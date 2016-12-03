هيئة الأمر بالمعروف تبحث عن فتاة ظهرت بلا عباءة ولاحجاب في شارع التحلية بالرياض

صحيفة المرصد:بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة الرياض البحث عن الفتاة التي ظهرت دون حجاب في أحد شوارع الرياض منذ عدة أيام.

ووفقاً لصحيفة”عكاظ”كشفت مصادر أن الهيئة تقدمت ببلاغ إلى شرطة الرياض وإمارة المنطقة للبحث عن تلك الفتاة وتوقيفها تمهيداً للتحقيق معها بشأن الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على تويتر وهي كاشفة الرأس وبدون حجاب أو عباءة بأحد شوارع الرياض.

وكانت الفتاة التي عرفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ “فتاة التحلية” تيمناً بالشارع الذي التقطت به صورتها، قد أثارت جدلاً بين المعلقين وطالب بعضهم عبر هاشتاق بالقبض عليها والتحقيق معها وإنزال العقوبة المناسبة بحقها.