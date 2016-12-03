بالصور: نفوق الأسماك على شواطئ بحيرة الأربعين بجدة

صحيفة المرصد: أظهرت الصور المتداولة بين “المغردين” على نطاق واسع، نفوق كميات كبيرة من الأسماك، على امتداد الشاطئ ببحيرة الأربعين في محافظة جدة، متسائلين عن السبب وراء ذلك؟.
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة بحسب صحيفة الرياض، أنه تم جمع المعلومات عن وضع البحيرة وجمع عينات من الأسماك النافقة ومياه البحيرة وسيتم تحليلها والخلوص إلى أسباب النفوق، محذرًا المواطنين من شراء هذه الأسماك النافقة التي تبيعها العمالة في أسواق المحافظة حتى كشف الحقيقية.
تعليقات ( 17 )
لا تحزن.. وكيف يعرف المستهلك انها من بحيرة الاربعين..**
حسنمياه المجاري هي السبب .... **
تكررت الحالة خلال ثلاثة اشهر في موقعين مختلفينهل سنسمع عن السبب الحقيقي أم سيتم طي الموضوع كسابقه.
بيكمونيفتحون المجاري في البحر ويتسائلون عن سبب نفوق الاسماك عجبي
عليطاووس ابن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن أبو عبد الرحمن الفارسي .... أن الحجاج وذويه كانوا يحلفون الناس على البيعة للإمام بالله وبالعتاق والطلاق ...
ليليعني للحين ماتدرون!!! شوفو الصرف الصحي الي يتسر ب لها من البلد وما جاورها
جنيمياه الامطار سحبت** للبحر المصيبه الله لايستر لاينباع للمستهلك😬
عليايا ليل ولو
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"اتوقع و العلم عند(الله)سبحانه أنه يوجد اما(مصنع)يتسرب منه مياه(سامه)او انه شخص(لا ذمه)بقلبه عمل هالعمله(الاجراميه)في حق المخلوقات(البحريه)حسبنا الله وكفا ):حطوا كميرات تراقب ع شوطئنا):
علياللهم استرنا***
عليوالآن نذكر لكم قصة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله مع الخباز التي تدل على أثر الاستغفار والتسبيح كان الشيخ احمد بن حنبل رحمه الله مسافراً فمر بمسجد يصلي فيه ولم يك
عليالإمام سعيد بن جبير رحمه الله تبدأ مبكرًا وهو في الخامسة والثلاثين من العمر عندما رأى بعينه التحولات الكبرى التي حدثت داخل
خالد الزهرانيمايبغى لها تفكير
يمني عاشق الدمامعاطل ماتشتي عمل عندي **
يالطيفمكثر ميرمى بها من مخلفات من مواد تنظيفات منزليه او بفعل فاعل يمواطن او وافدة ونكان غيرهم مثل شركه او مؤسسه ف ارجو عدم التستر عليهم
سعودي عاطلتعليق مخالف
مع زاتك😅😅😅والله حاله ..طيب وش يعرفنا اللي ينباع في سوق السمك انه منها.**