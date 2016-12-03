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بالصور: نفوق الأسماك على شواطئ بحيرة الأربعين بجدة

3 ديسمبر, 2016 , 13:55 م
بالصور: نفوق الأسماك على شواطئ بحيرة الأربعين بجدة
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صحيفة المرصد: أظهرت الصور المتداولة بين “المغردين” على نطاق واسع، نفوق كميات كبيرة من الأسماك، على امتداد الشاطئ ببحيرة الأربعين في محافظة جدة، متسائلين عن السبب وراء ذلك؟.

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة بحسب صحيفة الرياض، أنه تم جمع المعلومات عن وضع البحيرة وجمع عينات من الأسماك النافقة ومياه البحيرة وسيتم تحليلها والخلوص إلى أسباب النفوق، محذرًا المواطنين من شراء هذه الأسماك النافقة التي تبيعها العمالة في أسواق المحافظة حتى كشف الحقيقية.

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تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 14:42 م

    لا تحزن

    .. وكيف يعرف المستهلك انها من بحيرة الاربعين..**
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  2. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 14:38 م

    حسن

    مياه المجاري هي السبب .... **
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  3. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 14:32 م

    تكررت الحالة خلال ثلاثة اشهر في موقعين مختلفين

    هل سنسمع عن السبب الحقيقي أم سيتم طي الموضوع كسابقه.
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  4. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 14:31 م

    بيكمون

    يفتحون المجاري في البحر ويتسائلون عن سبب نفوق الاسماك عجبي
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  5. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 14:22 م

    علي

    طاووس ابن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن أبو عبد الرحمن الفارسي .... أن الحجاج وذويه كانوا يحلفون الناس على البيعة للإمام بالله وبالعتاق والطلاق ...
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  6. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 14:21 م

    ليل

    يعني للحين ماتدرون!!! شوفو الصرف الصحي الي يتسر ب لها من البلد وما جاورها
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  7. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 14:16 م

    جني

    مياه الامطار سحبت** للبحر المصيبه الله لايستر لاينباع للمستهلك😬
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  8. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 14:16 م

    علي

    ايا ليل ولو
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  9. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 14:15 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    اتوقع و العلم عند(الله)سبحانه أنه يوجد اما(مصنع)يتسرب منه مياه(سامه)او انه شخص(لا ذمه)بقلبه عمل هالعمله(الاجراميه)في حق المخلوقات(البحريه)حسبنا الله وكفا ):حطوا كميرات تراقب ع شوطئنا):
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  10. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 14:14 م

    علي

    اللهم استرنا***
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  11. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 14:08 م

    علي

    والآن نذكر لكم قصة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله مع الخباز التي تدل على أثر الاستغفار والتسبيح كان الشيخ احمد بن حنبل رحمه الله مسافراً فمر بمسجد يصلي فيه ولم يك
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  12. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 14:06 م

    علي

    الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تبدأ مبكرًا وهو في الخامسة والثلاثين من العمر عندما رأى بعينه التحولات الكبرى التي حدثت داخل
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  13. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 14:03 م

    خالد الزهراني

    مايبغى لها تفكير
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  14. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 14:02 م

    يمني عاشق الدمام

    عاطل ماتشتي عمل عندي **
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  15. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 14:01 م

    يالطيف

    مكثر ميرمى بها من مخلفات من مواد تنظيفات منزليه او بفعل فاعل يمواطن او وافدة ونكان غيرهم مثل شركه او مؤسسه ف ارجو عدم التستر عليهم
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  16. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 14:00 م

    سعودي عاطل

    تعليق مخالف
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  17. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 13:57 م

    مع زاتك

    😅😅😅والله حاله ..طيب وش يعرفنا اللي ينباع في سوق السمك انه منها.**
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