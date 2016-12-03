تسليم سعد المجرد إلى أميركا.. وفتاة الاغتصاب الأولى: لا علاقة لي بالقضية

صحيفة المرصد: في تطور سريع لقضية الفنان المغربي سعد المجرد، المتهم باغتصاب فتاة فرنسية بباريس الشهر الماضي، ظهرت تهمة أخرى له في أمريكا تتعلق أيضا بـ “الاعتداء الجنسي” على مواطنة في بروكلين، خلال أخر زيارته لها 2010، على إثرها قد يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة من أجل محاكمته بحسب ما أشارت صحيفة نيويورك بوست.

ورغم أن المغني قد سوّى القضية ودياً، حيث واجه فيها الضحية الأميركية المزعومة وذلك بدفع كفالة، إلا أن الناطق الرسمي للنائب العام لمقاطعة بروكلين قال إن تسليمه ما زال قيد الدراسة.

من جهته قال رفعت حرب محامي الفتاة متهمة المجرد بمحاولة الاعتداء الجنسي في أميركا، إنه لا يوجد ما يمنع الفتاة من الشهادة ضده في حال تم استدعاؤها من قِبل القضاء، مؤكدًا أنه ليس له علاقة بطلب تسليم سعد المجرد إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا لموقع “هافينغتون بوست” نقلا عن صحيفة le360 أضاف حرب: “ليس لموكلتي أي نية في متابعة سعد المجرد قضائياً، بينما حسب القانون، يرجع القرار النهائي إلى النائب العام في نيويورك”. ويواجه لمجرد احتمالاً بالسجن لـ 10 سنوات حال ثبوت التهمة الأخيرة عليه.