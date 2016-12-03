تسليم سعد المجرد إلى أميركا.. وفتاة الاغتصاب الأولى: لا علاقة لي بالقضية

صحيفة المرصد: في تطور سريع لقضية الفنان المغربي سعد المجرد، المتهم باغتصاب فتاة فرنسية بباريس الشهر الماضي، ظهرت تهمة أخرى له في أمريكا تتعلق أيضا بـ “الاعتداء الجنسي” على مواطنة في بروكلين، خلال أخر زيارته لها 2010، على إثرها قد يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة من أجل محاكمته بحسب ما أشارت صحيفة نيويورك بوست.
ورغم أن المغني قد سوّى القضية ودياً، حيث واجه فيها الضحية الأميركية المزعومة وذلك بدفع كفالة، إلا أن الناطق الرسمي للنائب العام لمقاطعة بروكلين قال إن تسليمه ما زال قيد الدراسة.
من جهته قال رفعت حرب محامي الفتاة متهمة المجرد بمحاولة الاعتداء الجنسي في أميركا، إنه لا يوجد ما يمنع الفتاة من الشهادة ضده في حال تم استدعاؤها من قِبل القضاء، مؤكدًا أنه ليس له علاقة بطلب تسليم سعد المجرد إلى الولايات المتحدة.
ووفقًا لموقع “هافينغتون بوست” نقلا عن صحيفة le360 أضاف حرب: “ليس لموكلتي أي نية في متابعة سعد المجرد قضائياً، بينما حسب القانون، يرجع القرار النهائي إلى النائب العام في نيويورك”. ويواجه لمجرد احتمالاً بالسجن لـ 10 سنوات حال ثبوت التهمة الأخيرة عليه.
تعليقات ( 14 )
محمديستاهل هو واشكاله ادا هوا مذنب
جيهانوالله اشمت اتكلم بشكل عام--لاحظت اي فنان مشهور يتهم بقضيه اخلاقيه او جنائيه ع طول جمهوره وزملائه ينصروه حتى لو عارفين الشخص منحرف كنه هناك طابور خامس يدافع لاهل الفن بانهم فوق القانون لوقتلو واغتصبو
عدد التعليقات:302
الصميلقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين»
الله يحفظ لنا ملكناالقضية الاولى كانت والله اعلم انذار من الله له ولكن الاخ استمر في غية معتقد ان الشهرة والمال تستطيع انقاذة من جرائمة
زمن يخوفهذا اللي جابته بنت احد رجال الاعمال وعملت له ليلة صاخبه رقص ومجون وقلة حيا ***
زائر المرصدسلموه. هذا المجرد من الرجوله.خله يخيس في الحبس.
يالطيفلافهم عن قضيته تقول فيها لغز لاكن اقول كان خليت مشاكلك داخليه محد بيصيدك لاكن تسوي فيها دنجوان عالمي فأقول لك صادوووو صادوووو
😎حاشا هذا الزير سعد المجرد .😁
شفتوا كيف القانونحتى لو ما ترفع عليه دعوة يحق للنائب العام بطلب فرض عقوبة. وناس ماعندها قانون التحرش و العنف الاسري و الابتزاز
Macanهذا اعترف بالفاحشة مع الفرنسية ويجب أن يقام عليه حد الإسلام لأنه مسلم. للأسف الشديد إن منا من يتعاطف مع هذا المارق .
Macanاللهم لك الحمد يارب. شكراً لمن اوقفوا هذا عند حده. لقد عثى هذا المسخ في هؤلاء البنات اللاي غُرر بهن ، في كل بلد يزوره! *** من يتعاطف معه أو يدافع عنه.
محمددفع ملايين مقابل اقفال القضيه من قبل الفتاة الاولى وعوضها بالمال لتستر على جريمته وباقي الثانية في امريكا
حسانسبحان الله ... هذا المغني كان قدوة للمراهقين في أغنيته "أنت معلم" ...