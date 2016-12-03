وزير النفط الإيراني:اتفاق أوبك سيرفع إيراداتنا بـ10 مليارات دولار

صحيفة المرصد: قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، إن اتفاق أوبك بخفض الإنتاج، سيرفع من إيرادات إيران النفطية ما يصل إلى عشرة مليارات دولار.

وأضاف زنكنة أن “جميع الدول بات يتعين عليها خفض نسبة 4.5 في المائة من إنتاجها المسجل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما يحق لإيران تعزيز الانتاج المسجل في الشهر المذكور بواقع 90 ألف برميل يوميا،” حسبما نقلت صحيفة “كيهان” الحكومية الإيرانية.

وتابع الوزير الإيراني: “بعد حرب نفسية ومباحثات مضنية، تمكّنا من تثبيت أحقية إيران باستعادة حصتها السوقية لما قبل الحظر،” متوقعاً أن “يبلغ إجمالي حجم صادرات إيران نحو مليار برميل في العام المقبل بحسب المخطط، وأن يشهد برميل النفط ارتفاعا بـ10 دولارات، ما يعنى أن إيرادات إيران من بيع النفط ستزداد بـ10 مليارات دولار العام القادم.”

وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قد اتفقوا، الأربعاء الماضي، على خفض إنتاج المنظمة من النفط بـ1.2 مليون برميل في اليوم مع بداية عام 2017، بحيث يتراجع إنتاج دول أوبك من 33.6 مليون برميل في اليوم إلى 32.5 مليون برميل في اليوم بحلول يناير/ كانون الثاني المقبل.

CNN