“أنت إخواني”..شاهد ماذا حدث لمواطن مصري اشتكى لمسؤول من ارتفاع سعر السكر

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل مصري يشكو معاناته إلى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان جراء الارتفاع الكبير في سعر السكر.

ووفقاً لموقع”هافينغتون بوست”قال المواطن موجهاً كلامه للمحافظ: كل يوم أذهب لشراء كيلو سكر فأجد زيادة جنيه على سعره، واشتريته بالأمس بـ14 جنيهاً، وتشاجرت مع البائع بسبب ذلك”.

ولم تكن ردة فعل المحافظ كما كان يتوقعها المواطن، إذ أقسم “أنه إخواني” طالباً من أحد عناصر الشرطة التحفظ عليه.

وانتقد مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي رد محافظ بورسعيد على المواطن المصري، ووجهوا له انتقادات، وتداولوا هاشتاغ “مش اخوان وضد السيسي”.

اللواء محافظ #بورسعيد يعتقل مواطن أشتكي له من أرتفاع الاسعار وقال له : والله ما انا سايبك أنت أخوان !!!!#مش_اخوان_وضد_السيسي pic.twitter.com/VjMrSJWX0i — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) December 2, 2016

اقسم بالله مسخرة. مواطن بيشكى لمحافظ بور سعيد على ثمن السكر امر بالقبض عليه بحجة انه اخوان#مش_اخوان_وضد_السيسي — امال احمد (@skrookmohsen23) December 2, 2016

مواطن: «السكر بـ14 جنيه».. ومحافظ #بورسعيد: «إنت إخواني ومش هسيبك» الكدبه التي اطلقها النظام وصدقها الشعب — Hanaa Anwar (@HanaaAnwar12) December 3, 2016