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“أنت إخواني”..شاهد ماذا حدث لمواطن مصري اشتكى لمسؤول من ارتفاع سعر السكر

3 ديسمبر, 2016 , 14:12 م
“أنت إخواني”..شاهد ماذا حدث لمواطن مصري اشتكى لمسؤول من ارتفاع سعر السكر
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل مصري يشكو معاناته إلى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان جراء الارتفاع الكبير في سعر السكر.

ووفقاً لموقع”هافينغتون بوست”قال المواطن موجهاً كلامه للمحافظ: كل يوم أذهب لشراء كيلو سكر فأجد زيادة جنيه على سعره، واشتريته بالأمس بـ14 جنيهاً، وتشاجرت مع البائع بسبب ذلك”.

ولم تكن ردة فعل المحافظ كما كان يتوقعها المواطن، إذ أقسم “أنه إخواني” طالباً من أحد عناصر الشرطة التحفظ عليه.

وانتقد مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي رد محافظ بورسعيد على المواطن المصري، ووجهوا له انتقادات، وتداولوا هاشتاغ “مش اخوان وضد السيسي”.



تعليقات ( 49 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 49
    3 ديسمبر, 2016 , 17:43 م

    جنت علي نفسها براقش. اﻹخوان المتأسلمين هم من فتحوا علي أنفسهم المشاكل من يوم تحريضهم على الثورات والفتن في مخططهم الربيع العبري وباسم الحريه والعدالة وتعاونوا مع الغرب ليقسموا المنطقة وهذا مما كسبت اي
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  2. 48
    3 ديسمبر, 2016 , 17:38 م

    لو توحدنا لقضينا على الاخوان المسلمين فقد اثبت ان مشروعهم الا دسيسه على الدين ومصر والعرب والدول العربيه يلبسون لباس الدين لاغراضهم السياسيه اليبراليه
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  3. 47
    3 ديسمبر, 2016 , 17:34 م

    الله يلعن الصليب اللي رفع الاسعار
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  4. 46
    3 ديسمبر, 2016 , 17:31 م

    طيب ليه تشتري سكر السكر يجيب بلاوي زرقا سيبوه وبلاش عكننه
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  5. 45
    3 ديسمبر, 2016 , 17:25 م
    عدد التعليقات:14390

    برق الحرم

    ((((((( الاخواني اللي يتكلم في مصر ...... المفروض يعطونه .... حــــبة_مــــانقا)))))
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  6. 44
    3 ديسمبر, 2016 , 17:06 م

    العماد رشدي

    ***في مصر يعينك على قضاء حوائجك بكل يسر وسهولة فعليكم ***يا أهل مصر لكي لا تتهموا بأنكم اخوانيين و تضيع حقوقكم أنتم في بلد و عصر تقلبت فيه الموازين ..
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  7. 43
    3 ديسمبر, 2016 , 16:56 م

    من الآخر

    لايمكن لبلد تحتضن اخوان الشياطين الا وتتعرض للمشاكل
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  8. 42
    3 ديسمبر, 2016 , 16:55 م

    وين زراعة قصب السكر بمصر ؟!!

    إلى أخواننا المصريين اذا تبي تطلب حق أو تشتكي ضع حول عنقك سوار به *** وباذن الله ينفذ طلبك
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  9. 41
    3 ديسمبر, 2016 , 16:53 م

    زائر

    هل المشتكي ارتفع عليه السكر بمفرده أو انه يعلم انها ازمة على كل الشعب ؟
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  10. 40
    3 ديسمبر, 2016 , 16:46 م

    استشاري

    تجار الاخونجية هم اسباب الازمة بسبب تخزينهم للسكر لرفع سعره
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  11. 39
    3 ديسمبر, 2016 , 16:44 م

    سلطان البيشي

    بالله وين تتطوّر وترتقي الدول الإسلامية و العربية وهي بهذا المستوى من التفكير و هذه الدكتاتورية ⁉️ وكأن المحافظ يقول للمواطن لماذا تشتكي ❗️❗️ عيب والله عيب يا ناس
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  12. 38
    3 ديسمبر, 2016 , 16:43 م

    البراك

    التهمة جاهزة في مصر و لدى مؤيدي السيسي في كل مكان بمجرد ما تعارضهم في أي أمر فأنت إخواني و هذه مشكلة العقليات الإنقلابية لكن الله يعين الشعب المصري المضطهد و يردهم إليه رداً جميل
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  13. 37
    3 ديسمبر, 2016 , 16:42 م

    المحقق كونان

    لا حول ولا قوة الا بالله بدل حل مشكلة غلاء السكر يتم القبض على من يفضح النصابين الذين يرفعون الاسعار هذه مشكلة الامسؤول عندما يكون عقيم الفكر
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  14. 36
    3 ديسمبر, 2016 , 16:36 م

    متابع

    يفترض يقال المحافظ ففكره اخطر من الاخوان حتى وان كان اخواني فهو مواطن واشتكى من مشكلة اجتماعية منتشرة في مصر وهي الغلاء فمسئول بهذا الغباء خطر على شعبه ودولته
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  15. 35
    3 ديسمبر, 2016 , 16:35 م

    كانون

    قمة الجهل والغباء ان ترمي فشلك ع الاخرين اين المليارات والرز ووو قولووو الاخوان سرقوههههه
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  16. 34
    3 ديسمبر, 2016 , 16:33 م

    السيف الازرق

    الاخواني صارت شماعى ***قوت الشعب من جماعة الانقلابي ...؟
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  17. 33
    3 ديسمبر, 2016 , 16:25 م

    استشاري

    الاخونج افسدوا كل شي بمصر انتقاما لاسقاطهم
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  18. 32
    3 ديسمبر, 2016 , 15:57 م

    اخونجي

    خليك مع الكذاب لباب البيت وشوف ال 14 جنيه كام ؟!! فإن صدق أخلي سبيله أيها الحاجب !! واعطه 14 ليرة أو نيرة أو دينار من دار الخلافة وخزائن السلطان
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  19. 31
    3 ديسمبر, 2016 , 15:54 م

    اخونجي

    سقط الاخواني في كذب أعماله !!!
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  20. 30
    3 ديسمبر, 2016 , 15:54 م

    حايلي اجا

    اللهم مكن المصريين من السيسي وحاشيته اللهم اجعله عبره . امين
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  21. 29
    3 ديسمبر, 2016 , 15:51 م

    اخونجي

    سكر ما فيه صوت مافيه
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  22. 28
    3 ديسمبر, 2016 , 15:51 م

    اخونجي

    علاقة الأخواني بالسكر والزيت علاقة حميمية علاقة حاكمية وصوت في الصندوق
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  23. 27
    3 ديسمبر, 2016 , 15:50 م

    اخونجي

    خبرة الأخوان في توزيع رشاوي السكر والزيت لا يجهلها المصرويون اليس كذلك
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  24. 26
    3 ديسمبر, 2016 , 15:46 م

    تمااام

    فينك يااامرسي البلد اتسرق سكر مافيه رز مافيه بترول مااافيه
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  25. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 15:45 م

    اخواني سلفي ارهابي تهمة لتبرير الفشل والفساد في مصر السيسي
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  26. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 15:44 م

    تمااام

    انقلبو ع د مرسي الرجل الامين فكانت هذه النهاية وانتظرو الاقادم اسوء
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  27. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 15:40 م

    شكرااا

    هذه نهاااااية الفساد فينك ياخنبوك هولاء اسيادك ان لم تكن معهم فانت اخواني هههههه قمة الجهل
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  28. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 15:27 م

    سبحان الله

    من وضع يده بيد اليهود أذله الله ومن وضع يده بيد الرافضة أفقره الله ومن عادى الله ورسوله وفرق المسلمين حزبا ليأكلهم واحدا تلو الاخر أذله الله وافقره وأخزاه وهذا حال هؤلاء
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  29. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 15:16 م

    ابو شلش

    اللهم لك الحمد والشكر على النعمه
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  30. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 15:09 م
    عدد التعليقات:14390

    برق الحرم

    (((((( ما كثر الله في مصــــــر ....... الا قصب السكر ))))))))))
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  31. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 15:00 م

    شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم سيجعكم تموتون عطشا

    الحمد لله سينهار اقتصاد العسكر والدولار اليوم في ببنوك العسكر 22.1جنية ورز مافيش وسكر مافيش والدكتور اللواء عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج تساقط العسكر ما فيش والهام تكتب دستور العسكر
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  32. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 14:56 م

    أنا مسلم

    كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطرق الشرعية يتهم بالإخواني والداعشي هذا ديدن المنافقين والعملاء ومراض القلوب اتنجية حسني كان خطأ والانقلاب على الرئيس الشرعي مرسي كانت كارثة
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  33. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 14:55 م

    ابومحمد

    لم يقبض عليه لكن قال دلنا على الي يبيع السكر ب 14 و المحافظ يقول احنا ناخذ الكيلو بسبعه و المحافظ عندما رأى المبالغه في السعر شك ان هذا اخواني ويريد يشوه سمعة الدولة و يمكن كلام المحافظ صحيح
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  34. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 14:53 م

    ثالث

    لاتخافون فوبيا الاخوان منتشرة بكل مكان ... بيشوهون شكل الاخوان عشان مايكون فيه اردوغان ثاني بمصر!
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  35. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 14:44 م

    محمد

    هاذ المحافظ والي زيه نفس اسلوب ما يسمي نفسه قلم الحقيقة **
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  36. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 14:44 م

    شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم سيجعكم تموتون عطشا

    الحمد لله سينهار اقتصاد العسكر والدولار اليوم في ببنوك العسكر 22.1جنية ورز مافيش وسكر مافيش والدكتور اللواء عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج تساقط العسكر ما فيش والهام تكتب دستور العسكر واحيه اوي
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  37. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 14:41 م

    سلمان

    يا فرحه اليهود فيك يا مصر السيسي
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  38. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 14:35 م

    قريبا جدا جدا سيعود امدادهم بالمشاقات البترولية

    تابعو الأخبار خلال اليومين القادمين.
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  39. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 14:34 م

    سلمان

    الشعب المصري اخواننا غصب عنا من وفينا من لحمنا ودمنا والي يحصل له شي لا يسكت عليه مسلم ولا كافر شعب وكانهم في سجن كبيير الخوف مملي الشوارع والمدرعات تحرس الشوارع بدل المرور الله يولي عليهم غير النكبه
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  40. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 14:30 م

    سلمان

    الشعب كله طلع اخواني لانه للاسف اي يسمحون بالتحزب لكن حزب اسلامي لا نظام ظالم** مليون مره من نظام الاسد **
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  41. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 14:30 م

    وصل السعر الى 18 جنيه

    حالهم صعب كيلو السكر ب 18 جنيه والدجاجه ب 35 جنيه والرز ب 17 جنيه كيف يعيش مواطنهم ب 1500 جنيه بالشهر اي ما يعادل 300 ريال. نحمد الله على الخير الذي نحن فيه والأمان الذي ننعم به والله إننا بخير .
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  42. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 14:26 م

    علي. العمري

    **. لعب في. مصر واهل مصر. اخذ اكثر من ٤٠. مليار. وين رحته.
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  43. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 14:24 م

    هذا حال كل انسان يتكلم اللغة العربية في أي بلد عربي بدووون استثنااااء اتحداك تناقش مسؤووول وتحرجه قدام العالم لانه راح يقلبها عليك وتروووح عليك
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  44. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 14:24 م

    انا مستغرب من موصوع السكر ياخي كل الصعيد يزرعون فكقصب السكر وعندهم انتاج رهيب للسكر من هذي الزرعه السؤال وشالسالفه هههههههه
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  45. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 14:24 م

    سلووم

    لاحول ولا قوه،، الله يكون بعون اخوانا بمصر
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  46. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 14:24 م

    انوس

    ياناس أبعدو عن **
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  47. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 14:22 م

    شيعي برونزي

    نعم اخوانجي
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  48. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 14:18 م

    كيف عرف أنه اخواني ؟!!

    هل عليه وشم ؟!!
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  49. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 14:16 م

    علي. العمري

    وربي**.. بلد في العالم. الله. يستر. بس. يرحع الرز. السيسي
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