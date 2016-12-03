بالصور:خادم الحرمين يغادر المنطقة الشرقية في جولة خليجية

صحيفة المرصد-واس: صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خدمة لمصلحة شعوب دول المجلس، وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة العربية السعودية ودول المجلس، غادر – بحفظ الله ورعايته – خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم السبت 4 / 3 / 1438 هـ الموافق 3 / 12 / 2016 م، للقيام بجولة خليجية تشمل كلاً من : ( دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت)، يلتقي خلالها أصحاب الجلالة والسمو وعدداً من المسؤولين لبحث العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وحضور الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في مملكة البحرين.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.