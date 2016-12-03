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“المدينة” و “الرياضي” تلحقان بعكاظ وتعتذران للأمير عبد الله بن مساعد عن خبر إعفاءه من منصبه

3 ديسمبر, 2016 , 15:12 م
“المدينة” و “الرياضي” تلحقان بعكاظ وتعتذران للأمير عبد الله بن مساعد عن خبر إعفاءه من منصبه
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صحيفة المرصد:اعتذرت صحيفتا “المدينة” و”الرياضي”، لرئيس الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد، عمَّا نشراه مساء أمس بشأن إعفائه من منصبه، مؤكدين أنه خطأً غير مقصود، وباجتهاد فردي.

وجاء نص اعتذار صحيفة المدينة كالتالي:” تعتذر صحيفة المدينة لرئيس الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد عن الخطأ الغير مقصود، الذي نشر على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء أمس بشأن إعفائه من منصبه، مضيفة :”جرى التنويه من باب المصداقية والمهنية، وستتخذ الصحيفة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الخطأ، علماً أنه تم التحقيق مع المتسبب وستطبق بحقه العقوبة المناسبة“.واختتمت الصحيفة بقولها:” نتمنى للأمير عبدالله بن مساعد مزيداً من التقدم والنجاح في قيادة الرياضة السعودية”.

فيما اعتذرت صحيفة الرياضي، عبر تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية، لسمو الأمير عبدالله بن مساعد، عن الخطأ غير المقصود بشأن إعفاءه عن منصبه.
يشار إلى أن وزارة الثقافة والإعلام توعدت المؤسسات التي تبث الشائعات، وذلك على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، الذي أكد أن المؤسسات الإعلامية التي سعت لنشر الشائعات سوف يُتَّخذ بحقها الإجراءات النظامية كافة. وكان عدد من وسائل الإعلام قد استبقت مساء أمس الإعلان الرسمي عن الأوامر الملكية بنشر شائعات غير صحيحة.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    3 ديسمبر, 2016 , 17:39 م

    والشي الثاني ابن مساعد يكفيه انه جاب موافقة الدوله على الخصخصه وهي النقطه الوحيده الي ماهي مخليتكم تنامون الليل انت وناديك لانكم عارفين ماحد بيلتفت لكم غير ماجد والحرمه الكويتيه الي بتشتري ناديكم
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  2. 12
    3 ديسمبر, 2016 , 17:37 م

    اول شي الله يجعلك تلحق صدام حسين لانه ضرب مملكتنا الحبيبه بصواريخه وخلان نعيش برعب من الشمال لين الجنوب وهجر مدينة الخفجي السعوديه من سكانها ولولا الله ثم الملك فهد رحنا وطي يتبع
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  3. 11
    3 ديسمبر, 2016 , 17:34 م

    اي اعتذار ياحبيب تقولون وتتمصدرون على قرارات ملكيه فوضى هذي صارت وقمة الجرئه والغطرسه والفبركه الظالمه والجريئه والعنصريه لانه فقط كان منتسب لنادي الهلال ماهذا يا اخي انت وياه هذي اوامر ملكيه
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  4. 10
    3 ديسمبر, 2016 , 16:28 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ههههههه اجل الرياضي والمدينه وعكاظ يشمشمون اخبار من مصادر مجهوله ههههه وش ذا لهدرجه وانا احسب مصادركم قويه من قرب ههههههعععع
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  5. 9
    3 ديسمبر, 2016 , 16:26 م

    سمسم

    اكذب الاعلام اصفره
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  6. 8
    3 ديسمبر, 2016 , 16:26 م

    الترشيحي

    لابد من معاقبتهم حتى يكونوا عبره لغيرهم
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  7. 7
    3 ديسمبر, 2016 , 16:24 م

    السيف الازرق

    هذه الصحيفتين اسواء الصحف بميولها وخاصه الرياضي التى لهاشطحات كثيرةوفاقده للمصداقية في طرحها الغير موثق ...؟
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  8. 6
    3 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    سمسم

    طبيعي جدا ان يحاول البعض اسقاط عبدالله بن مساعد لحسابات عاطفيه والصحف التي اعتذرت معروف ميولها لكنها وقعت في الفخ وانكشفت ع حقيقتها وسوف تنال عقابها من المسؤولين وسيواصل ابو عبدالرحمن الدعس ع الحاقدين
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  9. 5
    3 ديسمبر, 2016 , 15:37 م

    سامر

    ههههههههههههههههه يافرحه ماتمت سيبقي ابو عبدالراحمن رغما عن البعض حتي ينعدل الحال المائل وترجع عجله الرياضه الي مسارها الطبيعي..
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  10. 4
    3 ديسمبر, 2016 , 15:36 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    لنكن اكثر الصراحة ، وش استفادت الرياضة السعودية من عبدالله بن مساعد ؟ ارى عهد نواف بن فيصل أفضل بكثير من الان .
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  11. 3
    3 ديسمبر, 2016 , 15:32 م

    تهادوا تحابوا نعم هكذا المسلمين
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  12. 2
    3 ديسمبر, 2016 , 15:18 م

    شاعر فحل

    يا عمر يا معمر ££ عمر الله شبابك ££ والنجوم والقمر ££ يلعبون عند بابك ££
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  13. 1
    3 ديسمبر, 2016 , 15:17 م

    ابو فارس

    انكشفت الاقنعه وظهرت الحقائق على السطح ولابد من معاقبة من يروج عن خادم الحرمين اشاعات لم تصدر عنه اليوم في الرياضه وغدا في السياسه
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