن سبب هذه الحادثة هو خطأ شفوي ناتج عن السمع الخاطئ لإحدى العاملات، لافتًا إلى أن أصحاب الشأن اطلعوا على كافة الأوراق الثبوتية وما اتخذ بشأن ذلك.وأكد الغازي أن “صحة حائل” ملتزمة باحترام رغبة المواطن كاملة، وتحفظ له حقوقه التي كفلها له النظام.