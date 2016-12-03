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تسليم سعد المجرد إلى أميركا.. وفتاة الاغتصاب الأولى: لا علاقة لي بالقضية

3 ديسمبر, 2016 , 14:41 م
تسليم سعد المجرد إلى أميركا.. وفتاة الاغتصاب الأولى: لا علاقة لي بالقضية
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صحيفة المرصد: في تطور سريع لقضية الفنان المغربي سعد المجرد، المتهم باغتصاب فتاة فرنسية بباريس الشهر الماضي، ظهرت تهمة أخرى له في أمريكا تتعلق أيضا بـ “الاعتداء الجنسي” على مواطنة في بروكلين، خلال أخر زيارته لها 2010، على إثرها قد يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة من أجل محاكمته بحسب ما أشارت صحيفة  نيويورك بوست.

ورغم أن المغني قد سوّى القضية ودياً، حيث واجه فيها الضحية الأميركية المزعومة وذلك بدفع كفالة، إلا أن الناطق الرسمي للنائب العام لمقاطعة بروكلين قال إن تسليمه ما زال قيد الدراسة.

من جهته قال رفعت حرب محامي الفتاة متهمة المجرد بمحاولة الاعتداء الجنسي في أميركا، إنه لا يوجد ما يمنع الفتاة من الشهادة ضده في حال تم استدعاؤها من قِبل القضاء، مؤكدًا أنه ليس له علاقة بطلب تسليم سعد المجرد إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا لموقع “هافينغتون بوست” نقلا عن صحيفة le360 أضاف حرب: “ليس لموكلتي أي نية في متابعة سعد المجرد قضائياً، بينما حسب القانون، يرجع القرار النهائي إلى النائب العام في نيويورك”. ويواجه لمجرد احتمالاً بالسجن لـ 10 سنوات حال ثبوت التهمة الأخيرة عليه.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    3 ديسمبر, 2016 , 17:03 م

    محمد

    يستاهل هو واشكاله ادا هوا مذنب
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  2. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 16:50 م

    جيهان

    والله اشمت اتكلم بشكل عام--لاحظت اي فنان مشهور يتهم بقضيه اخلاقيه او جنائيه ع طول جمهوره وزملائه ينصروه حتى لو عارفين الشخص منحرف كنه هناك طابور خامس يدافع لاهل الفن بانهم فوق القانون لوقتلو واغتصبو
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  3. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 16:35 م
    عدد التعليقات:302

    الصميل

    قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين»
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  4. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 16:26 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    القضية الاولى كانت والله اعلم انذار من الله له ولكن الاخ استمر في غية معتقد ان الشهرة والمال تستطيع انقاذة من جرائمة
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  5. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 16:23 م

    زمن يخوف

    هذا اللي جابته بنت احد رجال الاعمال وعملت له ليلة صاخبه رقص ومجون وقلة حيا ***
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  6. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    لايعني بالنسبة لي بشئ
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  7. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 15:39 م

    زائر المرصد

    سلموه. هذا المجرد من الرجوله.خله يخيس في الحبس.
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  8. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 15:33 م

    يالطيف

    لافهم عن قضيته تقول فيها لغز لاكن اقول كان خليت مشاكلك داخليه محد بيصيدك لاكن تسوي فيها دنجوان عالمي فأقول لك صادوووو صادوووو
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  9. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 15:24 م

    😎

    حاشا هذا الزير سعد المجرد .😁
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  10. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 15:20 م

    شفتوا كيف القانون

    حتى لو ما ترفع عليه دعوة يحق للنائب العام بطلب فرض عقوبة. وناس ماعندها قانون التحرش و العنف الاسري و الابتزاز
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  11. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 15:17 م

    Macan

    هذا اعترف بالفاحشة مع الفرنسية ويجب أن يقام عليه حد الإسلام لأنه مسلم. للأسف الشديد إن منا من يتعاطف مع هذا المارق .
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  12. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 15:08 م

    Macan

    اللهم لك الحمد يارب. شكراً لمن اوقفوا هذا عند حده. لقد عثى هذا المسخ في هؤلاء البنات اللاي غُرر بهن ، في كل بلد يزوره! *** من يتعاطف معه أو يدافع عنه.
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  13. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 14:49 م

    محمد

    دفع ملايين مقابل اقفال القضيه من قبل الفتاة الاولى وعوضها بالمال لتستر على جريمته وباقي الثانية في امريكا
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  14. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 14:47 م

    حسان

    سبحان الله ... هذا المغني كان قدوة للمراهقين في أغنيته "أنت معلم" ...
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