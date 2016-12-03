هيئة الأمر بالمعروف تبحث عن فتاة ظهرت بلا عباءة ولاحجاب في شارع التحلية بالرياض

صحيفة المرصد:بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة الرياض البحث عن الفتاة التي ظهرت دون حجاب في أحد شوارع الرياض منذ عدة أيام.
ووفقاً لصحيفة”عكاظ”كشفت مصادر أن الهيئة تقدمت ببلاغ إلى شرطة الرياض وإمارة المنطقة للبحث عن تلك الفتاة وتوقيفها تمهيداً للتحقيق معها بشأن الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على تويتر وهي كاشفة الرأس وبدون حجاب أو عباءة بأحد شوارع الرياض.
وكانت الفتاة التي عرفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ “فتاة التحلية” تيمناً بالشارع الذي التقطت به صورتها، قد أثارت جدلاً بين المعلقين وطالب بعضهم عبر هاشتاق بالقبض عليها والتحقيق معها وإنزال العقوبة المناسبة بحقها.
تعليقات ( 133 )
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفعموما اذا لقيتوها،،،،،خبروني،،،،،أوجعت عيوني،،،،من كثرت ما قزيت فيها،،،،،ابي أحط بعيوني قطره ،،،،باااااااااااااااااي😜✌️
اللهم جنبنا الفتن...اللهم اهدي شباب المسلمين واهدي بنات المسلمين وجنبهم الفواحش والفتن اللهم املأ قلوبهم بنور وحلاوة الايمان وحببهم الى الايمان وجنبهم المعاصي والنظر الى الحرام وارزقهم غض الابصار يارب العالمين...
؟؟؟؟هل ترضون على أاخوااتكم بنااتكم زوجاااتكم ان يفعلو زي هذي ****
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفلو ن***،،،،،،كان الوضع اختلف،،،،،،بس سبحان اللي خلق وفرق😜✌️
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفليش يالهيئه،،،،،زعلانين،،،،، ماعندهاش اي انوثه،،،،تفتن😜
اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاءانسان غير منصف روح غور على بلدك ياعلي عووض
يارب111 إنسان منصف مستحيل،،،،،أغازل وحده ،،،،زيها،،،،،دا ما عندي نظر >> قال تعالى (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ)
مشــعلالهيئة ليس من اختصاصها البحث - البحث من اختصاص الأمن -*****
اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاءمثل هذه الاشكال ومن يؤيدها أن تستحي على نفسها وفعلها ويتعلمون الغيرة
السبيعيتعليق مخالف
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفانا عرفت،،،،،ليش بعض البنات ،،،،،متمسكات،،،،،بالنقاب😜✌️
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفعموما،،،،،يمكن تلقلها،،،،،شخص يحب هذا النوع،،،،،وتتزوج،،،،،بس أشك انها حتخلف😜✌️
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفت114,,,,,,,,صدقيني،،،،،،،هيفاء،،،،،،مش حتزعل،،،،،،انا اعرف النوعيات ،،،،دولا كل شي عندهم ***،،،،،مش مثلك،،،،،صدرك ضيق😜✌️
يالطيفرجولها او سيقانها تقول سيقان رجال وليس انثى حتى وقفتها وقفت مفتله الاشناب
سؤال إلى بعض المعلقين كالرحااال وعلي العمري وأمثالهمتعليق مخالف
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفانا اتخيل بس،،،،،لو خطبت ،،،،،وليلة الدخله،،،،طلعت المدام مثلها،،،،اكيد ابسولف معه كشباب فقط،،،،والصباح طالق،،،،لكن ازاي اطلق شاب😜✌️
خلك بعيد حبك يزيد 😊ترا عندنا مغربيات وسوريات وفلسطينيات يمشين بدون حجاب هي جت على بنت البلد
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفالمفروض،،،،،هذه النوعيه،،،،،تلزم مش بس بالحجاب،،،،بل بالغطاء،،،،،علشان متجرحش ،،،،عيون الناس،،،،،بهذه المنظر😜✌️
نسأل الله الهداية للجميعانسان منصف..كيف تسخر من خلقة الله ؟ من الذي خلق وجهها ؟ من الذي خلق عينها وفمها ؟ من الذي خلق لونها وطولها وشعرها ؟ من الذي خلق سيقانها ؟ اليس الخالق هو الله ؟ يا مسلم اتق الله في خلقة الله وكفى سخرية
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفمعليش،،،،،انا ساسميك،،،،إِيش يا واد يا منصف،،،،،آه وجدتها،،،،،هيفاء،،،،،آس لا ئق عليك😜✌️
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفلون جلد صدرها،،،،يختلف عن،،،،لون وشها،،،،،باين عليها ،،،،انها راجل مش بت😜✌️
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفمستحيل،،،،،أغازل وحده ،،،،زيها،،،،،دا ما عندي نظر😜✌️
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفانا أعدت النظر،،،،مش بت،،،،البالطوا،،،،اللي لابسته،،،،حق ابو يمن،،،،😜✌️
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفطيب نظارات شمسيه،،،،بالصباح،،،،،ليش؟،،،،،يمكن حولا،،،،او عورا،،،،او مخابرات😜✌️
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفبس بالله عليكم،،،،،هذي جبهة بنت،،،،،ما اصدق😜✌️
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفجزمتها،،،،تدل على انها،،،،احتمال،،،،،مستلفتها من اخوها،،،،،واضح انها واسعه عليها،،،،،او انها هي رجل😜✌️
عدد التعليقات:11808
إنسان منصففستانها،،،،،ما حبيته،،،،،يجيب الغم،،،،،ويحسسك بالكآبه،،،،،😜✌️
حمدين صباحيتعليق 94 سامية عمرك 72 وعيالك تسعة دكاترة وفيك حيل تعلقين ومتواجدة بالمرصد كل وقتك وخصوصاً انصاص الليالي لتحاربي الفضيلة وش بقى من العمر اللي مثلك فارشة سجادتها وتدعي الله بحسن الخاتمة وانتي في شقاء
اللهم جنبنا الفتن...اللهم اهدي شباب المسلمين واهدي بنات المسلمين وجنبهم الفواحش والفتن اللهم املأ قلوبهم بنور وحلاوة الايمان وحببهم الى الايمان وجنبهم المعاصي والنظر الى الحرام وارزقهم غض الابصار يارب العالمين...
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفاكيد مخبية،،،،أصابعها ،،،،علشانها،،،،فيها بلاوي مسيحه😜✌️
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفشعرها،،،،،يحتاج الى ،،،،،اسشوار،،،،وكي،،،،،وفمها مثل فم الضفدع😜✌️
سعودي🇸🇦وافتخرههههه فيه معلقين مع بن فروه ،، وفيه معلقين مع بن الرحال ومعرفاته ،،الاول اقفال على المراءه تماما الثاتي فلتان المراءه تماما وكلاهما تطرف بحق المراءه والنوع الثالث الوسطي لا اقفال ولا فلتان هههههههههه
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفوبعد ،،،،،لونها باهت،،،،،ماتلفت النظر،،،،😜✌️
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفمع انني ارى انها،،،،،مسأله عاديه،،،،،لكن للحق،،،،،البنت مش حلوه،،،،،تشبه،،،،،احد لاعبي الحواري😜✌️
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفيمكن،،،،،مستلفتهن،،،،اجل تبينها تطلع،،،،،بهدوم البيت،،،،،هدوم البيت فقط امام الزوج،،،،يا ***،،،،،علشان يطفش منها😜✌️
ساميةوععععع وين الجمال اللي تقولون انا عمري 72 وأم لتسعة دكاترة واحلى منها بمراحل
عدد التعليقات:11808
إنسان منصفطيب،،،،،وش المشكله،،،،،ليش اشغال الشرطه،،،،،،بمسأله،،،،،عاديه،،،،اعتقد،،،،،من الواجب،،،،تدعون لها بس😜✌️
فريدة شوقيشكلها بنت كاش ملابسها ماركة شي متعوب عليه ويمكن تكون في بوتيك وتجرب مقاس اللبس وخاصة اننا في دخول فصل الشتاء وتحتاج ملابس شتوية
سعودي🇸🇦وافتخرهههههه كنا نسمع بمقوله اجسام البغال واحلام العصافير،، وشفناه واقع ،،صارت احلام البشر لبس وتقليد اعمى ،، ومجتمع متناقض..كلهم على المراءه فقط واحد يبي يقفل عليها بصندوق وواحد يبيها متبرجه شبه عاريه هههه
بدرانا معكم ولكن اعتقد انها ليست سعوديه فليش نكبر الموضوع وهذه خصوصيه ما نتعدى عليها تلبس عباءه ما تلبس تغطي شعرها ما تغطي شانها واعتقد لو تسوفون البنات اللي مع السواقين كان سكتوا لانه ادهى وأمر
سلطانتعجبني الفتاة العنيدة اذوب بعنادها
سيفوش ذنب اللي راح ياخذ مثل هالاشكال بدون ما يدري عن ماضيها الله يستر لا تزوجون عيالكم الا من ناس تعرفونهم معرفه تامه
جنوبية..ياليت شكلك حلو من دون حجاب مافي تناسق في ألوان اللبس ومبين عمرها كبير لا شكل ولا أخلاق خافي الله يامسلمة خوفتي الناس يازين الحجاب يميزك عن الرجال لأنه خاص بالانثى
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 83 الرحاال ههههههه مابقي اللي تغني،وتقول ،،، ادلع يا كايدهم خليهم يشوفونك علمهم اصول الحسن عطهم درس بعيونك ،،، الله يهداك وش قاهرتهم وما قاهرتهم بماذا بالعلم بالنجاح في مشروع وصناعه ههههههه
اسمرعبرماشاءالله عليها غزال شارد بالتحلية .. لكن الفتاة لباسها محتشم وبدون مكياج عين الله ترعاها .. هذا لبس البنات في أوروبا وخارج المملكة فلم نعترض ونناقض أنفسنا بالمنع هنا وغض الطرف عن هناك ؟؟
تدرون وين المشكلةعندما يخلط الدين بالهمجية فيأتيك ازوير بن اعوير ال اطويع يحرم ربما حتى شرب الماء
عدد التعليقات:6095
الرحااالالله يحفظها من غدر الزمان..اثبتت انها قوية شخصيه..انسانه بكل ماتحمله الكلمه من معنى..اهم شي انها قاهرتهم
علي. العمريالسعودي. ويدخل. بس. من اي باب. الله اعلم. اهل. خير
يبي يخزهاويطالع تفاصيل جسدها بس ينسى غض البصر. مو هنا المريض والفاهم غلط🤔
عادي***. بس اهم شي تغطي يامرة
رحمتك ياربإياكم والسب والشتم والقذف والالفاظ القبيحة والكلمات السيئة_قال تعالى (( ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيئ ))
ياشهرريالمسلمين أهل اللحى هم عندي أااشررف من أهل الفساااد الدينني الاخلااقي
مو قالوهاواحد يقول محد بيدخل الجنة سواه وربعه من منطقته. والحين تجيك بعض العقول المخرفة انهم فقط هم السعوديين والباقي لاء
سعودي🇸🇦وافتخرالشكل سيرلانكيه او هنديه من كيرلا فيه شبه ولا اتوقع مواطنه بنت عائله اهلها موجودين وتنشر وتحدد التحليه مستحيل لو كانت مواطنه تلبس بدون ماتصور وتنشر وتحدد ليه تحدد مثلا تتحدى دولة ونظامها مستحيل
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦بعض المعلقين أجنبي مدسوس يتدخل بشؤن البلد وأهله ويتكلم بالشرع وهو جااهل
الشهريأطمئنوا مادام أن المسألة فيها امرأة ستنتفض مجموعة اللحى بدون شوارب وتعلن حالة الطوارئ والإستنفار في جميع أنحاء البلاد حتى يتم القبض عليها ، فعدم إرتداء العباءة والحجاب عندهم أهم وأعظم من الإرهارب !
مسكينة المرأةما تسلم. واحد يطاردها يتغزل فيها و واحد يطاردها يرديها! خلوها بحالها!
صراحة استحييسألوني وش تشتغل؟ أقول تغطي يامرة. وش تسوي بالعمل؟اطاردهن. ياكبرها وعيب والله
رحمه(الليبراليه)
سلمتي بلادي السعوديةالسعودي الشريف أبن الجزيرة العربية لايقبل بالقذارات النطيحة المتردية مثل ه***
ياكثر الوجيه*** والترويج بالرحمه وهم ابعد من القرب لها. وش دخلكم. عندها ولي امرها مسؤل عنها
لا ياشيخاول مره ندري. سيم سيم قاضي عفريت جده يارحمه🤔
رحمههذه بخروجها وتصوير نفسها عن طريق سلق ***وتعمدها بوضع صورتها على صفحتها بالفيسبوك تحدي للسلطات ولقوانين البلد
عدد التعليقات:6095
الرحااالماسوت شي..السواد ليس له في الاسلام من شي..لبسها ساتر..وفكونا من التدخلات
رحمهالبلد تحكم بالشريعة الإسلامية ويجب احضارها عن طريق الشرطة ومسائلتها ونطالب بإعادة صلاحيات الهيئة كاملة لكي يحل الرخاء علينا
شيخ مزيونهذي صورة فوتوشوب ياقره عيني
سعودي🇸🇦وافتخرالنقاب والعبايه ياهوو سحر والله اراها ورده احيانا تراها تجي امامك وهاللي لابسه بالطو انه اشمئزاز يمكن لو لامحها بنقاب وعبايه اقول الله يستر عليها ياحظ من هي نصيبه واخرتها كراعين ياالتحليه هههههههههه
ذوي الوجهين وينكم🤔ميركل جات و ميشيل اوباما ومارغريت ثاتشر قبلهم
......أامحق من تربيةة ***
ياشين المنافقينوينكم عندما أتت نساء وزارت البلد وبإستقبال رسمي🤔
الواقع يقول***المجتمع يلاحقون النساء!
......علي عمري نخولي هيا أدخل جحرك *****
اقول بسيا تعليق ٤٩ ماعندك سالفة وتتوهم
..٤٦..من تقل أدبها وأحترامها ويقل أدبه أحترامه في بلدنا أرضنا هو عاهه ويجب جلده وطرده
خلاص خلاصهذا بشارع في تونس😉
..سعودي..أشك أنها شغاله هاربه شوفو ملابسها خلاقينها ويمكن تكون مؤجره لفعل هذا
اعوير بن ازوير ال اطويعيعني صورتها في بلد ثاني عادي. بس ليش بالديرة. مو فعلاً عقول متحجرة خربانة 🤔!
الاسلام دينيليس لها الحق ان تتحدى وتتمرد على نظام الدولة وتخالف الآداب العامة هناك انظمة وقوانيين يجب على الجميع احترامها ولو أنها خرجت بدون ان تذكر وتتوعد ما كان علم بها احد الله يهدينا ويهديها وجميع المسلمين
محمداين انتم من حقوق الارامل و المطلقات؟؟
سعودي🇸🇦وافتخراليابانيات المتطورات الصناعيات التقنيات البوذيات مازالن بنفس لبسهن وتقاليدهن ويدخلن عن الزوج وهن ساجدات وترجع للخلف حتى تخرج ويجلسن على ركبه امامه ماغيرو وحنا صرنا مثل غراب ضيع مشيتة ومشي حمامه ههههه
علي. العمري٣٧. الله. اعلم من ضعيف. الي. لسانه. طويل. وهو. بعيد 😂😂😂😂
العاهاتمن يتدخل بشؤون الناس!
زائر المرصديا بعد قلبي.ولكن يجب عليك الالتزام بالقوانين. والانظمه.
استغفر الله العلي العظيميا شين من قوته بمطاردة الناس وتتبعهم والتدخل بأمورهم السخصية.
الحربيماتتبرج الا الشينه وهذي اكبر مثال رغم كل مساحيق التجميل واضعتها الا انها مازالت شينه
🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴هذي البشعه الوقحة الفاسدة تتحدى الدين ونظام البلد وعادات أهله الاصليين
ويالطيف ماعندك شغلهوانت جالس تراقب الحريم من صبح الله وين راحت و وين جات. فعلاً مريض بحاجة لعلاج نفسي 🤔
🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴أتمنى البحث عن صورتها بالاحوال المدنيه والجوازات والقبض عليها ماحنا ناقصين عاهات
يعني على اساسهاربة *** وذولا يبحثون عنها 🤔😉🙃
أشش وانطم والبخ ياعلي العمري انت اخر واحد يتكلم بين الرجالأششش ياعلي العمري ٣٢ على كبر راسك يامكشوف يامنبوذ ياضعيف يلا أذلف وفارق
فاهم صحاللي مابرونه هله تربيه الحكومة المسألة مسألة وقت لا غير
يالطيفلم تخرج الى وهي واثقه ان لن يطولها عقاب وشارع التحليه شوفو من 8صباح وشارع 30 في العليا وخاصه العقاريه مداخلها الرئيسيه
اببببباااااياقترح ان الشينات اللي مثلها يكشفن . أما الجميلات يتغطن عشان ما يفتنن .واللي يبي عاره يتعرى للهاوي والغاوي محدن مانعه .ياخذهن بعد ويحرج عليهن.وبيلاقي ساقطين لاقطين لا يخاف.ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفه
هذا رأيي ..هذه الاشكال مكانها **** عليها وعلى خلاقينها
علي. العمريكل. واحد. يطالب. بحريه. شخصيه. في لبس او مذهب. جت. سيرات. الحرمين. الشرفين. ليش. له ١٤٠٠. سنه. هنا. وما شفنا. عذا التشداد. سوا. قريب. تشداد. للفكر. والمذهب لا. تستعبدو. الناس. بسم. الدين او المذهب
هذا رأييواضح من شكلها انها *** مجنسة
سعودي🇸🇦وافتخروالله مو هذا التطور هههههه العلم فقط العلم هههه خلاص بما انها لبست كذا بكرا تشوفون او جناح لصناعه طائره وكلها اسبوع وتكتمل صناعتها فعلا متعلمه ومهندسه ماحد يقولي باين وقفة المهندسه وبالطو وكراعين هههه
علياحيان يكون فيه مبالغه ماتوقع باقي احد على هالمعتقد واصلن مافيه احد بهالشكل.. يعني وقفت على الخشه طيب شاف المستخبي.. شلون عايشه هالناس مدري.
مواطنيا اللي مهوب عاجبه قوانين تلبلد عفشه وينزح الى البلاد يا اللي بباله
محد قال ليتدور لها ليش ؟؟؟ وش يبون منها خلاص طلعت وتصورت ورجعت بيتها 😃😃😃
فوفيذوقها خياس علي الاقل البسي زي العالم مو الوان تجيب الغثيان الله يعز العباه اثرها ساتره بلاوي هههههههههههه
علي. العمرينطالب. احترام. الحريه. الشخصيه. للموطن. حريه لبسه. ومذهبه
همساتتبحثوا عن البنت ليه ؟؟ ابحثوا عن ابوها وشوفوا وش هالبنت المتمرده وتفاهموا معه اولا ،، الي يقول حرية شخصية لازم يعرف اننا بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ولا ينبغي لبناتنا السفور والتبرج ،، اللهم احفطنا وذ
ربع تغطي يامرةان طلع عندها حصانة دبلوماسية والله ما يقدرون***
الهيئهالبنت محتشمه وبالطو متين وساتر وكنادر بوت ونظاره عندي احسن من العباه اللي تلعب بها الارياح ونشا الله ما يلقونها
علي. العمرينطالب. بحريه. البس. هذا. اقل. شي. نبغه وعدم التدخل. في. الامور الشخصيه
سعودي🇸🇦وافتخراقترح بما انها لم تلتزم بقانون وشريعه البلد ان تجلب مكانها بنفس جنسيتها بوسنيه متحجبه او المانيه مسلمه متحجبه او كشميريه محتجبه وتروح بمكانها وتاخذ جنسيتها وتلبس على كيفها نكسب اجر كلن بمكانه الصحيح
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل غضب الله ومكره وسخطه لاينزل الا اذا تبرجت المرأة وخرجت سافرة اما باقي الموبقات من فساد وظلم واستعباد وسرقات فلا ينظر الله لها بل يغفرها ويتجاوز عنها
علي. العمريله. الحق. تلبس. الي. تبي. حريه. شخصيه.
عدد التعليقات:1
طلال الجهنينطالب بعودة الهيئة إلى الميدان .....
سعودي🇸🇦وافتخرتطور اختراع علم اكتشفت علاج مرض خطير حاصله على جائزه نوبل بالكيمياء برفسوره لها عشرات المؤلفات وشولةتصورين وتنشرين وشوهتي كراعين بنات هيا عاد راح يقولون كراعين كذا وكذا ماخلصنا اول من التريقات ههههههه
عدد التعليقات:16001
قلم الحقيقهلم تتعرض أو تعتدي على أحد. انسانة مسالمة في حالها ماذا تريدون منها .ثم هذه أجنبية لعلها تتبع احدى السفارات الغربية هذه طباعهم وهذا لباسهم وهي تحت الحصانة القوية وربما أنها غادرت أراضيكم في سلامة الله.
محتاجيااخوان كم يكلف الوزاره حقت الضمان والمعوقين والايتام لصرف المساعده المقطوعه المتاخره من 4 سنوات ؛؛ عشره مليون مثلا والله الاعب معه اكثر منها والله اني شفت ارمله امس تبكي ماعندها قرش
أفريقيما راح يلقونها لأنهن كثرن
ابو شلشاستغلت وقت الامطار والشوارع فاضيه
اقول بسشعوب توقف عندها الزمن. ومالها غير تغطي يامرة. اما الفساد المنتشر من مالي واداري ساكتين عنه. امحق بس
رحمتك ياربإياكم والسب والشتم والقذف والالفاظ القبيحة والكلمات السيئة_قال تعالى (( ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيئ ))
AMS.fتعليق مخالف
هذا اللي يسمونهفاضين. الحين الاجنبيات وما اكثرهم يمشون. بس ماتقدرون عليهم وهذا هو سبب فشلهم بالمجتمع
عدد التعليقات:245
Xx5halidxXليتها متغطيه احسن لها لا جمال ولا جسم هههههه
عدد التعليقات:16001
قلم الحقيقهأنشدو الأشخاص الذين خلفها في الصورة لعل وعسى يعطونكم معلومات عنها .
ابوفارسوالله ** عند ذالاشكال. واضح
تركينهاية التجنيس
علي. العمريتعليق مخالف