“صحة حائل” تكشف ملابسات واقعة تبديل مستشفى تابع لها لمولود ذكر بأنثى‎

صحيفة المرصد:أقرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، بواقعة حدوث خطأ بمستشفى النساء والولادة، أسفر عن تبديل مولود ذكر بأنثى.
ووفقاً لموقع”عاجل”كشفت المديرية، في ردها على اتهامات المواطن والد الرضيع، أن إجراءاتها الطبية والقيدية في مثل هذه الحالة كانت صحيحة تمامًا، وأن ما حدث نتج عن خطأ شفوي بسبب السمع الخاطئ لإحدى العاملات، وهو ما كان سببًا في التباس الأمر عليها وحدوث هذه الواقعة.
وكان مواطن طالب بإجراء تحليل الحمض النووي DNA على رضيعة سلمتها له مستشفى النساء والولادة على أنها مولودته التي أنجبتها زوجته، وذلك بعدما اتصلت به زوجته وأبلغته أن المولود ذكر، إلا أن الممرضات أحضرن لها مولودة أنثى، وذلك يوم الخميس الماضي (1 ديسمبر 2016).
وقال عارف الغازي المتحدث الرسمي لصحة حائل، إن سبب هذه الحادثة هو خطأ شفوي ناتج عن السمع الخاطئ لإحدى العاملات، لافتًا إلى أن أصحاب الشأن اطلعوا على كافة الأوراق الثبوتية وما اتخذ بشأن ذلك.وأكد الغازي أن “صحة حائل” ملتزمة باحترام رغبة المواطن كاملة، وتحفظ له حقوقه التي كفلها له النظام.
تعليقات ( 16 )
محمد** هدا الخطأ الكارثي في الماضي واالحاضر
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
zoroعذر أقبح من ذنب كيف خطأ شفوي ابي افهم الا يوجد هناك اسوارة في معصم الام والطفل وبموجبها يتم التعرف على المولود وأمه ؟؟؟ يعني الممرضضه لو ***
nnالموضوع مو بسيط هذي كارثة موضوع استبدال الاطفال لا يسمح فيها بالغلط او التساهل او التهاون يجب تشديد المراقبة وعمل كل مايجب عمله لعدم تكرار هذا الخطأ الفادح جدا
همساتوالتصريحات الهزيله تتوالى !! بالله عليكم ماتستحوا !! الرجل طالب بتل D N A عند اصراركم اعطاءه البنت السمراء !! فكيف بخطأ سمعي لم يصحح في حينه ؟؟ اهل حايل رجال واستغرب ان هالمستشفى مامسكها رجال كفو !!
محمد الحربياكيد انه فيه اخطاء مشابهه هذا اكتشف خطأه والله اعلم بالباقين
الريمالعالم تطوروا وانتوا للحين تعانون من مشكلة تبديل المواليد بالمستشفي
sa04تعليق مخالف
ريمالعنيد اقرأ الخبر مرة ثانية مخك فهم الموضوع بالشقلوب
عدد التعليقات:4516
العنيديعني لو الام ما اكتشفت ان المولود بنت كان مشا الموضوع عادي واستلموا ولد ماهو ولدهم مهزلة !!!
معيضايضاً الترقيع فن من الفنون الدارجة هذه الايام لتبرير الفساد والكوارث والاخطاء وليرقع المرقعون لتستمر الحياه
معيضواش هي رغبة المواطن يا صحة حائل وكيف يعني خطأ شفوي؟؟ ترقيع غير منطقي .المشكلة الان البنت من هم اهلها
عدد التعليقات:4516
العنيديلبيه يحائل ،،
1اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد
اهم شيافتكيتوا من واحد مهايطي بس الله يعين الشعب عليه🤔