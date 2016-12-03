بالفيديو:شاهد “محمد بن زايد” يرقص بالسيف في احتفالات الإمارات بعيدها الوطني

صحيفة المرصد-وكالات:شهدت احتفالات الإمارات، بعيدها الوطني الـ45، تفاعلا كبيرا من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث رقص بالسيف وسط الشباب الإماراتيين المشاركين في الفعالية.
وانطلقت مساء الجمعة، 2 ديسمبر/كانون الأول، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فعاليات الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 45 لدولة الإمارات، تحت عنوان “الدار أمانة”، بحضور نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحكام الإمارات.
وشهد الاحتفال حضور عدد من رؤساء الدول، تقدمهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وملك المغرب محمد السادس بن الحسن، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الجمهورية اليمينة عبد ربه منصور هادي، ورئيس جمهورية صربيا توميسلاف نيكوليتش، والرئيس الأفغاني محمد أشرف غني.
تعليقات ( 8 )
عدد التعليقات:15999
قلم الحقيقه** الله يزيدهم.
دام عزك يا الإماراتكل عام والإمارات بخير بمناسبة عيدها الوطني . وانعم واكرم بعيال زايد . هذه الإمارات التي تكرم ابنها ومواطنها فعلا الإمارات تاج الخليج اللي نتزين به
عدد التعليقات:15999
قلم الحقيقهدام عزك يالامارات ياوطن العرب وعزهم وقوتهم وشموخهم تحت ظل حكامك وشيوخك وشعبك حفظهم ورعاهم الله.وشرف هذه الاحتفالات بعيد بلادكم الوطني الزعيم العربي المصري عبدالفتاح السيسي رعاه الله ونصره.
عليتعليق مخالف
عليوالآن نذكر لكم قصة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله مع الخباز التي تدل على أثر الاستغفار والتسبيح كان الشيخ احمد بن حنبل رحمه الله مسافراً فمر بمسجد يصلي فيه ولم يكن ...
خالد الزهرانيمحمد بن زايد الله يحفظه شهم من ظهر شهم الله يوفقه
عدد التعليقات:14366
برق الحرم((((((((الله يحفظك ...............يادار ......زايـــــــــــــــــد)))))))
عدد التعليقات:14366
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=0wm6OgrVcOs