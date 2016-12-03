بالفيديو: مؤتمر صحافي لملاكمين يتحول إلى شتائم ومعركة بالأيدي على الهواء

صحيفة المرصد:تحول مؤتمر صحافي للملاكمين توني بيلوو وديفيد هايي إلى عراك وتدافع على الهواء مباشرةً أمام الصحافيين في القاعة، وذلك بسبب ارتفاع حدة الكلام بين الملاكمين خلال المؤتمر، الأمر الذي أسفر عن مشادة كلامية قبل المباراة التي ستجمعهما.

وشهد المؤتمر الصحافي الذي جمع الملاكمين تبادلا للآراء أمام الصحافيين في القاعة، وارتفعت حدة الحديث بسبب تهجم كل ملاكم على الآخر لفظياً، الأمر الذي أسفر عن نهاية غير سعيدة للمؤتمر المعقود تحضيراً للمباراة المنتظرة بين الملاكمين في شهر آذار/مارس 2017.