  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو:شاهد “محمد بن زايد” يرقص بالسيف في احتفالات الإمارات بعيدها الوطني

3 ديسمبر, 2016 , 13:41 م
بالفيديو:شاهد “محمد بن زايد” يرقص بالسيف في احتفالات الإمارات بعيدها الوطني
  • 774
  • 8
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-وكالات:شهدت احتفالات الإمارات، بعيدها الوطني الـ45، تفاعلا كبيرا من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث رقص بالسيف وسط الشباب الإماراتيين المشاركين في الفعالية.

وانطلقت مساء الجمعة، 2 ديسمبر/كانون الأول، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فعاليات الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 45 لدولة الإمارات، تحت عنوان “الدار أمانة”، بحضور نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحكام الإمارات.

وشهد الاحتفال حضور عدد من رؤساء الدول، تقدمهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وملك المغرب محمد السادس بن الحسن، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الجمهورية اليمينة عبد ربه منصور هادي، ورئيس جمهورية صربيا توميسلاف نيكوليتش، والرئيس الأفغاني محمد أشرف غني.



تعليقات ( 8 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 14:30 م
    عدد التعليقات:15999

    قلم الحقيقه

    ** الله يزيدهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 14:23 م

    دام عزك يا الإمارات

    كل عام والإمارات بخير بمناسبة عيدها الوطني . وانعم واكرم بعيال زايد . هذه الإمارات التي تكرم ابنها ومواطنها فعلا الإمارات تاج الخليج اللي نتزين به
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 13:56 م
    عدد التعليقات:15999

    قلم الحقيقه

    دام عزك يالامارات ياوطن العرب وعزهم وقوتهم وشموخهم تحت ظل حكامك وشيوخك وشعبك حفظهم ورعاهم الله.وشرف هذه الاحتفالات بعيد بلادكم الوطني الزعيم العربي المصري عبدالفتاح السيسي رعاه الله ونصره.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 13:55 م

    علي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 13:53 م

    علي

    والآن نذكر لكم قصة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله مع الخباز التي تدل على أثر الاستغفار والتسبيح كان الشيخ احمد بن حنبل رحمه الله مسافراً فمر بمسجد يصلي فيه ولم يكن ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 13:50 م

    خالد الزهراني

    محمد بن زايد الله يحفظه شهم من ظهر شهم الله يوفقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 13:49 م
    عدد التعليقات:14366

    برق الحرم

    ((((((((الله يحفظك ...............يادار ......زايـــــــــــــــــد)))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 13:47 م
    عدد التعليقات:14366

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=0wm6OgrVcOs
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم