بالفيديو:شاهد “محمد بن زايد” يرقص بالسيف في احتفالات الإمارات بعيدها الوطني

صحيفة المرصد-وكالات:شهدت احتفالات الإمارات، بعيدها الوطني الـ45، تفاعلا كبيرا من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث رقص بالسيف وسط الشباب الإماراتيين المشاركين في الفعالية.

وانطلقت مساء الجمعة، 2 ديسمبر/كانون الأول، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فعاليات الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 45 لدولة الإمارات، تحت عنوان “الدار أمانة”، بحضور نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحكام الإمارات.

وشهد الاحتفال حضور عدد من رؤساء الدول، تقدمهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وملك المغرب محمد السادس بن الحسن، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الجمهورية اليمينة عبد ربه منصور هادي، ورئيس جمهورية صربيا توميسلاف نيكوليتش، والرئيس الأفغاني محمد أشرف غني.