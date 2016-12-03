“أنت إخواني”..شاهد ماذا حدث لمواطن مصري اشتكى لمسؤول من ارتفاع سعر السكر

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل مصري يشكو معاناته إلى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان جراء الارتفاع الكبير في سعر السكر.
ووفقاً لموقع”هافينغتون بوست”قال المواطن موجهاً كلامه للمحافظ: كل يوم أذهب لشراء كيلو سكر فأجد زيادة جنيه على سعره، واشتريته بالأمس بـ14 جنيهاً، وتشاجرت مع البائع بسبب ذلك”.
ولم تكن ردة فعل المحافظ كما كان يتوقعها المواطن، إذ أقسم “أنه إخواني” طالباً من أحد عناصر الشرطة التحفظ عليه.
وانتقد مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي رد محافظ بورسعيد على المواطن المصري، ووجهوا له انتقادات، وتداولوا هاشتاغ “مش اخوان وضد السيسي”.
اللواء محافظ #بورسعيد يعتقل مواطن أشتكي له من أرتفاع الاسعار وقال له : والله ما انا سايبك أنت أخوان !!!!#مش_اخوان_وضد_السيسي pic.twitter.com/VjMrSJWX0i
— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) December 2, 2016
اقسم بالله مسخرة. مواطن بيشكى لمحافظ بور سعيد على ثمن السكر امر بالقبض عليه بحجة انه اخوان#مش_اخوان_وضد_السيسي
— امال احمد (@skrookmohsen23) December 2, 2016
مواطن: «السكر بـ14 جنيه».. ومحافظ #بورسعيد: «إنت إخواني ومش هسيبك»
الكدبه التي اطلقها النظام وصدقها الشعب
— Hanaa Anwar (@HanaaAnwar12) December 3, 2016
محافظ بورسعيد عمل حته وائل الابراشي و لبس رجل غلبان تهمة انه اخوان بسبب كلامه عن سعر كيس سكر
— mhmd gad (@MOHGAD782) December 2, 2016
تعليقات ( 49 )
عدد التعليقات:14390
برق الحرم((((((( الاخواني اللي يتكلم في مصر ...... المفروض يعطونه .... حــــبة_مــــانقا)))))
العماد رشدي***في مصر يعينك على قضاء حوائجك بكل يسر وسهولة فعليكم ***يا أهل مصر لكي لا تتهموا بأنكم اخوانيين و تضيع حقوقكم أنتم في بلد و عصر تقلبت فيه الموازين ..
من الآخرلايمكن لبلد تحتضن اخوان الشياطين الا وتتعرض للمشاكل
وين زراعة قصب السكر بمصر ؟!!إلى أخواننا المصريين اذا تبي تطلب حق أو تشتكي ضع حول عنقك سوار به *** وباذن الله ينفذ طلبك
زائرهل المشتكي ارتفع عليه السكر بمفرده أو انه يعلم انها ازمة على كل الشعب ؟
استشاريتجار الاخونجية هم اسباب الازمة بسبب تخزينهم للسكر لرفع سعره
سلطان البيشيبالله وين تتطوّر وترتقي الدول الإسلامية و العربية وهي بهذا المستوى من التفكير و هذه الدكتاتورية ⁉️ وكأن المحافظ يقول للمواطن لماذا تشتكي ❗️❗️ عيب والله عيب يا ناس
البراكالتهمة جاهزة في مصر و لدى مؤيدي السيسي في كل مكان بمجرد ما تعارضهم في أي أمر فأنت إخواني و هذه مشكلة العقليات الإنقلابية لكن الله يعين الشعب المصري المضطهد و يردهم إليه رداً جميل
المحقق كونانلا حول ولا قوة الا بالله بدل حل مشكلة غلاء السكر يتم القبض على من يفضح النصابين الذين يرفعون الاسعار هذه مشكلة الامسؤول عندما يكون عقيم الفكر
متابعيفترض يقال المحافظ ففكره اخطر من الاخوان حتى وان كان اخواني فهو مواطن واشتكى من مشكلة اجتماعية منتشرة في مصر وهي الغلاء فمسئول بهذا الغباء خطر على شعبه ودولته
كانونقمة الجهل والغباء ان ترمي فشلك ع الاخرين اين المليارات والرز ووو قولووو الاخوان سرقوههههه
السيف الازرقالاخواني صارت شماعى ***قوت الشعب من جماعة الانقلابي ...؟
استشاريالاخونج افسدوا كل شي بمصر انتقاما لاسقاطهم
اخونجيخليك مع الكذاب لباب البيت وشوف ال 14 جنيه كام ؟!! فإن صدق أخلي سبيله أيها الحاجب !! واعطه 14 ليرة أو نيرة أو دينار من دار الخلافة وخزائن السلطان
اخونجيسقط الاخواني في كذب أعماله !!!
حايلي اجااللهم مكن المصريين من السيسي وحاشيته اللهم اجعله عبره . امين
اخونجيسكر ما فيه صوت مافيه
اخونجيعلاقة الأخواني بالسكر والزيت علاقة حميمية علاقة حاكمية وصوت في الصندوق
اخونجيخبرة الأخوان في توزيع رشاوي السكر والزيت لا يجهلها المصرويون اليس كذلك
تمااامفينك يااامرسي البلد اتسرق سكر مافيه رز مافيه بترول مااافيه
تمااامانقلبو ع د مرسي الرجل الامين فكانت هذه النهاية وانتظرو الاقادم اسوء
شكراااهذه نهاااااية الفساد فينك ياخنبوك هولاء اسيادك ان لم تكن معهم فانت اخواني هههههه قمة الجهل
سبحان اللهمن وضع يده بيد اليهود أذله الله ومن وضع يده بيد الرافضة أفقره الله ومن عادى الله ورسوله وفرق المسلمين حزبا ليأكلهم واحدا تلو الاخر أذله الله وافقره وأخزاه وهذا حال هؤلاء
ابو شلشاللهم لك الحمد والشكر على النعمه
عدد التعليقات:14390
برق الحرم(((((( ما كثر الله في مصــــــر ....... الا قصب السكر ))))))))))
شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم سيجعكم تموتون عطشاالحمد لله سينهار اقتصاد العسكر والدولار اليوم في ببنوك العسكر 22.1جنية ورز مافيش وسكر مافيش والدكتور اللواء عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج تساقط العسكر ما فيش والهام تكتب دستور العسكر
أنا مسلمكل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطرق الشرعية يتهم بالإخواني والداعشي هذا ديدن المنافقين والعملاء ومراض القلوب اتنجية حسني كان خطأ والانقلاب على الرئيس الشرعي مرسي كانت كارثة
ابومحمدلم يقبض عليه لكن قال دلنا على الي يبيع السكر ب 14 و المحافظ يقول احنا ناخذ الكيلو بسبعه و المحافظ عندما رأى المبالغه في السعر شك ان هذا اخواني ويريد يشوه سمعة الدولة و يمكن كلام المحافظ صحيح
ثالثلاتخافون فوبيا الاخوان منتشرة بكل مكان ... بيشوهون شكل الاخوان عشان مايكون فيه اردوغان ثاني بمصر!
محمدهاذ المحافظ والي زيه نفس اسلوب ما يسمي نفسه قلم الحقيقة **
شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم سيجعكم تموتون عطشاالحمد لله سينهار اقتصاد العسكر والدولار اليوم في ببنوك العسكر 22.1جنية ورز مافيش وسكر مافيش والدكتور اللواء عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج تساقط العسكر ما فيش والهام تكتب دستور العسكر واحيه اوي
سلمانيا فرحه اليهود فيك يا مصر السيسي
قريبا جدا جدا سيعود امدادهم بالمشاقات البتروليةتابعو الأخبار خلال اليومين القادمين.
سلمانالشعب المصري اخواننا غصب عنا من وفينا من لحمنا ودمنا والي يحصل له شي لا يسكت عليه مسلم ولا كافر شعب وكانهم في سجن كبيير الخوف مملي الشوارع والمدرعات تحرس الشوارع بدل المرور الله يولي عليهم غير النكبه
سلمانالشعب كله طلع اخواني لانه للاسف اي يسمحون بالتحزب لكن حزب اسلامي لا نظام ظالم** مليون مره من نظام الاسد **
وصل السعر الى 18 جنيهحالهم صعب كيلو السكر ب 18 جنيه والدجاجه ب 35 جنيه والرز ب 17 جنيه كيف يعيش مواطنهم ب 1500 جنيه بالشهر اي ما يعادل 300 ريال. نحمد الله على الخير الذي نحن فيه والأمان الذي ننعم به والله إننا بخير .
علي. العمري**. لعب في. مصر واهل مصر. اخذ اكثر من ٤٠. مليار. وين رحته.
سلووملاحول ولا قوه،، الله يكون بعون اخوانا بمصر
انوسياناس أبعدو عن **
شيعي برونزينعم اخوانجي
كيف عرف أنه اخواني ؟!!هل عليه وشم ؟!!
علي. العمريوربي**.. بلد في العالم. الله. يستر. بس. يرحع الرز. السيسي