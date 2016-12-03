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هيئة الأمر بالمعروف تبحث عن فتاة ظهرت بلا عباءة ولاحجاب في شارع التحلية بالرياض

3 ديسمبر, 2016 , 14:48 م
هيئة الأمر بالمعروف تبحث عن فتاة ظهرت بلا عباءة ولاحجاب في شارع التحلية بالرياض
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صحيفة المرصد:بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة الرياض البحث عن الفتاة التي ظهرت دون حجاب في أحد شوارع الرياض منذ عدة أيام.

ووفقاً لصحيفة”عكاظ”كشفت مصادر أن الهيئة تقدمت ببلاغ إلى شرطة الرياض وإمارة المنطقة للبحث عن تلك الفتاة وتوقيفها تمهيداً للتحقيق معها بشأن الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على تويتر وهي كاشفة الرأس وبدون حجاب أو عباءة بأحد شوارع الرياض.

وكانت الفتاة التي عرفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ “فتاة التحلية” تيمناً بالشارع الذي التقطت به صورتها، قد أثارت جدلاً بين المعلقين وطالب بعضهم عبر هاشتاق بالقبض عليها والتحقيق معها وإنزال العقوبة المناسبة بحقها.



تعليقات ( 133 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 133
    3 ديسمبر, 2016 , 17:44 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    عموما اذا لقيتوها،،،،،خبروني،،،،،أوجعت عيوني،،،،من كثرت ما قزيت فيها،،،،،ابي أحط بعيوني قطره ،،،،باااااااااااااااااي😜✌️
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  2. 132
    3 ديسمبر, 2016 , 17:41 م

    اخذ الله هالوجه قسم بالله واقسم بالله انه تاااافهه
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  3. 131
    3 ديسمبر, 2016 , 17:41 م

    اللهم جنبنا الفتن...

    اللهم اهدي شباب المسلمين واهدي بنات المسلمين وجنبهم الفواحش والفتن اللهم املأ قلوبهم بنور وحلاوة الايمان وحببهم الى الايمان وجنبهم المعاصي والنظر الى الحرام وارزقهم غض الابصار يارب العالمين...
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  4. 130
    3 ديسمبر, 2016 , 17:41 م

    ؟؟؟؟

    هل ترضون على أاخوااتكم بنااتكم زوجاااتكم ان يفعلو زي هذي ****
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  5. 129
    3 ديسمبر, 2016 , 17:41 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    لو ن***،،،،،،كان الوضع اختلف،،،،،،بس سبحان اللي خلق وفرق😜✌️
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  6. 128
    3 ديسمبر, 2016 , 17:40 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    ليش يالهيئه،،،،،زعلانين،،،،، ماعندهاش اي انوثه،،،،تفتن😜
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  7. 127
    3 ديسمبر, 2016 , 17:39 م

    اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاء

    انسان غير منصف روح غور على بلدك ياعلي عووض
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  8. 126
    3 ديسمبر, 2016 , 17:38 م

    يارب

    111 إنسان منصف مستحيل،،،،،أغازل وحده ،،،،زيها،،،،،دا ما عندي نظر >> قال تعالى (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ)
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  9. 125
    3 ديسمبر, 2016 , 17:37 م

    مشــعل

    الهيئة ليس من اختصاصها البحث - البحث من اختصاص الأمن -*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 124
    3 ديسمبر, 2016 , 17:37 م

    اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاء

    مثل هذه الاشكال ومن يؤيدها أن تستحي على نفسها وفعلها ويتعلمون الغيرة
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  11. 123
    3 ديسمبر, 2016 , 17:37 م

    السبيعي

    تعليق مخالف
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  12. 122
    3 ديسمبر, 2016 , 17:36 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    انا عرفت،،،،،ليش بعض البنات ،،،،،متمسكات،،،،،بالنقاب😜✌️
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 121
    3 ديسمبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    عموما،،،،،يمكن تلقلها،،،،،شخص يحب هذا النوع،،،،،وتتزوج،،،،،بس أشك انها حتخلف😜✌️
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 120
    3 ديسمبر, 2016 , 17:33 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    ت114,,,,,,,,صدقيني،،،،،،،هيفاء،،،،،،مش حتزعل،،،،،،انا اعرف النوعيات ،،،،دولا كل شي عندهم ***،،،،،مش مثلك،،،،،صدرك ضيق😜✌️
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  15. 119
    3 ديسمبر, 2016 , 17:32 م

    يالطيف

    رجولها او سيقانها تقول سيقان رجال وليس انثى حتى وقفتها وقفت مفتله الاشناب
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  16. 118
    3 ديسمبر, 2016 , 17:32 م

    سؤال إلى بعض المعلقين كالرحااال وعلي العمري وأمثالهم

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 117
    3 ديسمبر, 2016 , 17:30 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    انا اتخيل بس،،،،،لو خطبت ،،،،،وليلة الدخله،،،،طلعت المدام مثلها،،،،اكيد ابسولف معه كشباب فقط،،،،والصباح طالق،،،،لكن ازاي اطلق شاب😜✌️
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 116
    3 ديسمبر, 2016 , 17:29 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    ترا عندنا مغربيات وسوريات وفلسطينيات يمشين بدون حجاب هي جت على بنت البلد
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  19. 115
    3 ديسمبر, 2016 , 17:29 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    المفروض،،،،،هذه النوعيه،،،،،تلزم مش بس بالحجاب،،،،بل بالغطاء،،،،،علشان متجرحش ،،،،عيون الناس،،،،،بهذه المنظر😜✌️
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 114
    3 ديسمبر, 2016 , 17:28 م

    نسأل الله الهداية للجميع

    انسان منصف..كيف تسخر من خلقة الله ؟ من الذي خلق وجهها ؟ من الذي خلق عينها وفمها ؟ من الذي خلق لونها وطولها وشعرها ؟ من الذي خلق سيقانها ؟ اليس الخالق هو الله ؟ يا مسلم اتق الله في خلقة الله وكفى سخرية
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  21. 113
    3 ديسمبر, 2016 , 17:27 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    معليش،،،،،انا ساسميك،،،،إِيش يا واد يا منصف،،،،،آه وجدتها،،،،،هيفاء،،،،،آس لا ئق عليك😜✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 112
    3 ديسمبر, 2016 , 17:25 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    لون جلد صدرها،،،،يختلف عن،،،،لون وشها،،،،،باين عليها ،،،،انها راجل مش بت😜✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 111
    3 ديسمبر, 2016 , 17:23 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    مستحيل،،،،،أغازل وحده ،،،،زيها،،،،،دا ما عندي نظر😜✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 110
    3 ديسمبر, 2016 , 17:22 م

    بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم سكنهم في مساكنهم..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 109
    3 ديسمبر, 2016 , 17:21 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    انا أعدت النظر،،،،مش بت،،،،البالطوا،،،،اللي لابسته،،،،حق ابو يمن،،،،😜✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 108
    3 ديسمبر, 2016 , 17:20 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    طيب نظارات شمسيه،،،،بالصباح،،،،،ليش؟،،،،،يمكن حولا،،،،او عورا،،،،او مخابرات😜✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 107
    3 ديسمبر, 2016 , 17:19 م

    انسان منتف الرخال اخذ حتى مقاس الحذاء من خلال الصورة قدرك وهذا يدل على انك مريض نفسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 106
    3 ديسمبر, 2016 , 17:18 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    بس بالله عليكم،،،،،هذي جبهة بنت،،،،،ما اصدق😜✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 105
    3 ديسمبر, 2016 , 17:17 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    جزمتها،،،،تدل على انها،،،،احتمال،،،،،مستلفتها من اخوها،،،،،واضح انها واسعه عليها،،،،،او انها هي رجل😜✌️
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  30. 104
    3 ديسمبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    فستانها،،،،،ما حبيته،،،،،يجيب الغم،،،،،ويحسسك بالكآبه،،،،،😜✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 103
    3 ديسمبر, 2016 , 17:15 م

    عوذة من هاالكراعين ، يعني شوفوني متحررة ياي ياي .
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  32. 102
    3 ديسمبر, 2016 , 17:14 م

    حمدين صباحي

    تعليق 94 سامية عمرك 72 وعيالك تسعة دكاترة وفيك حيل تعلقين ومتواجدة بالمرصد كل وقتك وخصوصاً انصاص الليالي لتحاربي الفضيلة وش بقى من العمر اللي مثلك فارشة سجادتها وتدعي الله بحسن الخاتمة وانتي في شقاء
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  33. 101
    3 ديسمبر, 2016 , 17:14 م

    اللهم جنبنا الفتن...

    اللهم اهدي شباب المسلمين واهدي بنات المسلمين وجنبهم الفواحش والفتن اللهم املأ قلوبهم بنور وحلاوة الايمان وحببهم الى الايمان وجنبهم المعاصي والنظر الى الحرام وارزقهم غض الابصار يارب العالمين...
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  34. 100
    3 ديسمبر, 2016 , 17:14 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    اكيد مخبية،،،،أصابعها ،،،،علشانها،،،،فيها بلاوي مسيحه😜✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 99
    3 ديسمبر, 2016 , 17:12 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    شعرها،،،،،يحتاج الى ،،،،،اسشوار،،،،وكي،،،،،وفمها مثل فم الضفدع😜✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 98
    3 ديسمبر, 2016 , 17:12 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ههههه فيه معلقين مع بن فروه ،، وفيه معلقين مع بن الرحال ومعرفاته ،،الاول اقفال على المراءه تماما الثاتي فلتان المراءه تماما وكلاهما تطرف بحق المراءه والنوع الثالث الوسطي لا اقفال ولا فلتان هههههههههه
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  37. 97
    3 ديسمبر, 2016 , 17:11 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    وبعد ،،،،،لونها باهت،،،،،ماتلفت النظر،،،،😜✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 96
    3 ديسمبر, 2016 , 17:09 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    مع انني ارى انها،،،،،مسأله عاديه،،،،،لكن للحق،،،،،البنت مش حلوه،،،،،تشبه،،،،،احد لاعبي الحواري😜✌️
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  39. 95
    3 ديسمبر, 2016 , 17:08 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    يمكن،،،،،مستلفتهن،،،،اجل تبينها تطلع،،،،،بهدوم البيت،،،،،هدوم البيت فقط امام الزوج،،،،يا ***،،،،،علشان يطفش منها😜✌️
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  40. 94
    3 ديسمبر, 2016 , 17:07 م

    سامية

    وععععع وين الجمال اللي تقولون انا عمري 72 وأم لتسعة دكاترة واحلى منها بمراحل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 93
    3 ديسمبر, 2016 , 17:06 م
    عدد التعليقات:11808

    إنسان منصف

    طيب،،،،،وش المشكله،،،،،ليش اشغال الشرطه،،،،،،بمسأله،،،،،عاديه،،،،اعتقد،،،،،من الواجب،،،،تدعون لها بس😜✌️
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  42. 92
    3 ديسمبر, 2016 , 17:05 م

    فريدة شوقي

    شكلها بنت كاش ملابسها ماركة شي متعوب عليه ويمكن تكون في بوتيك وتجرب مقاس اللبس وخاصة اننا في دخول فصل الشتاء وتحتاج ملابس شتوية
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  43. 91
    3 ديسمبر, 2016 , 17:04 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    هههههه كنا نسمع بمقوله اجسام البغال واحلام العصافير،، وشفناه واقع ،،صارت احلام البشر لبس وتقليد اعمى ،، ومجتمع متناقض..كلهم على المراءه فقط واحد يبي يقفل عليها بصندوق وواحد يبيها متبرجه شبه عاريه هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 90
    3 ديسمبر, 2016 , 16:59 م

    بدر

    انا معكم ولكن اعتقد انها ليست سعوديه فليش نكبر الموضوع وهذه خصوصيه ما نتعدى عليها تلبس عباءه ما تلبس تغطي شعرها ما تغطي شانها واعتقد لو تسوفون البنات اللي مع السواقين كان سكتوا لانه ادهى وأمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 89
    3 ديسمبر, 2016 , 16:54 م

    سلطان

    تعجبني الفتاة العنيدة اذوب بعنادها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  46. 88
    3 ديسمبر, 2016 , 16:51 م

    سيف

    وش ذنب اللي راح ياخذ مثل هالاشكال بدون ما يدري عن ماضيها الله يستر لا تزوجون عيالكم الا من ناس تعرفونهم معرفه تامه
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  47. 87
    3 ديسمبر, 2016 , 16:51 م

    جنوبية..

    ياليت شكلك حلو من دون حجاب مافي تناسق في ألوان اللبس ومبين عمرها كبير لا شكل ولا أخلاق خافي الله يامسلمة خوفتي الناس يازين الحجاب يميزك عن الرجال لأنه خاص بالانثى
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  48. 86
    3 ديسمبر, 2016 , 16:43 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 83 الرحاال ههههههه مابقي اللي تغني،وتقول ،،، ادلع يا كايدهم خليهم يشوفونك علمهم اصول الحسن عطهم درس بعيونك ،،، الله يهداك وش قاهرتهم وما قاهرتهم بماذا بالعلم بالنجاح في مشروع وصناعه ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 85
    3 ديسمبر, 2016 , 16:38 م

    اسمرعبر

    ماشاءالله عليها غزال شارد بالتحلية .. لكن الفتاة لباسها محتشم وبدون مكياج عين الله ترعاها .. هذا لبس البنات في أوروبا وخارج المملكة فلم نعترض ونناقض أنفسنا بالمنع هنا وغض الطرف عن هناك ؟؟
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  50. 84
    3 ديسمبر, 2016 , 16:36 م

    تدرون وين المشكلة

    عندما يخلط الدين بالهمجية فيأتيك ازوير بن اعوير ال اطويع يحرم ربما حتى شرب الماء
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  51. 83
    3 ديسمبر, 2016 , 16:29 م
    عدد التعليقات:6095

    الرحااال

    الله يحفظها من غدر الزمان..اثبتت انها قوية شخصيه..انسانه بكل ماتحمله الكلمه من معنى..اهم شي انها قاهرتهم
    لا يعجبني(5) اعجبني(7)
  52. 82
    3 ديسمبر, 2016 , 16:25 م

    علي. العمري

    السعودي. ويدخل. بس. من اي باب. الله اعلم. اهل. خير
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  53. 81
    3 ديسمبر, 2016 , 16:11 م

    يبي يخزها

    ويطالع تفاصيل جسدها بس ينسى غض البصر. مو هنا المريض والفاهم غلط🤔
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  54. 80
    3 ديسمبر, 2016 , 16:10 م

    عادي

    ***. بس اهم شي تغطي يامرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 79
    3 ديسمبر, 2016 , 16:08 م

    رحمتك يارب

    إياكم والسب والشتم والقذف والالفاظ القبيحة والكلمات السيئة_قال تعالى (( ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيئ ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  56. 78
    3 ديسمبر, 2016 , 16:07 م

    ياشهرري

    المسلمين أهل اللحى هم عندي أااشررف من أهل الفساااد الدينني الاخلااقي
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  57. 77
    3 ديسمبر, 2016 , 16:04 م

    مو قالوها

    واحد يقول محد بيدخل الجنة سواه وربعه من منطقته. والحين تجيك بعض العقول المخرفة انهم فقط هم السعوديين والباقي لاء
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  58. 76
    3 ديسمبر, 2016 , 16:03 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الشكل سيرلانكيه او هنديه من كيرلا فيه شبه ولا اتوقع مواطنه بنت عائله اهلها موجودين وتنشر وتحدد التحليه مستحيل لو كانت مواطنه تلبس بدون ماتصور وتنشر وتحدد ليه تحدد مثلا تتحدى دولة ونظامها مستحيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  59. 75
    3 ديسمبر, 2016 , 16:02 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    بعض المعلقين أجنبي مدسوس يتدخل بشؤن البلد وأهله ويتكلم بالشرع وهو جااهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  60. 74
    3 ديسمبر, 2016 , 16:01 م

    الشهري

    أطمئنوا مادام أن المسألة فيها امرأة ستنتفض مجموعة اللحى بدون شوارب وتعلن حالة الطوارئ والإستنفار في جميع أنحاء البلاد حتى يتم القبض عليها ، فعدم إرتداء العباءة والحجاب عندهم أهم وأعظم من الإرهارب !
    لا يعجبني(10) اعجبني(7)
  61. 73
    3 ديسمبر, 2016 , 16:01 م

    مسكينة المرأة

    ما تسلم. واحد يطاردها يتغزل فيها و واحد يطاردها يرديها! خلوها بحالها!
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  62. 72
    3 ديسمبر, 2016 , 16:00 م

    صراحة استحي

    يسألوني وش تشتغل؟ أقول تغطي يامرة. وش تسوي بالعمل؟اطاردهن. ياكبرها وعيب والله
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  63. 71
    3 ديسمبر, 2016 , 15:59 م

    رحمه

    (الليبراليه)
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  64. 70
    3 ديسمبر, 2016 , 15:58 م

    سلمتي بلادي السعودية

    السعودي الشريف أبن الجزيرة العربية لايقبل بالقذارات النطيحة المتردية مثل ه***
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  65. 69
    3 ديسمبر, 2016 , 15:56 م

    ياكثر الوجيه

    *** والترويج بالرحمه وهم ابعد من القرب لها. وش دخلكم. عندها ولي امرها مسؤل عنها
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  66. 68
    3 ديسمبر, 2016 , 15:55 م

    يا لبى الزين 😍
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  67. 67
    3 ديسمبر, 2016 , 15:54 م

    لا ياشيخ

    اول مره ندري. سيم سيم قاضي عفريت جده يارحمه🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 66
    3 ديسمبر, 2016 , 15:54 م

    رحمه

    هذه بخروجها وتصوير نفسها عن طريق سلق ***وتعمدها بوضع صورتها على صفحتها بالفيسبوك تحدي للسلطات ولقوانين البلد
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  69. 65
    3 ديسمبر, 2016 , 15:53 م
    عدد التعليقات:6095

    الرحااال

    ماسوت شي..السواد ليس له في الاسلام من شي..لبسها ساتر..وفكونا من التدخلات
    لا يعجبني(8) اعجبني(5)
  70. 64
    3 ديسمبر, 2016 , 15:52 م

    رحمه

    البلد تحكم بالشريعة الإسلامية ويجب احضارها عن طريق الشرطة ومسائلتها ونطالب بإعادة صلاحيات الهيئة كاملة لكي يحل الرخاء علينا
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  71. 63
    3 ديسمبر, 2016 , 15:52 م

    شيخ مزيون

    هذي صورة فوتوشوب ياقره عيني
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  72. 62
    3 ديسمبر, 2016 , 15:51 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    النقاب والعبايه ياهوو سحر والله اراها ورده احيانا تراها تجي امامك وهاللي لابسه بالطو انه اشمئزاز يمكن لو لامحها بنقاب وعبايه اقول الله يستر عليها ياحظ من هي نصيبه واخرتها كراعين ياالتحليه هههههههههه
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  73. 61
    3 ديسمبر, 2016 , 15:50 م

    ذوي الوجهين وينكم🤔

    ميركل جات و ميشيل اوباما ومارغريت ثاتشر قبلهم
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  74. 60
    3 ديسمبر, 2016 , 15:50 م

    ......

    أامحق من تربيةة ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  75. 59
    3 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    ياشين المنافقين

    وينكم عندما أتت نساء وزارت البلد وبإستقبال رسمي🤔
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  76. 58
    3 ديسمبر, 2016 , 15:48 م

    الواقع يقول

    ***المجتمع يلاحقون النساء!
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  77. 57
    3 ديسمبر, 2016 , 15:47 م

    ......

    علي عمري نخولي هيا أدخل جحرك *****
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  78. 56
    3 ديسمبر, 2016 , 15:43 م

    اقول بس

    يا تعليق ٤٩ ماعندك سالفة وتتوهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 55
    3 ديسمبر, 2016 , 15:43 م

    ..٤٦..

    من تقل أدبها وأحترامها ويقل أدبه أحترامه في بلدنا أرضنا هو عاهه ويجب جلده وطرده
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  80. 54
    3 ديسمبر, 2016 , 15:41 م

    خلاص خلاص

    هذا بشارع في تونس😉
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  81. 53
    3 ديسمبر, 2016 , 15:41 م

    ..سعودي..

    أشك أنها شغاله هاربه شوفو ملابسها خلاقينها ويمكن تكون مؤجره لفعل هذا
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  82. 52
    3 ديسمبر, 2016 , 15:40 م

    اعوير بن ازوير ال اطويع

    يعني صورتها في بلد ثاني عادي. بس ليش بالديرة. مو فعلاً عقول متحجرة خربانة 🤔!
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  83. 51
    3 ديسمبر, 2016 , 15:40 م

    الاسلام ديني

    ليس لها الحق ان تتحدى وتتمرد على نظام الدولة وتخالف الآداب العامة هناك انظمة وقوانيين يجب على الجميع احترامها ولو أنها خرجت بدون ان تذكر وتتوعد ما كان علم بها احد الله يهدينا ويهديها وجميع المسلمين
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  84. 50
    3 ديسمبر, 2016 , 15:39 م

    محمد

    اين انتم من حقوق الارامل و المطلقات؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  85. 49
    3 ديسمبر, 2016 , 15:39 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اليابانيات المتطورات الصناعيات التقنيات البوذيات مازالن بنفس لبسهن وتقاليدهن ويدخلن عن الزوج وهن ساجدات وترجع للخلف حتى تخرج ويجلسن على ركبه امامه ماغيرو وحنا صرنا مثل غراب ضيع مشيتة ومشي حمامه ههههه
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  86. 48
    3 ديسمبر, 2016 , 15:39 م

    علي. العمري

    ٣٧. الله. اعلم من ضعيف. الي. لسانه. طويل. وهو. بعيد 😂😂😂😂
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  87. 47
    3 ديسمبر, 2016 , 15:37 م

    خدامتنا أجمل منها .. بس لاتكون هذي شغاله وهاربه من كفيلتها؟واضح من خلاقينها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  88. 46
    3 ديسمبر, 2016 , 15:37 م

    العاهات

    من يتدخل بشؤون الناس!
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  89. 45
    3 ديسمبر, 2016 , 15:36 م

    زائر المرصد

    يا بعد قلبي.ولكن يجب عليك الالتزام بالقوانين. والانظمه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  90. 44
    3 ديسمبر, 2016 , 15:36 م

    استغفر الله العلي العظيم

    يا شين من قوته بمطاردة الناس وتتبعهم والتدخل بأمورهم السخصية.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  91. 43
    3 ديسمبر, 2016 , 15:35 م

    الحربي

    ماتتبرج الا الشينه وهذي اكبر مثال رغم كل مساحيق التجميل واضعتها الا انها مازالت شينه
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  92. 42
    3 ديسمبر, 2016 , 15:35 م

    وش عليكم منها اعتبروها مثل أي أجنبية في أرضكم كم أجنبية في البلد ما تتغطى وكم إعلامية شهيرة جاءت للبلد ما غطت وجهها وشعرها
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  93. 41
    3 ديسمبر, 2016 , 15:35 م

    🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴

    هذي البشعه الوقحة الفاسدة تتحدى الدين ونظام البلد وعادات أهله الاصليين
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  94. 40
    3 ديسمبر, 2016 , 15:34 م

    ويالطيف ماعندك شغله

    وانت جالس تراقب الحريم من صبح الله وين راحت و وين جات. فعلاً مريض بحاجة لعلاج نفسي 🤔
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  95. 39
    3 ديسمبر, 2016 , 15:33 م

    🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴

    أتمنى البحث عن صورتها بالاحوال المدنيه والجوازات والقبض عليها ماحنا ناقصين عاهات
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  96. 38
    3 ديسمبر, 2016 , 15:31 م

    يعني على اساس

    هاربة *** وذولا يبحثون عنها 🤔😉🙃
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  97. 37
    3 ديسمبر, 2016 , 15:31 م

    أشش وانطم والبخ ياعلي العمري انت اخر واحد يتكلم بين الرجال

    أششش ياعلي العمري ٣٢ على كبر راسك يامكشوف يامنبوذ ياضعيف يلا أذلف وفارق
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  98. 36
    3 ديسمبر, 2016 , 15:30 م

    فاهم صح

    اللي مابرونه هله تربيه الحكومة المسألة مسألة وقت لا غير
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  99. 35
    3 ديسمبر, 2016 , 15:29 م

    يالطيف

    لم تخرج الى وهي واثقه ان لن يطولها عقاب وشارع التحليه شوفو من 8صباح وشارع 30 في العليا وخاصه العقاريه مداخلها الرئيسيه
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  100. 34
    3 ديسمبر, 2016 , 15:29 م

    اببببباااااي

    اقترح ان الشينات اللي مثلها يكشفن . أما الجميلات يتغطن عشان ما يفتنن .واللي يبي عاره يتعرى للهاوي والغاوي محدن مانعه .ياخذهن بعد ويحرج عليهن.وبيلاقي ساقطين لاقطين لا يخاف.ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفه
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  101. 33
    3 ديسمبر, 2016 , 15:28 م

    هذا رأيي ..

    هذه الاشكال مكانها **** عليها وعلى خلاقينها
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  102. 32
    3 ديسمبر, 2016 , 15:27 م

    علي. العمري

    كل. واحد. يطالب. بحريه. شخصيه. في لبس او مذهب. جت. سيرات. الحرمين. الشرفين. ليش. له ١٤٠٠. سنه. هنا. وما شفنا. عذا التشداد. سوا. قريب. تشداد. للفكر. والمذهب لا. تستعبدو. الناس. بسم. الدين او المذهب
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  103. 31
    3 ديسمبر, 2016 , 15:27 م

    هذا رأيي

    واضح من شكلها انها *** مجنسة
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  104. 30
    3 ديسمبر, 2016 , 15:26 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    والله مو هذا التطور هههههه العلم فقط العلم هههه خلاص بما انها لبست كذا بكرا تشوفون او جناح لصناعه طائره وكلها اسبوع وتكتمل صناعتها فعلا متعلمه ومهندسه ماحد يقولي باين وقفة المهندسه وبالطو وكراعين هههه
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  105. 29
    3 ديسمبر, 2016 , 15:25 م

    علي

    احيان يكون فيه مبالغه ماتوقع باقي احد على هالمعتقد واصلن مافيه احد بهالشكل.. يعني وقفت على الخشه طيب شاف المستخبي.. شلون عايشه هالناس مدري.
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  106. 28
    3 ديسمبر, 2016 , 15:25 م

    مواطن

    يا اللي مهوب عاجبه قوانين تلبلد عفشه وينزح الى البلاد يا اللي بباله
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  107. 27
    3 ديسمبر, 2016 , 15:22 م

    محد قال لي

    تدور لها ليش ؟؟؟ وش يبون منها خلاص طلعت وتصورت ورجعت بيتها 😃😃😃
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  108. 26
    3 ديسمبر, 2016 , 15:21 م

    فوفي

    ذوقها خياس علي الاقل البسي زي العالم مو الوان تجيب الغثيان الله يعز العباه اثرها ساتره بلاوي هههههههههههه
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  109. 25
    3 ديسمبر, 2016 , 15:20 م

    علي. العمري

    نطالب. احترام. الحريه. الشخصيه. للموطن. حريه لبسه. ومذهبه
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  110. 24
    3 ديسمبر, 2016 , 15:19 م

    كراعيم موشمة وما لبست شراب عشان تطلع الوشوم نطالب الهيئة بإحضارها وتقديمها للمحاكمة...( ديسلايك بليز ) هههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  111. 23
    3 ديسمبر, 2016 , 15:19 م

    همسات

    تبحثوا عن البنت ليه ؟؟ ابحثوا عن ابوها وشوفوا وش هالبنت المتمرده وتفاهموا معه اولا ،، الي يقول حرية شخصية لازم يعرف اننا بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ولا ينبغي لبناتنا السفور والتبرج ،، اللهم احفطنا وذ
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  112. 22
    3 ديسمبر, 2016 , 15:18 م

    ربع تغطي يامرة

    ان طلع عندها حصانة دبلوماسية والله ما يقدرون***
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  113. 21
    3 ديسمبر, 2016 , 15:17 م

    الهيئه

    البنت محتشمه وبالطو متين وساتر وكنادر بوت ونظاره عندي احسن من العباه اللي تلعب بها الارياح ونشا الله ما يلقونها
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  114. 20
    3 ديسمبر, 2016 , 15:17 م

    علي. العمري

    نطالب. بحريه. البس. هذا. اقل. شي. نبغه وعدم التدخل. في. الامور الشخصيه
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  115. 19
    3 ديسمبر, 2016 , 15:16 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اقترح بما انها لم تلتزم بقانون وشريعه البلد ان تجلب مكانها بنفس جنسيتها بوسنيه متحجبه او المانيه مسلمه متحجبه او كشميريه محتجبه وتروح بمكانها وتاخذ جنسيتها وتلبس على كيفها نكسب اجر كلن بمكانه الصحيح
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  116. 18
    3 ديسمبر, 2016 , 15:14 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل غضب الله ومكره وسخطه لاينزل الا اذا تبرجت المرأة وخرجت سافرة اما باقي الموبقات من فساد وظلم واستعباد وسرقات فلا ينظر الله لها بل يغفرها ويتجاوز عنها
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  117. 17
    3 ديسمبر, 2016 , 15:14 م

    علي. العمري

    له. الحق. تلبس. الي. تبي. حريه. شخصيه.
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  118. 16
    3 ديسمبر, 2016 , 15:12 م
    عدد التعليقات:1

    طلال الجهني

    نطالب بعودة الهيئة إلى الميدان .....
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  119. 15
    3 ديسمبر, 2016 , 15:09 م

    وينهم عن الاجنبيات الي نشوفهم كاشفات الوجه ولا احد يكلمهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  120. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 15:08 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تطور اختراع علم اكتشفت علاج مرض خطير حاصله على جائزه نوبل بالكيمياء برفسوره لها عشرات المؤلفات وشولةتصورين وتنشرين وشوهتي كراعين بنات هيا عاد راح يقولون كراعين كذا وكذا ماخلصنا اول من التريقات ههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  121. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 15:06 م
    عدد التعليقات:16001

    قلم الحقيقه

    لم تتعرض أو تعتدي على أحد. انسانة مسالمة في حالها ماذا تريدون منها .ثم هذه أجنبية لعلها تتبع احدى السفارات الغربية هذه طباعهم وهذا لباسهم وهي تحت الحصانة القوية وربما أنها غادرت أراضيكم في سلامة الله.
    لا يعجبني(7) اعجبني(8)
  122. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 15:05 م

    محتاج

    يااخوان كم يكلف الوزاره حقت الضمان والمعوقين والايتام لصرف المساعده المقطوعه المتاخره من 4 سنوات ؛؛ عشره مليون مثلا والله الاعب معه اكثر منها والله اني شفت ارمله امس تبكي ماعندها قرش
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  123. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 15:03 م

    أفريقي

    ما راح يلقونها لأنهن كثرن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  124. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 15:02 م

    ابو شلش

    استغلت وقت الامطار والشوارع فاضيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  125. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 15:00 م

    اقول بس

    شعوب توقف عندها الزمن. ومالها غير تغطي يامرة. اما الفساد المنتشر من مالي واداري ساكتين عنه. امحق بس
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  126. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 14:59 م

    رحمتك يارب

    إياكم والسب والشتم والقذف والالفاظ القبيحة والكلمات السيئة_قال تعالى (( ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيئ ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  127. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 14:58 م

    AMS.f

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  128. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 14:57 م

    هذا اللي يسمونه

    فاضين. الحين الاجنبيات وما اكثرهم يمشون. بس ماتقدرون عليهم وهذا هو سبب فشلهم بالمجتمع
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  129. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 14:56 م
    عدد التعليقات:245

    Xx5halidxX

    ليتها متغطيه احسن لها لا جمال ولا جسم هههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  130. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 14:55 م
    عدد التعليقات:16001

    قلم الحقيقه

    أنشدو الأشخاص الذين خلفها في الصورة لعل وعسى يعطونكم معلومات عنها .
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  131. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 14:52 م

    ابوفارس

    والله ** عند ذالاشكال. واضح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  132. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 14:51 م

    تركي

    نهاية التجنيس
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  133. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 14:50 م

    علي. العمري

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

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