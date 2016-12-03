بالصور: نفوق الأسماك على شواطئ بحيرة الأربعين بجدة

صحيفة المرصد: أظهرت الصور المتداولة بين “المغردين” على نطاق واسع، نفوق كميات كبيرة من الأسماك، على امتداد الشاطئ ببحيرة الأربعين في محافظة جدة، متسائلين عن السبب وراء ذلك؟.

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة بحسب صحيفة الرياض، أنه تم جمع المعلومات عن وضع البحيرة وجمع عينات من الأسماك النافقة ومياه البحيرة وسيتم تحليلها والخلوص إلى أسباب النفوق، محذرًا المواطنين من شراء هذه الأسماك النافقة التي تبيعها العمالة في أسواق المحافظة حتى كشف الحقيقية.