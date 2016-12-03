“المدينة” و “الرياضي” تلحقان بعكاظ وتعتذران للأمير عبد الله بن مساعد عن خبر إعفاءه من منصبه

صحيفة المرصد:اعتذرت صحيفتا “المدينة” و”الرياضي”، لرئيس الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد، عمَّا نشراه مساء أمس بشأن إعفائه من منصبه، مؤكدين أنه خطأً غير مقصود، وباجتهاد فردي.

وجاء نص اعتذار صحيفة المدينة كالتالي:” تعتذر صحيفة المدينة لرئيس الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد عن الخطأ الغير مقصود، الذي نشر على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء أمس بشأن إعفائه من منصبه، مضيفة :”جرى التنويه من باب المصداقية والمهنية، وستتخذ الصحيفة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الخطأ، علماً أنه تم التحقيق مع المتسبب وستطبق بحقه العقوبة المناسبة“.واختتمت الصحيفة بقولها:” نتمنى للأمير عبدالله بن مساعد مزيداً من التقدم والنجاح في قيادة الرياضة السعودية”.

فيما اعتذرت صحيفة الرياضي، عبر تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية، لسمو الأمير عبدالله بن مساعد، عن الخطأ غير المقصود بشأن إعفاءه عن منصبه.

يشار إلى أن وزارة الثقافة والإعلام توعدت المؤسسات التي تبث الشائعات، وذلك على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، الذي أكد أن المؤسسات الإعلامية التي سعت لنشر الشائعات سوف يُتَّخذ بحقها الإجراءات النظامية كافة. وكان عدد من وسائل الإعلام قد استبقت مساء أمس الإعلان الرسمي عن الأوامر الملكية بنشر شائعات غير صحيحة.